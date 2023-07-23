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ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ западного производства

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ВС РФ за прошедшие сутки уничтожили значительное количество бронетехники ВСУ западного производства

На запорожском и южнодонецком направлениях в течение прошедших суток российские войска уничтожили более 160 боевиков киевского режима, 7 немецких танков Leopard, 15 боевых бронемашин, в том числе 10 единиц поставленных Киеву из США БМП Bradley.


Также ударами российской армии были поражены три пункта управления ВСУ в Запорожской области, ДНР и ЛНР, а также склад горючего в оккупированной части Запорожской области. ВКС РФ в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР удалось сбить украинский самолет Су-25. Российская ПВО перехватила снаряд, выпущенный из РСЗО HIMARS американского производства и британскую крылатую ракету Storm Shadow.

В ЛНР российским войскам удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Невское. На краснолиманском направлении противник потерял более 130 военнослужащих. За сутки было отражено 14 атак боевиков киевского режима на донецком направлении, потери противника составили до 370 военнослужащих. На херсонском направлении украинские боевики потеряли до 60 военнослужащих.

Как сообщает Минобороны России, на подконтрольной Украине территории в результате группового удара, нанесенного при помощи высокоточных вооружений большой дальности, в Одессе были поражены военные объекты украинской армии, на которых производилась подготовка террористических атак с использованием беспилотных катеров, а также места их производства. Кроме того, на пораженных ракетами воздушного и морского базирования объектах располагались иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии. Все запланированные цели были уничтожены.
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12 комментариев
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  1. Gekki66
    Gekki66 Сегодня, 13:49
    +3
    Горят "крестовые" кошки! Как в 43-ем!!
    Какая антиреклама сумрачному тевтонскому гению. Теперь точно Зеле "Абрамсов" не дождаться.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 13:54
      +3
      А что такого "непобедимого"смог создать сумрачный тевтонский гений?Ну,были у них разработки,на основе которых советскими людьми и западом были созданы космические ракеты,подводные лодки....Но непобедимого не бывает..
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 14:30
      0
      Цитата: Gekki66
      Горят "крестовые" кошки! Как в 43-ем!!
      Какая антиреклама сумрачному тевтонскому гению. Теперь точно Зеле "Абрамсов" не дождаться.


      Где там Челленджеры 2? В тылу отсиживаются?
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 13:50
    +7
    По сути - "на западном фронте без перемен". request
    1. Грица
      Грица Сегодня, 14:47
      -2
      Цитата: Лешак
      По сути - "на западном фронте без перемен

      Ожидать чего то большего не стоит. И у нас и у них не хватает силенок. Тупик в стиле 1 Мировой.
      1. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 15:20
        0
        Цитата: Грица
        Тупик в стиле 1 Мировой
        Почему все толкуют про тупики в стиле Первой Мировой, если она закончилась разгромом Германии?
  3. alystan
    alystan Сегодня, 13:58
    +1
    Давно "укролитаки" не сбивали. Видать заканчиваются они.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 14:05
      0
      Ну,вот в статье один всушный "грач"сбили.несколько дней назад было сообщение еще о сбитом штурмовике и вертолете
      1. Касатик
        Касатик Сегодня, 15:20
        0
        Да, сообщают, что сбито уже почти полтысячи украинских литаков....
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:08
    +3
    Все идёт своим чередом... дел ещё много предстоит, но других вариантов нет, потому что НИКТО КРОМЕ НАС!
  5. megadeth
    megadeth Сегодня, 14:47
    +2
    Нынешнее поколение берёт пример с героев ВОВ. Работайте братья, смерть укрофашисткой нечисти!
    фото с ВК
  6. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 14:56
    0
    Русские прусских всегда били.................
    Ещё несколько дней назад сообщали о сбитии нескольких снарядов Хаймарс и ракет Штормшэдоу ежедневно. Сегодня - один плюс одна. Заканчиваются что ли, экономят они их?
    Говорят, Байден недавно накричал на Зелю - сообщил ему о новом пакете вооружений, а тот ещё и недоволен, выговаривать начал старику. Пришлось отругать клоуна. laughing