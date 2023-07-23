Сегодня подразделениям Вооруженных сил Российской Федерации удалось добиться очередных успехов на направлении Сватово-Кременная, оттеснив украинские формирования с занимаемых позиций. Об этом сообщают как российские военные корреспонденты, так и украинские источники.Один из украинских военных пабликов с тревогой пишет о том, что российские войска продвинулись в районе населенного пункта Кармазиновка, расположенного к юго-западу от Сватово. На данном участке фронта ВС РФ, имея преимущество в огневой мощи, заставили ВСУ оставить занимаемые позиции и отойти.По сообщениям украинских источников, ВСУ вводят в бой резервные силы, чтобы стабилизировать фронт на данном участке. Однако маловероятно, что это у них получится. Российские войска в последний месяц добились серьезных успехов именно на Купянском и Краснолиманском направлениях, постепенно продвигаясь к Купянску и Красному Лиману.Ранее стало известно, что российским военным удалось занять две высоты с видом на западную часть населенного пункта Новоегоровка (Свердлово), также находящегося на Сватовском направлении. Это – практически граница с Харьковской областью. Заняв плацдарм, российские войска стараются оттеснить находящиеся здесь украинские формирования с занимаемых позиций и продвинуться далее.Тем временем, ставленники киевского режима в Харькове утверждают, что ВСУ держат ситуацию под контролем, но почему-то украинские паблики пишут о продолжающемся вывозе архивов и остатков промышленного оборудования из Купянска и Волчанска.