Немецкая пресса пишет о неспособности военной контрразведки ФРГ справиться с проверками личного состава бундесвера

Работа по обеспечению внутренней безопасности вооруженных сил ФРГ и выявлению врагов государства, проникших в ряды бундесвера, дается немецкой военной контрразведке MAD с трудом. Об этом пишет немецкое издание Bild am Sonntag.Армейская контрразведка обязана проверять всех военнослужащих и гражданских служащих бундесвера на их возможное сотрудничество с другими государствами. Но в настоящее время, по утверждению издания, военная контрразведка ФРГ не может справиться с проверками личного состава бундесвера из-за своей перегруженности.Сейчас количество проверок возрастает, если посмотреть на статистику, с каждым месяцем, ситуация не улучшается, отмечает издание. Например, в конце мая 2023 года на проверке у контрразведки находились 69 687 личных дел военнослужащих при том, что общая численность личных дел офицеров, солдат и сотрудников немецкой армии составляет 253 тысячи. В апреле 2023 года на проверке находились 66 тысяч личных дел.Общая продолжительность проверки военнослужащего или сотрудника немецкой армии сейчас составляет уже более полутора лет. Именно за такое время его проверят на соответствие трем уровням доступа, что позволит работать с различными видами секретной информации.Но из-за столь длительной проверки каждого военнослужащего снижается общая эффективность функционирования германской машины: того нельзя допускать до одной информации, того – до другой, а в итоге может сложиться ситуация, что в отделах или подразделениях и выполнять определенную работу оказывается почти некому. Кроме того, усложняется процесс подбора кандидатов на службу в армию, которая и так испытывает серьезнейший кадровый дефицит.