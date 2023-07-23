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Telegram-каналы публикуют подробности о задержанном за диверсии в Феодосии и Коктебеле украинском агенте

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Telegram-каналы публикуют подробности о задержанном за диверсии в Феодосии и Коктебеле украинском агенте

Поджог автомобилей журналиста Дмитрия Киселева в Коктебеле и подрыв мопеда у дома общественного деятеля Александра Талипова в Феодосии – дело рук одного и того же преступника, завербованного украинской разведкой. Об этом пишет Telegram-канал «Крымский», ссылаясь на информированные источники.


Подозреваемый в совершении перечисленных преступлений уже задержан российскими спецслужбами. Ему инкриминируют также диверсию на железной дороге в Крыму, а кроме того устанавливается его причастность к координации последней атаки ВСУ в Красногвардейском районе Крыма.

Тридцатисемилетний мужчина был завербован Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Он получил позывной Romanos, после чего стал выполнять различные задания – как по осуществлению наблюдения за различными объектами, так и по совершению диверсий. Для этой цели преступник выдавал себя за члена байкерского клуба. Он путешествовал по Крымскому полуострову, Краснодарскому краю и Республике Абхазия, собирая интересующую украинские спецслужбы информацию.

Отметим, что это – далеко не первый украинский диверсант, пойманный в Крыму. Украинские спецслужбы активно вербуют как переселенцев с Украины, так и российских граждан в различных регионах нашей страны. Как правило, потенциальные диверсанты соглашаются сотрудничать с вражеской разведкой в целях получения материальной выгоды, иногда – из идейных соображений, если речь идет об украинских националистах или активистах неонацистских группировок.
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5 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Комментарий был удален.
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 17:19
    +1
    Отметим, что это – далеко не первый украинский диверсант, пойманный в Крыму.
    . Не первый и не последний, увы. Работы по выявлению вражьих агент, ещё много.
    1. михаилл
      михаилл Сегодня, 17:31
      +2
      Цитата: rocket757
      Работы по выявлению вражьих агент, ещё много.

  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:09
    +4
    Допросили и расстреливали-вот финал для таких мразей!А мы с ними либеральничаем,содержим и кормим.
    1. TRex
      TRex Сегодня, 19:24
      +1
      В прифронтовых регионах давным давно надо отменить мораторий на смертную казнь, ввести особый порядок рассмотрения уголовных дел, ужесточить требования к административному аппарату.
      Кому он нужен, ихний "мораторий"? Народу и воинству русскому? Нет, конечно...
      Странная идет война.... странная.
  5. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 19:34
    -1
    Наша антинародная власть навыдавала украм паспортов РФ, обеспечила их жильём, работой в ущерб местного российского населения. Под видом беженцев на территории России никто не знает, сколько скрывается диверсантов и шпионов.
    А надо было сказать - мы воюем с Украиной, с вашей страной, вашим народом, что у вас на уме неизвестно, а диверсии и шпионаж с вашей стороны очень даже возможен, поэтому идите в свой любимый ЕС.