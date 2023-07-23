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Украинская разведка заявила о проведенной в России модернизации ракет Х-22 и «Оникс»

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Украинская разведка заявила о проведенной в России модернизации ракет Х-22 и «Оникс»

По словам замначальника главного управления украинской разведки (ГУР) Вадима Скибицкого, в России провели модернизацию ракет Х-22, которые после этого практически стали Х-32. Также, по данным украинского разведывательного ведомства, были модернизированы противокорабельные ракеты "Оникс", вследствие чего значительно возросла их точность.


Ракеты этих типов в течение последнего времени широко используются при нанесении ударов по военным объектам на территории Одесской области. Украинская ПВО показала полную неспособность противостоять атакам с применением вооружений этого типа.

Как заявляют представители украинской разведки, в ГУР осведомлены о планах и мероприятиях, осуществляемых РФ для проведения модернизации своих ракет. В ГУР также утверждают, что ракетные атаки, осуществлявшиеся осенью прошлого года в отношении объектов на территории Николаевской, Одесской и Херсонской областей, сопровождались меньшим количеством попаданий и большим количеством сбитий.

Скибицкий также добавил, что российские специалисты, помимо Х-22 и "Ониксов" провели модернизацию комплексов "Бастион".

Ранее сообщалось, что размещенные в Одессе украинские системы ПВО являются устаревшими и по большей части достались Киеву в наследство от Советского Союза. Значительная часть поставленных киевскому режиму ракет ПВО, ранее ненадлежащим образом хранившихся на складах ряда восточноевропейских стран, не в состоянии поражать российские ракеты вышеперечисленных классов и зачастую падают на жилые дома, гражданские объекты и другие городские постройки.
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14 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 17:59
    +9
    Так они сами кричали что у нас ракеты заканчиваются,и как можно модернизировать то чего нету? fool fool lol
  2. Люмира
    Люмира Сегодня, 18:00
    +3
    У них ещё и разведка есть своя- прям украинская?
  3. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:00
    +1
    С времен куликовской битвы идет "тренд".
    Помирать собрался, а рожь сей.
    И впк - наше все, не бандеровское- усе.
    За то заплатили всем с 1380г от Р. Х. и до 89г.
    Еще бы кремль растерял это "нашевсе".
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:03
    0
    Плохо, если укровская разведка об этом узнала.... Значит кое-где режимность не очень.
    1. Аргон
      Аргон Сегодня, 18:07
      +2
      Так узнали то всего-то ничего . Много ещё сюрпризов их ждет
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 18:10
        -1
        В таких делах мелочей и "всего-то ничего" не бывает....
    2. Nikolaevich I
      Nikolaevich I Сегодня, 19:46
      0
      Цитата: Nexcom
      Плохо, если укровская разведка об этом узнала.... Значит кое-где режимность не очень.

      А что она узнала ? "Секрет Полишинеля" ? Сразу после появления Х-32 ,было объявлено.что все ракеты Х-22 будут доведены до уровня Х-32 ! Какой же теперь это "секрет" ? И о модернизации "Ониксов" сообщалось неоднократно ! По этим сообщениям можно проследить изменение дальности "Ониксов" со временем...400-600-800 км ! Так что...опоздали вы со своей "режимностью" ! Да и как тут "соблюдёшь приличия" ,если в Россию "понаехало" миллионы "укро-беженцев" !? ФСБ с "завидной" регулярностью отлавливает "сбушников" !
  5. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 18:05
    +2
    Получается опять Россия виновата. Типа, если Х-22 и Оникс не модернезировали, то ПВО ВСУ отработала нормально. Прикольная оотмазка для бандеровцев.
  6. ASM
    ASM Сегодня, 18:05
    +2
    Вот, блин, Америку открыл. Любое оружие постоянно модернизируется, а с учетом боевого применения и того быстрее. Да, это не мобильный телефон, где цена ошибки невелика, хотя вон лет 10 назад акумы запросто горели. Но в любом случае, военная техника модернизируется постоянно.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:36
      +1
      А чего это украинский бусир Марс там делает ,в Черноморске на берегу,маскируется от Ониксов? bully
      В степях Украины могут маскироваться только подводные лодки ,а не буксиры.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 20:06
        0
        Жирно очень на такое корыто без ПВО тратить Оникс.Там любая авиабомба или барражирующий боеприпас пустит это корыто на дно.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:06
    +2
    Может врать не надо было ранее о количестве сбитых ,наших вечно заканчивающихся ракет и Геранек.Сейчас ,когда хозяин требует результат ,и нервно посматривая на украинскую задницу,лучшая отмаза : Хозяин всё было хорошо,но русские модернизировали ракеты,ваши комплексы их не берут.Не порите Христа ради ,прилюдно!Мы нювиноваты!
  8. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 18:11
    +2
    Модернизация Х-22 и Оникса - хорошая новость. Просится еще модернизировать корабельные ракеты для обстрела Одессы и Николаева.
  9. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:13
    +1
    Ранее сообщалось, что размещенные в Одессе украинские системы ПВО являются устаревшими и по большей части достались Киеву в наследство от Советского Союза. Значительная часть поставленных киевскому режиму ракет ПВО, ранее ненадлежащим образом хранившихся на складах ряда восточноевропейских стран, не в состоянии поражать российские ракеты вышеперечисленных классов и зачастую падают на жилые дома, гражданские объекты и другие городские постройки.
    . Это уже не вероятное, это очевидное...