Командующий группировкой «Центр» ВС РФ назвал примерные сроки прекращения контрнаступления ВСУ

Для наступа у них хватит до конца августа времени, потянут они еще до конца августа. Потом будет небольшой перерыв. В зиму они сильно такого ничего не достигнут

Шумные, пыльные, элементарные старые дедовские методы фортификации спасают полностью. И бронезащита. То есть неэффективны

ВСУ еще некоторое время будут пытаться проводить наступательные действия. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 1» командующий группировкой войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.По мнению генерала, времени для контрнаступления у украинских формирований осталось не так много, но они еще будут пытаться наступать.- отметил генерал.По мнению Мордвичева, к весне 2024 года «это все закончится». Напомним, что контрнаступление ВСУ на Запорожском, Южно-Донецком и Артемовском направлениях продолжается уже полтора с лишним месяца – с 4 июня 2023 года. За это время ВСУ понесли очень внушительные потери и в военной технике, в том числе западного производства, и, что самое главное, в личном составе.Кроме того, генерал охарактеризовал применяемые украинскими войсками боеприпасы. Он считает, что поставленные Украине странами НАТО кассетные боеприпасы неэффективны для проведения контрнаступления.- подчеркнул Андрей Мордвичев.Генерал отметил, что Украина исчерпала свои запасы 150 миллиметровых осколочно-фугасных снарядов. Поэтому сейчас украинская артиллерия использует кассетные снаряды, но они куда менее подходят для проведения наступательной операции.США, которые приняли решение передать Украине кассетные боеприпасы, ранее заявляли о том, что делают это из-за дефицита обычных артиллерийских снарядов. Как только американская оборонная промышленность произведет их достаточное количество, обещали в Вашингтоне, поставки кассетных боеприпасов якобы прекратятся.