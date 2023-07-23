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Американское СМИ написало о рисках для ВСУ использования передаваемых Западом старых боеприпасов

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Американское СМИ написало о рисках для ВСУ использования передаваемых Западом старых боеприпасов

Передаваемые Украине старые ракеты, снаряды и другие боеприпасы часто представляют собой определенную опасность для личного состава ВСУ и военной техники. Об этом пишет американская газета The New York Times.


Как отмечает издание, старые, в том числе и с истекшим сроком хранения, боеприпасы способны повредить военную технику при попытке выстрела ими, а также могут стать причиной ранений или гибели военнослужащих украинской армии.

По информации издания, в настоящее время Украина испытывает дефицит боеприпасов. Но и западные арсеналы также стремительно опустошаются. В первую очередь, западные союзники стараются избавиться от старых боеприпасов, передавая их Украине. Один из украинских офицеров рассказал изданию, что старые боеприпасы стали серьезной проблемой для ВСУ, так как их использование сопряжено с большими рисками не для противника, а для украинских техники и солдат.

Кроме того, есть и еще одна проблема – западные страны поставляют разные снаряды со значительными отличиями в точности. Поэтому украинским артиллеристам приходится использовать еще большее количество снарядов при ведении огня по целям. Это, в свою очередь, способствует дальнейшему усугублению нехватки боеприпасов, и получается своеобразный «замкнутый круг», выйти за пределы которого для ВСУ становится все сложнее.

Мы можем отметить, что есть и еще один интересный момент – Запад не в состоянии нарастить производство боеприпасов, так как для этого надо мобилизовать промышленность, но соответствующих ресурсов нет практически ни у одной страны западного мира. Даже у США с трудом может получиться значительное наращивание производства боеприпасов и вооружений в текущей ситуации.
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12 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:19
    +5
    Ничого, захистнички, не журытесь. Рванёть снаряд в стволе - быстрее со своим батькой Бандерой почелёмкаетесь. laughing Да и нашим ребятам меньше работы будет. Опять же по мирняку лишний раз не шмальнёте.
    Так шо нехай!
  2. mag nit
    mag nit Сегодня, 16:26
    +1
    Не подсказывайте. Все равно хрюклы сделают все наоборот.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:28
      +2
      В смысле снаряд с дульной части ствола начнут заряжать для безопасности? belay lol
      1. Бывший солдат
        Бывший солдат Сегодня, 16:40
        +2
        В смысле снаряд с дульной части ствола начнут заряжать для безопасности? belay lol


        Нет. Будут салом смазывать снаряды. Обильно. Чтоб не застревали. sad
        1. Enceladus
          Enceladus Сегодня, 17:33
          +1
          Под горилку..... Ночь темная, но сало лучше перепрятать good
  3. vadivm59
    vadivm59 Сегодня, 16:38
    -3
    всё то плохо у ВСУ. и жратва,и боеприпасы,и техника говно.а чё ж они ни как не выдохнутся?всё прут и прут?и не надо сейчас тут вспоминать ципсо.вопрос чисто риторический.
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 16:40
      +1
      а что им остаётся делать? не пойдут в наступ - свои же и шлёпнут - случаи уже были. нет, есть и идейные, но таких всё меньше остаётся.
      1. антивирус
        антивирус Сегодня, 16:55
        +2
        Уже год плохие, как миномет молот, взрываются? Высосать новость из пальца и обсосать его?
        Только ванек победит врага! Не гении из арбатского округа.
        Сердце матери тверже алмаза.
        И мешка золота на осле, которвй ворота коепостей открывает
    2. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 17:14
      0
      всё то плохо у ВСУ. и жратва,и боеприпасы,и техника говно.а чё ж они ни как не выдохнутся?всё прут и прут?и не надо сейчас тут вспоминать ципсо.вопрос чисто риторический.


      Да потому что их пропаганда, и не только она, твердят из всех утюгов, что с ними весь мир. И они в это свято верят. А попробуй не поверить, если вооружение им идёт и идёт с иностранными лейблами. Очень мало у них трезво мыслящих, которые понимают в какую позу их поставили. Нас бы устроило на данный момент чтоб обычные селюки придерживались позиции "хатаскрайности".
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:54
    0
    Мы можем отметить, что есть и еще один интересный момент – Запад не в состоянии нарастить производство боеприпасов, так как для этого надо мобилизовать промышленность, но соответствующих ресурсов нет практически ни у одной страны западного мира. Даже у США с трудом может получиться значительное наращивание производства боеприпасов и вооружений в текущей ситуации.
    . Очень интересный вопрос, который вызывает много споров... Смогут нарастить производство, не смогу??? Да фиг её знает, что и как они будут делать, что смогут сделать в конце концов.
  5. voyaka uh
    voyaka uh Сегодня, 17:41
    0
    Интересно...
    А боеприпасы с советских стратегических хранилищ, выпущенные 40-50 лет назад, не опасны?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:56
      +1
      Опасны. Поэтому их и "утилизирует" когда начинает близится срок окончания безопасного хранения. И патроны тоже. Их обычно на полигонах "жгут" по мишеням (по крайней мере раньше так было). И перезакладывают на хранение свежевыпущенные.