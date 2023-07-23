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Британский военный эксперт назвал главной ошибкой Запада неправильное обучение солдат ВСУ

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Британский военный эксперт назвал главной ошибкой Запада неправильное обучение солдат ВСУ

Неудачное контрнаступление украинских формирований во многом связано с допущенными Западом ошибками и, в первую очередь, с неправильным обучением украинских военных. Об этом пишет в статье в британском издании Observer старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.


По мнению британского эксперта, именно с ошибками Запада при подготовке личного состава ВСУ связаны медленные темпы контрнаступления, а также отсутствие ощутимых результатов за полтора с лишним месяца.

Конечно, Уотлинг обращает внимание и на вопросы с технической оснащенностью украинских войск. По утверждению эксперта, артиллерию, бронетехнику, снаряды, инженерные средства ВСУ получили в достаточном количестве, но задержки с их передачей позволили ВС РФ создать серьезную оборонительную линию.

Кроме того, украинским военным пришлось за два месяца осваивать самые разные западные системы, отличающиеся друг от друга и находящиеся в разном техническом состоянии. Это тоже имело определенный негативный эффект.

Что касается обучения солдат ВСУ, то британский эксперт отметил, что оно осуществлялось по западным моделям. Однако западные каноны подготовки военнослужащих требуют значительного времени, которым украинская армия не обладает.

Впрочем, не надо быть экспертом, чтобы понимать невозможность подготовки квалифицированных танкистов, артиллеристов, зенитчиков, саперов за четыре недели или чуть больший срок. В итоге деньги и время на обучение были потрачены, но ВСУ получили «недоспециалистов», которые не могут полноценно эксплуатировать переданное Западом вооружение.

Джек Уотлинг призывает НАТО скорее заняться подготовкой украинской армии, чтобы не пришлось «расплачиваться». Только было бы из кого готовить, учитывая, что принудительная мобилизация на Украине привела к тому, что насильно призывают даже мужчин предпенсионного возраста.
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13 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:09
    +2
    Вспоминаю классика.."Страшно далеки они от народа...."А эти...Страшно далеки от происходящего...
  2. Быков.
    Быков. Сегодня, 19:11
    +5
    Сами бы пришли и показали на своём примере, как надо правильно по минным полям бегать.
    1. Бывший солдат
      Бывший солдат Сегодня, 19:39
      0
      Сами бы пришли и показали на своём примере, как надо правильно по минным полям бегать.


      Кстати на видео, подорвашийся на мине укровоин, грамотно за секунды перетянул ногу жгутом. Учили их и тренировали.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:13
    +2
    Честно говоря мехводы (судя по видео )ВСУ уверенно ездят на танках,не дёргаются ,не путают алгоритм нажатия педалей,про остальных членов экипажа ни чего не могу сказать, по видео не определить.
    1. vindigo
      vindigo Сегодня, 19:29
      +2
      Вполне возможно что там и не украинцы сидят.
    2. BARKAS
      BARKAS Сегодня, 19:38
      +1
      Может танки такие продвинутые не дергаются при движении даже если мехвод без опыта.
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 19:15
    +5
    Да по любому,воистину у победы куча отцов,а поражение всегда сирота!
  5. ORE
    ORE Сегодня, 19:23
    +3
    Как могут военные воевавшие с аборигенами, обучить воевать с реальной армией?
    1. RuAbel
      RuAbel Сегодня, 19:35
      +1
      Им самим бы поучиться у украинцев))) Но, кто платит, тот и музыку заказывает... Задача была не столько научить укровояк чему-то, сколько освоить бюджет помощи Незалежной. Отсюда и танцы маори, и оторванные башни, и запрет на внеслужебное общение инструкторов с курсантами.
  6. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:33
    +1
    Британский военный эксперт назвал главной ошибкой Запада неправильное обучение солдат ВСУ
    ожидаемое експертное мнение... т. е. вся беда в том, что недоподготовили укропных.
    Ну и ладно, путь летают в своих фантазия, нам это на руку.
  7. sabakina
    sabakina Сегодня, 19:45
    -1
    Прочитал статью и понял. На западе явно нет своего Хазанова...
  8. Denis812
    Denis812 Сегодня, 20:06
    0
    Удивительные люди.
    Думали, что научат укровсу тому, что они делали в Ираке, Вьетнаме, Афганистане, Югославии и этот опыт будет применим против РФ.
    Забавно даже.
    И как такие хитрые люди как х*о*х*л*ы купились на это гуано? :)
  9. михаилл
    михаилл Сегодня, 20:16
    0
    В итоге деньги и время на обучение были потрачены

    В самую мякотку!
    А потом можно сказать- "по результатам обучения выяснилось, что обучение невозможно в силу необучаемости обучаемых".