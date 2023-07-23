Генерал-майор армии Казахстана в отставке Махмут Телегусов заявил, что вооруженным силам страны следует избавиться от использования устаревших систем ПВО С-300 и перейти на западные аналоги 4-го и 5-го поколения, такие как ЗРК Patriot.
По мнению отставного военного, благодаря передаче Западом своих образцов военной техники украинской армии, Киеву якобы удалось сдержать натиск российских войск.
Слова Телегусова являются очередным подтверждением нынешних тенденций, предполагающих отход стран центральноазиатского региона от военно-технического сотрудничества с Россией и переориентацию на Запад.
Однако отставной генерал либо из-за своего незнания, либо намеренно в своем заявлении делает акцент на мощности оружия стран НАТО, которое массово поставляется украинской армии. При этом Телегусов не принимает во внимание факт, что западные образцы вооружений начали массово поступать в ВСУ уже после отхода российской армии из нескольких областей, а сейчас его наличие не приносит боевикам киевского режима сколько-нибудь значительных успехов.
При этом в случае перехода от закупок российских систем к западным образцам вооружений Казахстан сможет рассчитывать на их поставки не ранее, чем через 10-15 лет, поскольку очереди на те же ЗРК Patriot огромны, поэтому американцы предоставляют их в лизинг, тем самым усиливая финансовую зависимость своих "союзников".