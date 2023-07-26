Военное обозрение
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Космическая разведка кардинально меняет ситуацию и правила игры

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Космическая разведка кардинально меняет ситуацию и правила игры
В панхроматическом режиме изображение со спутника регистрируется во всём видимом диапазоне оптического спектра



Беспредельный космос


Сейчас в околоземной орбите можно делать все что угодно и кому угодно. За исключением ядерных испытаний.

Фактическое отсутствие ограничительных норм международного права позволило странам НАТО значительно нарастить технологическое преимущество над Россией на околоземной орбите. Опыт спецоперации тому лишнее подтверждение. Только по официальным данным Министерства обороны, на ВСУ сейчас работают не менее 500 спутников. Это почти половина всей иностранной группировки космических аппаратов в околоземном космическом пространстве.

Дело не ограничивается районами боевых действий – вражеские аппараты зондируют всю территорию России. В числе спутников обеспечения украинских сил техника оптико-электронной разведки, а также системы связи, в том числе гражданского назначения. Околоземная орбита оказалась удивительной средой – любой, даже самый безобидный аппарат становится эффективным оружием. Речь о созвездии Starlink Илона Маска, на который украинские националисты разве что не молятся.

Из упоминаемых пятисот спутников НАТО только 70 относятся к сугубо военным разведчикам – остальные двойного назначения. В английском языке есть термин game changers, не имеющий корректного перевода на русский. Если подойти совсем вольно к интерпретации понятия, то его можно охарактеризовать как событие или явление, кардинально меняющее ситуацию на игровом поле, либо правила игры. Так вот, с большой долей вероятности, именно вражеские спутники стали тем самым game changers на Украине. Причем как до начала, так во время проведения спецоперации.

Ничего удивительного в этом нет – космическая разведка Соединенных Штатов и Советского Союза к середине 60-х годов прошлого столетия обесценила скрытность подготовки к войне. Уже пятьдесят лет ни одна страна не может эффективно маскировать масштабные военные маневры и подготовительные мероприятия.

Космическая зоркость несет немало плюсов. Например, советское руководство в 60-е годы получило качественные фотографии американских стартовых позиций баллистических ракет, аэродромов и военно-морских баз. До этого все данные о вражеских арсеналах были опосредованные, значит – доверять им можно было очень условно. После подсчета американского арсенала начались переговоры в программе ОСВ-1.

Космическая разведка позволяет эффективно использовать военные силы и планировать операции даже на уровне ротного звена. Начальный этап спецоперации это продемонстрировал очень наглядно – противник был хорошо осведомлен о численности и дислокации российских войск. Ситуация принципиально не меняется и по сей день.


Вышеописанная система сбалансировано работает на принципах паритета, когда обе стороны обладают примерно равными возможностями в космосе. С большой долей условности паритет соблюдался во времена холодной войны. Сейчас ситуация обратная – одна из сторон имеет преимущество, и это не может не сказываться на стратегической стабильности. У одного из игроков появляется непреодолимое желание реализовать свои интересы силовыми методами.

Небольшое отступление, иллюстрирующее влияние космической фоторазведки во времена стратегического паритета.

По данным российского издания «Стратегическая стабильность», американцы в 60–70-х годах на основании космического мониторинга сельскохозяйственных полей СССР пришли к выводу о грядущем «зерновом кризисе». После этого капиталистические государства оперативно отрегулировали мировые цены на продовольственном рынке, заставив страны платить за пшеницу золотом и нефтью.

Подобные схемы остались в прошлом, но значительно возросла опасность неконтролируемой эскалации по причине высокой осведомленности блока НАТО о российском ядерном потенциале.

СОИ 2.0


Космическая оборона Соединенных Штатов зиждется на понятии superiority или превосходстве. Основополагающий термин сплошь и рядом встречается в стратегических документах открытого доступа, например, Defense Space Strategy. Осознают ли они реальное положение дел или переоценивают свои возможности – это открытый вопрос. Главное – США не намерены ни о чем договариваться с Россией и Китаем относительно использования околоземного космоса.

Как уже упоминалось выше, сейчас установлен запрет лишь на ядерные испытания – все остальное разрешено. Помимо классического шпионажа, американские спутники оценивают состояние природных ресурсов, изучают инженерные сооружения, транспортные сети, детально картографируют территории стран.

Например, линейное разрешение на местности оптической аппаратуры спутников IKONOS, Quick-Bird, World-View, Pleiades-1 позволяет различать геометрические объекты размером до 50 см. Конечно, для такой точной съемки аппараты еще нужно прицелить на объекты – высокодетальные камеры обычно обладают шириной захвата земной поверхности не более 20–30 км. Но все решается количеством спутников. Недаром на Украину работает полтысячи космических аппаратов блока НАТО.

Не помеха и облачность над театром боевых действий – для этой цели служит радиолокационная съемка из космоса. Локатор современного спутника, например Lacrosse, с синтезированной апертурой выдает изображения в любую непогоду с точностью до одного метра. И зона захвата у системы гораздо больше оптической – до 100 км. Не стоит забывать и про подповерхностную локацию, усложняющую маскировку стратегических объектов.

Особо перспективной выглядит система Starlite или Discoverer-II, которую в 2000 году похоронил Конгресс США. Фактически это был проект создания космических целеуказателей (аналогов летающего командного пункта E-8 JSTARS), позволяющих наводить оружие на стратегические объекты. Разморозить Starlite можно в любое время – на новой аппаратной базе группировку спутников выведут в космос быстрее и дешевле.

Американцы активно работают над системой, заточенной на прорыв российской системы ПВО и уничтожение пусковых установок баллистических ракет. В тесной связи со спутниками работают разведчики U-2, ударные F-35, стратегические беспилотники и крылатые ракеты. Вдобавок к этому появляется информация о разработке спутников РЭБ, подавляющих наземные радиолокаторы.

Вишенкой на торте становится концепция ПРО «нулевого эшелона», то есть уничтожения российских и китайских ракет еще до запуска. Деньги на это американцы выделили в 2021 году, а в прошлом году утвердили в качестве концепции развития всей ПРО Соединенных Штатов.

Фактически мы наблюдаем рождение второй Стратегической оборонной инициативы, печально известной еще по временам Рейгана-Горбачева.


Вывод


Выходов из данной ситуации несколько.

Во-первых, можно попытаться договориться о нераспространении оружия в космосе.

Сложностей много. Прежде всего, Вашингтон себя считает всемогущим в этой сфере, что делает его автоматически недоговороспособным. Вероятно, лишь появление российско-китайского оборонного альянса в космической сфере может помочь склонить американцев.

Стоит понимать, что нежелание договариваться ставит в неудобное положение и сторону противника. Наличие массы вражеских спутников на околоземной орбите не лучшим образом влияет на морально-психологический климат в высшем российском руководстве. Это, в свою очередь, повышает нервозность в принятии решений.

Второе препятствие – это сложности идентификации «злонамеренных» аппаратов на орбите. Сейчас в космос уходят десятки гражданских спутников, которые вполне эффективно работают на военных. Тот же Starlink например.

Вторым выходом для России и Китая становятся ассиметричные ответы. Вплоть до того, чтобы объявить космическое пространство над странами суверенным.

Нет особой разницы, летит ли над территорией самолет-разведчик U-2 или очередной Lacrosse – говорить о суверенитете в данном случае очень спорно. У России есть комплекс «Пересвет», который занят в «прикрытии манёвренных действий» мобильных ракетных комплексов. То есть работа в этом направлении ведется, но пока фрагментарно. Только от прикрытия пора переходить к целенаправленному выводу из строя вражеских созвездий спутников.

В крайнем случае, можно напомнить американцам об испытаниях ядерного оружия Starfish prime в 1962 году, когда Пентагон подорвал в космосе 1,4-мегатонный заряд. Шороху было немало – в 1 500 километрах от эпицентра электромагнитный импульс вырубил свет, нарушил телефонию и радиосвязь.

Три спутника погибли сразу, в том числе первый телевизионный ретранслятор Telstar-1 и первый британский Ariel-1. Еще семь вышли из игры чуть позже по причине разрушения солнечных батарей и электроники.

Если бы сейчас сотворить что-то подобное, то прикажут долго жить до 90 процентов всей космической группировки планеты. Такая ситуация выглядит совершенно крайней мерой, но только она позволит быстро и эффективно решить вопрос спутников-шпионов и спутников связи в возможной войне будущего.

Естественно, выйдет из строя и отечественная группировка, например «ГЛОНАСС». Альтернативным вариантом необходимо предусмотреть развертывание системы связи на базе сотен высотных беспилотников и совершенствование навигации без спутников.

И наконец, третий и самый дорогостоящий выход из ситуации – это наращивание собственного созвездия спутников. Вплоть до паритета с американцами. Приоритетными становятся совместные программы с Китаем и Индией, а также развитие коммерческого сектора. Последнее позволит переложить часть финансового беремени на бизнес.

Во всех иных сценариях развития вражеские спутники навсегда станут печальной традицией российской действительности.
Автор:
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21 комментарий
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 04:48
    +10
    Опоздали со всеми возможными сценариями ответа американцам в космосе...поезд ушел...двойка Кремлю за стратегическое планирование в космосе.
    Сейчас даже не представляю как можно исправить кардинально ситуацию с угрозами США нам из космоса. request
    1. Stas157
      Stas157 Сегодня, 08:11
      0
      позволило странам НАТО значительно нарастить технологическое преимущество над Россией на околоземной орбите.

      Узко мыслите, товарищи! Вы забыли про гиперзвук? Зря что ли мультики Гарант показывал? Да они все минимум на двадцать лет от нас безоговорочно и безнадежно отстают!
  2. Nastia Makarova
    Nastia Makarova Сегодня, 05:25
    +1
    а все молились на маска!!! что такой умный человек пробился в гражданском космосе а на самом деле он сидел на подрядах пентагона, так и другой бы смог, старлинк это военная группировка а не гражданская
    1. ник7
      ник7 Сегодня, 06:18
      +3
      на самом деле он сидел на подрядах пентагона

      Вы думаете легко найти подрядчика, что бы он не украл деньги? Вон у нас восточный космодром раскрали.
      Маск личность неординарная, умеет находить неожиданные решения и втоже время не клептоман.
    2. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 07:15
      0
      Цитата: Nastia Makarova
      что такой умный... а на самом деле он сидел на подрядах пентагона

      Считаете, что неумный может получить подряд пентагона?
    3. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:09
      0
      Цитата: Nastia Makarova
      а все молились на маска!!! что такой умный человек пробился в гражданском космосе а на самом деле он сидел на подрядах пентагона, так и другой бы смог, старлинк это военная группировка а не гражданская

      Только Пентагон об этом знать не знает. Он отдал 60% военных пусков УЛА, а заместо Старлинка у него будет БлэкДжек. Потому как Старлинк гражданский и ему не подходит. УЛА(Союз Боинга с Локхидом) а БлэкДжек делает Локхид. Поэтому извините, простите то выскочке из Африки военных гор денег не положено. winked
  3. Traktoris
    Traktoris Сегодня, 05:27
    +1
    Автор забыл упомянуть ещё один вариант борьбы со спутниками. Основание для борьбы со спутниками есть, есть и способы. И так основание, высота полёта спутников над территорией стран, была определена ДОГОВОРОМ и устанавливалась в примерно 100 км. На тот момент времени сбивать спутники на этой высоте было не возможно. Из договора можно выйти или утвердить высоту пролёта в 500 или 1000 км, что уже резко изменит ситуацию.
    Способ борьбы: Ядерный взрыв, штука экстремальная хотя и возможная, но есть способы и попроще, в частности выбрасывание на высоте полёта вражеской группировки спутников, иголок, дроби, металлической пыли и подобного, что достаточно быстро выведет низко летящие спутники из строя!
    1. KCA
      KCA Сегодня, 06:17
      +2
      Недостаточно и не быстро, и не выведет из строя, если просто выгрузить дробь или иголки они так и будут лететь облаком в десяток метров максимум в диаметре, если механически или взрывом их раскидывать, будут лететь очень долго и очень далеко
  4. svp67
    svp67 Сегодня, 05:33
    +2
    Космическая разведка кардинально меняет ситуацию и правила игры
    Почему меняет? Да она это все изменила, как только появилась.
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 05:39
    +4
    Цитата: svp67
    Космическая разведка кардинально меняет ситуацию и правила игры
    Почему меняет? Да она это все изменила, как только появилась.

    Да уж... what налеты на Москву и склады в Крыму, нападения на наши корабли без спутниковой разведки и навигации. НАТО невозможны.
    Танковый биатлон Шойгу тут не поможет.
    Хотя роль артиллерии и авиации еще значительна все таки будущее за космическими ударными вооружениями.
    Висящие на орбите ракеты и лазеры врага куда опаснее.
  6. novoku
    novoku Сегодня, 05:43
    +5
    Все упирается в элементную базу. Россия, а прежде Союз так и не смогли увеличить срок службы электроники на орбите. Правда во времена нерушимого это компенсировалось массовостью запусков спутников. Но приходится верить, что произойдет чудо и все поправится..?!
    1. KCA
      KCA Сегодня, 06:22
      -1
      Чой-то? С элементной базой в СССР и России для космоса и войны всё ровно, это для игрушек чем меньше нанометров, тем лучше, а для космоса другие параметры нужны, чем больше, тем лучше, вот в сшании скандал был, когда выяснилось что НАСА закупали не просто китайские мсх без спецприёмки, а вообще контрафакт без роду и племени
      1. Escariot
        Escariot Сегодня, 07:38
        +2
        Дело в том, что в космосе нужны не просто нанометры, а микросхемы и кристаллы в неком защищённом форм-факторе, способные выдерживать и стартовые нагрузки и солнечную радиацию. Конечно наша родная промышленность может выдать подобную продукцию,но тут же возникает вопрос цены. Илон Маск запускает спутники сотнями, а значит производство подобных решений поставлено на поток. И опыта по их эксплуатации у него тоже хоть отбавляй. Соответственно его решения в силу бОльшего опыта имеют бОльшую эффективность и стоят из-за эффекта масштаба дешевле.
        1. KCA
          KCA Сегодня, 07:53
          0
          Чтоб клепать сотни спутников Маск и использует фуфло, к примеру, в России мсх производства TI LM311 стоит 160р, а LM111 в керамическом корпусе и расширенным тепловым диапазоном, не спецприёмки, просто в магазине, 4650р
          1. BlackMokona
            BlackMokona Сегодня, 08:10
            0
            Цитата: KCA
            Чтоб клепать сотни спутников Маск и использует фуфло, к примеру, в России мсх производства TI LM311 стоит 160р, а LM111 в керамическом корпусе и расширенным тепловым диапазоном, не спецприёмки, просто в магазине, 4650р

            Фуфло или не Фуфло, а его тысячи спутников летают и работают, оказываясь полностью неподвластны системе РЭБ России.
            1. KCA
              KCA Сегодня, 08:25
              0
              Зачем РЭБ бороться со спутниками старлинк? Надо глушить или гасить наземные станции, например всю окраину обслуживает только одна станция в пшекии, у нас что, диверсанты перевелись? А спутники просто ретрансляторы между абонентом и базовой станцией
      2. UserGun
        UserGun Сегодня, 08:02
        +1
        При чем тут нанометры? Качество и в частности радиационная стойкость советской и тем более российской элементной базы крайне низка. Это признано всеми, даже Роскосмосом.
  7. иван2022
    иван2022 Сегодня, 06:07
    +2
    Вопрос журналиста в июне 2018 Действительному гос советнику 2 класса РФ М. Делягину :
    "После очередного прорывного решения правительства - чувствуете ли Вы себя облитым фекалиями?"

    Ответ :"Да, конечно !! Иначе и быть не может. Государство как было машиной для разграбления ресурсов страны, так и осталось".

    Второй вопрос :"Может ли машина мыслить? "

    Вот где собака зарыта.....
    Нельзя требовать от машины выполнения абсолютно не свойственных ей функций. Да еще и по собственной инициативе. С дуба что ли..... , какие к чертям спутники ?
  8. Прокоп_Свинин
    Прокоп_Свинин Сегодня, 06:29
    +2
    Космическая разведка... Какая неожиданность...
  9. Escariot
    Escariot Сегодня, 07:04
    +3
    На самом деле само по себе наличие большого числа спутников разведки мало что даёт. Ну есть фотографии местности и что? Другое дело что у США помимо этих спутников еще есть и некая система распознавания изображений и их анализа с топографической привязкой к местности. Ну не реально вручную проверить миллионы фото с этих 500 спутников, а вот некая программа с ИИ способна отсортировать изображения с военной техникой и определить места ее концентрации и оперативно дать рекомендации по возможным целям.
    1. BlackMokona
      BlackMokona Сегодня, 08:12
      0
      Цитата: Escariot
      На самом деле само по себе наличие большого числа спутников разведки мало что даёт. Ну есть фотографии местности и что? Другое дело что у США помимо этих спутников еще есть и некая система распознавания изображений и их анализа с топографической привязкой к местности. Ну не реально вручную проверить миллионы фото с этих 500 спутников, а вот некая программа с ИИ способна отсортировать изображения с военной техникой и определить места ее концентрации и оперативно дать рекомендации по возможным целям.

      Это точно. Ещё лет 20 назад высказывались в разведсообществе США, что количество данных радикально превышает возможности их анализа. А тогда ещё не было всех этих гор гражданских спутников. Поэтому новейшие нейросети порешали этот вопрос, иначе бы просто смысла не было использовать столько спутников.