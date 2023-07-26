Мали и «Черная гидра» исламисткой МТО

Боевики ИГИЛ* в Мали
Мали с 2020 года все чаще и чаще упоминается в российском инфополе, особенно в последние пару недель. И тем интереснее для читателя будет увидеть эту страну с точки зрения безопасности. О туарегском сепаратизме, некоторых исламистских и прочих группировках Мали я писала соответственно в первой и второй части. Третью «юбилейную» часть т. н. Малийского цикла было решено посвятить современной террористической гидре – ИГИЛ* – распространяющей свое влияние во многих странах мира и особенно набирающей обороты в Мали.
Черная гидра «Трех границ»
Как было сказано в предыдущей моей статье, главным дестабилизирующим фактором на севере Мали является организация ИГИЛ* (у франкофонов применяется для этого региона аббревиатура EIGS – Etat Islamique dans le Grand Sahara), чья история действия в Мали хоть и начинается только с 2020 года, но наносит значительный урон сложившейся конфигурации дел в регионе. Эта организация (точнее её «сахельская» ветвь) была создана в 2020 году Абу Валидом ас Сахрави, который в дальнейшем был убит французскими войсками, как и его близкий помощник Абдул Хаким ас Сохрави и еще ряд его сподвижников.
Ликвидированные французскими войсками лидеры ИГИЛ* в Мали
На северо-востоке Мали на территории, прилегающей к Нигеру и Буркина-Фасо – в так называемом районе «Трех границ» – в северо-восточной части Буркина-Фасо, граничащей с Мали и Нигером, а также в районе границ Мали и Нигера в 2022 году руководство ИГИЛ* создало «Вилайят Сахель», выделив его из ИГИЛ* Западной Сахары.
В итоге «Вилайят Сахель» в свою зону ответственности получил Мали, Буркина-Фасо и Нигер. Однако, согласно заявлению полевого командира ИГИЛ*-Сахель, в Буркина-Фасо его группа боевиков уже располагается в Гане с ноября 2022 года и действует в приграничных с Буркина-Фасо северных районах. Тем самым география влияния террористов ИГИЛ*-Вилайят Сахель расширяет свое пространство и стремится занять ключевые транспортные узлы: берега р. Нигер и побережье Гвинейского залива.
Район «Трех границ» с обозначенным в центре районе города Тессит
Своими противниками этот «Вилайят» считает официальные правительства и армии Мали, Нигера и Буркина-Фасо, а также миротворческие войска ООН MINUSMA в Мали (эта миссия действовала до 30 июня 2023 года, а ее контингент в размере 13 000 человек должен быть выведен из страны уже до конца декабря 2023 года) и вооружённые силы группировки НАТО «Бархан», чей штаб находится сейчас в Нигере.
Этнические враги
Однако своими основными врагами ИГИЛ* считает туарегов, разделённых на несколько вооружённых группировок, часть которых, согласно Алжирскому договору 2015 года, находится в коалиции с правительством Мали, выполняя милицейские функции на севере государства. Некоторая часть этих туарегских группировок отказалась подписывать этот договор и поэтому с официальным Мали пребывает в вооружённый нейтралитете.
Одной из причин вражды ИГИЛ* и туарегов является то, что в рядах ИГИЛ* много выходцев из этнической группы фулани, занимающихся скотоводством и страдающих от разбойничьих набегов туарегов.
Так, на востоке Мали на территории, примыкающей к границе Нигера, в районе населенных пунктов Менака, Андерамбукан и Тамалат фулани издавна враждовали с туарегскими общинами Зармас и Хаосас. Так как в ИГИЛ* вступило много фулани (или другое название – фульбе), то неудивительно, что в марте 2022 года ИГИЛ* в ходе боев против туарегского движения MSA (союзного туарегской организации GATIA Ияда Аг Гаму) убил до двух сотен туарегов, в основном гражданских, в населенных пунктах Тамала, Инчинане и Андерамбукан.
Вместе с тем в ИГИЛ* есть выходцы из туарегского племени Досухак. Представители этого племени также составляют значительную часть бойцов MSA. Однако в данном случае стоит учитывать, что есть «черные» и «белые» досухак. Т. н. «черные» в кастовом обществе туарегов занимают более низкую иерархию.
Представители народа Бамбара, составляющие большинство в FAMA, на севере страны чужие, и их вмешательство иногда усугубляет внутренние северномалийские конфликты. Таким примером стало событие, которое произошло 26 марта 2022 года, когда бойцы FAMA расстреляли, согласно малийской прессе, 15 туарегов из общины Досухак, бежавших из сел Талатайе и Тамалат в Ансонго.
JNIM против «Вилайят Сахель»
Однако на текущий момент основной конфликт на севере Мали заключается в противостоянии между проалькаидовской JNIM и игиловскими боевиками, начавшемся в марте 2020 года. Рост влияния ИГИЛ* вынудил туарегов идти на сотрудничество с группировкой «Ансар Ад Дин», которая хоть и была джихадистской, но этнически была «роднее», т. к. состояла из туарегов.
В итоге это поспособствовало поражению туарегов под предводительством Ияда Аг Гаму в бою за Андерамбукан на границе Мали с Нигером.
Город Андерамбукан занимает ключевое место в регионе «Трех границ»
Представители ИГ* в своей газете «Ан-Наба» похвастались успехами в битве 5 июня 2022 года за малийский городок Андерамбукан против туарегских группировок MSA и GATIA (отряда туарегов малийской армии GTIA-8) под командованием генерала Эльхаджа Аг Гаму. На этой волне к борьбе против ИГИЛ* подключились и отряды «Ансар Ад Дин» Ияда Аг Гали, который хоть и был исламистом, но оставался по крови и духу туарегом. Так как Ияд Аг Гали был главой всего JNIM в Мали, то конфликт с ИГИЛ* вполне вписывался в общемировой сценарий противостояния ИГИЛ* и JNIM как ветви Аль Каиды* доктора Завахри.
Летом 2022 года в малийской прессе публиковались сообщения о встрече аменокаля (вождя) туарегов Мохаммада Аг Инталлы с предводителем джихадистов Иядом Аг Гали, с которым велись переговоры о нападении на силы ИГИЛ*-Сахель. Туарегские группировки GATIA и MSA, находящиеся в союзе с армией Мали-FAMA, попросили у последней поддержки, но и сама FAMA при атаке г. Тессит 7 августа понесла большие потери от боевиков ИГИЛ*.
В сентябре на ИГИЛ*-Сахель напали силы JNIM, но в бою при Талатайе 6 сентября 2022 года, несмотря на союзнические с группировкой MSA действия, они были отбиты боевиками ИГ* – это совпало с переброской дополнительных сил из Нигера и Нигерии в помощь игиловским террористам.
Вскоре большие потери JNIM понесла при нападении на ИГИЛ в Агазаргазане 27–29 октября. По факту произошедшего представители Сахельскго ИГ* опубликовали фото убитых проалькаидовских боевиков и захваченного у них оружия.
Тылы и поставки
Близость к Нигеру, где у ИГ* Вилайат-Сахель достаточно крепкий тыл, обеспечивает успех операций исламистов «Черной гидры». Так, несмотря на то, что 29 октября 2023 года силы JNIM вошли в г. Тамалат (область Гао), расположенный у границы с Нигером, а на следующий день вошли в Андерамбукан, местная группировка ИГИЛ* смогла их отбросить.
Почему приграничная с Нигером территория Мали крепко и успешно удерживается боевиками «Исламского Государства»?
ИГ*-Сахель получает постоянные подкрепления из Нигера, куда в своею очередь мощным потоком идет оружие и живая сила из Нигерии. Не стоит забывать, что и боевики нигерийской террористической группировки «Боко-Харам», бывшей ветви ИГ*-Западная Сахара, после побега от контртеррористических операций правительственных сил Нигерии и от преследования самих же ИГИЛ*-Западная Сахара, находят убежище у Сахельского подразделения ИГ* в регионе «Трех границ», в том числе рядом с н. п. Тингар и теперь уже в самом г. Андерамбукан. Все эти переброски сил и оружия осуществляются на деньги спонсоров «Исламского государства» из Ближнего Востока.
ИГИЛ* имеет возможность увеличить свою численность и улучшать вооружение благодаря продолжающейся войне в Нигерии, где боевики местного ИГ*, контролирующие север Нигерии, совершали нападения уже в самой нигерийской столице Абудже, расположенной в центре страны.
Несмотря на значение подконтрольных ИГИЛ* территорий Нигера как источника материальной и силовой поддержки, сейчас внутри самого ИГИЛ*-Сахель идет конфронтация между выходцами из Нигера и выходцами из Мали, тогда как на внешнем фронте главный враг ИГИЛ* – это джихадистская JNIM, точнее туарегское движение «Ансар Ад Дин» Ияда Аг Гали.
Что будет дальше – оценить трудно, но усиливающийся приток оружия через Нигерию в руки игиловцев Сахеля может резко изменить баланс сил, особенно если это коснется получения ими систем ПВО, благодаря ослабленным в 2022 году механизмам контроля над распространением ПЗРК.
Масштабы ударов террористов ИГИЛ* «Вилайат Сахель» растут. В боях начала декабря 2022 года в районе «Трех границ» у города Тессит игиловские боевики нанесли большие потери боевикам JNIM (до 100 убитых), несмотря на поддержку последних авиацией FAMA (Малийская правительственная армия).
Съезд боевиков «Вилайата Сахель» по случаю баята новому халифу
О широком размахе деятельности ИГИЛ*-Сахель можно также судить и по организации «съезда» боевиков в недавно захваченном малийском городе Андерамбукане на границе с Нигером. Сбор был инициирован по случаю принесения баята (клятвы верности) новому халифу всего ИГИЛ* Абу Аль Хуссейн Аль Кураши (выходец из Ирака), когда собралось до тысячи местных боевиков ИГ*…
* – запрещенные в РФ террористические организации.