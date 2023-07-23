Американский портал The Drive опубликовал материал, в котором изложен анализ наступления боевиков киевского режима военного эксперта из США Франца-Стефана Гади.
В составе группы военных аналитиков Гади посетил передовую на Украине, где получил возможность провести некоторое время в расположении украинской армии, после чего дал резкую оценку причинам неудачного наступления ВСУ.
Американский эксперт утверждает, что вступив в бой, украинская армия зачастую демонстрирует плохую тактику и отсутствие координации между подразделениями. Помимо этого, им, кроме сопротивления российских бойцов, приходится также сталкиваться со все еще глубоко укоренившейся бюрократией.
По словам аналитика, украинская армия, вопреки заявлениям Киева, не испытывает недостатка в западных вооружениях, в том числе оборудования для разминирования. Продвигаемый Киевом нарратив, что прогресс наступления ВСУ замедляется из-за отсутствия поставок вооружений и западной поддержки, является односторонним и с легкостью опровергается военнослужащими, принимающими участие в боевых действиях.
По итогам своей поездки на позиции украинской армии Гади отметил, что командование ВСУ в попытках наступать в основном задействует пехоту при поддержке артиллерии. Механизированные соединения практически не задействуются в боях из-за недостаточного обеспечения их маневра средствами разминирования, ПВО, ПТРК и других.
Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой. Их действия являются более последовательными, чем синхронизированными, что негативным образом сказывается на наступлении. Даже в случае сильного ослабления российской армии, подразделения ВС РФ сохранят способность отражать атаки ВСУ уровня взвода или роты, если эти атаки не будут лучше скоординированы и синхронизированы на более широкой линии фронта.