Военное обозрение
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ВСУ задействовали РСЗО HIMARS для покушения на мэра города Алешки

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ВСУ задействовали РСЗО HIMARS для покушения на мэра города Алешки

Вооруженные силы Украины применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для осуществления покушения на жизнь мэра российского города Алёшки в Херсонской области Георгия Журавко. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».


Именно из РСЗО HIMARS был нанесен удар по дому главы администрации города Алешки. В результате попадания ракеты дома был разрушен. На месте происшествия специалистами экстренных служб были обнаружены фрагменты ракеты HIMARS. Об этом сообщил пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимир Василенко.

По счастливой случайности, в момент ракетного удара Георгий Журавко дома отсутствовал. Поэтому глава администрации города не пострадал. Но сам факт нанесения ракетного удара по дому гражданского лица, а ведь в доме могли находиться и совершенно непричастные к административной деятельности люди – родственники, гости, соседи и так далее, свидетельствует о том, что киевский режим не гнушается любыми методами для того, чтобы воплощать в жизнь свои преступные замыслы.


Напомним, что с момента начала специальной военной операции и освобождения ряда регионов, которые затем вошли в состав Российской Федерации в соответствии с результатами проведенных на их территориях всенародных референдумов, украинский режим совершил значительное количество покушений и диверсий. В том числе имели место и случаи устранения граждан, работающих в органах администрации, правопорядка, избирательных комиссиях новых регионов РФ.
Использованы фотографии:
Wikipedia / DVIDSHUB
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17 комментариев
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  1. monetam
    monetam Сегодня, 16:46
    +8
    Эти недоумки используют дорогое оружие с высокой степенью точностью даже не для военных, а для террористических целей. Просто невероятно- на фронте у них дела не ахти, но главное даже - не своим войскам помочь, а покарать "изменников". Вот гады !
    1. sedoj
      sedoj Сегодня, 16:53
      0
      Цитата: monetam
      используют дорогое оружие с высокой степенью точностью даже не для военных, а для террористических целей.

      Деньги - ничто, понты - наше всё. Не можешь ударить, так хоть бы ущипнуть.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:19
        +2
        Цитата: sedoj
        Не можешь ударить, так хоть бы ущипнуть.

        Не могу в туалет сходить, назло соседу, в штаны наложу.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 17:33
        +1
        Цитата: sedoj
        Деньги - ничто, понты - наше всё. Не можешь ударить, так хоть бы ущипнуть.

        Дело не в качании понтов.
        Вопрос прост: что, даже после этакого Зеленский и Кличко неприкосновенны?!
        Если так, то идите вы все "главнюки" под хвост вашему хозяину.
        Пусть России те служат кто способен служить именно ей!
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 16:59
      +2
      Так они прекрасно понимают, что их цели не могут быть достигнуты военным путём. Но и от подачек отказываться не хотят, потому и используют наравне с военными еще и террористические методы.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:41
        +1
        Цитата: БМП-2
        Так они прекрасно понимают, что их цели не могут быть достигнуты военным путём.

        Менталитет такой, вот в 1945-м, Гитлер проиграл, а махина то германская, не в какие рамки не лезла с "бандеровщиной", а бандеровцы ещё почти 10 лет воевали. И они тоже прекрасно понимали, что победы им не видать. Это как та баба, когда мужик сказал -"паленое", а баба сказала "стриженое".Тогда ееё мужик бросил в озеро и спросил -"стриженое или паленое ?" Она уже тонула, только рука была над водой и двумя пальцами показывала - "стриженое."

        Эти тоже орут "стриженое", хотя видят, что "паленое", пока их головой в деревенский нужник не засунешь, они не поймут.

        Так выпьем же, за деревенский нужник !!!
    3. beybender
      beybender Сегодня, 16:59
      +2
      Эти недоумки делают как надо , кошмарят !!! Зато умный их якобы жалеет , хотя шкурные интересы никто не отменял !!!
    4. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 17:37
      -1
      Цитата: monetam
      Эти недоумки используют дорогое оружие с высокой степенью точностью даже не для военных, а для террористических целей. Просто невероятно- на фронте у них дела не ахти, но главное даже - не своим войскам помочь, а покарать "изменников". Вот гады !

      Вот не верится мне, что хо хлы химарсом ударили по дому какого то мэра!
      Их за этакие траты полосатые по головке не погладят!
      Что то в этом сообщении не так и не то!
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 16:50
    0
    Вот о твердости договорняков и соблюдении.
    С сша.
    Кто платит за нарушения ухрами тех условий? А кому и цинк.
    Цена жизни новой нефти..
    Своих не бросаем, аккуратно опускаем в последний путь.
    Можно как амцы и израиль за одного пленого вынести полстраны?
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 16:54
    0
    Совсем вразнос понесло захистничков - просто открытым террором против гражданских занялись. И мы их после такого ещё и в плен берём, лечим-кормим.... Я не про их селян-мобиков. Я про упоротых нациков.
  4. Люмира
    Люмира Сегодня, 16:56
    0
    Вот поэтому и нехватка поставок от запада.
    Сколько стоит жизнь одного человека по-укр-ски?
    Такую сумму направить против одного человека - это говорит о многом в умах укр.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:29
      0
      Цитата: Люмира
      Вот поэтому и нехватка поставок от запада.
      Сколько стоит жизнь одного человека по-укр-ски?
      Такую сумму направить против одного человека - это говорит о многом в умах укр.

      Старался-старался, но так и не понял что же Вы хотели сказать. hi
  5. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 16:59
    +1
    Ну, и что дальше? Да -преступники, да- фашисты. Но, мы же не такие?! Мы военно- политических преступников не уничтожаем.
  6. Хорон
    Хорон Сегодня, 17:03
    +1
    Если бы за удар по гражданским объектам или лицам у укропов так же дохло какое нибудь лицо из состава администраций куевского режима, а так, они теракт - кремль озабоченность и рассуждение о праве на ответные меры.
  7. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 17:08
    -1
    Ответ только один... Как сегодня по Одессе. Безжалостно уничтожать хахлизм
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:16
    +1
    киевский режим не гнушается любыми методами для того, чтобы воплощать в жизнь свои преступные замыслы.

    Во времена ВОВ гитлеровские нацисты, уничтожали госпитальные суда и ж/дд составы с нанесёнными красными крестами, расстреливали колонны с беженцами. Нацизм он везде одинаков, что в Германии, что в Африке, что на Украине.
  9. Igor Korbut
    Igor Korbut Сегодня, 17:40
    +1
    В Запорожской - военное положение и находиться главе в штатном месте, известному всему миру адресам и координатам, не безопасно, команды по ликвидации глав республик отдают не далёкие умом "военоначальники"- ВСУ и СБУ