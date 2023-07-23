На запорожском и южнодонецком направлениях в течение прошедших суток российские войска уничтожили более 160 боевиков киевского режима, 7 немецких танков Leopard, 15 боевых бронемашин, в том числе 10 единиц поставленных Киеву из США БМП Bradley.
Также ударами российской армии были поражены три пункта управления ВСУ в Запорожской области, ДНР и ЛНР, а также склад горючего в оккупированной части Запорожской области. ВКС РФ в районе населенного пункта Веролюбовка в ДНР удалось сбить украинский самолет Су-25. Российская ПВО перехватила снаряд, выпущенный из РСЗО HIMARS американского производства и британскую крылатую ракету Storm Shadow.
В ЛНР российским войскам удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы в районе населенного пункта Невское. На краснолиманском направлении противник потерял более 130 военнослужащих. За сутки было отражено 14 атак боевиков киевского режима на донецком направлении, потери противника составили до 370 военнослужащих. На херсонском направлении украинские боевики потеряли до 60 военнослужащих.
Как сообщает Минобороны России, на подконтрольной Украине территории в результате группового удара, нанесенного при помощи высокоточных вооружений большой дальности, в Одессе были поражены военные объекты украинской армии, на которых производилась подготовка террористических атак с использованием беспилотных катеров, а также места их производства. Кроме того, на пораженных ракетами воздушного и морского базирования объектах располагались иностранные наемники, воюющие на стороне украинской армии. Все запланированные цели были уничтожены.