Космическая разведка кардинально меняет ситуацию и правила игры

В панхроматическом режиме изображение со спутника регистрируется во всём видимом диапазоне оптического спектра
Беспредельный космос
Сейчас в околоземной орбите можно делать все что угодно и кому угодно. За исключением ядерных испытаний.
Фактическое отсутствие ограничительных норм международного права позволило странам НАТО значительно нарастить технологическое преимущество над Россией на околоземной орбите. Опыт спецоперации тому лишнее подтверждение. Только по официальным данным Министерства обороны, на ВСУ сейчас работают не менее 500 спутников. Это почти половина всей иностранной группировки космических аппаратов в околоземном космическом пространстве.
Дело не ограничивается районами боевых действий – вражеские аппараты зондируют всю территорию России. В числе спутников обеспечения украинских сил техника оптико-электронной разведки, а также системы связи, в том числе гражданского назначения. Околоземная орбита оказалась удивительной средой – любой, даже самый безобидный аппарат становится эффективным оружием. Речь о созвездии Starlink Илона Маска, на который украинские националисты разве что не молятся.
Из упоминаемых пятисот спутников НАТО только 70 относятся к сугубо военным разведчикам – остальные двойного назначения. В английском языке есть термин game changers, не имеющий корректного перевода на русский. Если подойти совсем вольно к интерпретации понятия, то его можно охарактеризовать как событие или явление, кардинально меняющее ситуацию на игровом поле, либо правила игры. Так вот, с большой долей вероятности, именно вражеские спутники стали тем самым game changers на Украине. Причем как до начала, так во время проведения спецоперации.
Ничего удивительного в этом нет – космическая разведка Соединенных Штатов и Советского Союза к середине 60-х годов прошлого столетия обесценила скрытность подготовки к войне. Уже пятьдесят лет ни одна страна не может эффективно маскировать масштабные военные маневры и подготовительные мероприятия.
Космическая зоркость несет немало плюсов. Например, советское руководство в 60-е годы получило качественные фотографии американских стартовых позиций баллистических ракет, аэродромов и военно-морских баз. До этого все данные о вражеских арсеналах были опосредованные, значит – доверять им можно было очень условно. После подсчета американского арсенала начались переговоры в программе ОСВ-1.
Космическая разведка позволяет эффективно использовать военные силы и планировать операции даже на уровне ротного звена. Начальный этап спецоперации это продемонстрировал очень наглядно – противник был хорошо осведомлен о численности и дислокации российских войск. Ситуация принципиально не меняется и по сей день.
Вышеописанная система сбалансировано работает на принципах паритета, когда обе стороны обладают примерно равными возможностями в космосе. С большой долей условности паритет соблюдался во времена холодной войны. Сейчас ситуация обратная – одна из сторон имеет преимущество, и это не может не сказываться на стратегической стабильности. У одного из игроков появляется непреодолимое желание реализовать свои интересы силовыми методами.
Небольшое отступление, иллюстрирующее влияние космической фоторазведки во времена стратегического паритета.
По данным российского издания «Стратегическая стабильность», американцы в 60–70-х годах на основании космического мониторинга сельскохозяйственных полей СССР пришли к выводу о грядущем «зерновом кризисе». После этого капиталистические государства оперативно отрегулировали мировые цены на продовольственном рынке, заставив страны платить за пшеницу золотом и нефтью.
Подобные схемы остались в прошлом, но значительно возросла опасность неконтролируемой эскалации по причине высокой осведомленности блока НАТО о российском ядерном потенциале.
СОИ 2.0
Космическая оборона Соединенных Штатов зиждется на понятии superiority или превосходстве. Основополагающий термин сплошь и рядом встречается в стратегических документах открытого доступа, например, Defense Space Strategy. Осознают ли они реальное положение дел или переоценивают свои возможности – это открытый вопрос. Главное – США не намерены ни о чем договариваться с Россией и Китаем относительно использования околоземного космоса.
Как уже упоминалось выше, сейчас установлен запрет лишь на ядерные испытания – все остальное разрешено. Помимо классического шпионажа, американские спутники оценивают состояние природных ресурсов, изучают инженерные сооружения, транспортные сети, детально картографируют территории стран.
Например, линейное разрешение на местности оптической аппаратуры спутников IKONOS, Quick-Bird, World-View, Pleiades-1 позволяет различать геометрические объекты размером до 50 см. Конечно, для такой точной съемки аппараты еще нужно прицелить на объекты – высокодетальные камеры обычно обладают шириной захвата земной поверхности не более 20–30 км. Но все решается количеством спутников. Недаром на Украину работает полтысячи космических аппаратов блока НАТО.
Не помеха и облачность над театром боевых действий – для этой цели служит радиолокационная съемка из космоса. Локатор современного спутника, например Lacrosse, с синтезированной апертурой выдает изображения в любую непогоду с точностью до одного метра. И зона захвата у системы гораздо больше оптической – до 100 км. Не стоит забывать и про подповерхностную локацию, усложняющую маскировку стратегических объектов.
Особо перспективной выглядит система Starlite или Discoverer-II, которую в 2000 году похоронил Конгресс США. Фактически это был проект создания космических целеуказателей (аналогов летающего командного пункта E-8 JSTARS), позволяющих наводить оружие на стратегические объекты. Разморозить Starlite можно в любое время – на новой аппаратной базе группировку спутников выведут в космос быстрее и дешевле.
Американцы активно работают над системой, заточенной на прорыв российской системы ПВО и уничтожение пусковых установок баллистических ракет. В тесной связи со спутниками работают разведчики U-2, ударные F-35, стратегические беспилотники и крылатые ракеты. Вдобавок к этому появляется информация о разработке спутников РЭБ, подавляющих наземные радиолокаторы.
Вишенкой на торте становится концепция ПРО «нулевого эшелона», то есть уничтожения российских и китайских ракет еще до запуска. Деньги на это американцы выделили в 2021 году, а в прошлом году утвердили в качестве концепции развития всей ПРО Соединенных Штатов.
Фактически мы наблюдаем рождение второй Стратегической оборонной инициативы, печально известной еще по временам Рейгана-Горбачева.
Вывод
Выходов из данной ситуации несколько.
Во-первых, можно попытаться договориться о нераспространении оружия в космосе.
Сложностей много. Прежде всего, Вашингтон себя считает всемогущим в этой сфере, что делает его автоматически недоговороспособным. Вероятно, лишь появление российско-китайского оборонного альянса в космической сфере может помочь склонить американцев.
Стоит понимать, что нежелание договариваться ставит в неудобное положение и сторону противника. Наличие массы вражеских спутников на околоземной орбите не лучшим образом влияет на морально-психологический климат в высшем российском руководстве. Это, в свою очередь, повышает нервозность в принятии решений.
Второе препятствие – это сложности идентификации «злонамеренных» аппаратов на орбите. Сейчас в космос уходят десятки гражданских спутников, которые вполне эффективно работают на военных. Тот же Starlink например.
Вторым выходом для России и Китая становятся ассиметричные ответы. Вплоть до того, чтобы объявить космическое пространство над странами суверенным.
Нет особой разницы, летит ли над территорией самолет-разведчик U-2 или очередной Lacrosse – говорить о суверенитете в данном случае очень спорно. У России есть комплекс «Пересвет», который занят в «прикрытии манёвренных действий» мобильных ракетных комплексов. То есть работа в этом направлении ведется, но пока фрагментарно. Только от прикрытия пора переходить к целенаправленному выводу из строя вражеских созвездий спутников.
В крайнем случае, можно напомнить американцам об испытаниях ядерного оружия Starfish prime в 1962 году, когда Пентагон подорвал в космосе 1,4-мегатонный заряд. Шороху было немало – в 1 500 километрах от эпицентра электромагнитный импульс вырубил свет, нарушил телефонию и радиосвязь.
Три спутника погибли сразу, в том числе первый телевизионный ретранслятор Telstar-1 и первый британский Ariel-1. Еще семь вышли из игры чуть позже по причине разрушения солнечных батарей и электроники.
Если бы сейчас сотворить что-то подобное, то прикажут долго жить до 90 процентов всей космической группировки планеты. Такая ситуация выглядит совершенно крайней мерой, но только она позволит быстро и эффективно решить вопрос спутников-шпионов и спутников связи в возможной войне будущего.
Естественно, выйдет из строя и отечественная группировка, например «ГЛОНАСС». Альтернативным вариантом необходимо предусмотреть развертывание системы связи на базе сотен высотных беспилотников и совершенствование навигации без спутников.
И наконец, третий и самый дорогостоящий выход из ситуации – это наращивание собственного созвездия спутников. Вплоть до паритета с американцами. Приоритетными становятся совместные программы с Китаем и Индией, а также развитие коммерческого сектора. Последнее позволит переложить часть финансового беремени на бизнес.
Во всех иных сценариях развития вражеские спутники навсегда станут печальной традицией российской действительности.