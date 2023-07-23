Военное обозрение
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Бригаду с польскими танками PT-91 Twardy, которая должна была «обеспечить прорыв к Бердянску», ВСУ приходится использовать в районе Орехова

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Бригаду с польскими танками PT-91 Twardy, которая должна была «обеспечить прорыв к Бердянску», ВСУ приходится использовать в районе Орехова

Появление на Запорожском фронте бригады ВСУ, вооружённой польскими танками PT-91 Twardy, является доказательством того, что командование противника решило бросить в бой новые резервы. Если ранее западная пресса со ссылкой в том числе на чиновников американской администрации сообщала, будто бы украинская армия в ходе контрнаступления использовала только три бригады из 12 подготовленных, то теперь становится понятно, что Киев решил бросить в бой больше резервов.


Бригада с польскими танками PT-91 Twardy изначально была создана как формирование, которое бы обеспечило поддержку бригадам, «прорвавшим оборону российских войск на Запорожском направлении». Танки этой бригады должны были входить в Мелитополь ещё в середине июня, а затем продолжать прорыв в сторону Бердянска – к Азовскому морю. Если учесть, что никакого прорыва российской обороны за полтора с лишним месяца украинского контрнаступления нет, бригада с танками, переданными Польшей, используется по иному сценарию.

Этот сценарий согласуется с недавними словами помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «для достижения успеха Украине нужно задействовать все свои резервы». И теперь эти резервы, которые, по сути, являются стратегическими, пытаются прорвать оборону ВС РФ в районе Пятихаток, а также южнее Орехова – после того, как предыдущие попытки для ВСУ окончились разгромом наступавших бригад.



Однако пока всё развивается так, что горят на указанном направлении и стратегические резервы ВСУ. Как уже сообщало «Военное обозрение», задокументировано уничтожение танков PT-91 Twardy южнее Орехова. Также стало известно, что десятки военнослужащих личного состава бригады, вооружённой польскими танками, были уничтожены ударами российской авиации ещё до вступления в бой. Произошло это в районе Малой Токмачки.
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27 комментариев
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  1. Lev_Russia
    Lev_Russia Вчера, 22:25
    +8
    Я так понимаю, нашему "Корнету" и нашему "Ланцету" по фигу какой национальности танки - польские, немецкие, американские, британские... Все горят приблизительно одинаково...
  2. tihonmarine
    tihonmarine Вчера, 22:26
    +5
    десятки военнослужащих личного состава бригады, вооружённой польскими танками, были уничтожены ударами российской авиации ещё до вступления в бой. Произошло это в районе Малой Токмачки.

    Весьма приятная новость, налью полстакана.
    1. Тополь
      Тополь Вчера, 22:43
      -1
      Весьма приятная новость, налью полстакана.

      Чё, краёв не видишь? :-)
      1. Enceladus
        Enceladus Вчера, 23:14
        +1
        НУ захотел человек выпить, что грубить то? Я посмотрб на тебя после боя, когда прорвались тогда омон сводный... сутки в окружении. Когда отошли вместе... погиб мех коня (72ка)... Своих не осталяем.... сам ранен был... вытащили кго под огнем.... но просто чтобы морфином облегчить боль....
        Вот тогда я первый раз выпил спирт..... меня тогда точно можно было признать грузом 200 crying Однокашник мой crying Автомат растреляли весь... даже когда лучь прилетел в коток он на одной гусенице оруди наволил.... уже фугасами уранили пол 5 этажки.... Прикрывали все пацаны. Потом в погон попало и в автомат, но там снарядов уже не было... с механической заряжали... в итоге еще 1 луч и пробило тоже скорее всего в погон и воспламенились 3-4 заряда что остались.... когда вытаскивали... у нас 3-е раненых с осколочными, все контуженные.
        Коня пришлось тоже бросить, отошли на 2-х коробках... Итог.... 18 раненных, 1 убит... похоронили там с 2 десятка ваххов, а кто под завалами погребен я хз
        1. Тополь
          Тополь Сегодня, 00:33
          +1
          Да уж, видимо, к вечеру воскресенья у народа с юмором очень плохо стало. Я имел в виду, что за такие новости надо по полному стакану.
          1. Gnefredov
            Gnefredov Сегодня, 00:39
            0
            Цитата: Тополь
            Да уж, видимо, к вечеру воскресенья у народа с юмором очень плохо стало. Я имел в виду, что за такие новости надо по полному стакану.

            Ну так бы и написали что полному стакану. Получилась бы отличная шутка. А так, получилось что получилось. Плохо получилось.
      2. Gnefredov
        Gnefredov Вчера, 23:33
        +1
        Чё, краёв не видишь

        Довольно омерзительное обращение к собеседнику даже в среде "забулдыг".
        Ничего личного.
        1. Enceladus
          Enceladus Вчера, 23:51
          0
          Цитата: Gnefredov
          Довольно омерзительное обращение к собеседнику даже в среде "забулдыг".
          Ничего личного.


          Полностью согласен, помоему у него край не виден
          Вспомнился анекдот... Алкоголик заходит в ресторан и спрашивает... а сколько стоит капля вотки.... эээ... нисколько... Тогда накапай мне 2 стакана laughing
  3. Лешак
    Лешак Вчера, 22:34
    +5
    Ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи (PT-91 Twardy)?!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 22:41
    +2
    Все 90 танков в одной бригаде? Довольно серьёзный танковый кулак ,могут нам устроить большие неприятности.Что они придумают в наступлении,танки впереди, позади пехота на бронетехнике .
    1. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 00:09
      +1
      Танк в наступлении это УЖЕ атавизм. Сейчас как писали выше - не 41 год.Тогда не было БПЛА, космических спутников и прочего. Танк сейчас - это огневая поддержка пехоты. Да он уже во вторую таковым и являлся (я про чечею) А в первой благодаря Рохлину... Царство Ему небестное! Был грамотным мужиком. Его группа единственная кто выполнила поставленные задачи... почему? да потому что он нарушал приказы и будучи опытным генералом вел подчиненных грамотно. У меня друг (увы в январе краюха хлеба и боевые не только 100 грамм) в рохлинской был. Во 2ю мой второй номер - корректировщик. Так вот он тогда в штурме этом был... много чего рассказывал. Когда он там был... мне еще 15 лет почти было. 2-ю вместе оттарабанили. Не доверять тому, с кем прошел 4 года в чечне я думаю говорить не стоит. Я был обвенчан с его сестрой... увы, погибла в аварии в 2012. И сейчас с его дочкой ждем ребенка.
      З.Ы. ТАк что о событиях 1 и 2 чеченских знаю не по наслышке.
      З.Ы.Ы, Ниже писал. Да 72ка хороший танк... 4 луча попало, хотя и карандашами стреляли по нему... погиб только мой однокашник и то, он мог... если бы наверно режим терминатора не включил... я не знаю... пока луч не воспламенил оставшиеся в мехукладке..... я там осколочные получил, 3е с отделение тоде.... его просто вытащили как... уголек... а он жив был... 6 минут.
      З.Ы. То что видел... даже в закрытом телеграм канале не показывают
      З.ы.ы. Прошу прощения за эмоции. Друг погиб в угледаре.НА НГ сидели.
      1. Gnefredov
        Gnefredov Сегодня, 00:27
        0
        Прошу прощения за эмоции. Друг погиб в угледаре.НА НГ сидели.

        Не извиняйтесь. Правда за вами. Вашему другу поклон от всех, кого он смог сохранить живыми. То есть от всех нас, кто здесь и по эту сторону. Моё безграничное уважение вам за то что высказались.
  5. carpenter
    carpenter Вчера, 22:42
    +3
    Лукашенко на переговорах с Путиным заявил, что находящиеся в Белоруссии бойцы ЧВК «Вагнер» захотели «идти на Запад».

    «Говорю, вам зачем на Запад? Ну сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — поделился президент Белоруссии.
  6. Gnefredov
    Gnefredov Вчера, 22:58
    +1
    Меня позабавило в этой новости то что PT-91 Twardy является модернизацией Т72М1 (поправьте если в номенклатуре ошибся) который производила предыдущая, более высокоразвитая цивилизация.
    Ох поляки... Ничего своего. Лишь догрызать и обкусывать. Бесперспективно. В космос вы точно не полетите lol
    P.S. Хотя Шопен (тот что Фридерик) очень даже был не плох. Но тоскливый, до жути.

    UPD. Тут вспомнились слова моего отца - Царствие ему небесное - про польскую продукцию. Он очень точно и предельно едко как-то выразился (а это было ещё в -70х) они, поляки, всё делают хорошо. Но всё что делают, делают с говницом.
    Знаете, более точного определения и подобрать сложно. В своей практике столкнулся с печатными платами польского производства, и тогда я познал всю сущность понятия "говница" потому что печатная плата... Плавилась под жалом паяльника. Это были невыносимые муки для радиоинженера советской школы. Кто с этой польской электротехнической продукцией сталкивался, меня поймёт. До сих пор икаю.
    Полагаю, эксплуатантов ВПК "Мэйд ин Варшава" ждёт много неприятных сюрпризов. Ну и дьявол с ними. Наслаждайтесь.
    1. мордвин 3
      мордвин 3 Вчера, 23:24
      -1
      Цитата: Gnefredov
      Ох поляки... Ничего своего. Лишь догрызать и обкусывать. Бесперспективно.

      Поинтересуйтесь, сколько кораблей, построенных в Польше, в строю ВМФ России.
      1. bk0010
        bk0010 Вчера, 23:29
        0
        Цитата: мордвин 3
        Поинтересуйтесь, сколько кораблей, построенных в Польше, в строю ВМФ России.
        А сколько они кораблей построили после развала Союза?
        1. Gnefredov
          Gnefredov Вчера, 23:38
          0
          А он не ответит вам, потому что положительная динамика показывает отрицательный рост laughing
          --
          На самом деле, объем выпускаемой продукции надо исчислять в общем тоннаже. Польша много производит маломерок т.е. по количеству суден всё отлично. Но по общему тоннажу все плохо.
          Здесь нужен наш Tralflot1832 он точно лучше меня в этой теме разбирается
        2. мордвин 3
          мордвин 3 Вчера, 23:52
          0
          Цитата: bk0010
          А сколько они кораблей построили после развала Союза?

          Без понятия. Все страны СЭВ по полной мере вкусили декоммунизацию после 1991. Конкретно у меня польский телефон Телком стоит времен СССР. Вполне рабочий.
          1. Gnefredov
            Gnefredov Сегодня, 00:05
            0
            Без понятия. Все страны СЭВ по полной мере вкусили декоммунизацию после 1991. Конкретно у меня польский телефон Телком стоит времен СССР. Вполне рабочий.

            Ваш проводной телефон ещё подключён к аналоговой сети. Снимаю шляпу. Предполагаю, Вы большой начальник стратегического объекта. Без шуток.

            Ниже картинка. Пытаюсь найти Польшу.

            P.S. Вряд-ли с 2014 года что-то существенно изменилось.
      2. Gnefredov
        Gnefredov Вчера, 23:36
        +1
        Поинтересуйтесь, сколько кораблей, построенных в Польше, в строю ВМФ России

        На деньги Советского Союза, что "забыли" вы уточнить.
        1. мордвин 3
          мордвин 3 Сегодня, 00:24
          0
          Цитата: Gnefredov
          На деньги Советского Союза, что "забыли" вы уточнить.

          А деньги, это такая штука, сегодня они у меня, а завтра - в магазине. И уже не мои.
          1. Gnefredov
            Gnefredov Сегодня, 00:32
            0
            А деньги, это такая штука, сегодня они у меня, а завтра - в магазине. И уже не мои.

            Да-да, вы правы. Это как раз про Польшу. Вот слово в слово. Мои аплодисменты.
      3. svarog77
        svarog77 Сегодня, 00:11
        +1
        Вы про те верфи которые построил СССР? Так пшеки уже и их просрали...
  7. rocket757
    rocket757 Вчера, 23:04
    +1
    "дрова" горят, костёр войны пылает... а пленница у них пустые, это очевидно.
    Что там из резервов осталось, аглицким танки... так наглы не разрешают их кидать в костёр, имидж, свой, берегут.
    1. rocket757
      rocket757 Вчера, 23:31
      +1
      описка... ПОЛЕННИЦА У НИХ ПУСТАЯ!
      Текст Вашего комментария слишком короткий и по мнению администрации сайта не несёт полезной информации.
  8. oppozite28
    oppozite28 Вчера, 23:41
    +1
    Этот сценарий согласуется с недавними словами помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «для достижения успеха Украине нужно задействовать все свои резервы».
    Весь вопрос в том чьего успеха ? winked Побольше бы таких сценаристов как Джейк глядишь и СВО раньше закончится... good drinks
    1. Gnefredov
      Gnefredov Вчера, 23:55
      0
      Весь вопрос в том чьего успеха ?

      Того, кто "девочку банкует".

      P.S. Вообще всё происходящее напоминает бред тяжелобольного. И ведь сумели англосаксы эту историю замутить и у них получилось.