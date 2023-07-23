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ВС РФ удалось достичь существенного прорыва позиций ВСУ на правом берегу реки Жеребец в Харьковской области

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ВС РФ удалось достичь существенного прорыва позиций ВСУ на правом берегу реки Жеребец в Харьковской области

На Угледарском участке фронта боевикам киевского режима после артподготовки удалось расширить свою зону контроля вдоль северных окраин населенного пункта Приютное и выйти в тыл позициям российской армии, расположенным на линии до населенного пункта Старомайорское.


Подразделения российской армии при поддержке артиллерии пытались контратаковать со стороны населенного пункта Урожайное в направлении Благодатного, однако продвинуться на этом участке линии боевого соприкосновения не удалось. ВС РФ осуществили обстрелы позиций ВСУ в Новодаровке, Пречистовке и Нескучном. Противник обстрелял позиции российских войск в населенных пунктах Старомайорское, Урожайное и Новодонецкое.


На Донецком фронте российским войскам удалось продвинуться к северу от населенного пункта Новомихайловка, однако атаки в Марьинке и в районах Красногоровки и Первомайского завершились неудачно. Российская артиллерия наносила удары по позициям украинских боевиков в населенных пунктах Константиновка, Победа, Георгиевка, Максимильяновка, Острое, Невельское, Авдеевка, Новокалиновое, Нью-Йорк и Дружба.


На Артемовском направлении продолжаются ожесточенные встречные боестолкновения в районе Клещеевки. ВСУ удалось временно оттеснить российские войска к городской черте в районе населенного пункта Хромовое. Украинскими боевиками была отбита контратака ВС РФ в сторону Григоровки.


На Луганском направлении со стороны Кармазиновки отмечается существенный прорыв российской армией позиций ВСУ на правом берегу реки Жеребец у населенного пункта Новоегоровка в Харьковской области. Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ в населенных пунктах Белогоровка, Торское, Новоосиновое, Купянск, Синьковка, Новомлынск и Красный Первый.
Использованы фотографии:
Минобороны России
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15 комментариев
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  1. guest
    guest Сегодня, 12:46
    +21
    Название статьи и её начало противоречат друг другу.
    1. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 13:00
      +1
      Да тут по ходу только окончание и соответствует. Хотя вряд ли в этом вина мастеров инфотворчества...
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:13
      +8
      Искал про прорыв фронта по разным источникам..Тем более про Существенный Прорыв...Это по термину-фронт всук на участке рухнул и перед нами открылся оперативный простор...Не нашел
  2. vargo
    vargo Сегодня, 12:51
    +12
    Ох уж эта инфосводка, названия, названия, названия. Что толку от карт если они в разнобой (без ссылок из текста), если на них нет ни зоны удержания сторон, ни стрелок движения, НИЧЕГО!? Статья просто пустотелая, тупая инфосводка. В телеграме куда больше инфы дадут и покажут и прокомментируют по ситуации.
  3. Jonny_Su
    Jonny_Su Сегодня, 13:03
    0
    Украинцам удалось срезать Времевский выступ, и они продолжают углубляться. Тревожно. Там отступать особо некуда.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:09
      +9
      А там-первая линия обороны.За полтора месяца они смогли преодолеть предполье.А по остальному.....Идет война на истощение.И цифры по 1300 добровольцев каждый день не вызывает никакого доверия.Если не изменит руководство подход к ведению этой "операции"нам бы удержаться на тех рубежах,которые имеем
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 13:23
        +7
        Был недавно в военкомате. Обстановка спокойная и даже расслабленная, будто ничего не происходит. При мне два человека записывались на контракт. Районный центр.

        Говорят, что поток действительно есть, но точных цифр, конечно, никто не скажет. Ну и добавлю, предприятия активно бронируют людей, говорят, что есть основания. Добавьте к этому то, что принимаются законы о военном времени, электронных повестках и штрафах за дезертирство и неявку в военкомат...
        Думаю, что скоро будет вторая волна и резкое взвинчивание темпов СВО...
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 13:28
          +3
          Без увеличения численности состава,обеспеченрого вооружением,боеприпасами,обученного в первую очерель переломить ситуацию не получится
      2. Грица
        Грица Сегодня, 13:27
        +3
        Цитата: dmi.pris1
        Идет война на истощение.И цифры по 1300 добровольцев каждый день не вызывает никакого доверия.Если не изменит руководство подход к ведению этой "операции"нам бы удержаться на тех рубежах,которые имеем

        Пока до нашего руководства не дойдет, что нынешними силами мы бессильны против врага, ничего не изменится. так и будем топтаться на месте в стиле первой мировой. Мобилизацию нужно было проводиить еще весной, чтобы сейчас были под рукой подготовленные резервы. Я уже дано разочаровался в умственных способностях нашего военного и политического руководства.
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:11
    +2
    А что комментировать?
    События идут своим чередом и ... ничего, пока, не свершилось такого, за что можно сказать ВОТ ОНО!
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 13:17
    -2
    На Артемовском направлении продолжаются ожесточенные встречные боестолкновения в районе Клещеевки. ВСУ удалось временно оттеснить российские войска к городской черте в районе населенного пункта Хромовое. Украинскими боевиками была отбита контратака ВС РФ в сторону Григоровки.

    пора опять вагнер звать...
    с Беларуси am
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:21
    +1
    Короче говоря,продвижение с нашей стороны как и с той шаг вперед и полтора шага назад.
  7. Евгений Иванов_5
    Евгений Иванов_5 Сегодня, 14:27
    +1
    ВО перешло на ловлю хайпа хоть на чем-то иначе их читать не станут.
  8. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:32
    0
    Сводки говорят ,идут позиционные бои.Хорошо верим.Но давайте думать.Где брать личный состав для восполнения потерь,а они есть даже по крохотным видео понятно,что "мясорубка"работает и в ту и в нашу сторону.В обороне конечно потери меньше,но они есть.Сотни тысяч добровольцев в военкоматах,лично у меня вызывают не понимание.Что изменилось,что повлияло на такой приток добровольцев?Если во время мобилизации добровольцев было 40000тыс.и это официальные данные.Допустим есть 200000тыс добровольцев,контрактников,даже и эта цифра добровольцев не сможет перекрыть количество необходимое для активных боевых действий.Правильно тут пишут просто необходимо готовить качественно будующих как добровольцев,контиактников,возможно и мобилизованных уже сейчас.
  9. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:38
    0
    Если это существенный прорыв,то нас ждет очень долгая и кровопролитная война.Пока политики рулят не видать нам крупных побед и каждый метр отвоеванный действительно будет считаться крупным успехом,наверное вопреки "всем замыслам",чем по плану,а генералы воюющее вопреки будут переводиться куда-нибудь в Сирию