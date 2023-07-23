Госсекретарь США заявил, что поставка Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев

Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях

Вопрос с поставкой Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства будет решен. Но поставка самолетов займет несколько месяцев. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.По словам Блинкена, есть определенные вопросы, на решение которых потребуется время. Поэтому поставка самолетов и займет определенные сроки.- подчеркнул глава Государственного департамента США в интервью телеканалу CNN.Таким образом, мы видим, что американская администрация все же демонстрирует готовность передать Киеву самолеты. Однако поставки могут начаться через определенное время, и точные сроки поставок Вашингтон упорно не анонсирует – с одной стороны, это может быть продиктовано соображениями безопасности, чтобы Россия не предприняла какие-либо меры, но с другой стороны, не исключено, что США просто «тянут время».Ранее украинский эксперт Олег Соскин выступил с пессимистичным заявлением, в котором посетовал на отсутствие поставок самолетов F-16 и обещанных ранее танков Abrams, указав на явное нежелание США их передавать. Вашингтон может беспокоиться и по поводу того, что, если ВС РФ начнут сбивать самолеты F-16 и уничтожать танки Abrams по примеру успешно подбиваемых БМП Bradley, на имидже американских армии и военно-промышленного комплекса это скажется далеко не самым лучшим образом.