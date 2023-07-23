Американское СМИ написало о рисках для ВСУ использования передаваемых Западом старых боеприпасов

Передаваемые Украине старые ракеты, снаряды и другие боеприпасы часто представляют собой определенную опасность для личного состава ВСУ и военной техники. Об этом пишет американская газета The New York Times.Как отмечает издание, старые, в том числе и с истекшим сроком хранения, боеприпасы способны повредить военную технику при попытке выстрела ими, а также могут стать причиной ранений или гибели военнослужащих украинской армии.По информации издания, в настоящее время Украина испытывает дефицит боеприпасов. Но и западные арсеналы также стремительно опустошаются. В первую очередь, западные союзники стараются избавиться от старых боеприпасов, передавая их Украине. Один из украинских офицеров рассказал изданию, что старые боеприпасы стали серьезной проблемой для ВСУ, так как их использование сопряжено с большими рисками не для противника, а для украинских техники и солдат.Кроме того, есть и еще одна проблема – западные страны поставляют разные снаряды со значительными отличиями в точности. Поэтому украинским артиллеристам приходится использовать еще большее количество снарядов при ведении огня по целям. Это, в свою очередь, способствует дальнейшему усугублению нехватки боеприпасов, и получается своеобразный «замкнутый круг», выйти за пределы которого для ВСУ становится все сложнее.Мы можем отметить, что есть и еще один интересный момент – Запад не в состоянии нарастить производство боеприпасов, так как для этого надо мобилизовать промышленность, но соответствующих ресурсов нет практически ни у одной страны западного мира. Даже у США с трудом может получиться значительное наращивание производства боеприпасов и вооружений в текущей ситуации.