ВС РФ продолжают нанесение ракетных ударов по военным объектам на территории Украины. Сегодня ночью были поражены очередные цели в Одессе.
Согласно сообщению от российского военного ведомства, ударами с использованием высокоточного оружия были поражены объекты, где производились катера-дроны, начиненные взрывчаткой. Данные аппараты ВСУ планировали использовать для проведения терактов против РФ.
Напомним, что по целям в Одессе и Николаеве уже нанесена целая серия ракетных ударов. Это стало следствием недавней атаки ВСУ на Крымский мост, жертвами которой стала семья из Белгородской области, направлявшаяся на отдых.
В то же время ряд украинских СМИ и пабликов сегодня растиражировали кадры с разрушениями в Спасо-Преображенском соборе, якобы в результате российской атаки.
В свою очередь Минобороны РФ назвали распространяемые Киевом данные не соответствующими действительности. В российском военном ведомстве подчеркнули, что цели для ударов высокоточным оружием тщательно проверяются и согласовываются. К тому же, Спасо-Преображенский собор находится на приличном удалении от пораженных ВС РФ объектов.
В Минобороны России отметили, что вышеупомянутый собор получил повреждения в результате безграмотных действий операторов ПВО ВСУ. В результате чего управляемая зенитная ракета попала в гражданский объект.
Стоит добавить, что поражение гражданской инфраструктуры, включая многоэтажные жилые здания, средствами украинской ПВО происходят довольно часто. Подобные случаи были в Киеве, Запорожье и других городах Украины. Более того, украинские ЗУР поражали объекты даже на территории Польши.