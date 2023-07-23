Бригаду с польскими танками PT-91 Twardy, которая должна была «обеспечить прорыв к Бердянску», ВСУ приходится использовать в районе Орехова

Появление на Запорожском фронте бригады ВСУ, вооружённой польскими танками PT-91 Twardy, является доказательством того, что командование противника решило бросить в бой новые резервы. Если ранее западная пресса со ссылкой в том числе на чиновников американской администрации сообщала, будто бы украинская армия в ходе контрнаступления использовала только три бригады из 12 подготовленных, то теперь становится понятно, что Киев решил бросить в бой больше резервов.
Бригада с польскими танками PT-91 Twardy изначально была создана как формирование, которое бы обеспечило поддержку бригадам, «прорвавшим оборону российских войск на Запорожском направлении». Танки этой бригады должны были входить в Мелитополь ещё в середине июня, а затем продолжать прорыв в сторону Бердянска – к Азовскому морю. Если учесть, что никакого прорыва российской обороны за полтора с лишним месяца украинского контрнаступления нет, бригада с танками, переданными Польшей, используется по иному сценарию.
Этот сценарий согласуется с недавними словами помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о том, что «для достижения успеха Украине нужно задействовать все свои резервы». И теперь эти резервы, которые, по сути, являются стратегическими, пытаются прорвать оборону ВС РФ в районе Пятихаток, а также южнее Орехова – после того, как предыдущие попытки для ВСУ окончились разгромом наступавших бригад.
Однако пока всё развивается так, что горят на указанном направлении и стратегические резервы ВСУ. Как уже сообщало «Военное обозрение», задокументировано уничтожение танков PT-91 Twardy южнее Орехова. Также стало известно, что десятки военнослужащих личного состава бригады, вооружённой польскими танками, были уничтожены ударами российской авиации ещё до вступления в бой. Произошло это в районе Малой Токмачки.