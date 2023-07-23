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Опубликованы кадры поражения «Ланцетами» пусковой установки и РЛС из состава испанского ЗРК Skyguard Aspide

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Опубликованы кадры поражения «Ланцетами» пусковой установки и РЛС из состава испанского ЗРК Skyguard Aspide

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают эффективно «утилизировать» переданную ВСУ западными партнерами военную технику. Жертвами наших барражирующих боеприпасов становятся украинские танки, БМП, артиллерийские установки и даже комплексы ПВО.


К слову, именно пусковая установка и РЛС из состава ЗРК Skyguard Aspide ВСУ была недавно успешно поражена российским «Ланцетом», о чем свидетельствуют кадры, опубликованные в сети.


Вышеупомянутый ролик отчетливо демонстрирует, как один дрон-камикадзе ВС РФ сначала поражает РЛС управления огнем, расположенную в поле. Затем, уже второй «Ланцет» уничтожает пусковую установку из состава ЗРК Skyguard Aspide, которую ВСУ пытались «спрятать» в лесополосе.








Сообщается, что действия происходили в районе н.п. Музыковка в Херсонской области.


Стоит отметить, что уничтожение испанского комплекса является весьма ощутимой потерей для ВСУ. Украинское командование неоднократно заявляло о превосходстве российской штурмовой авиации и недостаточном количестве средств ПВО, чтобы ей противостоять.

Кроме того, опубликованные в сети кадры являются свидетельством первого (по крайней мере из подтвержденных) уничтожения испанского ЗРК Skyguard Aspide. Передача данных комплексов ВСУ была осуществлена еще в конце прошлого года.
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13 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Сегодня, 14:23
    +5
    Очевидная удача... ПВО противника надо прорежать, прорежать, уничтожать в ноль.
    1. Арон Заави
      Арон Заави Сегодня, 14:32
      +6
      Цитата: rocket757
      Очевидная удача... ПВО противника надо прорежать, прорежать, уничтожать в ноль.

      Красиво сработали. А украинцы откровенно подставились.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 14:42
        0
        Один в поле не воин? laughing Хотя и лес с зелёнкой не особо помогают...
      2. rocket757
        rocket757 Сегодня, 14:46
        +2
        Системы ПВО спрятать труднее, по очевидным причинам.
        Нельзя пологатся только на данные продаставленные... из далека, приходится включается и активно работать, а это как огонёк в тёмную ночь... пусть там такие не один, два, но все ж, несколько специфиные, можно опознать.
      3. alexoff
        alexoff Сегодня, 14:51
        +1
        Они совсем забыли, что западные системы ПВО надо где-то в тысяче км от линии фронта прятать в ангарах, они ж не для защиты, а для красоты
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 15:17
          0
          К сожалению, они не только для красоты...
          Уничтожать придётся всех и вся... жаль, что до "снабженцев" так просто не доберёшься, но тот бумеранг, который они запустили, к ним вернётся, обязательно.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 14:25
    +2
    Это хорошо,что и забугорные комплексы ПВО выносим.Жизни летчикам сохраним,да и антиреклама.Странно,что они выкатили посреди поля РЛС...
  3. Люмира
    Люмира Сегодня, 14:30
    +5
    Странные вояки - выставили в поле без всякой экипивки - хоть бы кустики рядом привязали stop
  4. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 14:37
    +1
    Жаль, что Ланцеты пока способны только на точечные удары по технике и вооружения. Может пора на Ланцете размещать кассетные боеприпасы для "обученных" по стандартам НАТО фашистов. Всё же уничтожение обученного л/с более эффективно, чем вывод из строя техники.
  5. spirit
    spirit Сегодня, 14:41
    +2
    В чистом поле поставили и накрыли жиденькой сеточкой)Ещё бы флажок воткнули и белый крест на крыше нарисовали(наши вертолётчики очень хвалят это их нововведение, очень удобно ).И чему их там НАТОВЦЫ обучают?Ладно что нибудь простое.Но на такую дорогущую зрк экипаж не знает банальных методов маскировки?Это из того же разряда,где Немецкий специалист советовал украинским экипажем объезжать минные поля,тогда они на минах не подорвуться.Видимо тут "специалисты" советовали нечто подобное laughing
    1. О_Сути
      О_Сути Сегодня, 14:50
      +2
      А может, иногда, ребята с той стороны делают, что могут для нашей общей Победы?
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 14:47
    0
    Хорошая работа,но увы по последним новостям США передадут ВСУ 14 комплексов ПВО ,большое количество РЭБ и средств контрбатарейной борьбы.Уже отмечал ранее ,что рано или поздно до США дойдет,что без насышения средствами ПВО причем среднего звена и в нужных количествах ВСУ обречены .Вот и первые серьезные поставки.Уверен сейчас и Европва добавит,Германия уже передала 4 Ириста,шведы и фины думают что передать.Тут одними Ланцетами не чего не решить.
  7. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 14:58
    0
    Полустационарный комплекс Аспид с морально устаревшей ракетой держать на линии фронта неэффективно.