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Казахстанский отставной генерал призвал армию перейти на ЗРК Patriot

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Казахстанский отставной генерал призвал армию перейти на ЗРК Patriot

Генерал-майор армии Казахстана в отставке Махмут Телегусов заявил, что вооруженным силам страны следует избавиться от использования устаревших систем ПВО С-300 и перейти на западные аналоги 4-го и 5-го поколения, такие как ЗРК Patriot.


По мнению отставного военного, благодаря передаче Западом своих образцов военной техники украинской армии, Киеву якобы удалось сдержать натиск российских войск.

Слова Телегусова являются очередным подтверждением нынешних тенденций, предполагающих отход стран центральноазиатского региона от военно-технического сотрудничества с Россией и переориентацию на Запад.

Однако отставной генерал либо из-за своего незнания, либо намеренно в своем заявлении делает акцент на мощности оружия стран НАТО, которое массово поставляется украинской армии. При этом Телегусов не принимает во внимание факт, что западные образцы вооружений начали массово поступать в ВСУ уже после отхода российской армии из нескольких областей, а сейчас его наличие не приносит боевикам киевского режима сколько-нибудь значительных успехов.

При этом в случае перехода от закупок российских систем к западным образцам вооружений Казахстан сможет рассчитывать на их поставки не ранее, чем через 10-15 лет, поскольку очереди на те же ЗРК Patriot огромны, поэтому американцы предоставляют их в лизинг, тем самым усиливая финансовую зависимость своих "союзников".
Использованы фотографии:
Wikipedia/Jason Cutshaw
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59 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 11:30
    +22
    Генерал-майор армии Казахстана в отставке Махмут Телегусов заявил, что вооруженным силам страны следует избавиться от использования устаревших систем ПВО С-300 и перейти на западные аналоги 4-го и 5-го поколения, такие как ЗРК Patriot.


    Сколько занесли?
    1. Был Мамонт
      Был Мамонт Сегодня, 11:36
      +27
      Цитата: Orange-Bigg
      Сколько занесли?

      Предположу, бескорыстно. Это, от большого уважения к союзнику по ОДКБ и любви к русскому народу.
      1. incoggnoto
        incoggnoto Сегодня, 11:39
        +7
        крайне сомнительно, человек побывавший в таком звании прекрасно понимает что для него могут возникнуть издержки из за таких заявлений, поэтому просто так рисковать не стал бы.. тут или занесли или пообещали очень много чего
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 11:51
          +4
          Цитата: incoggnoto
          тут или занесли или пообещали очень много чего

          Зависит от обеспеченности и продажности генерала.
          Кому-то и миллиона за "маленькое интервью" будет мало.
          Кто-то и за десять тысяч напишет рекомендацию в министерство обороны.
          Судя по тому, что генерал в отставке - имеем второй вариант.
          А обещания англосаксов ... Они такие обещания.
          https://vk.com/bookmarks?z=video-39427772_456242707%2Ffa9f27e8da573a9c8c%2Fpl_post_-39427772_423206
        2. AlexGa
          AlexGa Сегодня, 11:52
          +4
          человек побывавший в таком звании прекрасно понимает что для него могут возникнуть издержки из за таких заявлений,

          Дедушка старый, ему все равно.
          1. О_Сути
            О_Сути Сегодня, 14:42
            -1
            Когда мы все объеденим назад, то дети и внуки таких сказителей будут поражены в правах. Т.е. дальше дворника может и не вырасти. И нашим сказителям тоже не плохо об этом подумать.
        3. Aleksandr21
          Aleksandr21 Сегодня, 12:21
          +3
          Цитата: incoggnoto
          крайне сомнительно, человек побывавший в таком звании прекрасно понимает что для него могут возникнуть издержки из за таких заявлений, поэтому просто так рисковать не стал бы..


          А какие для него, могут быть издержки ? Генерал-майор в отставке, что хочет то и говорит... даже если бы он занимал какую либо должность в МО РК то при скандале, Казахстан бы сделал заявление, что не потерпит вмешательства во внутренние дела.

          Так что это не особо интересно... зато показывает какие настроения и мнения царят у наших "союзников" по ОДКБ, думаете у их генералов другое мнение ? Там все поголовно, имеют прозападные взгляды... тем более проходят учения - с НАТО, влияние Турции сказывается, + русофобия и нац. взгляды (это тоже не нужно со счета сбрасывать), поэтому такое мнение вполне вписывается в общую картину.

          Да и наша неторопливость в СВО, сказывается, на мнение и взглядах наших соседей.
        4. Клон
          Клон Сегодня, 12:24
          +2
          Цитата: incoggnoto
          тут или занесли или пообещали очень много чего

          Деменция косит не только глубоких стариков...генерала она могла посетить вполне бескорыстно. feel
        5. pin_code
          pin_code Сегодня, 12:55
          +4
          Он звание и за баранов мог купить. Вопрос в том, сидел ли он оператором той же С-300 и сбил ли на учениях хоть какую цель учебную...
      2. Болторез
        Болторез Сегодня, 12:22
        +3
        Предположу, бескорыстно
        Пообещали внучку в Йель взять.
    2. blackcat
      blackcat Сегодня, 11:42
      +5
      Да там не дорого , пятьдесят баранов и холодильник ЗиЛ am
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 12:28
        +4
        Цитата: blackcat
        пятьдесят баранов и холодильник

        – Двадцать, двадцать. Холодильник Розенлев. Финский, хороший. Почетная грамота.
        – И бесплатная путёвка...
        – В Сибирь!
    3. barclay
      barclay Сегодня, 11:49
      +7
      С большой долей вероятности этот казахский генерал успел пройти обучение в забугорных военных учреждениях. В добавок, если учесть русофобские тенденции с Казахстане, то результат закономерен.
      После перехода на западные вооружения, они и в НАТО попрутся.
      1. Саня терский
        Саня терский Сегодня, 12:14
        +7
        В 2004-2005 годах генерал-майор М.У. Телегусов — представитель Республики Казахстан в Центральном командовании Вооружённых сил США. Наверное, отсюда ноги растут.
        1. sso-250659
          sso-250659 Сегодня, 12:24
          +1
          Наверное от Джеймса Форрестола в наследство предалось? Очевидно это инфекционное заболевание...
      2. fiv
        fiv Сегодня, 12:29
        +2
        Ташкентское училище и академия Фрунзе. Танковая дивизия.Стратег на пенсии.
      3. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 12:47
        +1
        После перехода на западные вооружения, они и в НАТО попрутся.


        В НАТО топать им есть затруднения. Нет с ним ни сухопутной ни морской границы. Два пути есть- через Азербайджан или Пакистан. Но с обоими все не так просто у НАТО.
      4. Комментарий был удален.
    4. Капитан Пушкин
      Капитан Пушкин Сегодня, 12:12
      0
      Цитата: Orange-Bigg
      Сколько занесли?

      Похоже, пока нет, но очень хочется.
  2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
    ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Сегодня, 11:32
    +1
    Сколько от этого получит отставной генерал Махмут Телегусов?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 11:33
      +3
      Ну так прибавка к пенсии не помешает.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:34
    +4
    Отставной генерал наверно отрабатывает грант посольства США в Казахстане.
  4. К-50
    К-50 Сегодня, 11:35
    +4
    Казахстанский отставной генерал призвал армию перейти на ЗРК Patriot

    За сколько продался?
    Всем уже понятно, что "пэтриот" далеко "не торт", но находятся глашатаи за него ратующие, так что без "тридцати серебренников" точно не обошлось. negative
  5. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 11:35
    +2
    Похоже, генерал украинского ТВ пересмотрел, да Кличко наслушался.
    1. Шалтай
      Шалтай Сегодня, 15:21
      0
      Там своих а-ля Кличко или Зима не будет, сколько захотите.
      Тем не менее не стоит недооценивать "патриот" в столь умелых руках.
      Навешают на него различные традиционные обереги, собачьи хвосты, клочки шерсти, цветные тряпочки. И тогда всем покажут свое могущество.
  6. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 11:36
    +3
    Еще один отставник..Блин,впрочем я буду не удивлен,если Казахстан начнпт переходить на западную военную технику..Привет никчемным российским политиканам,как нынешним,так и из 90-х.Кои пустили на самотек процессы ,происходящие вокруг страны
  7. km-21
    km-21 Сегодня, 11:37
    +5
    Это вопрос не столько технический, сколько политический.
    Надо понимать, что переход на натовское ПВО
    по сути означает переход на сторону НАТО.
    1. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:47
      +5
      Рискуют ребята.. Находясь между Россией и Китаем - с НАТО надо быть как-то осторожнее.. Ведь если сильно озлобить соседей - даже войны не надо, достаточно просто перекрыть границы чтобы угробить за пару месяцев очередных поклонников богатовекторности-то..
      1. Грица
        Грица Сегодня, 13:40
        +1
        Цитата: paul3390
        Рискуют ребята.. Находясь между Россией и Китаем - с НАТО надо быть как-то осторожнее

        Сталин в свое время спрашивал - а сколько у них дивизий?
        Сегодня можно перефразировать - а какой у Казахстана мобилизационный ресурс?
        Чую, что после того, как с Украиной разберемся, начнутся вопросы к северным областям Казахстана, уж больно казахи к этому стремятся.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 13:52
          0
          Да уж... Местность - в основном открытая степь, городов крайне мало, ВПК мизерный, народу чуток - в общем, аккуратнее им себя вести-то надо. Не нарываться так активно на неприятности..
  8. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 11:42
    +2
    В чуйской долине поспела конопля?))) хэнэрал хотя бы до ста считать умеет?)))
  9. Юрий Васильев
    Юрий Васильев Сегодня, 11:44
    +3
    Переориентация стран центральноазиатского региона на Запад означает трагедию для народов этих стран, потому что Запад будет их использовать для прокси-войны против России и Китая, ни для чего другого они западу не нужны. Западу сейчас срочно нужен ещё один очаг войны против России.
  10. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 11:46
    +2
    благодаря передаче Западом своих образцов военной техники украинской армии, Киеву якобы удалось сдержать натиск российских войск.
    какая связь с "патриотом" или это ... бабло получил за лобирование?
  11. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 11:48
    +3
    Генерал либо туп либо имеет в данном вопросе личную заинтересованность. Турки явно не глупее этого деятеля, но выбрали российские 400 ые комплексы, даже пойдя на обострение отношений с нато и пен дос таном.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:28
      +2
      Цитата: убей фашиста
      Генерал либо туп либо имеет

      тупым его вряд ли назвать можно, скорее хитросделанный если исходить из биографии
    2. Грица
      Грица Сегодня, 13:41
      0
      Цитата: убей фашиста
      Генерал либо туп либо имеет в данном вопросе личную заинтересованность. Турки явно не глупее этого деятеля, но выбрали российские 400 ые комплексы, даже пойдя на обострение отношений с нато и пен дос таном.

      Просто турки выбрали систему для защиты своей страны. А этот генерал выбрал бабло, не задумываясь о защите своей страны.
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:51
    +3
    Нечего обсуждать... надо безусловно побеждать на поле боя, после чего такие заявления будут выглядеть совсем смешными.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 13:12
      +2
      Они и так смешны и мне кажется не только россиянам. Чтобы не трепали там эти болтуны, но прекрасно видно чьё оружие лучше
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:18
        0
        То, что видно, надо подкрепить таким серьезным аргументом как ПОБЕДА!
        Тогда, на тамошних, будет даже не смешно, просто ПОФИГ!!! soldier
  13. ИВЗ
    ИВЗ Сегодня, 11:57
    +3
    Не следующую ли Украину нам подготавливают? Может уже как-то на опережение сработать и озаботить "наших западных партнёров" каким-нибудь цунами в проливе или ещё какой техногенной или социальной, этнической и т.п. катастрофой? Глядишь столько жизней спасём.
    1. Погоны
      Погоны Сегодня, 12:22
      -4
      Цитата: ИВЗ
      Не следующую ли Украину нам подготавливают? Может уже как-то на опережение сработать и озаботить "наших западных партнёров" каким-нибудь цунами в проливе или ещё какой техногенной или социальной, этнической и т.п. катастрофой? Глядишь столько жизней спасём.


      А может хватит уже со всеми воевать?
      И так со всеми почти соседями в контрах.
      И нужно спросить себя в первую очередь - а почему к нам так относятся? И чем там занимаются в Казахстане наши послы, консулы и т.п., что никак не реагируют на рост антироссийских настроений. Потому что работать нужно с народами соседних стран, а не с их политиками. Политики сегодня есть, завтра - нет, а народ - он останется. И если у нас наверху этого не поймут, то да - опять всё профукают, как с Украиной вышло.
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 12:31
        +2
        Цитата: Погоны
        а почему к нам так относятся?

        все очень просто, в национальных республиках далеко не все чудесно, самой простой перевод стрелок - сосед все украл пока жили одной семьей
        Цитата: Погоны
        Политики сегодня есть, завтра - нет, а народ - он останется.

        не смешите ни кого, как народу скажут, так и будет, вы хоть раз общались с тем народом который живет в национальных республиках
      2. ИВЗ
        ИВЗ Сегодня, 13:27
        -1
        А может хватит уже со всеми воевать?
        Предложите альтернативу. Мы что, воюем из любви к людоедству? Мы кого-то на кого-то натравливаем? Может нам нужны чьи-то ресурсы? А может это кому-то другому от нас что-то надо? По-моему проблема в том, что мы пытаемся отбиться, грубо говоря, от стрел, отбивая их, но не трогая лучников и организаторов обстрела. А последние ценят только свои шкуры и понимают только язык силы.
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 12:59
      0
      Не следующую ли Украину нам подготавливают?
      Китай им устроит украину... Китайцы молочные железы мять не будут.
  14. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 12:04
    +1
    Конечно, от старых С-300 казахам придётся избавляться, если не захотят оплатить России их модернизацию и замену ракет на новые. Деньги есть - можно и дорогущий Пэтриот купить, хозяин-барин!
    Но, я думаю, выберут они что-то китайское. Израиль вряд ли будет способен обеспечить их потребности в кратчайшие сроки - мощности не те. У турок ничего сопоставимого с С-400 или С-350 сейчас нет. А Россия вряд ли в ближайшее время будет продавать свои новые системы ПВО - самим сейчас нужны.
  15. Алексей_1954
    Алексей_1954 Сегодня, 12:10
    0
    Интересное мнение выпускника Ташкентского ВОКУ. Там серьезно изучали системы ПВО, наши и забугорные. Побольше таких экспертов.
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 12:33
      0
      Цитата: Алексей_1954
      Там серьезно изучали системы ПВО, наши и забугорные.

      когда он заканчивал ташкентское училище о патриотах еще не слышали
      1. Алексей_1954
        Алексей_1954 Сегодня, 13:09
        +1
        С-300П заступил на боевое дежурство 6 ноября 1978 года в Электростали, командовал полком в то время ныне покойный Горьков А.Ю., НШ - Гамов В.М., потом через весьма непродолжительное время, после праздников, отправили на доработку, благо МРТЗ недалеко. Пэтриот приняли на вооружение в 1981. Поэтому мнение выпускника ТВОКУ, образца 1976 года крайне взвешенное и авторитетное. Он навярняка помнит ТЗ к каждой 'трехсотке", там еще буквы были П, В, Ф для разных видов ВС СССР. Жаль, что он не озвучил. А если повышение эффективности системы ПВО казахский генерал увязывает с заменой одного комлекса на другой, то к мнению такого "специалиста" безусловно стоит прислушаться.
  16. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 12:24
    +2
    А вот Википедия (со ссылкой на какой-то казахский военный сайт) сообщает, что "Казахстан с 2015 года намерен закупить около 30-50 дивизионов ЗРК С-400 «Триумф», для сухопутных войск ЗРК Тор-М2Э около 100—120 единиц, ЗРПК Панцирь С-1 свыше 100 единиц, также возможна приобретение ЗРК С-300В около 40-60 ПУ".
    Если это осуществится - в Казахстане будет одна из сильнейших ПВО в Мире!!! Но вот уже 8 лет прошло с 2015-го года - намерения пока не осуществились, судя по всему?
  17. nik-mazur
    nik-mazur Сегодня, 12:33
    0
    Генерал-майор армии Казахстана в отставке Махмут Телегусов заявил, что вооруженным силам страны следует избавиться от использования устаревших систем ПВО С-300 и перейти на западные аналоги 4-го и 5-го поколения, такие как ЗРК Patriot
    Вряд ли мнение какого-то казахского генерала в отставке на что-то влияет или кому-то интересно, поэтому вероятнее всего, он просто .
  18. Sakh
    Sakh Сегодня, 12:42
    -1
    Что то не слышно больше про уничтожение патриотов, одну загасили в Киеве и всё чтоли? Или опять договорняк с ами?
  19. zontov79
    zontov79 Сегодня, 12:43
    -3
    Чурка блин))) пусть овец лучше пасет .
    1. pin_code
      pin_code Сегодня, 13:15
      +1
      Он точно знает казахский и русский языки, возможно английский. А вы? Это по "чурка". Вы то сколько языков знаете?
      1. Люмира
        Люмира Сегодня, 14:24
        -1
        Образование ума не прибавляет.

        Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  20. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 12:43
    0
    Слова Телегусова являются очередным подтверждением нынешних тенденций, предполагающих отход стран центральноазиатского региона от военно-технического сотрудничества с Россией и переориентацию на Запад.

    Это сначала тенденции,а потом война.
  21. Эдуард_Адольфович
    Эдуард_Адольфович Сегодня, 12:51
    0
    Ведь знает что пэтриот полная фигня (смотри СВО) явно проплаченный или хочет заработать
  22. Романенко
    Романенко Сегодня, 13:04
    0
    Небольшой вопросик, его по какому поводу в отставку отгрузили, по выслуге лет, или со здоровьем плохо?
    Головой не стукался нигде?
  23. Серж9901
    Серж9901 Сегодня, 13:10
    0
    Да какие проблемы, Махмут ? Неси бабло и покупай . Вас богатых кто ж поймет ?
  24. эльбрус
    эльбрус Сегодня, 13:55
    0
    на счёт очереди за патриотами, после всех известных событий, думаю поубавилась, а вот кто даст ему эти патриоты, когда даже члену нато турции отказали. утечка технологий в рф или китай намного выше, чем у турков
  25. beybender
    beybender Сегодня, 15:11
    0
    Да казахи ещё те гавнюки !!! Коротко !!! Куда уж короче !!!!!????