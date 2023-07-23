Опубликованы кадры поражения «Ланцетами» пусковой установки и РЛС из состава испанского ЗРК Skyguard Aspide

Российские дроны-камикадзе «Ланцет» продолжают эффективно «утилизировать» переданную ВСУ западными партнерами военную технику. Жертвами наших барражирующих боеприпасов становятся украинские танки, БМП, артиллерийские установки и даже комплексы ПВО.
К слову, именно пусковая установка и РЛС из состава ЗРК Skyguard Aspide ВСУ была недавно успешно поражена российским «Ланцетом», о чем свидетельствуют кадры, опубликованные в сети.
Вышеупомянутый ролик отчетливо демонстрирует, как один дрон-камикадзе ВС РФ сначала поражает РЛС управления огнем, расположенную в поле. Затем, уже второй «Ланцет» уничтожает пусковую установку из состава ЗРК Skyguard Aspide, которую ВСУ пытались «спрятать» в лесополосе.
Сообщается, что действия происходили в районе н.п. Музыковка в Херсонской области.
Стоит отметить, что уничтожение испанского комплекса является весьма ощутимой потерей для ВСУ. Украинское командование неоднократно заявляло о превосходстве российской штурмовой авиации и недостаточном количестве средств ПВО, чтобы ей противостоять.
Кроме того, опубликованные в сети кадры являются свидетельством первого (по крайней мере из подтвержденных) уничтожения испанского ЗРК Skyguard Aspide. Передача данных комплексов ВСУ была осуществлена еще в конце прошлого года.