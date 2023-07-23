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На Запорожском направлении подбили первый польский танк PT-91 из введенных в бой резервов ВСУ

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На Запорожском направлении подбили первый польский танк PT-91 из введенных в бой резервов ВСУ

В результате боев на Запорожском направлении российские военные смогли подбить польский танк PT-91 Twardy из числа переданного Украине Варшавой пакета военной помощи. Об этом пишет Forbes Polska.


Как пишет издание, это – первый польский танк РТ-91 из числа переданных Украине боевых машин. Ранее украинское командование не бросало эти танки в бой, поскольку единственная механизированная бригада ВСУ с такими танками на вооружении до последних дней находилась в стратегическом резерве командования.

Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский, судя по всему, распорядился бросить в бой стратегические резервы. Ранее западные СМИ сообщали, что этого от него настойчиво требовала администрация США, недовольная полным отсутствием успехов в контрнаступлении ВСУ.

Польское издание пишет, что экипаж танка РТ-91 благополучно сбежал, когда российская артиллерия открыла огонь по наступающей украинской технике. О брошенной в бой резервной механизированной бригаде известно, что она уже успела понести серьезные потери. Поэтому не исключено, что данный танк – далеко не последний в числе подбитых, и скоро мы можем получить информацию о новых уничтоженных ВС РФ бронемашинах из числа переданных Украине странами НАТО.

Известно, что в результате боев на Запорожском направлении ВСУ уже потеряли значительное количество переданных Украине танков Leopard немецкого производства и боевых машин пехоты Bradley американского производства. Западная военная техника не оправдала надежды киевского режима, считавшего ее неким «чудо-оружием», способным пробить российские линии обороны.
Использованы фотографии:
Wikipedia / K2xe
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13 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 17:28
    +9
    Отлично, бейте их побольше парни и берегите себя! hi
  2. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 17:30
    +2
    В Кубенку....Ну хоть за интузиазм не "наградили", как со штормшэдоу
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 17:38
    +5
    Путин тоже говорил, что стратегические резервы уже задействованы, теперь поляки подтвердили. Так что точно не 10 и не 30 процентов уже участвуют, а прилично за 50
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 17:49
      -2
      Перемалываем потихоньку, у нас уже круглосуточно заводы работают... а эти только очнулись... война на истощение... главное не упустить момент и опракинуть всу. Я думаю, когда ната захочет по серьезному передавать технику - будут разрушены мосты и магистрали ракетными ударами... а там уже вся утка наша
      1. Enceladus
        Enceladus Сегодня, 18:18
        0
        Ну цсмошники детектед... примерно видел кто минуса поставил. Легко мониториться laughing
  4. Carlos Sala
    Carlos Sala Сегодня, 17:51
    -1
    Ладно, пошлите все польские танки к черту.
  5. Ратник_II_разряда
    Ратник_II_разряда Сегодня, 17:56
    +2
    Польское издание пишет, что экипаж танка РТ-91 благополучно сбежал...

    После попадания ракеты "Хризантемы-С" экипаж бы остался в танке.
  6. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:06
    0
    Это он на фотографии?А почему борта не защищены динамической защитой?Сжечь такой вообще не проблема тогда.
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 19:16
      0
      Цитата: Бережливый
      А почему борта не защищены динамической защитой?

      Модернизация 91 года, судя по модели... а позднее в Чечне и у наших не у всех было.
      Что касается обвеса на месте, видимо с ней трудности именно в этом подразделении.
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:07
    0
    На Запорожском направлении подбили первый польский танк PT-91 из введенных в бой резервов ВСУ
    . Может и не первый, важнее, когда последний сгорит...
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 19:18
      0
      Цитата: rocket757
      Может и не первый

      Ранее была новость уже на ВО, о том что польский РТ подбит на одном из направлений.
  8. БойКот
    БойКот Сегодня, 18:10
    0
    Новости исключительно приятные в последнее время (ну, почти) Собственно, практически единственный источник тревоги - столица Родины нашей. Если там не сдадут, бояться нечего.
  9. ASM
    ASM Сегодня, 18:17
    0
    У фофлов все-таки советская шкала чувствуется - разной номенклатурой мат. части они оснащают совершенно разные подразделения. Иначе в зоопарке никто не разберется.