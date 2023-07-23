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ВСУ начали терять на Запорожском направлении технику, предназначенную для обслуживания американских танков Abrams

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ВСУ начали терять на Запорожском направлении технику, предназначенную для обслуживания американских танков Abrams

В ходе продолжающегося на Запорожском направлении наступления отмечаются первые потери украинской армией бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88А2 Hercules, поставка Киеву которых была анонсирована правительством США в начале 2023 года. Военная техника этого типа входила в один пакет поставки с танками M1 Abrams и теоретически должна была применяться вместе с ними. Однако украинское командование задействовало их на поле боя, не дождавшись поставок американских танков.


Предположительно, первые потери машин этого типа были зафиксированы на Запорожском направлении между населенными пунктами Пятихатки и Степное в ходе одной из неудачных атак ВСУ. Согласно предварительным данным, были уничтожены две БРЭМ этого типа.

Для проведения некоторых операций, например демонтажа башни или эвакуации одного американского танка Abrams, необходимы две БРЭМ М88А2 Hercules. Исходя из этого, чем меньшим количеством тяжелых БРЭМ М88А2 будет располагать ВСУ, тем сложнее будет осуществлять поддержку и обслуживание в полевых условиях танков Abrams.

По всей вероятности, тяжелые БРЭМ М88А2 оказались на поле боя вследствие высоких потерь подразделениями ВСУ специальной техники и использовались в качестве экстренной замены БРЭМ-1, БРЭМ-2 и другой аналогичной техники.

Потеря дефицитных БРЭМ М88А2 вместе с уничтожением еще более редких машин Bergepanzer 2, необходимых для эвакуации подбитых на поле боя танков Leopard, приведет к уменьшению количества боеспособных танков на вооружении подразделений украинской армии.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Spc. Michael Germundson
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19 комментариев
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  1. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:07
    +5
    "За сегодняшнее ночное наступление противника на Запорожском направлении было уничтожено: 3 Брэдли сожгли, 1 бредли потеряла гуслю и потом ее с FPV добили, 1 Брэдли FPV отработали - вывели из строя (стоит в поле, подход к ней невозможен), 1 танк леопард вывели из строя. +-70 чел пехоты было уничтожено. Противник безуспешно в очередной раз идет в наступление теряя иностранную технику. Также замечена активная работа «Ланцетов»." (АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА Z)
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:23
      -1
      Только что сводку смотрел по ящику, но не сначала, поэтому мог не понять. Сообщили о 370 двухсотых всушниках и семи подбитых леопардах, и десяти брэдли. Или это за всё времяrequest
      Но что самое странное - висело фото Конашенкова, а читал текст бот. Что это было? Он что в отпуске, или загриповал?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 17:48
        +2
        Цитата: igorbrsv
        Только что сводку смотрел по ящику, но не сначала, поэтому мог не понять.

        Ну я пропостил хорошую сводку, но есть неприятная:
        На Угледарском участке украинским войскам после артударов удалось расширить зону контроля вдоль северных окраин Приютного и выйти в тыл российским позициям, расположенным ещё севернее на линии до Старомайорского. ВС РФ при поддержке артиллерии пытались контратаковать со стороны Урожайного в направлении Благодатного. Продвинуться не сумели.
        На Бахмутском направлении ожесточённые встречные бои у Клещеевки. ВСУ после артударов временно оттеснили российские войска к городской черте в районе Хромового. Контратаку ВС РФ в сторону Григоровки украинские войска отбили. Под обстрелами позиции ВСУ в Александро-Шультине, Ступочках, Роздоловке, Спорном и Верхнекаменском. Российские – в Курдюмовке, Клещеевке, Ягодном и Берховке.

        Простите что я такое выложил.
        1. tralmaster
          tralmaster Сегодня, 17:55
          +2
          За что прощать, ты просто перепечатал информацию которая была здесь в обед. Правдивость ее не подтверждается другими редствами информации.
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 18:00
            +1
            Цитата: tralmaster
            Правдивость ее не подтверждается другими редствами информации.

            Другой источниик:
            ВСУ удержали позиции. ВС РФ вели обстрелы украинских подразделений в Александро-Шультине, Ступочках, Ивановском, Часовом Яре, Богдановке, Маркове, Васюковке, Роздоловке, Спорном и Верхнекаменском. Сами оказались под ударами в Озаряновке, Курдюмовке, Андреевке, Клещеевке, Бахмуте, Ягодном и Берховке.
  2. beybender
    beybender Сегодня, 17:08
    -10
    !!! Только прочитал , что убитого военнкора наградят орденом за Запорожскую область !!! У Гаранта что награды кончились ?!? Или у от культуры больше заслуживают ?!?
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 17:19
      0
      Я слышал только о награждении раненого кассетным боеприпасом орденом мужества. Про убитых что-то пропустил видимо
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:17
    -1
    ВСУ начали терять на Запорожском направлении технику, предназначенную для обслуживания американских танков Abrams
    . Хозяин ещё даст, на замену или не даст?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:19
      0
      да выпросят они, это к гадалке не ходи.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 18:24
        0
        Так то у них проситель есть, артист, можно сказать...
        Но зависит все от хотелок полосатиков, это всем очевидно.
  4. максим1987
    максим1987 Сегодня, 17:21
    +2
    Для проведения некоторых операций, например демонтажа башни или эвакуации одного американского танка Abrams, необходимы две БРЭМ М88А2 Hercules.

    я в ах..., изумлении. Вот это геморрой good
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 17:37
      +3
      Ну на Тиграх чтобы двигатель и КПП снять-сменить тоже потеть приходилось. И башню тоже снимать было нужно. И в полевых условиях этого было не сделать. А уж сменить внутренний каток подвески Книпкампа - у немецких механиков истерика начиналась когда они видели тарелки сложенные в шахматном порядке горкой... laughing

      зы На наших T34 и подвеску и двигатель за полдня меняли в полевых мастерских. Более того, наши умельцы механики умудрялись "на коленке" адаптировать и ставить катки от подбитых Пантер на наши танки в виде срочного ремонта.
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:52
      +2
      Это не так и никакого геморроя нет (сообщение в стиле "ну американцы тупые"). Две БРЭМ было нужно в версии М88 и М88А1 - но они и были созданы для обслуживания танков М60 аж в 1977г. Геркулесы (М88А2 и М88А3) были созданы в 1991г. именно под Абрамы и все работы выполняются одной единственной БРЭМ.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 17:22
    +7
    Это же замечательная новость. Вывод из строя эвакуационной и инженерной техники не менее важен, чем поражение танков и Бмп. Салют нашим!
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 17:46
      +2
      Вот только заметка пестрит словами "предположительно", "возможно", "согласно предварительным данным"...
      1. sepal81
        sepal81 Сегодня, 18:02
        0
        Цитата: Кот Александрович
        Вот только заметка пестрит словами "предположительно", "возможно", "согласно предварительным данным"...

        как минимум на одну сгоревшую М88 видео есть от украинской стороны
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:14
    -1
    Бить технику это хорошо но нужно живой силы побольше убивать.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:20
    0
    И кто теперь вытащит эти 63,5 тонны железа с поля боя?Чем меньше БРЭМ у ВСУ ,тем меньше они могут эвакуировать подбитой техники на ремонт.
  8. ratoborets
    ratoborets Сегодня, 19:43
    0
    Для проведения некоторых операций, например демонтажа башни или эвакуации одного американского танка Abrams, необходимы две БРЭМ М88А2 Hercules.

    Используют для эвакуации подбитых Лео и техники помельче. Лео как и Абрамс за шестьдесят тонн весят, Абрамс даже немного тяжелее.