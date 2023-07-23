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Украинский эксперт назвал целью Запада уничтожение ВСУ с последующим захватом территорий страны

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Украинский эксперт назвал целью Запада уничтожение ВСУ с последующим захватом территорий страны

Западные страны якобы вынашивают планы полного уничтожения вооруженных сил Украины (ВСУ) и тотального ослабления страны. Об этом в своем блоге в социальной сети YouTube рассказал украинский эксперт Олег Соскин – бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы.


По мнению политолога, главной целью Запада является уничтожение украинской армии с последующим превращением самой Украины в страну, не способную сопротивляться любым захватническим действиям.

Они хотят, чтобы Украина была безоружной, превратилась в полную жертву, и чтобы ее могла растерзать любая страна Европы, даже такая маленькая, как Венгрия

- подчеркнул украинский эксперт.

Именно с этой целью, отмечает Соскин, Запад устроил российско-украинский конфликт. В боевых действиях с превосходящей по силам и возможностям российской армией ВСУ должны быть уничтожены. Поэтому США и другие страны НАТО ратовали за скорейшее начало контрнаступления, а сейчас они требуют, чтобы Киев бросил на линию фронта все имеющиеся резервы. В результате ВСУ рискуют остаться практически без боеспособных бригад, но Западу это и нужно.

Таким образом, Соскин фактически намекнул на то, что говорят и многие российские политики, а именно на печальные перспективы раздела Украины после окончательного поражения ВСУ в боевых действиях. В этом случае Запад рассчитывает получить максимально возможную для него часть украинских территорий, окончательно оторвав их от России.
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19 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 18:19
    +6
    Или Соскина вна ук'-роине нету,или он на всю голову отчаянный такое говорить..
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 18:28
      +4
      Они хотят, чтобы Украина была безоружной, превратилась в полную жертву, и чтобы ее могла растерзать любая страна Европы, даже такая маленькая, как Венгрия

      - подчеркнул украинский эксперт.

      Именно с этой целью, отмечает Соскин, Запад устроил российско-украинский конфликт. В боевых действиях с превосходящей по силам и возможностям российской армией ВСУ должны быть уничтожены. Поэтому США и другие страны НАТО ратовали за скорейшее начало контрнаступления, а сейчас они требуют, чтобы Киев бросил на линию фронта все имеющиеся резервы. В результате ВСУ рискуют остаться практически без боеспособных бригад, но Западу это и нужно.


      Традиционно для украинцев ближе к концу какого либо события,действия перемога превращается в зраду. И чей тогда Запад союзник?Зрада. Вокруг Украины одни враги,а не как ранее думали что союзники.Хотя возможно эксперт просто перегрелся на Солнышке.
      1. смерш24
        смерш24 Сегодня, 18:34
        +5
        Они хотят, чтобы Украина была безоружной, превратилась в полную жертву, и чтобы ее могла растерзать любая страна Европы, даже такая маленькая, как Венгрия


        "Капитан Очевидность", ёмана.... Прозрел, чоле???
      2. антивирус
        антивирус Сегодня, 18:42
        +2
        Мы смело в бой пойдём за власть бандеры...
        Икак один умрем в борьбе за это
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 20:19
          0
          Цитата: антивирус
          Мы смело в бой пойдём за власть бандеры.

          За власть англо-саксов, Бандера там, где ему полагается.
      3. carpenter
        carpenter Сегодня, 20:08
        +1
        Цитата: Orange-Bigg
        Традиционно для украинцев ближе к концу какого либо события,действия перемога превращается в зраду.

        У них одна мысль - свалить Зелю и сесть на престол самим, их не интересует, кто это сделает Россия или Запад, но чтобы признали Украину "незалежной". Но этого никто не хочет, да и надо ли, опять начнутся проблемы.
  2. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 18:22
    +7
    Украинский эксперт назвал целью Запада уничтожение ВСУ с последующим захватом территорий страны

    Сами выбрали свою судьбу - кружевных труселей захотелось и задницы зачесались...Ничего другого вам Запад не предложил... stop Забыл про печенье...
    1. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 18:49
      +3
      Цитата: ROSS 42
      Украинский эксперт назвал целью Запада уничтожение ВСУ с последующим захватом территорий страны

      Сами выбрали свою судьбу - кружевных труселей захотелось и задницы зачесались...Ничего другого вам Запад не предложил... stop Забыл про печенье...

      Да как только придавят как следует хо хлов, и они увидят, что конец их близок, то сразу переобуются! И Россия станет для них родной!
      Уже не один раз так было, и так будет! Продажней хо хла может быть только еврей!
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    +5
    Кучма в Монако ,может и его советники там, им плевать на Украину ,они хатынки себе купили на старость,можно и нести всякую ересь.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 20:22
      0
      Цитата: tralflot1832
      Кучма в Монако ,может и его советники там, им плевать на Украину ,они хатынки себе купили на старость,можно и нести всякую ересь.

      Сеня тоже там, иу него ни одна "хатёнка" но помалкивает. Сеня умнее этих "95-х".
  4. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:27
    +9
    Кое-кто начал кое о чём догадываться.... Потрясающе - не прошло и пары лет - дошло что укры для Запада просто мясо против России, и чхать они хотели на них.
  5. ASM
    ASM Сегодня, 18:28
    +6
    Ну с захватом земли у них и так все в норме. После разрешения на окраине продажи земли, не менее трети уже принадлежит залужью. Они и на счет зерна так возбудились, поскольку большая его часть уже принадлежит им, а вывезти, получить маржу на мукомольне и продать с барышом уже не дают.
  6. Пессимист22
    Пессимист22 Сегодня, 18:30
    +5
    Я думаю что именно после поражения украины, есть возможность столкнуться с войсками НАТО на западных территориях.
    1. антивирус
      антивирус Сегодня, 18:44
      +2
      После черного моря-балтика.
      1725г,ниештпдский мир.
      С покупкой эстляндии и тп?
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 18:52
      +4
      Цитата: Пессимист22
      есть возможность столкнуться с войсками НАТО на западных территориях.

      С НАТО? Вряд ли. Вот с польскими войсками - да! Или это у них будет "миротворческая миссия" - "защитим поляков на ЗУ!" А там у каждого второго и первого карта поляка, венгра, румына...
      1. Пессимист22
        Пессимист22 Сегодня, 19:29
        0
        Если я не ошибаюсь Польша в НАТО, если они будут наносить удары со своей территории, нужно будет отвечать,а это удары по территории НАТО.
  7. Путник_2
    Путник_2 Сегодня, 18:52
    0
    Здесь как то упускается роль России после разгрома ею всех украинских резервов и вообще ВСУ. По идее, после этого ВС РФ и Росгвардия должны занять всю территорию Украины. Смогут ли после этого любые другие страны захватывать части Украины? В этом случае 3-я мировая война. Стоит ли для них кусок Украины собственной гибели в ядерном взрыве?
    С другой стороны, чтобы не дать им успеть захватить что то, а претендегты известны, в первую очередь, Польша, затем Румыния и Венгрия. Ну, и, может быть, Словпкия, России необходимо быстро, обязательно быстро отрезать Украину и от Польши, и от Румынии в первую очередь, а затем занять и Карпатскую часть Украины. Для этого надо задействовать и Беларусь. Не "телиттся, не ползти постепенно к польской границе, а сразу с нее начать.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 20:08
      0
      Цитата: Путник_2
      Здесь как то упускается роль России после разгрома ею всех украинских резервов и вообще ВСУ. По идее, после этого ВС РФ и Росгвардия должны занять всю территорию Украины. Смогут ли после этого любые другие страны захватывать части Украины? В этом случае 3-я мировая война. Стоит ли для них кусок Украины собственной гибели в ядерном взрыве?
      С другой стороны, чтобы не дать им успеть захватить что то, а претендегты известны, в первую очередь, Польша, затем Румыния и Венгрия. Ну, и, может быть, Словпкия, России необходимо быстро, обязательно быстро отрезать Украину и от Польши, и от Румынии в первую очередь, а затем занять и Карпатскую часть Украины. Для этого надо задействовать и Беларусь. Не "телиттся, не ползти постепенно к польской границе, а сразу с нее начать.

      Захват Польшей, Румынией, Венгрией и Словакией территории Украины будет прекрасным поводом для денацификации и демилитаризации этих стран. Вот только население этих стран уже точно небратское, поэтому щадить его нет смысла вообще. В случае хотя бы одного выстрела из польской деревни, её можно ровнять с землей: родственников там нет.
  8. Uno
    Uno Сегодня, 19:01
    0
    Вот так эксперт :) На фоне даже янукович с азаровым выглядят экспертнее)