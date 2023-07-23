Ходаковский задался вопросом, могла ли Россия сосуществовать с превратившейся в ресурс Запада Украиной

Могли ли мы сосуществовать с Украиной, ставшей западным ресурсом? Ресурсом стороны, помечающей нас своим стратегическим противником?

Может, именно сейчас мы и становимся стратегически сильнее. А вот по Украине большой вопрос... То, что станет с Украиной после окончания войны - будет печальным зрелищем