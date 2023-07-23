Британский военный эксперт назвал главной ошибкой Запада неправильное обучение солдат ВСУ

Неудачное контрнаступление украинских формирований во многом связано с допущенными Западом ошибками и, в первую очередь, с неправильным обучением украинских военных. Об этом пишет в статье в британском издании Observer старший научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований Джек Уотлинг.По мнению британского эксперта, именно с ошибками Запада при подготовке личного состава ВСУ связаны медленные темпы контрнаступления, а также отсутствие ощутимых результатов за полтора с лишним месяца.Конечно, Уотлинг обращает внимание и на вопросы с технической оснащенностью украинских войск. По утверждению эксперта, артиллерию, бронетехнику, снаряды, инженерные средства ВСУ получили в достаточном количестве, но задержки с их передачей позволили ВС РФ создать серьезную оборонительную линию.Кроме того, украинским военным пришлось за два месяца осваивать самые разные западные системы, отличающиеся друг от друга и находящиеся в разном техническом состоянии. Это тоже имело определенный негативный эффект.Что касается обучения солдат ВСУ, то британский эксперт отметил, что оно осуществлялось по западным моделям. Однако западные каноны подготовки военнослужащих требуют значительного времени, которым украинская армия не обладает.Впрочем, не надо быть экспертом, чтобы понимать невозможность подготовки квалифицированных танкистов, артиллеристов, зенитчиков, саперов за четыре недели или чуть больший срок. В итоге деньги и время на обучение были потрачены, но ВСУ получили «недоспециалистов», которые не могут полноценно эксплуатировать переданное Западом вооружение.Джек Уотлинг призывает НАТО скорее заняться подготовкой украинской армии, чтобы не пришлось «расплачиваться». Только было бы из кого готовить, учитывая, что принудительная мобилизация на Украине привела к тому, что насильно призывают даже мужчин предпенсионного возраста.