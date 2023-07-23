Украинский эксперт назвал целью Запада уничтожение ВСУ с последующим захватом территорий страны

Они хотят, чтобы Украина была безоружной, превратилась в полную жертву, и чтобы ее могла растерзать любая страна Европы, даже такая маленькая, как Венгрия

Западные страны якобы вынашивают планы полного уничтожения вооруженных сил Украины (ВСУ) и тотального ослабления страны. Об этом в своем блоге в социальной сети YouTube рассказал украинский эксперт Олег Соскин – бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.По мнению политолога, главной целью Запада является уничтожение украинской армии с последующим превращением самой Украины в страну, не способную сопротивляться любым захватническим действиям.- подчеркнул украинский эксперт.Именно с этой целью, отмечает Соскин, Запад устроил российско-украинский конфликт. В боевых действиях с превосходящей по силам и возможностям российской армией ВСУ должны быть уничтожены. Поэтому США и другие страны НАТО ратовали за скорейшее начало контрнаступления, а сейчас они требуют, чтобы Киев бросил на линию фронта все имеющиеся резервы. В результате ВСУ рискуют остаться практически без боеспособных бригад, но Западу это и нужно.Таким образом, Соскин фактически намекнул на то, что говорят и многие российские политики, а именно на печальные перспективы раздела Украины после окончательного поражения ВСУ в боевых действиях. В этом случае Запад рассчитывает получить максимально возможную для него часть украинских территорий, окончательно оторвав их от России.