Военное обозрение
Войти Регистрация

Лукашенко заговорил о возможном вводе войск в западные области Украины

14
Лукашенко заговорил о возможном вводе войск в западные области Украины

В ходе встречи между российским и белорусским лидерами помимо прочих вопросов обсуждался потенциальный заход союзных сил на территорию западных областей Украины в случае угрозы их захвата со стороны Польши.


Лукашенко подчеркнул, что планы польских властей, касающиеся расчленения Украины и отрыва от нее западной части, являются неприемлемыми для Белоруссии. В случае аннексии Польшей западных областей Украины западные территории Белоруссии окажутся со всех сторон окружены недружественными странами, а этот вариант не отвечает интересам всего Союзного государства. Если жители Западной Украины попросят о помощи в противостоянии польской оккупации, Белоруссия готова выполнить их просьбу.

По словам президента Белоруссии, сотрудники базирующейся на территории его страны ЧВК "Вагнер" выражают стремление "сходить на экскурсию" в польские города Жешув и Варшаву.

Президенты также обсудили внушительные потери боевиков киевского режима, понесенные ими в ходе приазовского наступления ВСУ, в частности потерянную Киевом западную бронетехнику и живую силу, в том числе иностранных наемников.

Путин подчеркнул, что иностранные наемники гибнут исключительно из-за своей глупости, выражаемой в том, что они поехали воевать на стороне киевского режима. Президент России резюмировал, что развитие белорусско-российского сотрудничества реализуется лучшими темпами, чем ожидалось.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
14 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 14:59
    -2
    Белорусских войск? Или ЧВК Вагнер? Российским войскам пока ещё далековато до Львова, увы.
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 15:22
      0
      Кто поставил мне минусы - вам кажется, что российские войска уже вблизи от Львова?..................................
  2. Комментарий был удален.
  3. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 15:02
    0
    взять какихнибудь львивских гуайдо, признать их прэзидентами нэньки и заключить договор о вводе войск. Профит
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:14
      +1
      Улыбнуло.."Если население западной Украины попросит..." belay fellow Хотя историю пишут победители,и кто там кого просил непонятно...
  4. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 15:08
    +1
    Цитата: Роман Ефремов
    Белорусских войск? Или ЧВК Вагнер? Российским войскам пока ещё далековато до Львова, увы.

    5 МИНУТ ПОДЛЕТНОГО ВРЕМЕНИ ДЛЯ ИСКАНДЕРА.
    1. Роман Ефремов
      Роман Ефремов Сегодня, 15:21
      0
      Вы не умеете читать? В заголовке написано о ВВОДЕ ВОЙСК.
  5. Погоны
    Погоны Сегодня, 15:10
    +2
    Там вся территория Украины перед белорусской границей заминирована уже. Как наступать? К чему приводит наступление через сплошные минные поля уже увидели на примере украинского контрнаступа.
    1. БойКот
      БойКот Сегодня, 15:22
      0
      вся территория Украины перед белорусской границей заминирована уже. Как наступать?
      наши сапёры уже показали всему миру, что они лучшие. Добавим наш, исконно русский девиз: "что один человек построил - другой завсегда разломать сможет", и вперёд.
  6. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:10
    0
    «Созрел» батька, хоть и читает по подсказке.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 15:16
      +2
      Вообще то подобное лучше не озвучивать.А делать..
  7. zontov79
    zontov79 Сегодня, 15:15
    +1
    В общем то всё идёт к этому . И начиная операцию , надо было заходить ещё и с запада . Единственная сейчас большая проблема это наше высшее руководство , к кому у нас нет вопросов это наши солдаты и офицеры , которые несмотря ни на что воюют !
  8. U-58
    U-58 Сегодня, 15:17
    0
    В связи с написанным возникает вопрос: каковы на сегодня настроения в той самой Западной Украине по поводу прихода поляков либо русских?
    Сдается мне, что разброс мнений будет фифти-фифти, но в любом случае, негативный.
  9. tank64rus
    tank64rus Сегодня, 15:22
    0
    Если это произойдёт то это будет Шах и Мат всему Западу. Этого они и опасаются сейчас больше всего увязнув на Донбассе и потеряв все пути снабжения в данном варианте по суше и имея разгромленные порты на море то можно сливать воду из радиатора. Сейчас, скорее всего,идут непрерывные звонки Запада "пятой колонне" о том чтобы убедить о невозможности данного проекта. Западу нужна передышка для развёртывания военной промышленности и армии НАТО, года два-три,а затем вернутся к войне на новом уровне.
  10. ric
    ric Сегодня, 15:25
    0
    ООО Конкорд, она же ЧВК Вагнер , с 21.07.23.г Белоруская компания которая занимается недвижимостью.
    Так что это уже батькины войска.