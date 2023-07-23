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Украинская пресса: За каждый километр подразделение ВСУ теряет до половины личного состава

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Украинская пресса: За каждый километр подразделение ВСУ теряет до половины личного состава

ВСУ несут очень большие потери при контрнаступлении, что способствует общему снижению морально-психологического состояния военнослужащих. Об этом пишет украинская пресса, ссылаясь на рассказы опрошенных солдат и офицеров ВСУ.


По утверждению украинских военных, продвижение осуществляется на мизерные расстояния, и эти результаты вряд ли стоят человеческих жизней и огромных ресурсов. Один из солдат ВСУ пожаловался, что их учили лишь захватывать укрепления, но удерживать их они не умеют, и поэтому ВС РФ легко отбивают утраченные ранее позиции.

За каждый километр подразделение ВСУ теряет до половины личного состава, а каждые 100 метров обходятся не менее чем в 4-5 солдат

- пишет украинское издание со ссылкой на рассказ военнослужащего.

Еще один военный сетует, что в подразделениях 30% личного состава погибает, еще 40% получает ранения. Тем самым, в строю остается даже менее половины от численности личного состава.

Напомним, что контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях началось еще 4 июня. За более чем полтора месяца боев не достигнуто никаких результатов, зато ВСУ потеряли тысячи солдат и множество единиц военной техники, в том числе и западного производства.

Но, несмотря на это, киевский режим не собирается отказываться от тактики продолжения контрнаступления, а его западные покровители требуют бросить на линию боевого соприкосновения все имеющиеся в распоряжении ВСУ резервы.

Судя по всему, на ряде участков фронта стратегические резервы и так уже пошли в бой. Так, был подбит польский танк РТ-91, хотя до последнего времени ВСУ старалось не использовать их в боях, а находились они на вооружении лишь одной резервной механизированной бригады украинской армии.
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12 комментариев
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  1. Uno
    Uno Сегодня, 19:28
    +3
    Можно ссылку на украинское издание? Ну на которое ссылается автор
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:50
      -2
      Погуглите или в телеге посмотрите.
      Видели высадку пехоты из Брэдли на минное поле? Наступать по минному полю: так себе занятие. А ещё арта и пулемёты.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 20:12
      0
      Даже не на издание, а на издания.
      ттттттттттттттттттттт
  2. Tenebrosi
    Tenebrosi Сегодня, 19:30
    0
    Это неправильная пресса, её надо запретить а редакцию на фронт. То пишут что вздумается, то что ракеты пвошные на дома падают, то ещё чего то там.
  3. ORE
    ORE Сегодня, 19:32
    -1
    Это к статье выше, насчет обучения нато укров.
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:32
    +2
    По большому счету идет взаимное истребление друг друга.В обороне мы несем наверняка меньшие потери,но победы так не достигнуть.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 19:37
    +2
    ВСУ несут очень большие потери при контрнаступлении, что способствует общему снижению морально-психологического состояния военнослужащих. Об этом пишет украинская пресса, ссылаясь на рассказы опрошенных солдат и офицеров ВСУ.
    . Всё это... может быть. Вот когда очевидные последствия проявятся, станут видны, можно будет и выводы делать, очевидные.
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 19:47
    -3
    Прям как Левитан, от советского информбюро...
    Понимаю, что бандеровцы под наркотой наступают, но не все так гладко, потери есть со всех сторон и спасают только мины, а потери бандеровцев как обычно при наступлении, вопрос только в наших потерях...
  7. sabakina
    sabakina Сегодня, 19:56
    -2
    Один из солдат ВСУ пожаловался, что их учили лишь захватывать укрепления, но удерживать их они не умеют,
    Не понял, это вообще как? Их учили захватывать мирные населённые пункты? belay
  8. Enceladus
    Enceladus Сегодня, 20:05
    -1
    Сейчас БД идут на истощение... не только ЖС всу, но и по технике и т.д.. Контнаступ не превратился в контротступ... берут людей уже которые даже оружие в руках не держали. Я военный в 3 поколении. Прадед на 1 мировой, Дед прошел отечественную, Отец афган почти весь... да я порвался на 2ю чеченскую. С детства с оружием.... охота... А они что? Мы с отделения за 2 всю КТО потеряли 2х парней, да... все были ранены так или иначе. Но тем не менее. В итоге стал ротным снайпером, потом контрснайперская уже с в другом подразделении.
    Многие из них не выживают после первого же боя... обучения нет.... тупое мясо. Мне с человеческой стороны жалко их. ДА у нас порой отделением рядовые командовали, кто проявил себя... Да было и такое! Но с другой... это враг с оружием и готовый тебя убить... там уже не разбираешься... семья у него, дети... не важно... или ты или он... На моей стороне всегда была стрелковая подготовка и ... видеть последствия. А там не думаешь... автомат срабатывает, тренировки и т.д. Мне удалось благодаря связям попасть в итоге в одно подразделение, куда хотел...после полгода учебки через полгода еще полгода.... мы просто падали на койки кирпичами. А у них что... дали в руки калашмат и пи.... на фронт.
    Мы против ваххабитов воевали, наемников.... которые годами обучены были и бабки запад им не 1 год вливал в дудаеева, масхадова, гилаева, басаева и т.д.Вы .... слышали? Иншаллах1 вам...Вы уже червей давно кормите! вы не дети Ислама... вы просто террористы которых в итоге замочили в сортире, как завещал ВВП.
    З.Ы. Прошу прощения за эмоции
  9. Петр_Колдунов
    Петр_Колдунов Сегодня, 20:10
    -1
    За каждый километр подразделение ВСУ теряет до половины личного состава

    А потом вдобавок приходится откатываться обратно. Во, западло-то...
  10. RED_ICE
    RED_ICE Сегодня, 20:11
    -1
    Значит польские танки круче немецких, раз их держали в резерве