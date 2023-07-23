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Американский журнал назвал используемые ВС РФ для поражения БМП Bradley ВСУ ракеты

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Американский журнал назвал используемые ВС РФ для поражения БМП Bradley ВСУ ракеты

Вооруженными силами Российской Федерации для уничтожения используемых ВСУ американских боевых машин пехоты Bradley с динамической защитой используются противотанковые ракеты «Вихрь-1». Об этом пишет американский военный журнал Military Watch.


Как известно, перед началом контрнаступления ВСУ, Украина получила от США внушительное количество боевых машин пехоты Bradley. Однако с началом контрнаступления на Запорожском направлении многие американские БМП тут же были уничтожены или повреждены. Это произошло из-за не очень хорошей защиты бронемашин от противотанковых снарядов.

Тогда украинские военные попытались устанавливать на БМП американского производства советскую динамическую защиту. Но используемые российской армией противотанковые ракеты «Вихрь-1» разрабатывались как раз для борьбы с такой защитой. Поэтому наши бойцы благополучно продолжают уничтожать Bradley и другую западную военную технику на Запорожском и иных направлениях.

Западные военные аналитики пишут, что заявления американского министерства обороны о том, что боевые машины пехоты Bradley якобы обеспечат украинским формированиям преимущество на поле боя, оказались несостоятельными. Западная бронетехника успешно уничтожается российскими противотанковыми ракетами.

Фактически речь идет о том, что киевский режим слишком переоценил возможности американских и европейских бронемашин и танков, поверив в заявления западных военных, рекламирующих продукцию оборонно-промышленных комплексов своих государств.
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8 комментариев
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  1. Аргон
    Аргон Сегодня, 15:32
    +3
    Как так то? А мужики то не знали, что они супер БМП.
  2. poquello
    poquello Сегодня, 15:32
    +4
    металлолома будет завались, хорошо горят
  3. sedoj
    sedoj Сегодня, 15:34
    +5
    киевский режим слишком переоценил возможности американских и европейских бронемашин и танков, поверив в заявления западных военных, рекламирующих продукцию оборонно-промышленных комплексов своих государств.

    Не похвалишь - не продашь.
  4. Андрей Москвин
    Андрей Москвин Сегодня, 15:35
    +6
    Советским ракетам всё равно, родная защита, или из капстран. soldier
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 15:41
    +3
    Фактически речь идет о том, что киевский режим слишком переоценил возможности американских и европейских бронемашин и танков, поверив в заявления западных военных, рекламирующих продукцию оборонно-промышленных комплексов своих государств.
    . Ничего нового, в общем то... реклама, завышение ТТХ, против реальных показателей, ничего нового, неожиданного в том нет.
    Не зря полосатики стремятся убрать с рынка вооружений конкурентов, любыми способами, продать товар с явной тухлинкой по другому не получается.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 15:45
    +3
    Там и без ракет та же Рапира эти бредли в металлолом запросто превращает!
  7. БойКот
    БойКот Сегодня, 15:46
    +7
    что киевский режим слишком переоценил возможности американских...
    Киевский режим сделал неправильно примерно все, что мог сделать. Начав с того сделал ставку на запад, разорвав отношения с Россией. Дальше можно не продолжать.
  8. Грац
    Грац Сегодня, 15:53
    +3
    а как на бредли установят советскую дз контакт -1,
    она же при срабатывании сломает тонкую броню бмп. там тогда в лучшем случае нужно большое разнесение делать чуть ли не с полметра, да ещё желательно с броне экраном, янки вроде не сподобились украм свою безвзрывную демпферную защиту поставить, да и та от противотанковой ракеты не спасет ,максимум от рпг-7 не тандемки если повезет