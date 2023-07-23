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Годовая продовольственная инфляция в России стала самой низкой в Европе

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Годовая продовольственная инфляция в России стала самой низкой в Европе

Несмотря на беспрецедентные санкции, которые по задумке Запада должны были буквально обрушить нашу экономику, Россия по ряду показателей сегодня обходит тех, кто вводил ограничения.


Например, в апреле текущего года у нас в стране впервые за последние 5 лет была зафиксирована годовая продовольственная дефляция, которая уже в мае достигла рекорда в 1,12%. Это значит, что цены на продукты не только не росли, но и снизились.

Согласно данным за июнь, в России уже наблюдается продовольственная инфляция, которая составила 0,08% в годовом исчислении. При этом как пишет РИА Новости, со ссылкой на аналогичные исследования в ряде европейских стран, рост цен на продукты у нас в стране находится на самом низком уровне.

В материале говорится, что согласно данным за июнь, Россия вошла в пятерку стран Европы, где годовая инфляция ускорилась сильнее всего. Так, у нас она прибавила 1,2%, на Кипре – 1,74%, на Мальте – 0,9%, а в Норвегии и Греции по 0,8 и 0,6 процента соответственно.

Между тем уровень продуктовой инфляции у нас в стране сегодня гораздо ниже, чем в других европейских государствах, которые опубликовали статистические данные за июнь.

Так, согласно исследованию РИА Новости, сильнее всего дорожают продукты в Венгрии и Сербии, где показатель продовольственной инфляции находится на уровне в 29,3% и 22,1% соответственно. Чуть ниже 20% продуктовая инфляция фиксируется в Эстонии, Словакии и Румынии.

В список европейских стран, где инфляция ниже 10% кроме России попали: Белоруссия, Португалия, Дания, Швейцария и Финляндия. При этом среди них самый низкий уровень у РБ – 3,6%, а самый высокий у Финляндии – 9,2%.
Использованы фотографии:
pixabay.com
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74 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:00
    +3
    Как бы сейчас в России лето- новый урожай и большой урожай.Посмотрим на цены ближе к зиме.Не считаю анализ корректным.
    1. Грац
      Грац Сегодня, 11:23
      +6
      хм вчера пошел в магазин яблоки от 100+ за кг, месяц с небольшим назад были и по 69руб и по 80, свинина карбонат и окорок без кости 294р, зимой были по 247р, путь наебуллина ещё больше бакс поднимает, тогда и остальные цены полезут следом, вот так о народе заботятся
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 11:27
        +8
        Мне плевать на карбонад, а вот картошка по 80руб. в 'Пятёрочке' меня напрягает.
        1. IS-80_RVGK2
          IS-80_RVGK2 Сегодня, 11:38
          -7
          Цитата: Андрей Москвин
          Мне плевать на карбонад, а вот картошка по 80руб. в 'Пятёрочке' меня напрягает.

          А вы пейте успокоительное и привыкайте. Тогда не будет напрягать. laughing
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Сегодня, 11:56
            +11
            Мне не сожрать столько успокоительного, чтобы картошки не хотелось. laughing
            1. frog
              frog Сегодня, 12:32
              +2
              Дык это... Телевизор посмотрите, Соловьева послушайте... Все ж хорошо! wink
          2. Товарищ И
            Товарищ И Сегодня, 14:04
            +3
            Успокоительные тоже подорожали.
            Водка тоже.
            1. Гардамир
              Гардамир Сегодня, 14:10
              +1
              Успокоительные тоже подорожали.
              Водка тоже.
              Скажите тоже. В статье же написано продовольственная дефлорация.
        2. nepunamemuk
          nepunamemuk Сегодня, 12:45
          -4
          не ходи в пятёрочку
          у меня в соседнем овощном картошка по пятнадцать feel
      2. Monster_Fat
        Monster_Fat Сегодня, 12:31
        +1
        В ходе закупок молочной продукции в магазинах Москвы удалось установить массовую шринкфляцию (снижение количества продукции при сохранении цены. — Прим. ред.) в 122 торговых точках города. Об этом рассказал вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов.

        — С 1 по 18 июля проведены массовые анонимные рейды по популярным сетевым универсамам города Москвы. Всего было проверено 122 торговые точки во всех районах столицы. Цель - выяснить, насколько массовой является шринкфляция, — рассказало РИА Новости, со слов пресс-службы депутата Чернышова.

        Отмечается, что 87 процентов ассортимента молочной продукции в магазинах Москвы продаются в упаковках объемом от 925 до 950 миллилитров, но саму тару визуально нельзя отличить от «честного» литра других производителей. Помимо молочной продукции, такими же уловками пользуются и производители круп, входящих в основу потребительской корзины. Депутат заявил, что из-за вовлеченности людей в эту проблему и ее массовость нужно в максимально короткие сроки утвердить законопроект об обязательном указании на ценниках товаров дополнительной информации о цене товара за целую общепринятую единицу измерения.

        Как говорится: "Без комментариев"...
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 12:51
          +4
          удалось установить массовую шринкфляцию
          А вот тут, не читая гардиан, скажу- у нас беда. Английские буржуи посягнули на ПИВО angry . В коробках стало не 12 и 24 бутылки, а 10 и 20 соответственно, и бутылки стали по 300 мл(были 330). Цена та же примерно. Вот такая здесь засада sad .
          1. Андрей Москвин
            Андрей Москвин Сегодня, 13:39
            +1
            А вы бензин взвесьте. Может, галлон уже и не галлон совсем. laughing
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 14:19
              +2
              галлон уже и не галлон совсем
              В Англии его литрами продают. Неправительственные организации- т.н. "клубы автовладельцев" регулярно проверяют бензин слепыми тестами. Пока все ровно.
          2. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 14:11
            +2
            Вот такая здесь засада
            Извиняюсь, за мат. Буржуи, сэр! wink
      3. Neo-9947
        Neo-9947 Сегодня, 14:44
        0
        была зафиксирована годовая продовольственная дефляция

        Дык они походу в долларовом эквиваленте считают.
        Грубо буханка в январе $1, а в мае $0,99. Дефляция, сэр! fellow
        А то, что в рублях это было 70 р, а стало 90 рубчиков - фактор малозначительный и в отчеты не попал.
        feel
  2. kebeskin
    kebeskin Сегодня, 11:03
    +5
    Зато как подорожал бензин за последнее время, что вскоре сыграет свою роль.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 11:14
      +7
      Ека-бург. Бензин 95 подорожал на 1.5 рубли. Это в среднем. На хипповых заправках на 2 рубли.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 11:24
        +6
        Ааа, то есть по мнению минусаторов у нас бензин не подорожал. Ну ладно. laughing
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 11:31
          +4
          Я заправляюсь на "Газпроме" ,Красродарский край,машина кушает 92..По карте в начале года получалось около 44 рублей,сейчас-48.А так,92 стоит полтинник.
          1. 3x3zsave
            3x3zsave Сегодня, 12:39
            +1
            В Питере 95-ый к 54 рублям подбирается...
            1. bubalik
              bubalik Сегодня, 15:19
              0

              3x3zsave
              Сегодня,

              95-ый

              52.97 сегодня
          2. Гардамир
            Гардамир Сегодня, 14:14
            +2
            А вы заметили, что в Советском Союзе заливали бензин, а сейчас рубли. раньше знал надо залить двадцать литров. А сейчас бездумно говоришь, мне на пятьсот рублей...
            1. 3x3zsave
              3x3zsave Сегодня, 14:32
              +1
              Ну, не знаю... Всегда заправляю сам и до полного бака. Хуже нет - обсохнуть где-нибудь на кольцевой.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 11:24
      +5
      подорожал бензин за последнее время
      В Англии подешевел на треть за полгода, став чуть дешевле чем до СВО.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 11:29
        +4
        Ну, Англия всем известная нефтедобывающая страна. laughing Добывает любыми путями где угодно.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:36
          +8
          Добывает любыми путями где угодно.
          Картошка в Англии своя растет, и стоит она здесь 47 ваших рублей за кило. Скорее всего причина- в более умеренной маржинальности( наваре) британских бизнесов.
          https://groceries.asda.com/product/white-potatoes/asda-washed-potatoes/1000058298963
          1. frog
            frog Сегодня, 11:43
            +4
            У вас еще и с ценовыми сговорами тех самых бизнесов несколько сложнее)))
          2. YanniKounnar
            YanniKounnar Сегодня, 13:13
            +1
            Curieusement en France les pommes de terre Françaises e. Supermarché coûtent 1,60€, soit environ 160 rouble le kilo !
            Le litre de carburant diesel dans un supermarché Leclerc c'est 165 roubles
            En décembre 2021 1,38 €...
            1. Neo-9947
              Neo-9947 Сегодня, 14:54
              0
              Картошка - это хорошо.
              А сколько стоит Renault Megane?
              1. Болторез
                Болторез Сегодня, 15:05
                +1
                Megane 2019 года- 10-13 тысяч фунтов. Новые- надо в салон звонить. А что?
                https://www.cargiant.co.uk/search/renault/megane
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:39
        +1
        Болторез.А много из ваших налогов в Англии пошли на покрышки Мастифов,которые месят чернозём Украины,чтобы бензин у Вас дешевел?
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 11:42
          +4
          чтобы бензин у Вас дешевел?
          Правительство проводит взвешенную налоговую и импортную политику. А что до налогов- больше уходит на дармоедов всех цветов кожи и радуги, чем на армию вообще и покрышки в частности.
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 11:48
            +2
            Это вы своим англичанам рассказывайте,у Сунака дела пошли в гору после безоговорочной поддержки Украины,которая деньги запада получает номинально.Расписываясь только под суммой.Раскажите это владельцам ресторанов Фиш энд Чипс.Англицкую прессу читаем,в Гардиан была статья - это крик английской души,дело жизни идёт под хвост Сунаку и Украине.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 12:03
              +3
              .Англицкую прессу читаем,в Гардиан была статья
              В левацком guardian была статья (и не одна) о тяжелой доле беженцев, которых здесь притесняет клятый Сунак. А фиш-энд чипс- немного подорожал, но никуда не исчез. Кстати, фиш здесь- а конкретно который салмон laughing - российский и исправно через Китай в замороженном виде идет на полки. Ай-яй-яй, русские мореманы врага кормят? Немедленно на протест в один из портов Камчатки.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 12:26
                0
                Не юродствуйте ,это не немного порция переходит психологический рубеж 10 фунтов.А разговор идёт уже о 15 £. Вся проблема в том англичане не могут себе позволить хотя бы два раза в неделю купить на вынос порции,маленькая просьба владельцев ресторанов.Счёт за электричество в ресторанчике c 600£ 2022 г ,поднялся в этом году до 2000£ в месяц.Населению компенсация ,а денег на компенсацию для бизнеса нет.У вас вся английская пресса не та что критикует жизнь в Англии. lolИ благодарите суннака на запретительные пошлины для российской трески в 35%, чем друзья норвежские рыбаки моментально воспользовались,не увеличив вылов увеличили прибыль.А рыбу мы нашли кому продавать и это не только китайцы.Трескоедов по миру хватает.
                1. Болторез
                  Болторез Сегодня, 12:37
                  +2
                  .Счёт за электричество в ресторанчике c 600£ поднялся в этом году до 2000£.
                  Цены на энергию здесь вернулись на довоенные значения. Мне даже вернули 350 фунтов, переплаченные за газ по старому тарифу. Только левацко-троцкистский гардиан про это не напишет.
                  переходит психологический рубеж 10 фунтов.А разговор идёт уже о 15 £.
                  Они всегда были в радиусе 12-15 фунтов в Лондоне последние пару лет. А в Вестоне я в последний раз ел за 9. Годный был фишэндчипс. Стоит также заметить, что МРОТ тоже преодолел психологический рубеж в 10 фунтов в час. Как-то так.
                  вся английская пресса не та что критикует жизнь в Англии.
                  Вы выковыриваете статьи о ужасах проживания здесь, как изюм из булки yes . Мне один старый знакомый говорил- помню все газеты взвыли, когда фишэндчипс пресловутый стал пятерку стоить laughing
                  1. tralflot1832
                    tralflot1832 Сегодня, 12:58
                    0
                    Я помню времена когда стейк размером на пол английской тарелки с гарниром стоил всего пять фунтов,картошка с треской несколько дешевле 2,5 - 3,5 £,а сколько он сейчас стоит в баре ( стэйк)и увеличилась зарплата на эти разы.Как там съёмное жильё с наплывом мигрантов не подорожало? laughing
                    1. Болторез
                      Болторез Сегодня, 13:04
                      +2
                      съёмное жильё с наплывом мигрантов не подорожало?
                      Нет- мигранты жилье халявное требуют, они сюда не снимать и платить едут. Да и не снять его так просто. После брексита- даже подешевело немного.
                      Я помню времена
                      Это в 90е? Сейчас годный стейк- 2-3 часа работы на МРОТ, как и последние 10 лет что помню. А в России?
                      1. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 13:39
                        +1
                        В Питере - примерно 700 рублей, с гарниром.
                        Привет, Алекс!
                      2. Болторез
                        Болторез Сегодня, 13:42
                        +2
                        Доброе утро! Когда планировал сьездить (До СВО), просматривал меню ресторанов, чтоб ориентировочно подбить расходы. Годного стейка дешевле 1500 не нашел.
                        В wetherspoons(сеть пабов) стейк с гарниром И ПИВОМ( маленьким)-11 фунтов. Но не очень стейк, если честно.
                      3. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 13:50
                        +2
                        Я не знаю, что ты называешь "годным". Назвал цену из ресторана, который посещаю сам.
                      4. Болторез
                        Болторез Сегодня, 13:56
                        +3
                        что ты называешь "годным"..
                        Как здесь привык- толстый, средней прожарки. Как увижу-сразу скажу- "он". А вот обьяснить- не могу.
                      5. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 14:17
                        +1
                        А какова стоимость бизнес-ланча в Лондоне?
                        В Питере - 250-350 руб.
                      6. Болторез
                        Болторез Сегодня, 14:27
                        +1
                        Здесь редко где можно найти lunch deal. Но где-то десятка. За 12 у китайцев- буфет. На вынос большая коробка-5 фунтов.
                      7. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 14:45
                        +1
                        Но где-то десятка.
                        В принципе, адекватно питерскому (з/п в час - стоимость обеда).
                        А сколько зарабатывает преподаватель в среднестатистическом колледже?
                      8. Болторез
                        Болторез Сегодня, 14:53
                        +2
                        преподаватель в среднестатистическом колледже?
                        40 c чем-то тыф в год грязными(от многого зависит). 40 в год = 600 фунтов в неделю на руки. Кстати школьный учитель- немногим меньше.
                      9. 3x3zsave
                        3x3zsave Сегодня, 15:07
                        +1
                        В Питере - примерно 100 тыров в месяц чистыми, в Москве больше. Причем, тоже зависит от многих факторов.
  3. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:05
    +7
    Кстати,а бензин подорожал второй раз за месяц.Рубля на два,где то в общем.
    1. Комментарий был удален.
    2. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 11:25
      +1
      Годовая продовольственная инфляция в России стала самой низкой в Европе
      Я счас умру от гордости ! feel
      1. frog
        frog Сегодня, 11:44
        0
        Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов заявил о массовой шринкфляции в московских магазинах.

        Вот вам еще один повод для гордости wink
  4. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:06
    +10
    зафиксирована годовая продовольственная дефляция, которая уже в мае достигла рекорда в 1,12%.
    это шутка юмора?!
    1. frog
      frog Сегодня, 11:45
      0
      это шутка юмора?!

      Это борьба с фейками lol
    2. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 12:05
      +3
      Цитата: Василенко Владимир
      зафиксирована годовая продовольственная дефляция, которая уже в мае достигла рекорда в 1,12%.
      это шутка юмора?!

      Нет уважаемый, это статистика.
      И пусть вас не смущает тот факт, что "Росстат" не является независимой структурой и подчиняется МинЭкономРазвития, а стало быть и вся "статистика" имеет весьма "оптимистичные и бодрые" показатели.
      Пока эту контору не сделают независимой, мы так и будем удивляться. winked
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:40
        +2
        я так думаю что и статистика притянута за уши, исходя из цен в магазинах
        1. Ныробский
          Ныробский Сегодня, 13:02
          0
          Цитата: Василенко Владимир
          я так думаю что и статистика притянута за уши, исходя из цен в магазинах

          Ну так и я о том же.
          Статистика будет такая, какую надо "нарисовать", пока Росстат не будет выведен из подчинения Минэкономразвития в независимую структуру. hi
          1. frog
            frog Сегодня, 15:01
            0
            Статистика будет такая, какую надо "нарисовать", пока Росстат не будет выведен из подчинения Минэкономразвития в независимую структуру.

            То есть, вы искренне полагаете, что как только Росстат выведут из-под МЭРа - он сразу начнет реал озвучивать? В нашей стране?
      2. Скорин
        Скорин Сегодня, 14:20
        +1
        После того как Росстат подчинили Минэкономразвития, для России любые рекорды стали по плечу)))
  5. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 11:07
    +12
    Авторы этой " правдивой" статьи в магазине давно были? Очередная чушь о том как все хорошо, но вы держитесь!
  6. AdAstra
    AdAstra Сегодня, 11:12
    +9
    Извините, но эта новостная заметка про РФ из параллельной вселенной или что?
    1. Ivan F
      Ivan F Сегодня, 11:48
      +2
      Да, вселенная называется - РИА Новости. Там такие чудеса происходят.
  7. Pivot
    Pivot Сегодня, 11:12
    +8
    По Станиславскому, не верю! Хожу в магазин, все подорожало, и меня в принципе не волнует как подорожало в других странах.
  8. sdivt
    sdivt Сегодня, 11:24
    -1
    Впору вспоминать расхожий совет прежних времён - перенести телевизор на полку холодильника
    Ну, или, в сегодняшних реалиях - подключить холодильник к интернету)
  9. uralex
    uralex Сегодня, 11:25
    0
    Как же любят эти "эксперты" из контекста "нужные" цифры выдергивать... Сравнили бы инфляцию не за год, а за последних лет пять... Еще, наверное, цены в долларах анализировали...
  10. Стас
    Стас Сегодня, 11:25
    +9
    Статейка про то, что у соседа корова сдохла. С европейским уровнем зарплат - это такие семечки. Автор живет в параллельной реальности, где цены на бензин и дизель "отрицательно" падают и продукты и услуги ЖКХ стабильно дешевеют, но не для всех. Здорово, наверное я живу в другой России.
  11. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:26
    +1
    Годовая продовольственная инфляция в России стала самой низкой в Европе
    . И что? Жить стало лучше, легче, веселее???
    Я кукарачча, я никогда не плачу... но все таки, поменьше пафоса, поближе к реальности надо быть.
  12. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 11:26
    +4
    Лучше не пишите байки о снижении цен!Ибо хождение по магазинам свидетельствут об обратном-цены упорно растут,на что то по немного на что то побольше но растут!
  13. К-50
    К-50 Сегодня, 11:37
    +5
    Годовая продовольственная инфляция в России стала самой низкой в Европе

    Вот поразительно.
    Инфляция самая низкая, гос долг вообще чуть не нулевой, но рубль обрушили.
    Или где-то нас обманывают, или где-то враги затесались и в "малину гадят"? what
  14. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 11:55
    -1
    А меня удивляет, что у нас, спустя полтора года тяжелейшей войны и беспрецедентных санкций такая скромная инфляция. По всем прогнозам, цены у нас должны были вырасти В РАЗЫ. Лично слышал подобный прогноз по радио от некоего "эксперта" весной 2022 года (к сожалению, не запомнил его ФИО и место работы).
  15. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 12:05
    +3
    Что-то никто от голода в Европе не пухнет. Такие статьи в зомбоящики хорошо зайдут, а все цены актуальные, со всех стран, всегда под рукой.
    1. YanniKounnar
      YanniKounnar Сегодня, 12:58
      0
      A porté de main pour ceux qui peuvent l'acheter...Et même pas toujours, nous avons eu en France des problèmes d'approvisionnement avec la farine, l'huile, la moutardes.
      En Tunisie, l'achat de farine est limité à 2 kg, le sucre est très rare et hormis les produits " aidés" (semoule, pâtes, pommes de terre, farine) tout est excessivement cher.
      Mais tous les milliardaires du monde entiers (Américains, Chinois,Français, Russes etc) sont eux de plus en plus riches et loin très loin des combats qui souvent les rendent plus riches encore
  16. Александр Расмухамбетов
    Александр Расмухамбетов Сегодня, 12:19
    -2
    И так уже нечего не берешь,не на что брать цены запредельные на все.Но я думаю все это ерунда,главно запад загинается,в америке инфляция,а чтоб небыло инфляции у нас бензин растет,а так все хорошо.
  17. фа2998
    фа2998 Сегодня, 12:48
    +3
    Цитата: Ныробский
    Цитата: Василенко Владимир
    зафиксирована годовая продовольственная дефляция, которая уже в мае достигла рекорда в 1,12%.
    это шутка юмора?!

    Нет уважаемый, это статистика.
    И пусть вас не смущает тот факт, что "Росстат" не является независимой структурой и подчиняется МинЭкономРазвития, а стало быть и вся "статистика" имеет весьма "оптимистичные и бодрые" показатели.
    Пока эту контору не сделают независимой, мы так и будем удивляться. winked

    Были у нас "конторы",не одна--можно было сравнивать.Но наши правители их разогнали , объявили иноагентами и пр. Все они клеветники.Слушайте Соловьева,Скабееву,Конашенкова и Росстат--эти не обманут. laughing laughing lol hi
  18. YanniKounnar
    YanniKounnar Сегодня, 12:49
    0
    En France en moins de 2 ans la farine la moins chère à doublé ...
    Certai s produits alimentaires ont pris +30%.
    D'après le patron d'une grande chaîne e de supermarchés en 1 an l'alimentation à pris +15%...
    Mais pas ma pension
  19. Sofievka
    Sofievka Сегодня, 14:26
    0
    Симферополь, вчерашние цены на рынке и супермаркетах: батон 37, свинина окорок-330, огурец-50, томаты-80, сахар-84, персик-120-150, арбузы от 10 и выше, солярка 59-61, проезд маршрутка 25-30, море бесплатно, вода +24(Севастополь) чебурек на берегу 150, пиво тоже 150