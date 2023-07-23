Военное обозрение
Войти Регистрация

Появились кадры прилета российского FPV-дрона в танк Leopard 2A6 ВСУ

16
Появились кадры прилета российского FPV-дрона в танк Leopard 2A6 ВСУ

В сети появились кадры, на которых запечатлено поражение FPV дроном-камикадзе очередного немецкого танка Leopard в районе населенного пункта Орехов на Запорожском фронте.


Российская армия все чаще использует FPV-дроны в ходе проведения спецоперации на Украине. В использовании разного рода беспилотников в ходе боевых действий ВС РФ уже давно опередили своих противников, у которых практически не налажено собственное производство FPV-дронов, вследствие чего они полностью зависят от поставок из-за рубежа. Согласно недавнему публичному признанию представителя украинского ВПУ, ни одно из предприятий концерна "Укроборонпром" не получило за все время вооруженного конфликта ни одного заказа на производство дронов-камикадзе.

Боевые FPV-дроны отличаются от традиционных БПЛА отсутствием системы распознавания картинки, вследствие чего он не способен преследовать цель в автоматическом режиме. Чтобы затруднить определение противником местоположение беспилотников этого типа, не раскрывать местоположение, на FPV-дроны не устанавливаются даже GPS-модули. Вместо этого увеличивается мощность и энерговооруженность таких дронов. FPV-дроны могут перемещать грузы, в десять раз превышающие вес самого аппарата.

При этом FPV-дроны зачастую способны защитить себя благодаря обеспечивающим управление радиоканалам, принцип работы которых подобен тем, что используются в космической связи. Используемый в работе FPV-дронов протокол передачи сигнал работает на уровне эфирного шума. Из-за этого крайне затруднительно его запеленговать даже с использованием современного перехватывающего оборудования.

Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
16 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Irokez
    Irokez Сегодня, 16:02
    +4
    Красивая заставка к фильму получится о бывших (после победы) боевых действиях на терриории Руси с мировым западным злом.
    Эхх жаль видео на 4К.
    1. Nesvoy
      Nesvoy Сегодня, 18:12
      -1
      Красиво конечно, спору нет. А вы думаете нашу технику так не жгут?
      1. Irokez
        Irokez Сегодня, 19:24
        0
        А Вы чьих будете?
        Уничтожение техники России тут не обсуждается.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 20:13
          0
          Цитата: Irokez
          А Вы чьих будете?
          Уничтожение техники России тут не обсуждается.

          Не знаю чьих он будет, но судя по нику не свой. Если не свой, то значит враг.
      2. Петр_Колдунов
        Петр_Колдунов Сегодня, 20:07
        0
        Цитата: Nesvoy
        Красиво конечно, спору нет. А вы думаете нашу технику так не жгут?

        Конечно жгут... именно вашу технику так и жгут. Видео же перед вами...
  2. dfg
    dfg Сегодня, 16:11
    +3
    И что было результат не заснять? как котик перенес процедуру??
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 16:20
      +10
      Цитата: dfg
      И что было результат не заснять? как котик перенес процедуру??

      Дрон ведь камикадзе. Камера вместе с дроном героически погибла.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 16:34
        +3
        Жаль что с дрона-разведчика не показали видео попадания и подрыва Лео. Хороший видосик был бы. good
        1. михаилл
          михаилл Сегодня, 16:53
          -1
          Цитата: Nexcom
          Жаль что с дрона-разведчика не показали видео попадания и подрыва Лео.

          Скорее всего, после поражения дроном-камикадзе танка были задействованные противодроновые средства, поэтому дроном-разведчиком решили не рисковать. Кроме того, наверняка начался поиск расчетов операторов БПЛА и тут уже не до "хороших видосиков".
      2. ГГВ
        ГГВ Сегодня, 16:47
        -1
        А вы думаете,что дрон-камикадзе сам по себе? они довольно дорогие изделия и работают только по наводке дронов-разведчиков.только если разведка дала целеуказания и ушла на перезарядку.
    2. убей фашиста
      убей фашиста Сегодня, 16:20
      -9
      Да, видосы смотреть классно, жаль что вас там не было с камерой.
  3. BAI
    BAI Сегодня, 16:32
    +2
    Одним миллионером в ВС РФ стало больше. С чем его и поздравляем. Ну и по возможности - 2й, 3й миллион, если Леопарды еще останутся
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 17:20
      +1
      Это что получается? Мелким дроном можно танки жечь? Скорее навесное повредили и все
      1. СоздательКлючей
        СоздательКлючей Сегодня, 18:07
        +1
        зайти на ТГ-канал создателей народных (!) дронов "Упырь"/"Судоплатова" и т.п. (много видео у десантников void_dv) и посмотри своими глазами. Там часто показывают как попадание, так и съёмку со стороны. Результаты впечатляют. Особенно если учесть, что цена дрона примерно в районе 50 тысяч рублей (называли суммы от 30 до 70 тысяч), а жгут технику на миллионы долларов.
        Зачастую подвешивается кумулятивный снаряд ("морковка") от РПГ, которая и прошивает броню танка в незащищённом месте.
        1. СоздательКлючей
          СоздательКлючей Сегодня, 18:13
          +1
          ошибся в одной букве (выше в комменте) у канала.
          У них точный адрес t.me/voin_dv
          Видео в посте взято с канала t.me/BOBRMORF
          Вот разработчиков от БПЛА "Судоплатова" t.me/sudoplatov_official и "Упыря" https://t.me/voenacher
          Там всё можно увидеть своими глазами (попадание, последствия и т.д.).
  4. polpot
    polpot Сегодня, 16:33
    0
    Вжик-вжик-вжик -
    Уноси готовенького!