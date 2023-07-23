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Минобороны РФ: Распространяемые Киевом данные о поражении ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствуют действительности

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Минобороны РФ: Распространяемые Киевом данные о поражении ВС РФ Спасо-Преображенского собора в Одессе не соответствуют действительности

ВС РФ продолжают нанесение ракетных ударов по военным объектам на территории Украины. Сегодня ночью были поражены очередные цели в Одессе.


Согласно сообщению от российского военного ведомства, ударами с использованием высокоточного оружия были поражены объекты, где производились катера-дроны, начиненные взрывчаткой. Данные аппараты ВСУ планировали использовать для проведения терактов против РФ.

Напомним, что по целям в Одессе и Николаеве уже нанесена целая серия ракетных ударов. Это стало следствием недавней атаки ВСУ на Крымский мост, жертвами которой стала семья из Белгородской области, направлявшаяся на отдых.

В то же время ряд украинских СМИ и пабликов сегодня растиражировали кадры с разрушениями в Спасо-Преображенском соборе, якобы в результате российской атаки.

В свою очередь Минобороны РФ назвали распространяемые Киевом данные не соответствующими действительности. В российском военном ведомстве подчеркнули, что цели для ударов высокоточным оружием тщательно проверяются и согласовываются. К тому же, Спасо-Преображенский собор находится на приличном удалении от пораженных ВС РФ объектов.

В Минобороны России отметили, что вышеупомянутый собор получил повреждения в результате безграмотных действий операторов ПВО ВСУ. В результате чего управляемая зенитная ракета попала в гражданский объект.

Стоит добавить, что поражение гражданской инфраструктуры, включая многоэтажные жилые здания, средствами украинской ПВО происходят довольно часто. Подобные случаи были в Киеве, Запорожье и других городах Украины. Более того, украинские ЗУР поражали объекты даже на территории Польши.
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19 комментариев
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  1. SwR9
    SwR9 Сегодня, 13:21
    +1
    Никто и не сомневался в этом, возможно ВСУ это сделало даже специально.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:40
      +2
      Сообщения об ударе по Собору появились за несколько часов до очередной волны ударов по Одесскому порту.Надо на это просто не вестись и не оправдываться.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:16
        0
        Вот что пишут на Украине по этому поводу.
        Цитата
        Про атаку на Собор было известно ещё до прилёта

        ВСУшные ПВОшники вполне могли получить приказ ударить своими ракетами по Собору,чтобы устроить провакацию.
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 13:23
    -3
    Путин пусть прямо и честно скажет-Одессу,Николаев,Херсон возвращать домой в состав России будем?
    1. Irokez
      Irokez Сегодня, 13:28
      -3
      Вам какое дело до секретных планов.
      Лично Вам никто ничего, с МО говорить не будет - может сами догадаетесь почему.
    2. iomoe
      iomoe Сегодня, 13:43
      -3
      Это дело творческое, точному планированию не подлежит.
    3. 78bor1973
      78bor1973 Сегодня, 13:51
      -1
      Ага тебе и в генштаб ВСУ сразу и доложит !
    4. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:03
      +2
      Цитата: Бережливый
      Путин пусть прямо и честно скажет-Одессу,Николаев,Херсон возвращать домой в состав России будем?

      Думаю, что конечно он очень хочет. Вопрос лишь в том есть ли у МО РФ для этого силы и средства.
    5. guest
      guest Сегодня, 14:34
      0
      Цитата: Бережливый
      Путин пусть прямо и честно скажет

      А может ещё и бесплатно? С такими вопросами можно и компанию Стрелкову составить.
  3. Землекоп
    Землекоп Сегодня, 13:25
    +6
    ЗУР С-300 имеет БЧ 150 кг - именно такая мощность соответствует повреждениям собора...при чем на всех стенах выщерблены от поражающих элементов ЗУР. Если бы туда попала Х-22 Буря имеющая окологиперзвуковую скорость 5000 км\ч с БЧ 960 кг то от этого собора ничего бы не осталось.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:35
      +3
      Да это понятно нам,но петух орет не для нас...А для "прогрессивного человечества",кое находится в регрессе и самоуничтожении
      1. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 13:49
        +2
        Да это понятно нам,но петух орет не для нас...А для "прогрессивного человечества",кое находится в регрессе и самоуничтожении


        А как артистично, начальница МИДа Германии Анналена Бербок трагически заламывала руки и вытирала жалостливые сопли в заботе о голодающих детях Африки из-за срыва "зерновой сделки". А ведь знает нехорошая женщина, что из украинского зерна только мизер попал в Африку, а Путин при этом пообещал такой объем зерна поставить Африке вообще бесплатно.
  4. t-12
    t-12 Сегодня, 13:37
    +3
    Судя по дырке, ракета прилетела (увидев железный купол?) откуда-то с юго-запада:
    1. Uno
      Uno Сегодня, 13:51
      +1
      Иногда лучше жевать :) Откройте карту, там все очень легко определить, это юго-восточный угол церкви
      1. t-12
        t-12 Сегодня, 14:01
        +1
        Угол юго-восточный. Дырка в стене под кровлей направлена на юго-запад.
  5. Комментарий был удален.
  6. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 14:23
    -1
    Меня немного смешит постоянно читать о якобы сверхточности российских ракет. Американцы с таким же количеством сверхточных ракет, по иронии судьбы, часто имели "побочный ущерб". А с тех пор, как началась война, по-вашему, вы ни разу не попали по гражданским объектам по ошибке??? когда это случается, это всегда обман или украинские ракеты. Это граничит со смешным. Немного самокритики. Но как говорится: у вас не пропаганда, а патриотическое воспитание. feel
    1. Reindeer
      Reindeer Сегодня, 14:37
      0
      Случайно ввести координаты собора, который там стоит уже 150 лет, вместо военного объекта, ближайший из которых - минимум в километре? Это как замахнуться газетой на муху, а вдарить по жене... в качестве шутки - пойдет, а говорить об этом случае всерьез - издевательство над здравым смыслом.
      Ну а так - да, наверное, ошибки бывают, как без них.
    2. guest
      guest Сегодня, 14:38
      0
      Цитата: Decimalegio
      Но как говорится: у вас не пропаганда

      Ну куда ж нам до вашего хероя всей гейропы, Гебельса.
  7. Фактор
    Фактор Сегодня, 14:46
    +1
    Бить, бить и ещё раз бить. Ежедневно и методично. Всю береговую линию обороны и ПВО, склады, скопление укроВермахта разнести в труху, а потом для зачистки Одессы высадить свой десант. Это было бы самое правильное решение Зерновой сделки.