Каменное Средневековье

Стена крепости Каркассон. Это же надо было такое построить?! Фото автора
…и на делателей стен и на каменотесов,
также на покупку дерев и тесаных камней,
для починки повреждений в доме Господнем.
Четвертая книга Царств, 12:12
также на покупку дерев и тесаных камней,
для починки повреждений в доме Господнем.
Четвертая книга Царств, 12:12
Рассказы по истории Средних веков. Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели ВО, с историей Средневековья и прежде всего с ремеслами того времени, причем не просто с ремеслами, а с теми, что нашли отражение в иллюстрациях «Книги двенадцати братьев», хранящейся ныне в фонде городской библиотеки города Нюрнберга. Сегодня наш рассказ коснется строительных профессий, которыми занимались братья из дома призрения Менделя, созданного им в XV веке, и Ландауэра – в XVI веке.
Брат Конрад, каменотес. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» хорошо видно, какими инструментами он работает. Это кирка, угольник и мерная планка с отвесом. Конрад обтесывает каменный блок с помощью кирки. На полу лежат два готовых блока. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 4 recto. Mendel I)
Профессия каменотеса в Средние века была занятием не только почетным, но и весьма прибыльным. Хотя еще в Х и даже в XI веках в Европе основным строительным материалом было дерево, даже тогда многие здания возводились из камня, а уже начиная с XII–ХIII вв. камень стал основным строительным материалом и для рыцарских замков, и королевских дворцов, и для культовых задний – монастырей и соборов. Так что спрос на каменотесов, умевших обтесывать камень, в то время был исключительно велик.
Так, на строительстве замка Бомарис (1278–1280 гг.), воздвигнутого всего за 18 месяцев, было занято 2 000 человек. Причем король должен ежедневно обеспечивать каждого работающего там человека зерном в объеме половины литра, что составляет 1 800 гектолитров за шесть месяцев. А между тем его владения едва могли дать такое количество зерна за год. То есть его приходилось где-то покупать!
Ничуть не менее дорогостоящим было и строительство замка в Дувре (самого красивого из английских замков Генриха II) – XII век, который для него создавал Морис Инженер. Параметры замка впечатляют: стены толщиной от 5 до 6 м. Вода подводится по системе свинцовых труб. Жилые покои предусмотрительно оборудованы гардеробами. Для молитв и исповеди предусмотрены были сразу две часовни. В замок вели трое ворот, запираемые на железные засовы.
Стоимость замка была колоссальной: 4 000 фунтов за донжон, и 3 000 за все остальное. Так что неудивительно, что Генрих и его сын Ричард (будущий Львиное Сердце) вынуждены были растянуть оплату за его строительство на целых 12 лет.
А еще каменотес мог наняться на строительство очередного собора, каменного моста через реку, монастырских зданий или крепостных стен, окружавших тот или иной город.
Интересно, что стены замков и крепостей в это время состояли из трех составных частей: двух параллельных стенок – лицевых сторон – из гладкого тесаного камня, и «битого камня», то есть засыпки щебнем пространства между ними, причем этот самый «битый камень» накладывали не просто так, а заливали известковым раствором, заполнявшим все щели. Со временем известковый раствор затвердевал и превращался в камень и таким образом стены приобретали потрясающую прочность. К тому же их толщина достигала иногда 8–10 метров!
Брат Ханс, каменщик. Занят он тем, что выкладывает стену из тесаного камня. На строительстве в то время уже используется простейший кран со стрелой и захватом, который, как мы видим, находится за зубчатой стеной. 1425 год (Amb. 317.2 ° folio 31 verso (Mendel I)
К этому времени на строительстве каменных сооружений уже использовались простейшие краны, приводившиеся в действие с помощью «беличьего колеса», которое крутили находившиеся в нем люди. То есть работы стремились «механизировать», поскольку в эпоху Средневековья строительство велось постоянно.
Дело в том, что распространившемуся в Европе христианству требовались помещения, где верующие собирались бы для молитвы и обрядов. Сначала использовались римские базилики, бывшие до этого зданиями суда или торговли. Внутренние помещения – нефы – обычно перекрывались двускатными крышами на деревянных стропилах. Потолок в базиликах также поддерживали балки из бревен, что не позволяло строить их большими и просторными.
Раннехристианская базилика, стоявшая на месте римского собора Святого Петра в Риме (современная реконструкция). Широкие нефы – залы – могли быть перекрыты только деревянными балками
Затем строители научились возводить купольные базилики, самой известной из которых является храм Святой Софии в Константинополе. Однако строить их было очень сложно.
Намного проще было перекрыть нефы каменными арками, что позволяло создавать большие и просторные внутри здания. Так в Европе родился романский стиль в архитектуре, отличительной чертой которого стало множество полукруглых арок и в окнах, и в дверях, и внутри здания. И вот тут без кранов было уже просто не обойтись!
Инструменты средневековых строителей. Плотник обрабатывал древесину топором (а), ножовкой (6), лучковой пилой (в), а для сверления отверстий использовал бурав-коловорот (г). Главными орудиями каменщика были двусторонний топорик и зубило (д), по которому он бил специальным строительным молотком – киянкой (е)
Однако арочные перекрытия стремятся выпрямиться и развалить те стены, на которые они опираются. Чтобы избежать этого, мастера строили стены романских соборов очень толстыми, а окна делали узкими, как бойницы. Дополнительную прочность стенам придавали контрфорсы – прислоненные к стенам треугольные выступы из кирпича или камня. Оттого здания романской архитектуры казались приземистыми и массивными.
Именно так выглядели здания аббатства (католического монастыря, который возглавляет аббат) в Клюни, основанного в 910 году.
Аббатство Клюни спустя несколько лет после основания. Вид с высоты птичьего полета. Рисунок современного художника
Сейчас трудно сказать, что побудило архитекторов изменить полукруглую форму арок и сводов на стрельчатую. Скорее всего, это было связано с походами крестоносцев на Восток, где арки были распространенным элементом зданий. В архитектуре возник готический стиль.
Первым готическим сооружением Франции считается церковь Сен-Дени под Парижем (воздвигнута в 1137–1144 гг.). Затем готические соборы начали строить и в других местах. При общем архитектурном единстве готических сооружений: сводов и оконных проемов стрельчатой формы, тянущихся вверх башен и легких изящных арок, в каждой европейской стране готика была своя.
Брат Фриц занят тем, что готовит строительный раствор из смеси песка, извести и воды. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 2 verso. Mendel I)
Чтобы работа каменщика шла быстро, ему требовались помощники, как те, кто крутили колеса кранов, так и те, кто готовили ему строительный раствор, которого требовалось куба больше, чем сегодня нужно цемента, ведь его еще и заливали между стен! Ведь одних только замков в Европе было построено более 15 тысяч, не говоря уже о массовом строительстве готических соборов.
Характерной особенностью их в той же Франции стал вместительный зал (неф) с боковыми опорами (контрфорсами) вокруг внешних стен и часовнями между ними. По такой схеме были построены: собор Парижской Богоматери (1163–1330); собор в Шартре (1194– 1260); Реймсский собор (1225–1299), ставший местом коронации французских королей; собор в Амьене (1220–1269) и др. Французские соборы легко узнать по наличию над каждым из входов большого круглого окна – «розы» с кружевным переплетом.
Из Франции готическая архитектура распространилась в Испанию, где по образцу французских строили соборы в Леоне (с 1205), Бургосе (с 1221) и Толедо (с 1226). Готические соборы в Испании приземистые и широкие. Строившие их мастера применяли для их украшения искусственный мрамор (гипс), фаянс и башенки, похожие на мусульманские минареты.
Готика в Англии. Развитие готической архитектуры в Англии легко проследить по оформлению окон в соборах: у каждого этапа английской готики существовал собственный стиль. В 1180–1280 гг. бытовал «раннеанглийский» стиль (а). Затем ему на смену пришел «украшенный» стиль (б) в 1280–1360 гг., характерный только для английской готики. В 1350–1550 гг. распространился собственно английский «перпендикулярный» стиль (в), не похожий на европейские стили. Простота сделала его приемлемым не только для соборов, но также и для приходских церквей.
Кстати, именно в Испании, в относительно небольшом городе Жироне был построен собор Святой Марии Жиронской (закончен в 1416 году) – самый большой однонефный собор в Европе после собора Святого Петра в Риме. Так, ширина нефа собора Сент-Этьен-де-Санс – 15,25 метра, Реймсского собора – 14,65 м, неф всем известного Нотр-Дама де Пари имеет ширину всего 15 метров, а вот неф собора в Барселоне – целых 22 м! То есть он лишь на 2 м уже, чем неф в главном соборе католического мира.
В Португалии первое готическое здание было заложено в 1388 году. Из-за обилия орнамента местная готика выглядит еще более нарядной, чем испанская.
Первым готическим сооружением Германии стала церковь Святой Елизаветы в Марбурге (с 1235). Величественные соборы были построены во Фрейбурге (1260–1350) и Кёльне (1248 – 1880). Последний строился немецкими мастерами по образцу Амьенского. У этих соборов нет «роз», а башни фасада стоят очень близко друг к другу. К тому же готические соборы в Северной Германии построены из кирпича.
В Италии готическое зодчество расцвело в северных городах, тогда как на юге готических памятников вовсе нет, а в Риме – всего один. Зато Италия богата некультовыми памятниками готики: городскими ратушами, дворцами-палаццо и фонтанами на городских площадях.
Штукатур, причем тоже по имени Фриц и тоже член братства, занят тем, что стоит перед боковой стеной дома и наносит штукатурку шпателем, который держит в правой руке, небольшой запас раствора находится у него на поддоне. Справа на полу ящик с приготовленной штукатуркой. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 30 verso. Mendel I)
Интересно, что в Италии в Средние века широко использовалась фресковая роспись. Причем фресками украшали не только церкви, но и жилые дома. Вот почему там стены зданий было принято штукатурить как изнутри, так и снаружи.
Кстати, стены тех же рыцарских замков и крепостей было принято белить. А все потому, что отхожие места на них очень часто устраивались довольно высоко на башнях и стенах, так что «благодать чрева» постоянно их огаживала. Смотреть на полосы на стенах было не очень-то приятно, к тому же они приманивали полчища мух, так что и белить их тоже приходилось довольно часто!
Продолжение следует…