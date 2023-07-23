Военное обозрение
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Ходаковский задался вопросом, могла ли Россия сосуществовать с превратившейся в ресурс Запада Украиной

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Ходаковский задался вопросом, могла ли Россия сосуществовать с превратившейся в ресурс Запада Украиной

США рассматривают Россию и Китай как потенциальные угрозы своей безопасности, как противников. Соответственно, возникает вопрос, как России следует рассматривать любые действия по расширению сфер влияния Запада, пишет в своем Telegram-канале заместитель начальника Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Донецкой Народной Республике полковник Александр Ходаковский – бывший командир бригады «Восток».


Ходаковский отмечает, что не было сколько-нибудь продолжительного в истории США периода, чтобы они не рассматривали Россию как потенциального противника. Отсюда и стоит отталкиваться, когда начинаешь размышлять о причинах принятия решения начать специальную военную операцию.

Могли ли мы сосуществовать с Украиной, ставшей западным ресурсом? Ресурсом стороны, помечающей нас своим стратегическим противником?

- задается вопросом Ходаковский в своем Telegram-канале.

Как отмечает экс-командир «Востока», при всех проблемах России, она остается важным фактором влияния на континенте и в мире в целом. Поэтому, в силу своего статуса, Россия не смогла игнорировать нарастающую угрозу. Пока преждевременно говорить о том, что дала России ее реакция на расширение сферы влияния Запада. Сейчас, пишет Ходаковский, весь набор сопутствующих факторов складывается скорее не в пользу России. Некоторые западные политики утверждают, что Россия едва ли не на «последнем издыхании» находится. Но Ходаковский с этим не согласен.

Может, именно сейчас мы и становимся стратегически сильнее. А вот по Украине большой вопрос... То, что станет с Украиной после окончания войны - будет печальным зрелищем

- пишет экс-командир «Востока».

Ходаковский отмечает, что украинский режим посвятил себя задаче уничтожить Россию, но при этом забыл о том, что страна не может стоять только на ненависти. И Украину может ждать очень печальный финал, а для России главное – не раскачивать ситуацию изнутри.
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46 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 17:44
    +3
    задается вопросом Ходаковский

    Все эти вопросы, которыми озадачивается Ходаковский, могут закончиться для него очень печально.
    Примеры уже есть!
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 17:51
      -4
      Цитата: ваш вср 66-67
      могут закончиться для него очень печально.

      Вы путаете с говорливым "реконструктором-белогвардейцем",где скорее всего,случай из судебной психиатрии.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:42
        0
        Цитата: bober1982
        Цитата: ваш вср 66-67
        могут закончиться для него очень печально.

        Вы путаете с говорливым "реконструктором-белогвардейцем",где скорее всего,случай из судебной психиатрии.

        Параллели, да, просматриваются.
        С Ходаковским можно соглашаться, можно нет,
        но то что мужик начал думать - это уже хорошо.
        Однако думание в укрии ныне смертельно опасно. hi
        1. alystan
          alystan Сегодня, 19:25
          +1
          Параллели, да, просматриваются.
          С Ходаковским можно соглашаться, можно нет,
          но то что мужик начал думать - это уже хорошо.
          Однако думание в укрии ныне смертельно опасно.

          А Ходаковский разве из Укрии?
          1. ДымОк_в_дЫмке
            ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:52
            -1
            Цитата: alystan
            А Ходаковский разве из Укрии?

            А как назвать эти территории?
            Укрия - нет, Россия - нет (даже власть не признаёт что война идёт на нашей территории),
            Новороссия - тоже нет т.к. власть избегает этого названия как чёрт избегает ладана.
            И причина-то проста - там начали проростать ростки нового социализма.
            Они и были преданы. hi
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:18
      0
      Цитата: ваш вср 66-67

      Все эти вопросы, которыми озадачивается Ходаковский, могут закончиться для него очень печально.

      Ну мы к этому, уже привыкли.
      1. carpenter
        carpenter Сегодня, 19:52
        +1
        Цитата: tihonmarine
        Ну мы к этому, уже привыкли.

        Но многие не хотят, этого понимать.
    3. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:40
      0
      Цитата: ваш вср 66-67
      Все эти вопросы, которыми озадачивается Ходаковский, могут закончиться для него очень печально.
      Примеры уже есть!

      Все кто начинал думать в "Русской весне" были уничтожены якобы укроДРГ.
      Особенно если начинали думать с социалистическим уклоном как Мозговой, например.
      Организаторы терактов до сих пор не названы.
  2. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 17:52
    +5
    Цитата: ваш вср 66-67
    Все эти вопросы, которыми озадачивается Ходаковский, могут закончиться для него очень печально.
    Примеры уже есть!

    Не думаю. Он мыслит, говорит правильно, без наездов. Лайк.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:54
    -2
    Нынче пурга в моде. Наверно за неё и хорошо платят. А я вот не умею, быть пургоносцем.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:21
      +1
      Цитата: Гардамир
      А я вот не умею, быть пургоносцем.

      Пургоносцем надо родится, но мужик изредка и дело говорит.
    2. Eugen Alpine
      Eugen Alpine Сегодня, 18:22
      +5
      Гардамир, не прибедняйтесь, у вас отлично получается.
  4. антивирус
    антивирус Сегодня, 17:55
    0
    Еще не раз вы вспомните меня.
    И весь мой мир, единый, необманный...(?)
    Нелепый мир из песен и огня,
    Но меж других
    Деньги победят геополитику скоро
    1. bober1982
      bober1982 Сегодня, 18:09
      +1
      Цитата: антивирус
      Еще не раз вы вспомните меня.
      И весь мой мир, единый, необманный...(?)

      Заинтересовало,оказывается автор стихотворения - Н.Гумилев
      Июль 1917г., Париж, мадемуазель Дюбуше,в России бардак,Николай Степанович успел страстно влюбиться в Париже,в Дюбуше и написать стих.,потомки вот не понимают ничего, ? ставят, и вправду не разберёшь,что к чему.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:25
      +1
      Цитата: антивирус
      Деньги победят геополитику скоро

      Деньги уже второе тысячелетие, а политики 300 лет. Но дело в том, что политики работают за деньги и делают деньги.
      Связь денег и политики, решает всё,
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:52
        +2
        Цитата: tihonmarine
        Связь денег и политики, решает всё,

        Точнее: оплаченная деньгами и в интересах денег политика.
        Но, что хорошо, решает таки не всё. hi
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 19:54
          +1
          Цитата: ДымОк_в_дЫмке
          Точнее: оплаченная деньгами и в интересах денег политика.

          Так бе з денег ни один политик рот не откроет - "утром деньги, вечером слово".
  5. Люмира
    Люмира Сегодня, 17:55
    +1
    Как-то умело они «патриотизм» сориентировали, и мозги молодёжи промыли настолько, что все население скакало под лозунги про «москаляку …».
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 18:55
      +2
      Цитата: Люмира
      Как-то умело они «патриотизм» сориентировали, и мозги молодёжи промыли настолько, что все население скакало под лозунги про «москаляку …».

      На то и молодь в любой стране чтоб скакать.
      Вопрос лишь в том кто и куда эту энергию скакания сумеет направить. hi
  6. Непостижимый
    Непостижимый Сегодня, 17:55
    +5
    Цитата: Гардамир
    Нынче пурга в моде. Наверно за неё и хорошо платят. А я вот не умею, быть пургоносцем.

    Ваш комментарий противоречит вашей мысли
  7. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 17:57
    0
    Да не можем мы существовсть с государством,пропитанным ненавистью к нам..Друоого не дано ,или мы ,или они..Это к тому,если нашим рукамиводителям надоест воевать и начнут миротворить
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:01
      +1
      Цитата: dmi.pris1
      Это к тому,если нашим рукамиводителям надоест воевать и начнут миротворить

      Начнут.
      Бабло заставит начать.
      Для кого-то бабло первично, народ вторичен. hi
  8. squid
    squid Сегодня, 18:00
    +1
    ой не знаю каким там "ресурсом запада" стала украина. по мне так больше похоже на хвост, виляющий собакой. с, хоть и бандеровским, но пассионарным населением и каким никаким но законно избранным президентом.
    а вот чей ресурс россия - еще вопрос. народ пассивен, разобщен и полностью отстранен от принятия решений. власть похоже используется в основном для личного обогащения кучки самозванных "элитариев". во главе несменяемый оторвавшийся от реальности персонаж, за четверть века так и не понявший как управлять крупной системой. нет ни воли, ни цели. вся конструкция - ткни и развалится.
    1. N-W
      N-W Сегодня, 19:44
      0
      Соскучился по "активности" народа? Если этот народ почувствует, что "персонаж" действительно оторвался, сразу, как это уже бывало не раз, появится активность. Хотя, не дай бог. Что до эволюции политической системы, то происходящее ей безусловно способствует - появляются новые люди и не всех из них удастся приручить, поместив в декоративные органы власти.
  9. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:03
    +1
    Кремль всё мог решить в 2014 году подавав майдан и посадив у власти своих людей!
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:39
      +2
      Цитата: Бережливый
      Кремль всё мог решить в 2014 году подавав майдан и посадив у власти своих людей!

      Исключено, друзей нет, только прихлебатели, но у них в голове, то что и у киевской хунты, "только ребята вы нас поставьте на власть, а потом мы вам плюнем в лицо ".
    2. Moonlight
      Moonlight Сегодня, 18:57
      +1
      Видимо, кто-то счел войну тогдашними силами против ходуном ходящей Украины делом намного более тяжелым и рискованным, чем войну теперешними силами против стабилизировавшейся и только укоренившейся в русофобии Украины. Или понадеялся, что можно почти целое десятилетие прозаниматься непонятной ерундой, а проблемы за это время разрешатся сами. Скупой, конечно, платит дважды, но беда в том, что в данном случае это он делает деньгами не из своего кармана и кровью не из своих жил.
    3. N-W
      N-W Сегодня, 19:53
      0
      Политическая история - это не цепь равнозначных событий. Она развивается примерно как пищеварение - циклами. У хуторян новый цикл наметился в 91-ом, и он должен быть отыгран до конца. В 2014-ом можно было лишь тормознуть, но не остановить.
  10. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:09
    +2
    Ходаковский задался вопросом, могла ли Россия сосуществовать с превратившейся в ресурс Запада Украиной
    . Ресурс, не ресурс... самое страшное, что там растили ненависть к России, делали из наших соседей конченную нелюдь.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 18:42
      +2
      Цитата: rocket757
      Ресурс, не ресурс... самое страшное, что там растили ненависть к России, делали из наших соседей конченную нелюдь.

      И этот ресурс растили 700 лет, но мы этого не хотели видеть. Мы думали, что они братья, а сейчас видим, что нет. Да и то некоторые сомневаются.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 19:41
        +1
        На пустом месте ничего родится не может, но все таки, любые растки надо поливать, холить и лелеять.
        Хотя, всякая гадость сама растёт, живучая, ничем её не выведеш.
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 19:59
          +1
          Цитата: rocket757
          На пустом месте ничего родится не может, но все таки, любые ростки надо поливать, холить и лелеять.

          Вот и поливали поляки, литовцы, турки, поляки и австрийцы, да и при СССР постарались, и вырос огромный репей. А теперь приходится заниматься "прополкой".
  11. иван2022
    иван2022 Сегодня, 18:10
    +3
    Превосходно сосуществовала в СССР. Как и другие республики.
    А теперь они все "ресурс Запада".

    И это вполне можно было прогнозировать 32 года назад.

    Запад умнее потому, что там "авторитет" - - учёный и вообще специалист. А беды народа от предателей.

    У нас "авторитет" или "серьёзный человек" - вор. А беды народа от ".... измов... "
  12. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 18:11
    +1
    Медведев, Слуцкий, теперь еще и Ходаковский. Богатеет земля Русская богатырями от "Телеграма". Кто следующий?
    В белом венчике из роз
    Впереди Димон Песков
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:08
      0
      Цитата: Дилетант
      Кто следующий?

      Следующий, похоже, тот, кто оставаясь в тени формирует свою команду - Кириенко.
      Вот здесь ухо нужно востро держать.
  13. Жан Батист
    Жан Батист Сегодня, 18:12
    0
    Конечно могла бы, Россия могла бы существовать даже если весь остальной мир вообще исчезнет! И средства и человеческие ресурсы потраченные на сво будучи потраченными (а не разворованные) на развитие экономики инфраструктуры и образование дали бы огромный толчок экономике. Только поступательное развитие может превратить страну в мирового лидера. Никто не захочет плыть на грандиозном но тонущем корабле. У России есть все чтобы развиваться не зависимо от внешних тенденции, кроме достаточного развития общества и лидеров которые могли бы это общество направить на путь развития и созидания. Это как с воспитанием ребенка , проще давать подзатыльники чем формировать личность , вот и создаём полуполицейское государство направление на удержание того что осталось вместо того чтобы двигаться вперёд.
  14. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:16
    +3
    Может, именно сейчас мы и становимся стратегически сильнее. А вот по Украине большой вопрос... То, что станет с Украиной после окончания войны - будет печальным зрелищем

    - пишет экс-командир «Востока».
    Ну так оно и будет, даже если США и Запад ввалят в Украину в три раза больше. Украина не есть для запада панацея, если взять её армию, то она отбросила всё советское, но в тоже время не стала НАТОвской и она никогда (Украина) ещё не воевала, но возомнила себя "лучшей в мире". Да идти в атаку во весь рост на пулемёты ума не надо, но это в современной войне не главное. Отсталость станы, её экономики и промышленности, говорят что армия Украины, тоже на том же уровне.

    "Если зулусу дали ружьё, то не думайте, что из него получился хороший воин, хотя зулус храбр."
  15. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:17
    +3
    То, что станет с Украиной после окончания войны - будет печальным зрелищем

    Чего, дружок, разволновался?!
    В сегодняшней ситуации для России нет иного выхода, как полное уничтожение украинской государственности - бывшие области РИ должны войти в состав РФ. Не было никакой Украины до 1917 года и не должно остаться после.
    Зачистка нацистского отребья должна пройти безжалостно и беспощадно.
    Бандера, Шухевич и прочие Мазепы не были героями России...
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:13
      +2
      Цитата: ROSS 42
      Зачистка нацистского отребья должна пройти безжалостно и беспощадно.

      Так, но кто это будет делать?
      Изначальные мотивы СВО - где они?!
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 20:02
      +1
      Цитата: ROSS 42
      Не было никакой Украины до 1917 года и не должно остаться после.

      А её кстати и до 1917 года не было, были губернии Российской Империи. Так и должно быть сейчас !
  16. RealPilot
    RealPilot Сегодня, 18:23
    +2
    Цитата: Бережливый
    Кремль всё мог решить в 2014 году подавав майдан и посадив у власти своих людей!
    И да... И нет!
    Были совершенно иные обстоятельства. И все были согласны на тезис Верховного о "Европе от Лиссабона до Владивостока". Но не сходились лишь в малости - в том, кто всем этим будет управлять!

    Путин просил, а потом и начал требовать равноправия, но получил высокомерные поучения о демократии. С лицемерным отжимом территорий и ресурсов из сферы российского влияния.
    Изначально, в 2013 году, нашим руководством просто предлагалось трехстороннее торговое соглашение РФ-ЕС-УА. Чтобы не нарушать интересы друг друга. И, согласись бы все тогда, та же Украина получила бы не рабскую и унизительную "евроассоциацию", а нормальные возможности строить экономику и богатеть на посредничестве.
    Увы!

    Ну и вообще. Не было еще санкций, списков и рестрикций, экономика росла, торговля и сотрудничество ширились... Даже сейчас у нас 90% населения трясет от фразы "необходим перевод экономики на военные рельсы"! Политически к многополярному миру за эти 9 лет пройден такой путь, что не учитывать его в принятии решений абсолютно необходимо.
    А в 2014 году? Политика - искусство возможного.
  17. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 18:24
    +2
    Такая активизация Ходаковского после 2х резонансных явлений - временного "выбывания" Пригожина из политического-патриотического поля и арест Стрелкова , на мой взгляд указывает на то, что его (как лояльную власти фигуру) могут начать пытаться развернуть в патриотический проект или еще одного демонстратора мнений патриотического толка.

    В кремле видимо смекнули,что патросообщество имеет популярность и его надлежит начать окучивать.
    Так что в обозримом будущем будет идти прощупывание почвы и персоналий для этой задачи.
  18. Александр Ра
    Александр Ра Сегодня, 18:31
    0
    Украина стала западным ресурсом из-за пораженчества 1991 и 2014 годов. Пожинаем закономерные следствия. Сегодня действия РФ малологичны, «мутны» и для своих, и для той стороны. Нет официального понимания и признания «ошибок» недавних лет. 1991-й год – фундамент сегодняшней России, если признать его своей ошибкой, то как оправдаться сегодняшнему «дому»? Попались в капкан, потому что сдали в жертву капиталистическим мечтам огромный кусок своего народа. Этот «кусок» быстро и усиленно нашпиговали отравой и подсунули нам.
    Надо, денонсировав 91-й и 14-й годы, заявить западу – «Руки прочь от нашего народа!». Отравленных лечить жесткими мерами. Не перемалывать же десятки миллионов отравленных? Сколько бед от 30 лет, столько и придётся работать всем, забыв про «зону комфорта». В капкане могут и добить.
  19. Master2030
    Master2030 Сегодня, 18:43
    0
    Многовато стало комбато-комбрига. Набивает политический вес.Только и слышно:"Ходор,ходор,ходор."
    Centerum censo Washingtonium delendam esse
  20. Oleg Fedechkin
    Oleg Fedechkin Сегодня, 19:37
    0
    Когда этот мыслитель, воевать успевает, если он постоянно в интернете интервью раздает 24 на 7????
  21. Million
    Million Сегодня, 19:56
    +1
    для России главное – не раскачивать ситуацию изнутри.

    Кремль ее и качает.