Военное обозрение
Войти Регистрация

Командующий группировкой «Центр» ВС РФ назвал примерные сроки прекращения контрнаступления ВСУ

4
Командующий группировкой «Центр» ВС РФ назвал примерные сроки прекращения контрнаступления ВСУ

ВСУ еще некоторое время будут пытаться проводить наступательные действия. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» командующий группировкой войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.


По мнению генерала, времени для контрнаступления у украинских формирований осталось не так много, но они еще будут пытаться наступать.

Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут

- отметил генерал.

По мнению Мордвичева, к весне 2024 года «это все закончится». Напомним, что контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях продолжается уже полтора с лишним месяца – с 4 июня 2023 года. За это время ВСУ понесли очень внушительные потери и в военной технике, в том числе западного производства, и, что самое главное, в личном составе.

Кроме того, генерал охарактеризовал применяемые украинскими войсками боеприпасы. Он считает, что поставленные Украине странами НАТО кассетные боеприпасы неэффективны для проведения контрнаступления.

Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть неэффективны

- подчеркнул Андрей Мордвичев.

Генерал отметил, что Украина исчерпала свои запасы 150 миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. Поэтому сейчас украинская артиллерия использует кассетные снаряды, но они куда менее подходят для проведения наступательной операции.

США, которые приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, ранее заявляли о том, что делают это из-за дефицита обычных артиллерийских снарядов. Как только американская оборонная промышленность произведет их достаточное количество, обещали в Вашингтоне, поставки кассетных боеприпасов якобы прекратятся.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
4 комментария
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:13
    +1
    Остается только дождаться следующей весны и узнать,прав ли был генерал
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 20:19
      0
      Жириновский тоже прогнозировал конец СВО на март 2024. Учитывая, что он точно знал время его начала, то, думается, что и план рассчитан был на такой срок
  2. LeutnantTom
    LeutnantTom Сегодня, 20:15
    -1
    Почти за шесть недель до долгожданного украинского контрнаступления одна из сильнейших воинских частей Украины - новая 82-я десантно-штурмовая бригада - так и не вступила в бой.
    Сильнейшая украинская бригада все еще ждет приказа. «Они способны прорвать российскую оборону».Так говорят поляки!
  3. bravo77
    bravo77 Сегодня, 20:16
    0
    По мнению Мордвичева, к весне 2024 года «это все закончится».


    чего закончится взрывы мостов, бомбежки щебекино, удары вглубь Рф?

    а что там с Херсоном? авдеевкой?