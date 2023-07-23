Командующий группировкой «Центр» ВС РФ назвал примерные сроки прекращения контрнаступления ВСУ

ВСУ еще некоторое время будут пытаться проводить наступательные действия. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» командующий группировкой войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.
По мнению генерала, времени для контрнаступления у украинских формирований осталось не так много, но они еще будут пытаться наступать.
Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут
- отметил генерал.
По мнению Мордвичева, к весне 2024 года «это все закончится». Напомним, что контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях продолжается уже полтора с лишним месяца – с 4 июня 2023 года. За это время ВСУ понесли очень внушительные потери и в военной технике, в том числе западного производства, и, что самое главное, в личном составе.
Кроме того, генерал охарактеризовал применяемые украинскими войсками боеприпасы. Он считает, что поставленные Украине странами НАТО кассетные боеприпасы неэффективны для проведения контрнаступления.
Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть неэффективны
- подчеркнул Андрей Мордвичев.
Генерал отметил, что Украина исчерпала свои запасы 150 миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. Поэтому сейчас украинская артиллерия использует кассетные снаряды, но они куда менее подходят для проведения наступательной операции.
США, которые приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, ранее заявляли о том, что делают это из-за дефицита обычных артиллерийских снарядов. Как только американская оборонная промышленность произведет их достаточное количество, обещали в Вашингтоне, поставки кассетных боеприпасов якобы прекратятся.