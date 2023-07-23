ВСУ задействовали РСЗО HIMARS для покушения на мэра города Алешки

Вооруженные силы Украины применили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS для осуществления покушения на жизнь мэра российского города Алёшки в Херсонской области Георгия Журавко. Об этом сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».Именно из РСЗО HIMARS был нанесен удар по дому главы администрации города Алешки. В результате попадания ракеты дома был разрушен. На месте происшествия специалистами экстренных служб были обнаружены фрагменты ракеты HIMARS. Об этом сообщил пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимир Василенко.По счастливой случайности, в момент ракетного удара Георгий Журавко дома отсутствовал. Поэтому глава администрации города не пострадал. Но сам факт нанесения ракетного удара по дому гражданского лица, а ведь в доме могли находиться и совершенно непричастные к административной деятельности люди – родственники, гости, соседи и так далее, свидетельствует о том, что киевский режим не гнушается любыми методами для того, чтобы воплощать в жизнь свои преступные замыслы.Напомним, что с момента начала специальной военной операции и освобождения ряда регионов, которые затем вошли в состав Российской Федерации в соответствии с результатами проведенных на их территориях всенародных референдумов, украинский режим совершил значительное количество покушений и диверсий. В том числе имели место и случаи устранения граждан, работающих в органах администрации, правопорядка, избирательных комиссиях новых регионов РФ.