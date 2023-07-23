За каждый километр подразделение ВСУ теряет до половины личного состава, а каждые 100 метров обходятся не менее чем в 4-5 солдат

ВСУ несут очень большие потери при контрнаступлении, что способствует общему снижению морально-психологического состояния военнослужащих. Об этом пишет украинская пресса, ссылаясь на рассказы опрошенных солдат и офицеров ВСУ.По утверждению украинских военных, продвижение осуществляется на мизерные расстояния, и эти результаты вряд ли стоят человеческих жизней и огромных ресурсов. Один из солдат ВСУ пожаловался, что их учили лишь захватывать укрепления, но удерживать их они не умеют, и поэтому ВС РФ легко отбивают утраченные ранее позиции.- пишет украинское издание со ссылкой на рассказ военнослужащего.Еще один военный сетует, что в подразделениях 30% личного состава погибает, еще 40% получает ранения. Тем самым, в строю остается даже менее половины от численности личного состава.Напомним, что контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось еще 4 июня. За более чем полтора месяца боев не достигнуто никаких результатов, зато ВСУ потеряли тысячи солдат и множество единиц военной техники, в том числе и западного производства.Но, несмотря на это, киевский режим не собирается отказываться от тактики продолжения контрнаступления, а его западные покровители требуют бросить на линию боевого соприкосновения все имеющиеся в распоряжении ВСУ резервы.Судя по всему, на ряде участков фронта стратегические резервы и так уже пошли в бой. Так, был подбит польский танк РТ-91, хотя до последнего времени ВСУ старалось не использовать их в боях, а находились они на вооружении лишь одной резервной механизированной бригады украинской армии.