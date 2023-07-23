Telegram-каналы публикуют подробности о задержанном за диверсии в Феодосии и Коктебеле украинском агенте

Поджог автомобилей журналиста Дмитрия Киселева в Коктебеле и подрыв мопеда у дома общественного деятеля Александра Талипова в Феодосии – дело рук одного и того же преступника, завербованного украинской разведкой. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский», ссылаясь на информированные источники.Подозреваемый в совершении перечисленных преступлений уже задержан российскими спецслужбами. Ему инкриминируют также диверсию на железной дороге в Крыму, а кроме того устанавливается его причастность к координации последней атаки ВСУ в Красногвардейском районе Крыма.Тридцатисемилетний мужчина был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он получил позывной Romanos, после чего стал выполнять различные задания – как по осуществлению наблюдения за различными объектами, так и по совершению диверсий. Для этой цели преступник выдавал себя за члена байкерского клуба. Он путешествовал по Крымскому полуострову, Краснодарскому краю и Республике Абхазия, собирая интересующую украинские спецслужбы информацию.Отметим, что это – далеко не первый украинский диверсант, пойманный в Крыму. Украинские спецслужбы активно вербуют как переселенцев с Украины, так и российских граждан в различных регионах нашей страны. Как правило, потенциальные диверсанты соглашаются сотрудничать с вражеской разведкой в целях получения материальной выгоды, иногда – из идейных соображений, если речь идет об украинских националистах или активистах неонацистских группировок.