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Украинский военный эксперт признал преимущество ВС РФ над ВСУ и объяснил причины неудач в контрнаступлении

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Украинский военный эксперт признал преимущество ВС РФ над ВСУ и объяснил причины неудач в контрнаступлении

Контрнаступление ВСУ, которое уже более полутора месяцев без всякого успеха продолжается на Запорожском и ряде других направлений, дает основания многим западным и даже украинским СМИ публиковать более правдивую информацию о реальной обстановке на фронте.


Украинский военный эксперт Сергей Кривонос – генерал-майор ВСУ в отставке и бывший заместитель командующего силами специальных операций, признал преимущество ВС РФ над ВСУ и объяснил причины неудач в контрнаступлении. Свое мнение он выразил в телеэфире.

По утверждению Кривоноса, российская армия обладает «замечательным опытом», а государство взяло на себя вопросы обеспечения всех нужд вооруженных сил в полном объеме. У Киева в данных вопросах есть большие провалы, признал отставной военный.

Что касается контрнаступления ВСУ, то Кривонос считает главными причинами неудач в его осуществлении хорошо подготовленные линии обороны ВС РФ и недостаточное количество поставленной западными странами военной техники. Кроме того, украинские формирования крайне уязвимы перед российскими войсками, так как не обладают ни эффективными системами противовоздушной обороны, ни нормальной авиацией.

Уделил внимание украинский военный эксперт и критике коррупции и неправильных трат государственных денег. По мнению Кривоноса, все средства стоит расходовать сейчас на вооружение и оснащение ВСУ, но власти страны, вместо этого, тратят огромные суммы на второстепенные проекты в гражданской сфере.
Использованы фотографии:
Wikipedia / President.gov.
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9 комментариев
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  1. Грац
    Грац Сегодня, 15:57
    +2
    они и до этого прекрасно понимали что против России не потянут, но почему то с завидным упорством хотят похоронить свой народ и страну
    1. СоздательКлючей
      СоздательКлючей Сегодня, 19:06
      0
      Их народ и страна в Израиле, США, Британии. "Элиты" окраины не считают украинцев своим народом. Поэтому и не жалеют украинцев.
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 15:58
    +1
    Плохому танцору ... Как говорится...
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:01
    0
    Прш яйца еще не сказали.
    Путин, шойгу и герасимов с ваньками и джабраилами ничегошеньки не могли бы сделать с великими ухрами. Да вот яцца судьбы у тех квадратные оказались. Мешают бегать по степям
    1. Юра
      Юра Сегодня, 16:31
      +3
      Цитата: антивирус
      Путин, шойгу и герасимов с ваньками и джабраилами ничегошеньки не могли бы сделать с великими ухрами

      Могли и сделали бы, да жалость и чувство неловкости от того что брата обижать стрёмно, не позволяла разнести Украину в прах за первые пару недель. Это принесло нам неоправданные потери на мой взгляд, но я не Путин и это наверно хорошо, в ином случае все карты в мире были бы перерисованы больше года назад, только от украинцев мало что осталось бы вообще, они стали бы подобием цыган кочующим по всему свету ища пристанища.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 16:15
    +2
    Украинский военный эксперт признал преимущество ВС РФ над ВСУ и объяснил причины неудач в контрнаступлении

    Очень бы хотелось, чтобы это преимущество увидели жители России: Крыма, вновь вошедших в состав России регионов, Брянской, Курской, Ростовской и Белгородской областей...
    Чтобы у них не возникало никаких сомнений в преимуществе...
    Что касается укронацистов, то своё мнение пусть высказывают в трибунале.
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 16:29
    +2
    Хватит языком трёп разводить. Пора признать, что «ПОРА уже СДАВАТЬСЯ»
    1. Olddetractor
      Olddetractor Сегодня, 16:58
      +1
      Хватит языком трёп разводить. Пора признать, что «ПОРА уже СДАВАТЬСЯ»

      И решить уже - куды бечь?
  6. Наган
    Наган Сегодня, 18:57
    0
    По мнению Кривоноса, все средства стоит расходовать сейчас на вооружение и оснащение ВСУ, но власти страны, вместо этого, тратят огромные суммы на второстепенные проекты в гражданской сфере.
    Как раз тут, надо признать, власти 404 поступают правильно. Те деньги, которые остаются после того, как Зеленский и иже с ним набьют карманы, лучше всего с точки зрения пропаганды тратить на видные для народа проекты, вот мол, несмотря ни на что, страна живет и развивается. А оружия, хоть за живые деньги, хоть в кредит, хоть просто так, им все равно дадут ровно столько, сколько дадут, и ни патрона больше. А после войны они имеют в виду повторить фразу столь ненавидимого ими Сталина: "Мы заплатили кровью". И что же вы думаете? То, за что Сталина на Западе поливали всеми субстанциями, от этих должны схавать и не поморщиться. По крайней мере, сами скакуасы очень на это расчитывают.