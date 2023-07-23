На Запорожском направлении подбили первый польский танк PT-91 из введенных в бой резервов ВСУ

В результате боев на Запорожском направлении российские военные смогли подбить польский танк PT-91 Twardy из числа переданного Украине Варшавой пакета военной помощи. Об этом пишет Forbes Polska.
Как пишет издание, это – первый польский танк РТ-91 из числа переданных Украине боевых машин. Ранее украинское командование не бросало эти танки в бой, поскольку единственная механизированная бригада ВСУ с такими танками на вооружении до последних дней находилась в стратегическом резерве командования.
Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, распорядился бросить в бой стратегические резервы. Ранее западные СМИ сообщали, что этого от него настойчиво требовала администрация США, недовольная полным отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ.
Польское издание пишет, что экипаж танка РТ-91 благополучно сбежал, когда российская артиллерия открыла огонь по наступающей украинской технике. О брошенной в бой резервной механизированной бригаде известно, что она уже успела понести серьезные потери. Поэтому не исключено, что данный танк – далеко не последний в числе подбитых, и скоро мы можем получить информацию о новых уничтоженных ВС РФ бронемашинах из числа переданных Украине странами НАТО.
Известно, что в результате боев на Запорожском направлении ВСУ уже потеряли значительное количество переданных Украине танков Leopard немецкого производства и боевых машин пехоты Bradley американского производства. Западная военная техника не оправдала надежды киевского режима, считавшего ее неким «чудо-оружием», способным пробить российские линии обороны.