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Госсекретарь США заявил, что поставка Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев

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Госсекретарь США заявил, что поставка Украине истребителей F-16 займет несколько месяцев

Вопрос с поставкой Украине самолетов-истребителей F-16 американского производства будет решен. Но поставка самолетов займет несколько месяцев. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.


По словам Блинкена, есть определенные вопросы, на решение которых потребуется время. Поэтому поставка самолетов и займет определенные сроки.

Дело не только в самом оборудовании. Это обучение. Это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях

- подчеркнул глава Государственного департамента США в интервью телеканалу CNN.

Таким образом, мы видим, что американская администрация все же демонстрирует готовность передать Киеву самолеты. Однако поставки могут начаться через определенное время, и точные сроки поставок Вашингтон упорно не анонсирует – с одной стороны, это может быть продиктовано соображениями безопасности, чтобы Россия не предприняла какие-либо меры, но с другой стороны, не исключено, что США просто «тянут время».

Ранее украинский эксперт Олег Соскин выступил с пессимистичным заявлением, в котором посетовал на отсутствие поставок самолетов F-16 и обещанных ранее танков Abrams, указав на явное нежелание США их передавать. Вашингтон может беспокоиться и по поводу того, что, если ВС РФ начнут сбивать самолеты F-16 и уничтожать танки Abrams по примеру успешно подбиваемых БМП Bradley, на имидже американских армии и военно-промышленного комплекса это скажется далеко не самым лучшим образом.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Staff Sergeant Jason Gamble
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9 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:01
    0
    Лучше бы янки поскребли по сусекам и отдали все имеющиеся в наличии ф4 Фантом,их терять не так жалко.
    1. Комментарий был удален.
  2. антивирус
    антивирус Сегодня, 18:02
    0
    ОТ бреста до львова можно с400 достать?
    Значит из румынии полетят.
    Змеиныйбрать?
    А на плотах с пзрк могут дежурить по 2 суток? Потом снимать катерами
  3. ASM
    ASM Сегодня, 18:09
    +1
    Интересно, какую премию за ф16 выписывать будут? Все "Джанго Феты" Галактики уже навострили лыжи и "бластеры" активно смазывают.
  4. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 18:14
    -1
    Скорее всего поставка летчиков всу займет пару месяцев. Я когда на СУ-27-Уб 1 единственный раз в жизни летал и дал друг поуправлять... я офигивал от всех этих тумблеров и прочего. После бочки меня вообще чуть не захотелось на Родину... Сдержался до посадки и на лестнице рвануло laughing Ну мы тоже дали пострелять на полигоне на 1300 метров. Андрей тоже офигел от того, сколько всего нужно для выстрела даже на такой детсткой дальности.
    З.Ы. Андрей - ну не могу говорить... в общем когда нас зажали.... мы вызвали птичек, но нам отказали, типа близко. Он нарушив приказ вылетел с ведомым... работали в 150 метров от нас.... Это жесть. Наши пилоты самые... о.... е в мире и самые профессиональные Но ведомый все ловушки отстрелил. В итоге Андрей его прикрыл, дотянул Грача до полосы.
    З.Ы. Ну, авиация, за Победу! Будем жить, пехота! "В бой идут одни старики" (с)
    З.Ы. после авиционного спирта я не выжил lol feel laughing good
  5. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:14
    +1
    Да не боятся они репутационных потерь."Сокол",самолет ,отработанный в производстве и эксплуатации,нсходится нс воорудении многих стран мира.И начал с этой эксплуатации выводится и заменятся на F35.И заштатникам это выгодно.Другое дело,что полсотри этих самолетов могут создать проблемы,но кардинально решить исзтд операций не смогут
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 18:17
    0
    Опять разговоры про имидж... в чем тут смысл? Обсуждали, обсуждали, недообсудили, похоже.
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:21
    +1
    Если они говорят несколько месяцев стоит понимать несколько дней, ибо всегда заранее делают а мусолить 16 начали задолго.
  8. Sith
    Sith Сегодня, 19:01
    0
    Цитата: Бережливый
    Лучше бы янки поскребли по сусекам и отдали все имеющиеся в наличии ф4 Фантом,их терять не так жалко.

    Вижу в небе белую черту ... мой фантом теряет высоту ... (с)
  9. Лена Петрова
    Лена Петрова Сегодня, 20:08
    0
    Да просто неймётся штатникам попробовать, стоит ли в противостоянии с РФ делать ставку на эту технику. Поставят десяток и будут наблюдать. Что-то путное выйдет, - подбросят ещё, а нет, - скажут: - Мы вам поставили, толку ноль.