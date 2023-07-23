Военное обозрение
Войти Регистрация

Немецкая пресса пишет о неспособности военной контрразведки ФРГ справиться с проверками личного состава бундесвера

8
Немецкая пресса пишет о неспособности военной контрразведки ФРГ справиться с проверками личного состава бундесвера

Работа по обеспечению внутренней безопасности вооруженных сил ФРГ и выявлению врагов государства, проникших в ряды бундесвера, дается немецкой военной контрразведке MAD с трудом. Об этом пишет немецкое издание Bild am Sonntag.


Армейская контрразведка обязана проверять всех военнослужащих и гражданских служащих бундесвера на их возможное сотрудничество с другими государствами. Но в настоящее время, по утверждению издания, военная контрразведка ФРГ не может справиться с проверками личного состава бундесвера из-за своей перегруженности.

Сейчас количество проверок возрастает, если посмотреть на статистику, с каждым месяцем, ситуация не улучшается, отмечает издание. Например, в конце мая 2023 года на проверке у контрразведки находились 69 687 личных дел военнослужащих при том, что общая численность личных дел офицеров, солдат и сотрудников немецкой армии составляет 253 тысячи. В апреле 2023 года на проверке находились 66 тысяч личных дел.

Общая продолжительность проверки военнослужащего или сотрудника немецкой армии сейчас составляет уже более полутора лет. Именно за такое время его проверят на соответствие трем уровням доступа, что позволит работать с различными видами секретной информации.

Но из-за столь длительной проверки каждого военнослужащего снижается общая эффективность функционирования германской машины: того нельзя допускать до одной информации, того – до другой, а в итоге может сложиться ситуация, что в отделах или подразделениях и выполнять определенную работу оказывается почти некому. Кроме того, усложняется процесс подбора кандидатов на службу в армию, которая и так испытывает серьезнейший кадровый дефицит.
Использованы фотографии:
Министерство обороны ФРГ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
8 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:52
    +2
    Скажите большое спасибо женщинам бывшим министрам обороны- накрасил губы ,значит свой в доску. Проверка пройдена.Служащие бундесвера хотябы немецкий знают,уровня : Гитлер капут ,нихт шиссен.bully
  2. Shurik70
    Shurik70 Сегодня, 18:53
    +3
    На фото идущую шестёрку подбирали по форме носа
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 19:03
      +3
      Shurik 70.На фото шестеро представляют три рода войск - 3 женщины ,матросик ближний какой-то слащавый,а где лгбтэшник - неужели бородатый?Ведь без них никак в бундесвере?! hi
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 19:13
        +3
        Бородатое - это как раз Кончита Вурст (колбаса, возможно ливерная).
        1. Shurik70
          Shurik70 Сегодня, 20:09
          0
          Цитата: tralflot1832
          На фото шестеро представляют три рода войск

          Вот из этих родов и выбырали самых носастых
  3. ORE
    ORE Сегодня, 19:29
    +1
    На ВО была статья ,года 2-3 назад про службу в бундесвере. Занимательно, на выходные домой можно уехать.)
  4. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 19:32
    +1
    Берлин вчера
    На берлинском Дне Кристофер-Стрит у многих участников трансгендерные флаги и громко выкрикивали антиизраильские лозунги.
    например, АХА Не страхуй себя евреем.
    или три недели назад в Мюнхене
    пели немцы, Бандера - наш отец и Украина - наша мать
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 19:35
    +2
    опять Петров и Баширов не дают работать
    немецкой военной контрразведке MAD

    wassat