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Экс-президент США Никсон в 1994 году писал о риске конфликта России и Украины: «Боснийская война покажется детским лепетом»

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Экс-президент США Никсон в 1994 году писал о риске конфликта России и Украины: «Боснийская война покажется детским лепетом»

Еще в самом начале 1994 года бывший президент США Ричард Никсон предпринял двухнедельную поездку по России и Украине, после которой 21 марта написал тревожное письмо тогдашнему главе Белого дома Биллу Клинтону. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на рассекреченные письма Никсона.


Как утверждал Ричард Никсон, бывший президентом США в 1969-1973 гг., он был очень обеспокоен риском ухудшения отношений между Россией и Украиной. Ситуацию на Украине Никсон характеризовал как «крайне взрывоопасную», которая способна привести к конфликту между двумя соседними государствами.

По мнению Никсона, если отношения между Киевом и Москвой выйдут из-под контроля и обострятся, то может быть прямое вооруженное противостояние двух государств.

Боснийская война покажется детским лепетом

- дал экс-президент США печальный прогноз на случай развития событий по такому сценарию.

Спустя ровно месяц после написания письма Биллу Клинтону, 22 апреля 1994 года, 81-летний Никсон скончался.

Впрочем, прогноз Никсона вряд ли можно считать уникальным. О высоком риске ухудшения отношений между Москвой и Киевом заговорили практически сразу после получения Украиной независимости, и для этого были причины, учитывая популяризацию украинского национализма и постоянные заигрывания с Западом, который и мечтал столкнуть два крупных славянских государства в конфликте.
Использованы фотографии:
Wikipedia / National Archives & Records Administration
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7 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:50
    +6
    Вонючги матрасные... лишь бы славян стравить... гореть вам в аду
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 19:57
      +1
      Цитата: Buyan
      Вонючги матрасные... лишь бы славян стравить... гореть вам в аду

      Стравить?
      С одной стороны, я как русский человек понимаю украинцев, они защищают свою страну, свой дом. С другой стороны, они это делают под фашистскими знамёнами. У большинства украинцев дедушки воевали против фашизма. Украинцы воюют против своих дедов.
      Вообще их не жалко. Это какими же надо быть уродами, чтобы предать своих дедов, которые им жизнь подарили.
      1. Андрей Москвин
        Андрей Москвин Сегодня, 20:05
        +2
        Так не своим же умом они до этого дошли. Как там Геббельс говорил, дайте мне СМИ, и я превращу любой народ в стадо свиней. Во всей красе.
    2. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 20:16
      0
      Нынешний конфликт больше похож на сербско-хорватскую войну,чем на боснийскую.И вправду много общего.Где Сербская Краина это уже бывшие ДНР и ЛНР,вошедшие ныне в состав России.Милошевич тогда правда отказался посылать на помощь Сербской Краине армию Сербии,что и предопределило итог.
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:50
    +5
    А чего ему не ванговать?Амерзцы вовсю вели подготовку к этой войне тридцать лет назад
    1. t-12
      t-12 Сегодня, 20:15
      +1
      А русские тридцать лет спокойно наблюдали, как амерзцы ведут подготовку к этой войне?
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 20:12
    +2
    Впрочем, прогноз Никсона вряд ли можно считать уникальным. О высоком риске ухудшения отношений между Москвой и Киевом заговорили практически сразу после получения Украиной независимости, и для этого были причины, учитывая популяризацию украинского национализма и постоянные заигрывания с Западом, который и мечтал столкнуть два крупных славянских государства в конфликте.
    . Национализм дело опасное.... увы, на Украине, его начали культивировать ещё до развала СССР. Впрочем, в других, бывших братских, происходило тоже самое... причём, все это начинали делать с самого верха, национальные елитки, т. с.