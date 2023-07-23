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Wall Street Journal: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления

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Wall Street Journal: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления

Украинское контрнаступление с каждым днем все сильнее рискует окончательно зайти в тупик. В итоге, ВСУ не добьются каких-либо результатов, которые можно было бы выдать за «промежуточную победу», при этом понеся колоссальные потери.


На этом фоне украинские власти уже пытаются найти виновного в своих провалах. Так, вчера, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит вооружения, а вопрос о его поставках так и не решен.

В то же время еще в конце июня в Пентагоне называли контрнаступление весьма сложной задачей для украинских войск, но при этом отмечали, что Киев получил все необходимое вооружение.

Между тем заявления представителей военного ведомства США ставят под сомнение журналисты газеты Wall Street Journal, которые считают, что Запад прекрасно знал о нехватке вооружения у ВСУ для предстоящего наступления, но рассчитывал на «мужество и находчивость» украинцев.

В материале говорится, что у европейских стран уже попросту нет вооружения, которое они могли бы отдать Украине. Более того, на фоне провального контрнаступления и отсутствия энтузиазма со стороны США, которые уже вовсю готовятся к предстоящим выборам, Европа и вовсе может отказаться от увеличения помощи Киеву.

К слову, об отсутствии «энтузиазма» у Вашингтона. Отметим, что здесь дело обстоит не только в предвыборной кампании, в ходе которой конфликт на Украине является «токсичной» темой.

Все дело в том, что сам Пентагон не торопится делиться своим вооружением с Киевом, опасаясь лишиться запасов в преддверии вероятного противостояния с Китаем. Кроме того, как уже не раз заявляли различные эксперты, США не преследуют цели «победить Россию» руками украинцев.

Вашингтону необходимо максимально ослабить нашу страну, но при этом не «загонять Москву в угол», что может быть чревато глобальным конфликтом. Следовательно, американцы будут давать ВСУ ровно столько вооружения, сколько необходимо для длительного поддержания данного конфликта без перспективы его завершения.
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18 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 12:37
    0
    Несколько изумительно что Запад ожидает по их словам военного конфликта с Китаем, а не с Россией.
    Они там знают что-то что не знаем мы ? Типа с "партнерами" Россия не станет воевать?
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 12:48
      0
      Находчивость?Думали что украинцы сами найдут нужное им оружие на поле боя?

      Между тем заявления представителей военного ведомства США ставят под сомнение журналисты газеты Wall Street Journal, которые считают, что Запад прекрасно знал о нехватке вооружения у ВСУ для предстоящего наступления, но рассчитывал на «мужество и находчивость» украинцев.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 14:02
        0
        Ну да, "штыком и гранатой пробьются ребята..." - Запад умный.)
        Дядя Сэм сказал же, что воевать ... до последнего украинца.
    2. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:50
      0
      Типа с "партнерами" Россия не станет воевать?

      Для России нет практического смысла воевать с США. По крайней мере, первой начинать конфликт. И они это знают.
    3. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 13:53
      0
      журналисты газеты Wall Street Journal, которые считают, что Запад прекрасно знал о нехватке вооружения у ВСУ для предстоящего наступления, но рассчитывал на «мужество и находчивость» украинцев.

      В материале говорится, что у европейских стран уже попросту нет вооружения, которое они могли бы отдать Украине.
      Находчивость... Это вопрос интересный!
      Угробить столько импортной техники, разуть и кинуть понадеевшихся на х-хлов западных "старших партнеров". А еще деньжат срубить вышло, но никак с награбленным тикать не дают!

      Пака военная неразбериха и бардак, но после нашей победы власть сразу начнет искать гениальный "хитрый план", который реализовался и овеял руководство неувядаемой боевой славой!
      И вот тут вылезут с укростороны "находчивые", которые мигом расскажут, что они так обманули буржуинов и специально дали России перемолоть вооружение НАТО, выбить всех идейных бандеровцев вкупе с им сочувствующими, а еще теплые властные места держали специально для прихода братьев с севера... И некоторых даже награждать уже русскими орденам иначнут, ибо "хитрый план" денацификации и демилитаризации обязан иметь свои легенды и мифы. Что "сопротивление" ждало прихода освободителя, но вначале немного струсило.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:37
    0
    Да что же такое , теперь уже и запад виноват,не только всу.Похоже у них уже были билеты заготовлены в Большой театр на осень.Знакомо.И на зиму ничего не свалить,её нет.
  3. Uncle Lee
    Uncle Lee Сегодня, 12:38
    0
    рассчитывал на «мужество и находчивость» украинцев.

    будут давать ВСУ ровно столько вооружения, сколько необходимо для длительного поддержания данного конфликта
    С ними все понятно !
  4. hohohol
    hohohol Сегодня, 12:45
    +1
    Wall Street Journal: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления

    Конечно знал, ведь самое главное оружие он так и не поставил. Где поставки самого главного оружия, где, я вас спрашиваю, поставки кружевных труселей? Нетути, от сюда и результат.
  5. михаилл
    михаилл Сегодня, 12:53
    +1
    На этом фоне украинские власти уже пытаются найти виновного в своих провалах. Так, вчера, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ испытывают дефицит вооружения, а вопрос о его поставках так и не решен.

    В то же время еще в конце июня в Пентагоне называли контрнаступление весьма сложной задачей для украинских войск, но при этом отмечали, что Киев получил все необходимое вооружение.

    -Я тебе рубль дал?
    -Дал.
    -За кефиром послал?
    -Послал.
    -Кефира не было?
    -Не было.
    -Где деньги?
    -Какие деньги?
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 13:37
      0
      Цитата: михаилл

      -Я тебе рубль дал?
      -Дал.
      -За кефиром послал?
      -Послал.
      -Кефира не было?
      -Не было.
      -Где деньги?
      -Какие деньги?

      михаилл, а по моему, всё гораздо проще.
  6. bandabas
    bandabas Сегодня, 12:57
    -4
    А если бы гидрант, заваривший кашу полтора года назад, не жевал бы сопли останавливаясь на полпути... Уже бы была другая стадия. Без куч грузов "200" и "300" с обоих сторон. hi
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:10
      0
      Стесняюсь спросить "гидрант" - это кто?
      1. bandabas
        bandabas Сегодня, 13:57
        -4
        А Вы не стесняйтесь, и не стройте из себя дурачка. ВВП.
        1. bandabas
          bandabas Сегодня, 14:11
          -2
          Жду дальше минусующих псевдопатриотов.
          1. Комментарий был удален.
    2. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 13:13
      +3
      зачем?
      чтобы как и в прошлый раз выковыривать бандеровцев из схронов?
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:13
    0
    Wall Street Journal: Запад знал, что Киеву не хватит оружия для наступления
    . Знали, не знали, говорят и пишут то, что им нужно, хочется. На то, что реально происходит, это не оказывает никакого влияния.
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 14:02
    0
    Цитата: Orange-Bigg
    Находчивость?Думали что украинцы сами найдут нужное им оружие на поле боя?

    Между тем заявления представителей военного ведомства США ставят под сомнение журналисты газеты Wall Street Journal, которые считают, что Запад прекрасно знал о нехватке вооружения у ВСУ для предстоящего наступления, но рассчитывал на «мужество и находчивость» украинцев.

    Ну ведь выкопали же они Чёрное море.
  9. иван2022
    иван2022 Сегодня, 14:31
    0
    Запад знал, а Зеленский не знал?
    Как говорят евреи, среди них много чрезвычайно умных людей... Но изредка и полу-дурки встречаются тоже потрясающие и невиданные в других народах ... ...

    Чтобы избрать себе такого вожака, надо на конкурсе идиотов занять второе место.... А это ещё круче, чем первое.