Боснийская война покажется детским лепетом

Еще в самом начале 1994 года бывший президент США Ричард Никсон предпринял двухнедельную поездку по России и Украине, после которой 21 марта написал тревожное письмо тогдашнему главе Белого дома Биллу Клинтону. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на рассекреченные письма Никсона.Как утверждал Ричард Никсон, бывший президентом США в 1969-1973 гг., он был очень обеспокоен риском ухудшения отношений между Россией и Украиной. Ситуацию на Украине Никсон характеризовал как «крайне взрывоопасную», которая способна привести к конфликту между двумя соседними государствами.По мнению Никсона, если отношения между Киевом и Москвой выйдут из-под контроля и обострятся, то может быть прямое вооруженное противостояние двух государств.- дал экс-президент США печальный прогноз на случай развития событий по такому сценарию.Спустя ровно месяц после написания письма Биллу Клинтону, 22 апреля 1994 года, 81-летний Никсон скончался.Впрочем, прогноз Никсона вряд ли можно считать уникальным. О высоком риске ухудшения отношений между Москвой и Киевом заговорили практически сразу после получения Украиной независимости, и для этого были причины, учитывая популяризацию украинского национализма и постоянные заигрывания с Западом, который и мечтал столкнуть два крупных славянских государства в конфликте.