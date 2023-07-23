Появились кадры прилета российского FPV-дрона в танк Leopard 2A6 ВСУ

В сети появились кадры, на которых запечатлено поражение FPV дроном-камикадзе очередного немецкого танка Leopard в районе населенного пункта Орехов на Запорожском фронте.
Российская армия все чаще использует FPV-дроны в ходе проведения спецоперации на Украине. В использовании разного рода беспилотников в ходе боевых действий ВС РФ уже давно опередили своих противников, у которых практически не налажено собственное производство FPV-дронов, вследствие чего они полностью зависят от поставок из-за рубежа. Согласно недавнему публичному признанию представителя украинского ВПУ, ни одно из предприятий концерна "Укроборонпром" не получило за все время вооруженного конфликта ни одного заказа на производство дронов-камикадзе.
Боевые FPV-дроны отличаются от традиционных БПЛА отсутствием системы распознавания картинки, вследствие чего он не способен преследовать цель в автоматическом режиме. Чтобы затруднить определение противником местоположение беспилотников этого типа, не раскрывать местоположение, на FPV-дроны не устанавливаются даже GPS-модули. Вместо этого увеличивается мощность и энерговооруженность таких дронов. FPV-дроны могут перемещать грузы, в десять раз превышающие вес самого аппарата.
При этом FPV-дроны зачастую способны защитить себя благодаря обеспечивающим управление радиоканалам, принцип работы которых подобен тем, что используются в космической связи. Используемый в работе FPV-дронов протокол передачи сигнал работает на уровне эфирного шума. Из-за этого крайне затруднительно его запеленговать даже с использованием современного перехватывающего оборудования.