Американский портал The Drive опубликовал материал, в котором изложен анализ наступления боевиков киевского режима военного эксперта из США Франца-Стефана Гади.В составе группы военных аналитиков Гади посетил передовую на Украине, где получил возможность провести некоторое время в расположении украинской армии, после чего дал резкую оценку причинам неудачного наступления ВСУ.Американский эксперт утверждает, что вступив в бой, украинская армия зачастую демонстрирует плохую тактику и отсутствие координации между подразделениями. Помимо этого, им, кроме сопротивления российских бойцов, приходится также сталкиваться со все еще глубоко укоренившейся бюрократией.По словам аналитика, украинская армия, вопреки заявлениям Киева, не испытывает недостатка в западных вооружениях, в том числе оборудования для разминирования. Продвигаемый Киевом нарратив, что прогресс наступления ВСУ замедляется из-за отсутствия поставок вооружений и западной поддержки, является односторонним и с легкостью опровергается военнослужащими, принимающими участие в боевых действиях.По итогам своей поездки на позиции украинской армии Гади отметил, что командование ВСУ в попытках наступать в основном задействует пехоту при поддержке артиллерии. Механизированные соединения практически не задействуются в боях из-за недостаточного обеспечения их маневра средствами разминирования, ПВО, ПТРК и других.Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой. Их действия являются более последовательными, чем синхронизированными, что негативным образом сказывается на наступлении. Даже в случае сильного ослабления российской армии, подразделения ВС РФ сохранят способность отражать атаки ВСУ уровня взвода или роты, если эти атаки не будут лучше скоординированы и синхронизированы на более широкой линии фронта.