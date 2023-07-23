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Российские войска продвинулись в районе Кармазиновки на Сватовском направлении, вынудив ВСУ оставить позиции

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Российские войска продвинулись в районе Кармазиновки на Сватовском направлении, вынудив ВСУ оставить позиции

Сегодня подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации удалось добиться очередных успехов на направлении Сватово-Кременная, оттеснив украинские формирования с занимаемых позиций. Об этом сообщают как российские военные корреспонденты, так и украинские источники.


Один из украинских военных пабликов с тревогой пишет о том, что российские войска продвинулись в районе населенного пункта Кармазиновка, расположенного к юго-западу от Сватово. На данном участке фронта ВС РФ, имея преимущество в огневой мощи, заставили ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти.

По сообщениям украинских источников, ВСУ вводят в бой резервные силы, чтобы стабилизировать фронт на данном участке. Однако маловероятно, что это у них получится. Российские войска в последний месяц добились серьезных успехов именно на Купянском и Краснолиманском направлениях, постепенно продвигаясь к Купянску и Красному Лиману.


Ранее стало известно, что российским военным удалось занять две высоты с видом на западную часть населенного пункта Новоегоровка (Свердлово), также находящегося на Сватовском направлении. Это – практически граница с Харьковской областью. Заняв плацдарм, российские войска стараются оттеснить находящиеся здесь украинские формирования с занимаемых позиций и продвинуться далее.

Тем временем, ставленники киевского режима в Харькове утверждают, что ВСУ держат ситуацию под контролем, но почему-то украинские паблики пишут о продолжающемся вывозе архивов и остатков промышленного оборудования из Купянска и Волчанска.
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9 комментариев
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  1. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 18:47
    +4
    Если посмотреть на карту, то с левой стороны видно цель нашего продвижения - левый берег реки Оскол и Оскольское водохранилище. Мы оттуда сбежали в прошлом году за несколько дней, сейчас с огромным трудом возвращаем обратно...
    Если наступление пройдет удачно, то мы займем рубеж по Осколу и потом будем готовить наступление на Изюм.
  2. RuAbel
    RuAbel Сегодня, 18:48
    +4
    Не спец в военном деле, но продвигаться с боями вдоль своей границы, вместо того, чтобы ударить из Белгородской области на юг по левому берегу Оскола – не самая блестящая мысль военной науки.
    Чем и как – вопрос не ко мне. Я книжек по военному искусству не пишу, и Залужный меня не хвалит(((
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:03
      +2
      Происходящеп на этой "операции"зачастую не поддается логике.Создаем "санитарную зону вдоль границы и вылазим на переговоры?Самое хреновое что тогда может приключиться с государством.
      1. Кронос
        Кронос Сегодня, 19:10
        -1
        А чем так плох этот вариант ? Лучше худой мир чем еще добрая ссора на годы.
        1. dmi.pris1
          dmi.pris1 Сегодня, 19:19
          +1
          Вариант совсем дохлый.Худого мира не будет от слова "совсем".Государство ненависти приведет себя в порядок,отстроит порушенное,укрепит и перевооружит вооруженные силы.Отложенный конфликт с гибельным для нас результатом.
  3. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:12
    +1
    А где же наши резервы?Наступать по настоящему когда мы начнём в конце концов?
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 19:24
      0
      Хуженетович создал пару армий и корпусов, но забыл, что армия на бумаге и в поле – две большие разницы( А прежние мобики кончились...
    2. Комментарий был удален.
    3. nepunamemuk
      nepunamemuk Сегодня, 19:31
      -1
      Цитата: Бережливый
      А где же наши резервы?Наступать по настоящему когда мы начнём в конце концов?

      вас ждут am
  4. Бензорез
    Бензорез Сегодня, 20:17
    0
    Ну, всё. Украине- конец. К бабушке не ходи!