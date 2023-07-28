Винтовка Джонсона отправляется на войну



Мелвин Джонсон стреляет из одной из своих ранних самозарядных винтовок одной рукой. Он любил таким образом демонстрировать лёгкость оружия и малую отдачу.



Солдаты голландских колониальных частей с винтовками Джонсона. Правда, фото послевоенное. В отражении японского вторжения в Голландскую Ост-Индию это оружие практически не приняло участия.



Пара бойцов одного из десантных батальонов Корпуса морской пехоты США с пулемётами системы Джонсона.



Лейтенант КМП США Гарри Тогерсон стреляет из пулемёта Джонсона в ходе полевых испытаний этой оружейной системы, 1941 год. Обратите внимание на десантный комбинезон и кожаный десантный шлем, уникальная униформа парамаринов. Десантники КМП США были самобытными в рамках вооруженных сил США и развивались отдельно от армейских десантников.



Связисты 1-го полка парамаринов КМП США занимаются прокладкой телефонной линии, остров Бугенвиль, 1943 год. Оба бойца вооружены оружейными системами конструкции Джонсона, самозарядной винтовкой и пулемётом.



Группа парамаринов 3-го батальона 1-го полка, 1943 год. У одного из бойцов пулемёт системы Джонсона. Хорошо видно, что основу стрелкового вооружения составляют винтовки с продольно скользящим затвором М1903 и самозарядные винтовки М1.



Монумент в память о капитане КМП США Хуго Данлопе, округ Уоррент, США. Капитан изображен с винтовкой Джонсона в руках.



Официальное фото 18 декабря 1945 года.



Сотрудник фирмы Collectors Firearms Брэд Симпсон держит в руках винтовку системы Джонсона номер A0009, которая ранее принадлежала майору Хуго Данлопу. Винтовка была продана на аукционе после его смерти.



Кубинские полицейские демонстрируют оружие, изъятое у партизан Кастро, после нападения на президентский дворец, Гавана, Куба, 1957 год. Перед столом выставлено несколько винтовок системы Джонсона.