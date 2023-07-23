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Командир бригады «Восток»: с определённой периодичностью мы почти сознательно подставляемся под обман

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Командир бригады «Восток»: с определённой периодичностью мы почти сознательно подставляемся под обман

В последнее время в высказываниях отдельно взятых наших соотечественников можно услышать разочарование во внешней политике нашей страны. Это спровоцировано тем, что так называемые партнеры регулярно нарушают свои договоренности, напрочь игнорируя интересы России.


Как написал в своем ТГ-канале командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, на фоне регулярных обманов наша страна может выглядеть неким «терпилой» в геополитике. Однако на деле, это не так.

Все-таки, в глобальной игре есть какие-то правила, видимость которых нужно соблюдать

- пишет военный.

В качестве примера Ходаковский привел ракетные удары ВС РФ по военным объектам в Одессе, которые наблюдаются в последние дни. С его слов, данные атаки являются следствием действий, направленных против России.

В то же время, как выразился комбриг, в большой политике нельзя просто сказать, что Украина сама виновата и теперь получает по заслугам.

Ходаковский отметил, что атаки на объекты Одессы помимо всего прочего являются логическим шагом после того, как ВС РФ не смогли в прошлом году быстро взять данный город. Однако теперь у российских властей есть полное право сказать, что «мы хотели как лучше», но вы нас вынуждаете к подобным мерам.

Поэтому, с определённой периодичностью мы почти сознательно подставляемся под обман

- пояснил военный.

В итоге, со слов комбрига, после каждого очередного обмана «партнеров», Россия выглядит «терпилой», который изо всех сил старался избежать негативного сценария и дать шанс противнику, но теперь вынужден действовать жестко.
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48 комментариев
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  1. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 12:02
    +10
    Да, эта музыка будет вечной. Если мы не сменим Батарейки.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:21
      +2
      Командиры ВСУ грозят подчиненным расстрелом за сексуальные связи с товарищами по оружию.Вот оно чё.Вот почему наступ пробуксовывает.Во всём они виноваты.На наступ сил не остаётся.


      Одной из основных причин провала контрнаступления украинской армии является гомосексуализм, процветающий в подразделениях ВСУ. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с приказом командира 47-й механизированной бригады полковника Александра Сака. Документ опубликован в Сети.В нем комбриг грозит военнослужащим, замеченным в сексуальных связях с товарищами по оружию, трибуналом по законам военного времени. Что это значит, объяснять, думается, не нужно. Причем речь в приказе идет именно о «продолжении активных действий сексуального характера с товарищами по службе».

      https://topcor.ru/37405-komandiry-vsu-grozjat-podchinennym-rasstrelom-za-seksualnye-svjazi-s-tovarischami-po-oruzhiju.html
    2. vik669
      vik669 Сегодня, 12:32
      -13
      Батарейки то ещё есть куды вставлять или в .опу себе!
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 13:57
        -1
        ... Ходаковскому, а то слишком разговорчивым стал. Умников развелось: всё-то они знают, советы дают руководству... МИД... параллельный.
        А в Одессу прилёт был по "зерновой сделке", в смысле по зерновым терминалам, не зря же британцы вопили, да и укрСМИ от 11.07.23
        https://tochka.press/2023/07/11/95744/
    3. Умник
      Умник Сегодня, 13:16
      +2
      Ходоковскому что заняться нечем? Языком молоть у нас ДАМ есть и Слуцкий!
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 13:19
        +1
        Нет ну Слуцкий пока ещё нет.Но может быть со временем.
  2. иван2022
    иван2022 Сегодня, 12:04
    +13
    Есть и другое объяснение.

    Агенты влияния в руководстве не могут прямо отдавать преступные приказы, но могут "косить под наивных дурачков" и максимально затягивать принятие решений.

    В обществе, которое привыкло традиционно воспринимать не предательство, а именно гуманизм, как раздражающий источник проблем и слабость-- предательство легко маскируется "наивным интеллигентским гуманизмом"..... В таком обществе каждый.....чудак ....
    чувствует себя умнее "наивного политика".

    Как любит писать один из авторов на ВО :" все беды от... ИЗМОВ !"
  3. barclay
    barclay Сегодня, 12:04
    +8
    Теперь уже напрашиваются жёсткие действия не только по отношению к Одессе.
    Ещё есть мосты, туннели на западе, железнодорожные депо, и ещё много чего интересного для жёстких действий.
    1. guest
      guest Сегодня, 12:34
      +4
      Цитата: barclay
      Ещё есть мосты, туннели на западе, железнодорожные депо, и ещё много чего интересного для жёстких действий.

      Вот только этих действий не будет так, как интересы Абрамовича, Фридмана и прочих олигархов к сожалению превыше всего.
      1. 30 вис
        30 вис Сегодня, 13:15
        0
        Цитата: guest
        Цитата: barclay
        Ещё есть мосты, туннели на западе, железнодорожные депо, и ещё много чего интересного для жёстких действий.

        Вот только этих действий не будет так, как интересы Абрамовича, Фридмана и прочих олигархов к сожалению превыше всего.

        Потому в Одессе уничтожается собственность западных олигархов . Абрамовичи не помогли им .
    2. О_Сути
      О_Сути Сегодня, 14:37
      -1
      Ну вот разрушили Антоновский мост. Как теперь Херсон возвращать будем? Сами взорвут при отступлении? Ну это ещё бабка надвое сказала. Поле битвы - Донбасс. Основная часть войск должна быть уничтожена здесь. Если им четко будет понятно, что мы возьмём под контроль всю Украину, то смысла взрывать не будет. Только себе сделают хуже. Им там жить.
  4. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:04
    +5
    но теперь вынужден действовать жестко.
    С противником нужно только так - жестко и жестоко !
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:04
    +16
    Мы не действовали жёстко с самого начала СВО,раздражало из каждого утюга - там же братья ,только корпуса ДНР и ЛНР знали что за братья у них на прицелах.Теперь понимание наконец дошло и на верху,но не совсем.Где удары по верхушке нацистов,в чём причина?Нам уже не нужны суды над ними,нам уже надо чтоб некого было судить и чтоб не убежали.Может сейчас удар по ним ,наоборот принесёт облегчение для мужиков с " добровольной мобилизацией" или ещё не время.Не давайте повода для спекуляций.Народ и так понял ,что это на долго.После Украины будет НАТО,если те не остановятся.
    1. levfuks
      levfuks Сегодня, 13:46
      0
      Цитата: tralflot1832
      Теперь понимание наконец дошло и на верху,но не совсем.

      Не, не дошло. Видел недавно одного "режиссера" по ящику, от трёс очередным "сценарием" и обижался, что его "надули" продюсеры. Опять. Но не смотря ни на что он продолжает соблюдать какие-то договоренности.
      Цитата: tralflot1832
      Где удары по верхушке нацистов,в чём причина?

      В "режиссере" и съемочной группе. Всем интересно почитать "сценарий". hi
    2. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:41
      0
      только корпуса ДНР и ЛНР знали что за братья у них на прицелах.

      Отлично сказано.
  6. ASAD
    ASAD Сегодня, 12:05
    +5
    Авторы ВО , вы должность Ходоковского запомните наконец-то если так любите на него ссылаться.
    1. dzvero
      dzvero Сегодня, 12:32
      +2
      Авторы ВО , вы должность Ходоковского запомните наконец-то

      Будем считать знаком уважения. Как говорил один знакомый полковник - последнее мужское звание в армии - капитан smile
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:35
        +1
        Цитата: dzvero
        Как говорил один знакомый полковник - последнее мужское звание в армии - капитан

        ++++++++++++++++++++++++++++++++++
  7. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 12:05
    +10
    Я думал, по Одессе долбим за мост и зерновую сделку, а оказывается, это маленькая месть за то, что не смогли её взять в прошлом году. belay Лихо загнул комбриг.
    1. guest
      guest Сегодня, 12:40
      +2
      Цитата: Андрей Москвин
      а оказывается, это маленькая месть за то, что не смогли её взять в прошлом году.

      Ну во первых Одессу мы никак взять и не могли, только освободить. Во вторых никакой даже попытки идти на Одессу не было от слова совсем.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 13:36
        0
        Во первых, за лингвистическими нюансами - к Ходаковскому, я цитировал статью. Во вторых - смотрите во первых. hi
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:19
    0
    Давно пора показать врагам всю нашу мощь.
  9. SIT
    SIT Сегодня, 12:19
    +2
    Ах, обмануть меня не трудно!..
    Я сам обманываться рад!(С) А.С. Пушкин
    Война это путь обмана(С) Сунь Цзы
    Этот спектакль с обманами уже утомил. У нас что МО и МИД полностью проф непригодны, если их кидают раз за разом? А может они все во главе с вашингтонским обкомом, которому эта война нужна как воздух именно здесь и сейчас, дурят нас, считая за идиотов и в очередной раз рассчитывают, что пипл все схавает?
    1. Monster_Fat
      Monster_Fat Сегодня, 12:51
      +1
      "Вон оно как, Михалыч"... Спасибо Ходаковскому- наконец-то, он "открыл всём глаза" на происходящее- это оказывается, очередной "хитрый план". Ещё раз спасибо, за прояснение ситуации.
      1. Vita VKO
        Vita VKO Сегодня, 13:32
        +1
        Полтора года все кто имеет военное образование задавались вопросом: как можно воевать напрочь игнорируя основополагающие принципы стратегии и тактики.
        Цитата: Monster_Fat
        Вон оно как, Михалыч"... Спасибо Ходаковскому- наконец-то, он "открыл всём глаза" на происходящее- это оказывается, очередной "хитрый план"
        1. Аль Манах
          Аль Манах Сегодня, 14:47
          +1
          Вы не поверите, но многие, не имеющие военного образования, тоже задаются этим вопросом - просто руководствуясь в рассуждениях логикой и здравым смыслом. Хотя, специалистам существенно тяжелее это всё видеть, согласен.
    2. levfuks
      levfuks Сегодня, 14:03
      +2
      Цитата: SIT
      У нас что МО и МИД полностью проф непригодны, если их кидают раз за разом?

      Не их, а "великого" и "ужасного". МО и МИД могут, например, "выражать". Решают не они.
      Цитата: SIT
      рассчитывают, что пипл все схавает?

      Не рассчитывают, а знают. hi
  10. Алт22
    Алт22 Сегодня, 12:19
    +4
    Обмануть раз, ну другой, на крайняк третий, можно любого политика.
    Но когда одного и того же человека столько раз обманывают одни и те же "уважаемые партнёры", сколько раз обманывали Путина, начиная с невыполненного обещания отозвать протестующих на майдане и до Минска и "зерновой сделки" - то выводов тут напрашивается только два:
    1. Этот человек глубоко некомпетентен и давно не соответствует занимаемой должности.
    2. Этот человек сознательно играет на стороне врага.
    1. mann
      mann Сегодня, 12:51
      0
      Цитата: Алт22
      Обмануть раз, ну другой, на крайняк третий, можно любого политика.
      Но когда одного и того же человека столько раз обманывают одни и те же "уважаемые партнёры", сколько раз обманывали Путина, начиная с невыполненного обещания отозвать протестующих на майдане и до Минска и "зерновой сделки" - то выводов тут напрашивается только два:
      1. Этот человек глубоко некомпетентен и давно не соответствует занимаемой должности.
      2. Этот человек сознательно играет на стороне врага.

      Как вы смеете! am ... он просто доверчивый
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 14:57
        +2
        Увы, тут (и не только тут) далеко не каждый способен разглядеть сарказм.
    2. VORON538
      VORON538 Сегодня, 13:00
      -1
      Алт22 (Ант) Сегодня, 12:19
      то выводов тут напрашивается только два:
      С каких это пор жители украины вроде алта из львова определяют,кому руководить Россией?Поучайте своих паучат,алт,поучайте своего зеленского!
    3. levfuks
      levfuks Сегодня, 14:18
      +1
      Цитата: Алт22
      глубоко некомпетентен и давно не соответствует занимаемой должности.

      Если внимательно изучить биографию, "творческий путь", соратников, кураторов. Кто, как и зачем его поставил. Какие вопросы?
      Не очень хороший, не очень умный персонаж. Но с цепкими лапками. До смерти. hi
  11. fiv
    fiv Сегодня, 12:22
    +3
    В каждой сети этот комбат пишет. У него такой зам толковый, что он время тратит на медиканалы или батальон маленький? Портовые сооружения, да и прочие, Одессы, изначально в целях. Но действовала зерновая сделка. Теперь сделки нет - и портов нет. А не месть.
    1. Аль Манах
      Аль Манах Сегодня, 14:59
      0
      А он точно во всех соцсетях пишет?
      ..............................................................
  12. Удав КАА
    Удав КАА Сегодня, 12:31
    +3
    Хороший Ходаковский комбриг... А вот до высот ПОЛИТИКИ еще явно не дорос. Поэтому, прежде чем лезть на большую ШАХМАТНУЮ доску, нужно пройти хотя бы "квалификацию"... И нельзя делать подобные выводы, не располагая ВСЕЙ совокупностью данных по м-н обстановке.
    Сейчас идет борьба за м-н влияние на ТРЕТИЙ мир: страны Африки, ЛА, азиатские страны. Хороши же мы были бы, если бы дали повод США и присным обвинять нас в "неспровоцированной агрессии"...
    А ведь сейчас(!) реально идет формирование центров влияния и силы!
    Вы думаете "зерновая сделка" это так, ради "благотворительности"? Ага...Капиталист удавится "за рупь двадцать!"
    А вот сыграть на ней, получив прибыль и опорочив Россию -- это завсегда пожалуйста: и ООН у них в кармане и все мировые СМИ...
    Повторюсь: Ходаковский где-то прав. Но это "окопная правда", на бытовом понятийном уровне. А геополитика она -- игра по-крупному и на длительную перспективу! Одно слово -- БОЛЬШАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Здесь перворазрядники не катят. Здесь поле деятельности МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРОССМЕЙСТЕРОВ, тяжеловесов в политике, таких как В.В.Путин, президенты и премьер-министры иностранных государств. И то не все!
    Поэтому я не в восторге от того, что "комбриги" начинают выражать свое неудовольствие действиями высших эшелонов государственной власти.
    Знаю, многим мой пост придется не по нраву. Но это мое мнение, на которое имею законное право. Да и к слову сказать, должность у меня была на пару ступенек повыше, чем у Ходаковского.
    АГА.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 13:47
      +1
      Цитата: Удав КАА
      Повторюсь: Ходаковский где-то прав. Но это "окопная правда", на бытовом понятийном уровне. А геополитика она -- игра по-крупному и на длительную перспективу! Одно слово -- БОЛЬШАЯ ШАХМАТНАЯ ДОСКА. Здесь перворазрядники не катят. Здесь поле деятельности МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРОССМЕЙСТЕРОВ, тяжеловесов в политике, таких как В.В.Путин

      Вот, оказывается, кто у нас настоящий политический клакёр...
      Мы ВШЭ не заканчивали и имеем скромные успехи в шахматах, но знаем определённо, что ЛЮБОЙ ГРОССМЕЙСТЕР за двадцать с лишним лет разыгранных партий не должен заканчивать их патовой ситуацией...
      Пат (фр. pat, итал. patta - «игра вничью» ) - положение в шахматной партии, при котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться, так как все её фигуры и пешки лишены возможности сделать ход, причём король не находится под шахом.

      Именно так заканчиваются все многоходовки вашего гроссмейстера (сдаётся мне, что он не знает, как ходит конь)...Знаю, В.И. Ленин играл в шахматы:

      Поэтому он и написал 55 томов...Что написал гроссмейстер? Майские указы, которые никто не выполнил, или полное собрание обещаний...
      Каким-то образом пора определиться и разобраться не в должности вашего кумира, а в результатах его половинчатых дел. Мы уже видели, как он играет...В хоккей...
      Я люблю мое Отечество, как Пётр Великий научил меня любить его. Мне чужд, признаюсь, этот блаженный патриотизм, этот патриотизм лени, который умудряется все видеть в розовом свете и носится со своими иллюзиями.
      1. dzvero
        dzvero Сегодня, 15:01
        0
        А я согласен с Удавом Каа, На мой скромный взгляд со стороны внешняя политика РФ довольно взвешенна, последовательна и с внутренней логики (хоть и последнее выясняется после некоторого времени). А действия запада какие-то первосигнальные, powerpoint -оидные.
  13. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 12:33
    +2
    Все-таки, в глобальной игре есть какие-то правила, видимость которых нужно соблюдать

    - пишет военный.
    Поэтому, с определённой периодичностью мы почти сознательно подставляемся под обман

    - пояснил военный.
    Не удивлюсь тому что стройные ряды Росгвардии лишаться очередного опытного и высокомотивированного военного... crying
  14. тоже-врач
    тоже-врач Сегодня, 12:33
    +3
    Слова, слова. Скажите это погибшим на мосту, погибшим в Белгородской и Брянской областях.
    Не стоит искать высоких смыслов в тупости, трусости и предательстве.
  15. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 12:36
    +5
    Я не понимаю вообще эту спецоперацию... Тупо не понимаю. Что надо чтобы разгромить Украину? Что? Народа не хватает? Призовите сколько нужно. Танков? Самолетов? Мобилизуйте промышленность. А то какие-то танцы с бубном... можем выиграть, но не выигрываем. Это как у Маяковского, если звезды горят значит это кому-то нужно... значит нужна эта война кому-то. Людей жаль.
    1. mann
      mann Сегодня, 12:56
      +1
      Я не понимаю вообще эту спецоперацию... Тупо не понимаю.
      Я тоже. Мы с вами оба тупые drinks hi
      1. nepunamemuk
        nepunamemuk Сегодня, 13:08
        +1
        поэтому "тупых" на спецоперацию и не берут
        да и спецодежды на вас нет...
        разворовали am
    2. nordscout
      nordscout Сегодня, 13:23
      +3
      Уважаемый Сергей Аверченков ! А нужно, совсем немного - политическая воля, идеологическая составляющая, и, вероятно, другая социально - экономическая формация. А без этого - долгие и нудные, как Вы пишете, "танцы с бубном"....
      1. levfuks
        levfuks Сегодня, 14:45
        +1
        Цитата: nordscout
        А нужно, совсем немного -

        "Режиссера" вместе со всей съемочной группой уволить. Или проводить в ... путь.
        Может даже снести всю киностудию. Прогнило все здание.
        Иначе "кина" не будет. hi
  16. Master2030
    Master2030 Сегодня, 13:40
    +1
    Пора уже писать великий звёздный маршал, главнокомандующий бригады "Восток" соблаговолил глаголить. Пиарится этот бывший(?) СБУшник как павиан в брачный период. Интересно что скажут о великом полководце бывшие подчинённые.
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  17. nordscout
    nordscout Сегодня, 14:13
    +2
    В странное время живём.... У действующего полковника "Росгвардии" есть целый действующий ТГ-канал, где он, периодически, делится военно - философскими, и не очень, мыслями, побуждая, ещё читающее и пишущее население на активное обсуждение освещённых, им, вопросов.... Судя по информации "со стороны" - полковник Ходаковский хороший, грамотный, авторитетный командир, но его статьи и посты, в ТГ- каналах, в условия СВО (ВОЙНЫ), мне кажется, не совсем уместны по нескольким причинам. 1. В период боевых действий "персональный" ТГ - канал легко может стать источником дискредитации и профанации автора и дела, которому он служит. 2. Это возможный источник распространения банальной "дезы" со стороны "ципсошников", вражеских спецслужб... 3. Стать источником утечки "чувствительной" для подразделения, соединения информации, без ведома автора ТГ- канала. Предполагаю, что полковник Ходаковский достиг такого уровня оперативно - тактического и управленческого (в хорошем смысле этих понятий) мастерства, что должен делиться, уже, своим боевым опытом, мыслями с трибун военных училищ академий и Думы (вот таких депутатов России, явно, не хватает). Но, "мысли в слух" в ТГ - каналах, даже, очень умные, актуальные - больше смахивают на "глас вопиющего в пустыне" или "сорвать аплодисменты" в "военно - блогерской" среде...
  18. PVV66
    PVV66 Сегодня, 14:32
    0
    Ой договорится, поедет к Стрелкову соседом. У нас правду может только Конашенков с голубого экрана вещать.
  19. megadeth
    megadeth Сегодня, 14:33
    +1
    Все-таки, в глобальной игре есть какие-то правила, видимость которых нужно соблюдать
    Ну да нас кассетными боеприпасами утюжат, а мы правила соблюдаем...Сколько ещё наших пацанов должно погибнуть, что бы наконец ответка по фашистам пошла?