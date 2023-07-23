Российский эксперт об ударах по Одессе и Николаеву: ВСУ давно размещали и хранили вооружения и боеприпасы в портах

Российская армия уже несколько дней наносит удары высокоточным оружием по военным целям на территории Одесской и Николаевской областей. При этом большинство объектов, которые поражают ВС РФ, находятся в районе или непосредственно на территории портов.
О том, насколько важна тактика, которую сейчас применяет Минобороны РФ, в своем ТГ-канале рассказал российский военный эксперт Борис Рожин.
С его слов, ВСУ уже давно использовали гавани, участвующие в «зерновой сделке», для размещения и хранения вооружения. Теперь, после украинского теракта на Крымском мосту и прекращения так называемой «черноморской инициативы», данные объекты стали законной целью для нашей армии.
Как пишет эксперт, некоторые склады, пораженные ночью, горят до сих пор, а мощная детонация после прилета российских ракет может свидетельствовать о том, что вооружение и боеприпасы размещались довольно плотно и в больших количествах.
Рожин отметил, что на данный момент трудно сказать, насколько критичными были потери ВСУ в результате вышеупомянутых атак ВС РФ. В то же время он добавил, что основным «маркером» будут выступать заявления киевских властей, особенно требования экстренных поставок БК и вооружения.
Напоследок российский военный эксперт подчеркнул, что главной проблемой украинской армии в данном случае является то, что она воюет «с колес». То есть, большая часть прибывающих в страну боеприпасов и оружия, которые зачастую переправляются по морю, сразу направляется на фронт.
Следовательно, после поражения объектов в Одессе и Николаеве, командованию ВСУ придется перестраивать логистику, что займет определенное время и однозначно скажется на боеспособности украинской армии. К тому же, ощутимой потерей, которая повлияет на планы Киева, является уничтоженные сегодня ночью цеха, где собирались беспилотные катера, начиненные взрывчаткой. Последние ВСУ планировали использовать для осуществления терактов против России, подобно недавнему на Крымском мосту.