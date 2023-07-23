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The Drive: Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой

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The Drive: Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой

Американский портал The Drive опубликовал материал, в котором изложен анализ наступления боевиков киевского режима военного эксперта из США Франца-Стефана Гади.


В составе группы военных аналитиков Гади посетил передовую на Украине, где получил возможность провести некоторое время в расположении украинской армии, после чего дал резкую оценку причинам неудачного наступления ВСУ.

Американский эксперт утверждает, что вступив в бой, украинская армия зачастую демонстрирует плохую тактику и отсутствие координации между подразделениями. Помимо этого, им, кроме сопротивления российских бойцов, приходится также сталкиваться со все еще глубоко укоренившейся бюрократией.

По словам аналитика, украинская армия, вопреки заявлениям Киева, не испытывает недостатка в западных вооружениях, в том числе оборудования для разминирования. Продвигаемый Киевом нарратив, что прогресс наступления ВСУ замедляется из-за отсутствия поставок вооружений и западной поддержки, является односторонним и с легкостью опровергается военнослужащими, принимающими участие в боевых действиях.

По итогам своей поездки на позиции украинской армии Гади отметил, что командование ВСУ в попытках наступать в основном задействует пехоту при поддержке артиллерии. Механизированные соединения практически не задействуются в боях из-за недостаточного обеспечения их маневра средствами разминирования, ПВО, ПТРК и других.

Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой. Их действия являются более последовательными, чем синхронизированными, что негативным образом сказывается на наступлении. Даже в случае сильного ослабления российской армии, подразделения ВС РФ сохранят способность отражать атаки ВСУ уровня взвода или роты, если эти атаки не будут лучше скоординированы и синхронизированы на более широкой линии фронта.
Использованы фотографии:
t.me/V_Zelenskiy_official
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43 комментария
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  1. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 10:46
    +12
    Ещё один эксперт вставил свои "двадцать копеек". Наши ребята молодцы - вот главная причина.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 10:50
      +5
      Их заокеанские боссы сейчас опять усиленно толкают ВСУ в наступ как и 2 месяца назад перед 4 июня.У Байдена плохо с рейтингом.

      Зарубежные источники, знакомые с закрытыми сводками укро-Генштаба, сообщили, что «на Запорожском фронте за последние дни украинская армия не только расширила буферную зону вокруг Лобкового и Пятихаток, но и сумела войти в южную часть Каменского, где начались встречные бои. Однако за последние несколько часов пятницы российской армии удалось отбить потерянные позиции». Отметим, что ДРБ «Сонечко» являет собой «острый клин» так называемой «гвардии наступа», сформированной из самых мотивированных и профессиональных бойцов. В пользу того, что элитные бригады и отдельные батальоны ВСУ, подготовленные для прорыва русской обороны, понесли критические потери, говорит факт переброски на передовые позиции в окрестности Пятихаток подразделений 128-й ОГШБр, а также 65-й ОМБр и 108-й ОБрТРО, которые должны были развить наступление после выхода «гвардии наступа» на оперативный простор. Теперь их используют как «пушечное мясо».На армейском чате 33-й ОМБр появились смешные сообщения, что ее три механизированные роты саботировали приказ атаковать наши позиции в районе Пятихаток. Для этого бандеровцы нашли тысячу причин, начиная с «родов местной кошки» и заканчивая «заболевшей любимой тещей механика БТР, которому приказано первому выйти на «нейтралку».


      захисники незалежностi обсуждают «лютый» приказ Зеленского любой ценой окружить Энергодар, после чего Банковая заявит об окончании летней наступательной операции. Отцы-атаманы давят на психику самостийных солдат, что без ЗАЭС их «семьи зимой замерзнут».
      Детали Энергодарского контрнаступа засекречены, тем не менее никто из офицеров укровермахта не скрывает, что уже подготовлен крупный десант через Днепр — ждут только прорыва в районе Пятихаток и броска вдоль реки аж до Каменки-Днепровской. «Мясо» и даже западную бронетехнику решено не жалеть. По информации российских телеграм-каналов, в ходе утреннего «наката» ВСУ (на полдень 22 июля), на участке Новоданиловка-Работино враг потерял четыре БМП «Брэдли», один танк и нескольких бронированных машин для перевозки личного состава.


      Американский Институт изучения войны (ISW) в очередной сводке признал, что ни одна из сторон не владеет инициативой. По информации экспертов ISW, яростные бои идут даже не за населенные пункты с тремя хатами на одной улице, а за позиции перед ними. Но, похоже, командование ВСУ не оставляет тщетных попыток окружить Энергодар, хотя бандеровцы так и не продвинулись ни по одному направлению.
      Сюда, в район Пятихаток, как фиксирует наша аэроразведка, противник перебрасывает натовские БМП и даже танки. Идет накопление живой силы, но наши «боги войны» не дремлют и по выявленным целям наносят артиллерийские и минометные удары.

      https://svpressa.ru/war21/article/380844/
      1. Shurik70
        Shurik70 Сегодня, 11:02
        +1
        Методички НАТО, по которым обучались сами НАТОвцы, и обучали киевских фашистов, рассчитаны на бой при тотальном техническом превосходстве во всём.
        Стоит столкнуться с кем-то чуть сильнее, или с кем-то, кто не сдаётся и продолжает воевать, НАТОвцы бегут, теряя не только тапки, но и технику. Последний пример - Афганистан
        Что же тут удивляться, что Киев не может наступать.
        Тут впору бы удивиться, что киевляне не бегут. Но и тут удивляться не стоит - ведь там тоже есть русские.
        1. Александр Кочурков
          Александр Кочурков Сегодня, 11:49
          +1
          Афганистан вообще не пример ничего. Они ушли из Афганистана только потому, что уже готовились к войне на Украине. Если бы не ушли, то с большой вероятность потеряли бы там все.
          1. Юра
            Юра Сегодня, 12:50
            -1
            Цитата: Александр Кочурков
            Афганистан вообще не пример ничего. Они ушли из Афганистана только потому, что уже готовились к войне на Украине. Если бы не ушли, то с большой вероятность потеряли бы там все.
            Они не ушли оттуда, они бежали, драпали так, что у кого-то подмётки горели, у кого-то просто отлетали. Подготовка к войне на Украине не предусматривала их настолько масштабного снабжения всеми видами вооружений и деньгами, они надеялись на скорую победу в политическом плане, но "гладко было на бумаге, да забыли про овраги". Ничто не мешало им завершить свою миссию в Афганистане спокойно и вывести войска с вооружением, создать условия для выезда тем кто на них работал в это стране. США обделались там в прямом смысле слова, а подготовка к войне на Украине это только одна из версий для оправдания бегства и предательства тех кого они там бросили. До войны на Украине, которую как вы говорите готовили, была уйма времени.
  2. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:52
    +4
    Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой

    Ну здрасьте-приехали
    Учили, учили - не выучили?
    Может, проще, господину Гади признать, что это не ВСУ недостаточно чему-то научились, а сами натовские методические указания в области общевойскового боя (и не только!) оказались малоэффективны против ВС РФ?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:00
      +1
      Тех что учили уже у Бандеры,а новых ещё не выучили.
      1. Ныробский
        Ныробский Сегодня, 11:37
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Тех что учили уже у Бандеры,а новых ещё не выучили.

        Марк Милли озвучивал цифру бандерлогов прошедших обучение по стандартам НАТО в 63 тысячи человек. Сколько то уже конечно уконтропупили, но сколько то ещё находится в резерве и в будущем, являются потенциальным удобрением полей и посадок во имя призрака Бандеры и дедушки Бидона. При подготовке, как ни крути важнее не количество подготовленных, а качество их подготовки, но как свидетельствуют пленные прошедшие обучение, подготовка там так себе - медицинская, психологическая и маленько пострелять. Матрасы "кабулистанцев" 20 лет готовили, но после драпа "бравых рейнджеров", в защите режима Гани от "талибанцев" они не продержались и месяца не смотря на вложенные в них бабосы и наличие вооружения на 83 млрд.долларов.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 10:53
    +4
    Для того чтобы действия были типа синхронизированы, как желает очередной эксперт, надо прежде всего иметь устойчивую связь на всех уровнях. Что в условиях РЭБ и моментального прилёта по любому излучающему прибору - отнюдь не является стопудовым. Плюс - извечная проблема достоверности данных, ибо вовсе не все командиры рвутся докладывать начальству о косяках, провалах и неудачах, предпочитая втирать туфту в уши.. Кстати - не думаю что хвалёная армия США в столкновении с нами или Китаем показала бы себя как-то вот ощутимо лучше. Я уж молчу про эуропейские армии..
    1. Андрей Москвин
      Андрей Москвин Сегодня, 11:07
      -2
      вовсе не все командиры рвутся докладывать начальству о косяках, провалах и неудачах,
      Ничего не напоминает? 2ю армию мира...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:11
        +1
        Белорусскую армию что ли напоминает?Пригожин же обещал что белорусская армия станет второй армией мира сразу после первой армии с его слов - ЧВК Вагнер.
        1. Андрей Москвин
          Андрей Москвин Сегодня, 11:33
          -1
          Увы, но я про российские реалии последнего года, выявившие всё то, о чём написал рaul3390.
        2. guest
          guest Сегодня, 12:54
          0
          Не надо стебаться над Пригожиным, к нему можно относится по разному, но по сравнению с нашей властью он обещания обычно выполняет, нравятся они нам или нет.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:33
        +1
        Дык - так везде.. Посему все эти красивые хотелки генералов и теоретиков в любой армии мира - тут же упираются рогом в суровую прозу жизни.
    2. JD1979
      JD1979 Сегодня, 11:11
      +1
      Ну. .. на самом деле, и это уже было не раз отмечено, организация связи у них часто превосходит российскую.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:18
        +1
        Так что вы хотите.Спутниковый Starlink.Starlink — глобальная спутниковая система, разворачиваемая компанией SpaceX для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет.США.
      2. paul3390
        paul3390 Сегодня, 11:42
        +3
        Помню - лет 15 назад одна нефтебаза под Питером решила внедрить типа систему датчиков для учёта и контроля.. Им сразу сказали - фуфло это, ибо никто на низах в объективных данных не заинтересован, более того - такая инфа ударит по карману очень многих. Но там в руководстве были типа крутые молодые манагеры, которым в бизнес-школах рассказывали как это круто. Ну-ну. В общем - бабла и сил угробили немерянно, результат, как и говорили им умные люди - нулевой. Все эти датчики и системы либо по необъяснимым причинам быстро ломались, либо опять таки по необъяснимым причинам - безбожно врали...

        Реально работать - может только система, в которой низовые звенья сами кровно заинтересованны в передаче наверх актуальной информации.. Тогда - командир хоть пешим посыльным, хоть почтовым голубем - но доставит её в штаб. Иначе - даже прямая телепатия от фуражки к папахе не поможет. Один хрен будут если не врать - то уж точно не всё докладывать.
      3. guest
        guest Сегодня, 12:55
        0
        Цитата: JD1979
        организация связи у них

        Вообще то не у них, а их западных хозяев.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:58
    +4
    А как же стандарты НАТО ,которым ВСУ обучался годами.Нечего пинять на зеркало,когда у самого рожа крива.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 12:41
      0
      А как же стандарты НАТО ,которым ВСУ обучался годами

      Плохому танцору известно что мешает, а тут танцоры вообще-то не той системы оказались.
  5. Мореход
    Мореход Сегодня, 10:58
    +4
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И их кураторы тоже.
  6. Мореход
    Мореход Сегодня, 11:00
    0
    Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. И их кураторы тоже.
  7. HAM
    HAM Сегодня, 11:04
    +3
    Начались поиски "крайнего"-для Зе плохой признак....есть два варианта:первый-"афганский",когда его просто бросят(маловероятен,денег вложено немеряно) и второй-"героическая гибель на посту" и замена другим отморозком.....
    1. Сергей 777
      Сергей 777 Сегодня, 11:28
      +2
      Афганский сценарий тоже возможен. Американцы по разным оценкам за 20 лет туда вбухали от 2 до 4 триллионов долларов. И бросили.
      Но честно хочется оба варианта. Что бы и зелю кокнули и кинули укров.
      1. guest
        guest Сегодня, 13:09
        +1
        Афганистан был чемодан без ручки, а Украина это довольно полезный инструмент для уничтожения России и его они добровольно из рук не отпустят.
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 11:15
    +1
    Какой может быть общевойсковой бой без авиации?))))
  9. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 11:21
    +3
    Эта война изменила тактику общевойскового боя.
    Дроны разведчики, ударники и камикадзе, РЭБ, сверхдальнобойная точная артиллерия и тактические ракеты изменили все.
    Поэтому можно говорить, что никто пока эту тактику не освоил.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:24
      +2
      тактические ракеты изменили все.


      Какие именно тактические ракеты вы имеете ввиду?HIMARS?Storm Shadow/Scalp?Так они вроде как и раньше применялись в конфликтах.
      1. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:44
        -1
        Я имел в виду HIMARS, главным образом. Скоро добавят запуск планирующих бомб с наземных установок РСЗО. Опробовали на Украине и начинают промышленный выпуск.
        Как бы "авиабомбы с земли".
        И , конечно, пуск гранат с коптеров. Дело невиданное прежде. Попадают в одиночных солдат с высоты 200 м
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 12:24
          0
          Цитата: voyaka uh
          HIMARS, главным образом ... запуск планирующих бомб с наземных установок РСЗО ... пуск гранат с коптеров
          Будет эффективным на первых порах, пока это в новинку. Когда станет массовым, то обязательно найдутся способы противодействия, как это уже было много раз в истории.
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 11:45
        +1
        Ну хочется, хочется им, что то доказать, показать, а по факту ... изменения в тактике есть, но только рассматривать длительный период истории, например по сравнению с ПМВ, а по сравнению с более подними конфликтами, уже не очень то отличается...
        Увеличилось количество новинок, улучшились ТТХ систем, которые применяются уже давно... но ведь это не принципиальные изменения, это модернизация процесса ведения, управления боем.
        В общем, то что применялись, было актуально во время ВОВ, рулит и сейчас, после модернизации всего, что стало необходимо изменить.
    2. ColdWind
      ColdWind Сегодня, 11:29
      -1
      Цитата: voyaka uh
      Поэтому можно говорить, что никто пока эту тактику не освоил.
      Не сказал бы. Турция и азербайджан смогли продемонстрировать успехи в этом. Конечно масштаб меньше.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 11:38
        +1
        У НКР была по факту ещё советская армия по своему техническому оснащению и то не в идеальном состоянии.Провалы той же ПВО и авиации.
      2. voyaka uh
        voyaka uh Сегодня, 11:45
        +1
        Да, это были "первые ласточки" нового типа наземного боя.
    3. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 12:32
      0
      Цитата: voyaka uh
      никто пока эту тактику не освоил.

      Тактика зависит от тактического фона, от обстоятельств то есть. Постоянно появляются новые средства борьбы.
      Потому тактика находится в постоянной динамике. И у нас и у них.
      И наши и НАТОвские уставы, на фоне идущей войны, изрядно устарели и нуждаются в серьезном осмыслении и переработке.
    4. Юра
      Юра Сегодня, 13:01
      0
      Цитата: voyaka uh
      Эта война изменила тактику общевойскового боя.
      Дроны разведчики, ударники и камикадзе, РЭБ, сверхдальнобойная точная артиллерия и тактические ракеты изменили все.
      Поэтому можно говорить, что никто пока эту тактику не освоил.

      Нет не изменила, а вывела на новый уровень. Сама тактика мало чем отличается от того что уже было не единожды.
  10. Сергей 777
    Сергей 777 Сегодня, 11:23
    +6
    Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой

    А где и как они его должны были осваивать?
    НАТО где и когда последний раз вело общевойсковой бой ? Ирак, Афганистан, Ливия, Югославия ? Нет. Там всё было по другому.
    И вот я спрашиваю как инструктора из США и прочих стран могли научить украинцев воевать ?
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 11:36
      +2
      Так они все там, "исключительные, избранные, ещё какие-то, но точно, самые, самые"!?
      Что ещё прикольно, когда свушники наступал, они все хвастались, что это они их научили, снабдили, планировали... а как только, те же наученные ими свушники стали получать по рогам, так сразу, они тут совсем не при чем!!!
      Вот же-ж брехливые болтун, давно уже такими стали... позорят своих предков, которые были более конкретными, упорными, умелыми ребятами.
    2. voyaka uh
      voyaka uh Сегодня, 11:51
      +1
      "как инструктора из США и прочих стран могли научить украинцев воевать ?"///
      ----
      Тактике общевойскового боя обучают не солдат, а офицеров.

      Инструкторы НАТО обучают украинских солдат, новобранцев основам пехотного боя уровня: рядовой- отделение- взвод. Стрельба, перебежки, ночной бой, мед.помощь...
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:31
    +1
    The Drive: Украинской армии не удалось освоить общевойсковой бой
    . Вопрос... а кто там такой смелый - умелый, что может общевойсковому бою научить??? fool
    Это даже не смешно, ципленки петуха взялись учить, как курей надо топтать laughing
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:43
    +2
    Мне нравятся умозаключения матрасных экспердов, оно после того, как они за двадцать лет в Афгане так ничему и научились)))
  13. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:18
    0
    Американский эксперт утверждает, что вступив в бой, украинская армия зачастую демонстрирует плохую тактику и отсутствие координации между подразделениями
    Прикольно, а осенью после Харькова и Херсона западные эксперты соловьями заливались, расхваливая великолепную тактику и координацию укровоенных, полученную в учебных центрах НАТО, естественно. И если бы к этому добавить западную технику, то укроармия, вообще, до Урала бы дошла, если бы захотела.
    Но как только у ВСУ появилась западная техника, вся тактика и координация внезапно куда-то испарились. Вот такая непруха. Нос вытащили – хвост увяз, хвост вытащили – нос увяз.
  14. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 13:26
    0
    Генерал Залупный, сказал буду шмалять всем шо есть.. Даже Томос,,,в мину превращу