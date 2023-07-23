ВС РФ удалось достичь существенного прорыва позиций ВСУ на правом берегу реки Жеребец в Харьковской области

На Угледарском участке фронта боевикам киевского режима после артподготовки удалось расширить свою зону контроля вдоль северных окраин населенного пункта Приютное и выйти в тыл позициям российской армии, расположенным на линии до населенного пункта Старомайорское.Подразделения российской армии при поддержке артиллерии пытались контратаковать со стороны населенного пункта Урожайное в направлении Благодатного, однако продвинуться на этом участке линии боевого соприкосновения не удалось. ВС РФ осуществили обстрелы позиций ВСУ в Новодаровке, Пречистовке и Нескучном. Противник обстрелял позиции российских войск в населенных пунктах Старомайорское, Урожайное и Новодонецкое.На Донецком фронте российским войскам удалось продвинуться к северу от населенного пункта Новомихайловка, однако атаки в Марьинке и в районах Красногоровки и Первомайского завершились неудачно. Российская артиллерия наносила удары по позициям украинских боевиков в населенных пунктах Константиновка, Победа, Георгиевка, Максимильяновка, Острое, Невельское, Авдеевка, Новокалиновое, Нью-Йорк и Дружба.На Артемовском направлении продолжаются ожесточенные встречные боестолкновения в районе Клещеевки. ВСУ удалось временно оттеснить российские войска к городской черте в районе населенного пункта Хромовое. Украинскими боевиками была отбита контратака ВС РФ в сторону Григоровки.На Луганском направлении со стороны Кармазиновки отмечается существенный прорыв российской армией позиций ВСУ на правом берегу реки Жеребец у населенного пункта Новоегоровка в Харьковской области. Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в населенных пунктах Белогоровка, Торское, Новоосиновое, Купянск, Синьковка, Новомлынск и Красный Первый.