Годовая продовольственная инфляция в России стала самой низкой в Европе

Несмотря на беспрецедентные санкции, которые по задумке Запада должны были буквально обрушить нашу экономику, Россия по ряду показателей сегодня обходит тех, кто вводил ограничения.
Например, в апреле текущего года у нас в стране впервые за последние 5 лет была зафиксирована годовая продовольственная дефляция, которая уже в мае достигла рекорда в 1,12%. Это значит, что цены на продукты не только не росли, но и снизились.
Согласно данным за июнь, в России уже наблюдается продовольственная инфляция, которая составила 0,08% в годовом исчислении. При этом как пишет РИА Новости, со ссылкой на аналогичные исследования в ряде европейских стран, рост цен на продукты у нас в стране находится на самом низком уровне.
В материале говорится, что согласно данным за июнь, Россия вошла в пятерку стран Европы, где годовая инфляция ускорилась сильнее всего. Так, у нас она прибавила 1,2%, на Кипре – 1,74%, на Мальте – 0,9%, а в Норвегии и Греции по 0,8 и 0,6 процента соответственно.
Между тем уровень продуктовой инфляции у нас в стране сегодня гораздо ниже, чем в других европейских государствах, которые опубликовали статистические данные за июнь.
Так, согласно исследованию РИА Новости, сильнее всего дорожают продукты в Венгрии и Сербии, где показатель продовольственной инфляции находится на уровне в 29,3% и 22,1% соответственно. Чуть ниже 20% продуктовая инфляция фиксируется в Эстонии, Словакии и Румынии.
В список европейских стран, где инфляция ниже 10% кроме России попали: Белоруссия, Португалия, Дания, Швейцария и Финляндия. При этом среди них самый низкий уровень у РБ – 3,6%, а самый высокий у Финляндии – 9,2%.