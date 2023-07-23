Командир бригады «Восток»: с определённой периодичностью мы почти сознательно подставляемся под обман

Все-таки, в глобальной игре есть какие-то правила, видимость которых нужно соблюдать

Поэтому, с определённой периодичностью мы почти сознательно подставляемся под обман

В последнее время в высказываниях отдельно взятых наших соотечественников можно услышать разочарование во внешней политике нашей страны. Это спровоцировано тем, что так называемые партнеры регулярно нарушают свои договоренности, напрочь игнорируя интересы России.Как написал в своем ТГ-канале командир бригады «Восток» Александр Ходаковский, на фоне регулярных обманов наша страна может выглядеть неким «терпилой» в геополитике. Однако на деле, это не так.- пишет военный.В качестве примера Ходаковский привел ракетные удары ВС РФ по военным объектам в Одессе, которые наблюдаются в последние дни. С его слов, данные атаки являются следствием действий, направленных против России.В то же время, как выразился комбриг, в большой политике нельзя просто сказать, что Украина сама виновата и теперь получает по заслугам.Ходаковский отметил, что атаки на объекты Одессы помимо всего прочего являются логическим шагом после того, как ВС РФ не смогли в прошлом году быстро взять данный город. Однако теперь у российских властей есть полное право сказать, что «мы хотели как лучше», но вы нас вынуждаете к подобным мерам.- пояснил военный.В итоге, со слов комбрига, после каждого очередного обмана «партнеров», Россия выглядит «терпилой», который изо всех сил старался избежать негативного сценария и дать шанс противнику, но теперь вынужден действовать жестко.