Каменное Средневековье



Стена крепости Каркассон. Это же надо было такое построить?! Фото автора

…и на делателей стен и на каменотесов,

также на покупку дерев и тесаных камней,

для починки повреждений в доме Господнем.

Четвертая книга Царств, 12:12



Брат Конрад, каменотес. На иллюстрации из «Книги двенадцати братьев» хорошо видно, какими инструментами он работает. Это кирка, угольник и мерная планка с отвесом. Конрад обтесывает каменный блок с помощью кирки. На полу лежат два готовых блока. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 4 recto. Mendel I)



Брат Ханс, каменщик. Занят он тем, что выкладывает стену из тесаного камня. На строительстве в то время уже используется простейший кран со стрелой и захватом, который, как мы видим, находится за зубчатой стеной. 1425 год (Amb. 317.2 ° folio 31 verso (Mendel I)



Раннехристианская базилика, стоявшая на месте римского собора Святого Петра в Риме (современная реконструкция). Широкие нефы – залы – могли быть перекрыты только деревянными балками



Инструменты средневековых строителей. Плотник обрабатывал древесину топором (а), ножовкой (6), лучковой пилой (в), а для сверления отверстий использовал бурав-коловорот (г). Главными орудиями каменщика были двусторонний топорик и зубило (д), по которому он бил специальным строительным молотком – киянкой (е)



Аббатство Клюни спустя несколько лет после основания. Вид с высоты птичьего полета. Рисунок современного художника



Брат Фриц занят тем, что готовит строительный раствор из смеси песка, извести и воды. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 2 verso. Mendel I)



Готика в Англии. Развитие готической архитектуры в Англии легко проследить по оформлению окон в соборах: у каждого этапа английской готики существовал собственный стиль. В 1180–1280 гг. бытовал «раннеанглийский» стиль (а). Затем ему на смену пришел «украшенный» стиль (б) в 1280–1360 гг., характерный только для английской готики. В 1350–1550 гг. распространился собственно английский «перпендикулярный» стиль (в), не похожий на европейские стили. Простота сделала его приемлемым не только для соборов, но также и для приходских церквей.



Штукатур, причем тоже по имени Фриц и тоже член братства, занят тем, что стоит перед боковой стеной дома и наносит штукатурку шпателем, который держит в правой руке, небольшой запас раствора находится у него на поддоне. Справа на полу ящик с приготовленной штукатуркой. 1425 год (Amb. 317.2° Folio 30 verso. Mendel I)

Мы продолжаем знакомить вас, уважаемые читатели ВО, с историей Средневековья и прежде всего с ремеслами того времени, причем не просто с ремеслами, а с теми, что нашли отражение в иллюстрациях «Книги двенадцати братьев», хранящейся ныне в фонде городской библиотеки города Нюрнберга. Сегодня наш рассказ коснется строительных профессий, которыми занимались братья из дома призрения Менделя, созданного им в XV веке, и Ландауэра – в XVI веке.Профессия каменотеса в Средние века была занятием не только почетным, но и весьма прибыльным. Хотя еще в Х и даже в XI веках в Европе основным строительным материалом было дерево, даже тогда многие здания возводились из камня, а уже начиная с XII–ХIII вв. камень стал основным строительным материалом и для рыцарских замков, и королевских дворцов, и для культовых задний – монастырей и соборов. Так что спрос на каменотесов, умевших обтесывать камень, в то время был исключительно велик.Так, на строительстве замка Бомарис (1278–1280 гг.), воздвигнутого всего за 18 месяцев, было занято 2 000 человек. Причем король должен ежедневно обеспечивать каждого работающего там человека зерном в объеме половины литра, что составляет 1 800 гектолитров за шесть месяцев. А между тем его владения едва могли дать такое количество зерна за год. То есть его приходилось где-то покупать!Ничуть не менее дорогостоящим было и строительство замка в Дувре (самого красивого из английских замков Генриха II) – XII век, который для него создавал Морис Инженер. Параметры замка впечатляют: стены толщиной от 5 до 6 м. Вода подводится по системе свинцовых труб. Жилые покои предусмотрительно оборудованы гардеробами. Для молитв и исповеди предусмотрены были сразу две часовни. В замок вели трое ворот, запираемые на железные засовы.Стоимость замка была колоссальной: 4 000 фунтов за донжон, и 3 000 за все остальное. Так что неудивительно, что Генрих и его сын Ричард (будущий Львиное Сердце) вынуждены были растянуть оплату за его строительство на целых 12 лет.А еще каменотес мог наняться на строительство очередного собора, каменного моста через реку, монастырских зданий или крепостных стен, окружавших тот или иной город.Интересно, что стены замков и крепостей в это время состояли из трех составных частей: двух параллельных стенок – лицевых сторон – из гладкого тесаного камня, и «битого камня», то есть засыпки щебнем пространства между ними, причем этот самый «битый камень» накладывали не просто так, а заливали известковым раствором, заполнявшим все щели. Со временем известковый раствор затвердевал и превращался в камень и таким образом стены приобретали потрясающую прочность. К тому же их толщина достигала иногда 8–10 метров!К этому времени на строительстве каменных сооружений уже использовались простейшие краны, приводившиеся в действие с помощью «беличьего колеса», которое крутили находившиеся в нем люди. То есть работы стремились «механизировать», поскольку в эпоху Средневековья строительство велось постоянно.Дело в том, что распространившемуся в Европе христианству требовались помещения, где верующие собирались бы для молитвы и обрядов. Сначала использовались римские базилики, бывшие до этого зданиями суда или торговли. Внутренние помещения – нефы – обычно перекрывались двускатными крышами на деревянных стропилах. Потолок в базиликах также поддерживали балки из бревен, что не позволяло строить их большими и просторными.Затем строители научились возводить купольные базилики, самой известной из которых является храм Святой Софии в Константинополе. Однако строить их было очень сложно.Намного проще было перекрыть нефы каменными арками, что позволяло создавать большие и просторные внутри здания. Так в Европе родился романский стиль в архитектуре, отличительной чертой которого стало множество полукруглых арок и в окнах, и в дверях, и внутри здания. И вот тут без кранов было уже просто не обойтись!Однако арочные перекрытия стремятся выпрямиться и развалить те стены, на которые они опираются. Чтобы избежать этого, мастера строили стены романских соборов очень толстыми, а окна делали узкими, как бойницы. Дополнительную прочность стенам придавали контрфорсы – прислоненные к стенам треугольные выступы из кирпича или камня. Оттого здания романской архитектуры казались приземистыми и массивными.Именно так выглядели здания аббатства (католического монастыря, который возглавляет аббат) в Клюни, основанного в 910 году.Сейчас трудно сказать, что побудило архитекторов изменить полукруглую форму арок и сводов на стрельчатую. Скорее всего, это было связано с походами крестоносцев на Восток, где арки были распространенным элементом зданий. В архитектуре возник готический стиль.Первым готическим сооружением Франции считается церковь Сен-Дени под Парижем (воздвигнута в 1137–1144 гг.). Затем готические соборы начали строить и в других местах. При общем архитектурном единстве готических сооружений: сводов и оконных проемов стрельчатой формы, тянущихся вверх башен и легких изящных арок, в каждой европейской стране готика была своя.Чтобы работа каменщика шла быстро, ему требовались помощники, как те, кто крутили колеса кранов, так и те, кто готовили ему строительный раствор, которого требовалось куба больше, чем сегодня нужно цемента, ведь его еще и заливали между стен! Ведь одних только замков в Европе было построено более 15 тысяч, не говоря уже о массовом строительстве готических соборов.Характерной особенностью их в той же Франции стал вместительный зал (неф) с боковыми опорами (контрфорсами) вокруг внешних стен и часовнями между ними. По такой схеме были построены: собор Парижской Богоматери (1163–1330); собор в Шартре (1194– 1260); Реймсский собор (1225–1299), ставший местом коронации французских королей; собор в Амьене (1220–1269) и др. Французские соборы легко узнать по наличию над каждым из входов большого круглого окна – «розы» с кружевным переплетом.Из Франции готическая архитектура распространилась в Испанию, где по образцу французских строили соборы в Леоне (с 1205), Бургосе (с 1221) и Толедо (с 1226). Готические соборы в Испании приземистые и широкие. Строившие их мастера применяли для их украшения искусственный мрамор (гипс), фаянс и башенки, похожие на мусульманские минареты.Кстати, именно в Испании, в относительно небольшом городе Жироне был построен собор Святой Марии Жиронской (закончен в 1416 году) – самый большой однонефный собор в Европе после собора Святого Петра в Риме. Так, ширина нефа собора Сент-Этьен-де-Санс – 15,25 метра, Реймсского собора – 14,65 м, неф всем известного Нотр-Дама де Пари имеет ширину всего 15 метров, а вот неф собора в Барселоне – целых 22 м! То есть он лишь на 2 м уже, чем неф в главном соборе католического мира.В Португалии первое готическое здание было заложено в 1388 году. Из-за обилия орнамента местная готика выглядит еще более нарядной, чем испанская.Первым готическим сооружением Германии стала церковь Святой Елизаветы в Марбурге (с 1235). Величественные соборы были построены во Фрейбурге (1260–1350) и Кёльне (1248 – 1880). Последний строился немецкими мастерами по образцу Амьенского. У этих соборов нет «роз», а башни фасада стоят очень близко друг к другу. К тому же готические соборы в Северной Германии построены из кирпича.В Италии готическое зодчество расцвело в северных городах, тогда как на юге готических памятников вовсе нет, а в Риме – всего один. Зато Италия богата некультовыми памятниками готики: городскими ратушами, дворцами-палаццо и фонтанами на городских площадях.Интересно, что в Италии в Средние века широко использовалась фресковая роспись. Причем фресками украшали не только церкви, но и жилые дома. Вот почему там стены зданий было принято штукатурить как изнутри, так и снаружи.Кстати, стены тех же рыцарских замков и крепостей было принято белить. А все потому, что отхожие места на них очень часто устраивались довольно высоко на башнях и стенах, так что «благодать чрева» постоянно их огаживала. Смотреть на полосы на стенах было не очень-то приятно, к тому же они приманивали полчища мух, так что и белить их тоже приходилось довольно часто!