Лукашенко заговорил о возможном вводе войск в западные области Украины

В ходе встречи между российским и белорусским лидерами помимо прочих вопросов обсуждался потенциальный заход союзных сил на территорию западных областей Украины в случае угрозы их захвата со стороны Польши.Лукашенко подчеркнул, что планы польских властей, касающиеся расчленения Украины и отрыва от нее западной части, являются неприемлемыми для Белоруссии. В случае аннексии Польшей западных областей Украины западные территории Белоруссии окажутся со всех сторон окружены недружественными странами, а этот вариант не отвечает интересам всего Союзного государства. Если жители Западной Украины попросят о помощи в противостоянии польской оккупации, Белоруссия готова выполнить их просьбу.По словам президента Белоруссии, сотрудники базирующейся на территории его страны ЧВК "Вагнер" выражают стремление "сходить на экскурсию" в польские города Жешув и Варшаву.Президенты также обсудили внушительные потери боевиков киевского режима, понесенные ими в ходе приазовского наступления ВСУ, в частности потерянную Киевом западную бронетехнику и живую силу, в том числе иностранных наемников.Путин подчеркнул, что иностранные наемники гибнут исключительно из-за своей глупости, выражаемой в том, что они поехали воевать на стороне киевского режима. Президент России резюмировал, что развитие белорусско-российского сотрудничества реализуется лучшими темпами, чем ожидалось.