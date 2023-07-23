Российская артиллерия нанесла удары по местам дислокации боевиков ВСУ в городе Часов Яр

Сегодня артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации нанесли мощные удары по местам расположения украинских формирований поблизости от Артемовска. Об этом сообщают российские военные корреспонденты, ссылаясь на информацию с фронта.Удары были нанесены по местам дислокации боевиков ВСУ в городе Часов Яр. Здесь на протяжении последних месяцев сконцентрировались значительные по численности формирования украинских боевиков. Именно отсюда осуществляются ежедневные атаки в направлении Курдюмовки и Клещеевки на Артемовском направлении.По информации военкоров, Часов Яр в настоящее время буквально заполнен боевиками и военной техникой ВСУ. Противник размещает боевиков, вооружения и технику в помещениях школ, детских садов, домов культуры, в социальных учреждениях.Естественно, когда российские войска наносят удары по скоплению военной техники, в украинских СМИ тут же сообщают о том, что ВС РФ якобы умышленно уничтожают гражданскую инфраструктуру. На самом деле, эти строения уже давно не выполняют своих гражданских функций, а превратились в казармы для боевиков и ангары для размещения военной техники.Кроме того, сообщается об активизации наших войск на Курдюмовском участке Артемовского направления. Здесь российские подразделения атакуют позиции противника, не давая ему расширять подконтрольные зоны. Военкоры сообщают, что ситуация на Курдюмовском участке не из простых, но инициатива сейчас принадлежит нам.