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Власти ЮАР не стали приглашать президента Франции на саммит БРИКС несмотря на его просьбу

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Власти ЮАР не стали приглашать президента Франции на саммит БРИКС несмотря на его просьбу

Президенту Франции Эммануэлю Макрону не пришло приглашение на саммит БРИКС, который должен пройти в ЮАР. Об этом сообщает южноафриканский портал News24.


Интересно, что сам Макрон просил пригласить его на мероприятие. Еще в июне 2023 года издание Opinion писало, что Макрон просил президента ЮАР Сирила Рамафосу разрешить ему участвовать в мероприятии. Южноафриканский лидер очень удивился такой просьбе.

Что именно было нужно президенту Франции на саммите организации, в которую его страна не входит, не очень понятно. Но приглашать его власти ЮАР не стали. Проигнорировали и другие страны «коллективного Запада», в том числе США и Великобританию.

Зато на саммит пригласили лидеров 70 государств Глобального Юга, дав понять, что объединение ориентировано в первую очередь на развивающиеся страны. Напомним, что сейчас в состав БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Кроме того, ряд стран хотят присоединиться к объединению, в том числе Белоруссия, Иран, Алжир, Аргентина, Эфиопия, Египет, Бангладеш.

Президент России Владимир Путин на саммит БРИКС в ЮАР не поедет, так как республика признает юрисдикцию «Международного уголовного суда» (МУС), выдавшего ордер на арест российского лидера. Поэтому решили избежать неудобных ситуаций. Делегацию Российской Федерации на саммите БРИКС возглавит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Саммит БРИКС, напомним, пройдет в ЮАР 22-24 августа 2023 г. и станет первым подобным мероприятием в очном формате с момента пандемии коронавируса.
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5 комментариев
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  1. KJIETyc
    KJIETyc Сегодня, 15:05
    0
    ой лол. Какие-то клоуны в брюсселе решают кому ехать а кому нет на этот БРИКС?
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 15:17
      0
      Что именно было нужно президенту Франции на саммите
      Гальский петушок везде сует свой клюв !
  2. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 15:07
    0
    Всяк петушок... Знай свой шесток!

    А полосатые и не только уши-локаторы там не требуются. Умелец сливать прессе конфиденциальные разговоры - просто сказочный. Неподражаемый и неоднозначный, но такой во власть влюбленный fellow
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 15:07
    0
    Проигнорировали США и Британию.

    А эти страны разве в БРИКС входят? belay
    Или привыкли лезть везде куда не просят.
  4. Люмира
    Люмира Сегодня, 15:16
    0
    Пока все идёт как надо. Скольким странам там будет дано добро на вступление, посмотрим.