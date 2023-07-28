Винтовка Джонсона отправляется на войну

Мелвин Джонсон стреляет из одной из своих ранних самозарядных винтовок одной рукой. Он любил таким образом демонстрировать лёгкость оружия и малую отдачу.
Джонсон был активным критиком винтовки системы Гаранда. По его мнению, он предлагал куда более совершенную и надёжную систему. Его критика имела под собой основания. Винтовка Гаранда, принятая на вооружение в 1936 году под обозначением М1, страдала от детских болезней и не могла похвастаться высокой надёжностью. Но система уже была принята на вооружение, шло развёртывание производства, проблемы с надёжностью работы автоматики в 1940 году решили (полностью переделали газоотводный блок), так что винтовка Джонсона осталась не у дел.
Когда казалось, что перспектив для самозарядной винтовки нет, на Джонсона вышли представители Голландской закупочной комиссии в США. Они искали оружие для Королевской голландской ост-индской армии. Было ясно, что конфронтация с Японией рано или поздно случится, и армию жемчужины голландской колониальной империи хотели перевооружить современными образцами вооружений. В США голландцы закупали танки, стрелковое оружие и даже... сабли – голландские клеванги.
Так 19 августа 1940 года Джонсон получил заказ на 10 200 винтовок. Впоследствии он был расширен ещё на 10 200 штук.
Солдаты голландских колониальных частей с винтовками Джонсона. Правда, фото послевоенное. В отражении японского вторжения в Голландскую Ост-Индию это оружие практически не приняло участия.
И дело пошло. Началось серийное производство. Правда, на момент подписания контракта у Джонсона своего производства не было. Так что была куплена текстильная компания и на её базе создана оружейная фирма – Cranston Arms Company. Голландцы за всё платили...
А дальше была война. Сначала пала сама Голландия в Европе, а в марте 1942 года рухнула и Голландская Ост-Индия. До оккупации голландцам успели отправить около 3 000 винтовок. К тому моменту США, вступившие в войну, занимались развёртыванием вооруженных сил, и это открыло для Джонсона новые возможности.
Пара бойцов одного из десантных батальонов Корпуса морской пехоты США с пулемётами системы Джонсона.
Корпус морской пехоты США тоже активно занимался развёртыванием новых частей и соединений. Если в межвоенный период активно обсуждалась возможность роспуска этого «подразделения флота» и передача всех его функций армии, то с началом войны стало ясно, что роль КМП США в грядущей войне будет значительной.
Не обошли морпехи своим вниманием и такой новомодный род войск как воздушно-десантные войска. В составе КМП США начали развёртывать части десантников – парамаринов. Именно десантники морской пехоты и обратили своё внимание на ручной пулемёт системы Джонсона. Автоматика пулемёта работала от отдачи ствола при его коротком ходе, ствол был съёмным, соответственно пулемёт легко разбирался и был компактен при транспортировке, что очень привлекало десантников.
Кроме того, явным плюсом был коробчатый магазин на 30 патронов, в отличие от магазина на 20 патронов у автоматической винтовки Браунинга, уже стоявшей на вооружении КМП США. После серии испытаний пулемёт был принят на вооружение, и начались его поставки.
Лейтенант КМП США Гарри Тогерсон стреляет из пулемёта Джонсона в ходе полевых испытаний этой оружейной системы, 1941 год. Обратите внимание на десантный комбинезон и кожаный десантный шлем, уникальная униформа парамаринов. Десантники КМП США были самобытными в рамках вооруженных сил США и развивались отдельно от армейских десантников.
В 1942 году в зону боевых действий отправлялся 1-й парашютный батальон КМП США. Джонсон, сам капитан резерва морской пехоты, решил сделать десантникам, уже вооруженным его пулемётами, подарок. Он передал парамаринам 23 винтовки своей конструкции из запасов своей оружейной компании.
Хорошо поставленное поточное производство позволило при выполнении голландского заказа сделать запас запчастей, из которого потом получилось собрать более 1 000 винтовок. Часть из них в калибре 7×57 Mauser была продана в Чили, а остальные в калибре 30-06 Springfield (7,62×63 мм) остались в распоряжении фирмы Джонсона. Вот из этих собственных запасов и был сделан подарок.
Винтовка показала себя в зоне боевых действий очень неплохо. В декабре 1942 года в журнале Look вышла статья о сержанте 1-го батальона парамаринов Гарри Тулли, который получил медаль «Серебряная звезда», уничтожив из винтовки Джонсона 42 японских солдата, большинство с дистанции порядка 800 ярдов (более 700 метров).
В октябре 1942 года бойцы 2-го батальона парамаринов, которым тоже предстояло отправляться за море, сказали – а мы тоже хотим! В данном случае речь шла уже о полноценном вооружении батальона самозарядными винтовками Джонсона, а не о штучных образцах из разряда – одна на взвод.
Такого количество винтовок у Джонсона уже не было, о запуске производства и закупках винтовок тоже речь не шла. Но в США лежали без дела винтовки, так и не отправленные голландцам. Правительство США обратилось к чиновникам Голландской Ост-Индии в изгнании, и те дали добро на использование 650 винтовок из своих запасов.
Сложилась уникальная ситуация – винтовка, не закупавшаяся правительством США или какой-либо государственной структурой и даже не проходившая официальной приёмки, поступала на вооружение одной из частей вооруженных сил.
Связисты 1-го полка парамаринов КМП США занимаются прокладкой телефонной линии, остров Бугенвиль, 1943 год. Оба бойца вооружены оружейными системами конструкции Джонсона, самозарядной винтовкой и пулемётом.
А дальше был 3-й батальон и та же просьба, но тут уже голландцы встали в позу и сказали – нет!
В апреле 1943 года из трёх десантных батальонов началось формирование единого подразделения – 1-го полка парамаринов КМП США. На вооружение полка официально поступило 242 винтовки системы Джонсона, и часть из них таки попала в 3-й батальон. Все они были из тех 650, что были выданы голландцами и, видимо, как раз эти 242 и успели поступить на вооружение 2-го батальона, а оттуда попали во вновь сформированный полк. Остальные 400 с небольшим так и остались на американских складах, чтобы впоследствии вернуться голландцам.
Группа парамаринов 3-го батальона 1-го полка, 1943 год. У одного из бойцов пулемёт системы Джонсона. Хорошо видно, что основу стрелкового вооружения составляют винтовки с продольно скользящим затвором М1903 и самозарядные винтовки М1.
А дальше были бои на острове Бугенвиль и расформирование частей парамаринов. Корпус морской пехоты США решил, что десантные части ему больше не нужны. Хотя на Тихоокеанском театре военных действий армейскими парашютными подразделениями до конца войны было осуществлено несколько удачных десантных операций, командование КМП США решило, что это «не их метод», и полностью сосредоточилось на амфибийных операциях.
По окончании боёв на острове Бугенвиль частям парамаринов, покидавшим остров, было приказано избавиться от всего нестандартного оружия. Касалось это в первую очередь винтовок Джонсона. Уже повоевавшие винтовки, никогда не принимавшиеся официально на вооружение, решено было просто утилизировать.
Проблем с количеством самозарядных винтовок системы Гаранда уже не было, а возвращать голландцам винтовки, прошедшие несколько месяцев боёв в экстремальных условиях джунглей северных Соломоновых островов, было даже стыдно. Винтовки разбирали и просто закапывали.
Но не все морпехи спешили избавиться от полюбившегося им оружия. Клифорд Гудин, рядовой парамарин, вспоминал, что ствол от винтовки он закопал на пляже, а саму винтовку спрятал в вещевой мешок и позже просто отправил по частям домой почтой. Как минимум одна винтовка провоевала до конца войны, о чём мы знаем из наградных документов.
Монумент в память о капитане КМП США Хуго Данлопе, округ Уоррент, США. Капитан изображен с винтовкой Джонсона в руках.
Хуго Данлоп (Robert H. Dunlap) был студентом колледжа, когда США вступили в войну. В 1942 году он пошёл записываться добровольцем в Корпус морской пехоты США. Там его определили в резерв и дали закончить обучение, после чего отправили уже на офицерские курсы.
В 1943 году молодой лейтенант добровольцем присоединился к 3-му батальону 1-го полка парамаринов. В том же 1943 году по окончании кампании на острове Бугенвиль Данлоп решает оставить себе винтовку, с которой он провоевал несколько месяцев. Логика была простая – это нестандартное оружие официально считается списанным, а значит – его не существует, а то, что не существует, украсть нельзя, выходит, ему ничего не сделают. Впереди было возвращение в США, потом тренировочный лагерь на Гавайских островах и назначение во вновь формируемую 5-ю дивизию КМП США. Всё это время винтовка Джонсона была с Данлопом.
И вот настало время высадки на остров Иводзима. Рота «С» 1-го батальона 26-го полка, которой командует Данлоп, на подступах к горе Сурибати попадает под плотный пулемётно-миномётный огонь. Морпехи залегают, продвижение полностью останавливается, потери растут. Данлоп, уже будучи капитаном, решает сам разведать японские позиции. Замаскированные в пещерах и скалах японские позиции часто сложно было обнаружить даже с воздуха. Подползти пришлось почти вплотную, чтобы понять, откуда ведётся огонь, но Данлопу это удалось, потом получилось невредимым вернуться к своему подразделению и передать координаты целей на корабли вторжения, вызвав огонь корабельной артиллерии. Японские позиции были уничтожены, продвижение продолжилось.
Следующие два дня Данлоп несколько раз лично проводил разведку японских позиций и корректировал огонь корабельной артиллерии, чем обеспечил продвижение своей роты вперёд и в конечном итоге взятие горы Сурибати. А дальше было ранение и эвакуация сначала на Гуам, а потом и в США, несколько месяцев на больничной койке, большую часть из них в гипсовом корсете. 18 декабря 1945 года Данлопу и ещё пяти американским военнослужащим в Белом доме президентом США Гарри Трумэном была вручена медаль Почёта (Medal of Honor).
Официальное фото 18 декабря 1945 года.
А дальше будет повышение до майора, увольнение в запас, счастливая семейная жизнь, двое детей, 18 лет фермерства, а потом работа учителем до самой пенсии. Данлоп умер в возрасте 79 лет в марте 2000 года. И всё это время рядом с Данлопом была его винтовка системы Джонсона. Он не только смог забрать её с собой в госпиталь с Иводзимы, но и оставил ее себе после увольнения в запас (официально винтовка была утилизирована). Винтовка хранилась в его доме до самой его смерти, и он охотно показывал её друзьям и гостям его дома.
Сотрудник фирмы Collectors Firearms Брэд Симпсон держит в руках винтовку системы Джонсона номер A0009, которая ранее принадлежала майору Хуго Данлопу. Винтовка была продана на аукционе после его смерти.
Так и не принятая в США на вооружение винтовка системы Джонсона оставила таки свой след в американкой оружейной истории. Для этой винтовки Вторая мировая война стала самым первым и крупным, но далеко не последним конфликтом, в котором она приняла участие. Далее были Китай, Индонезия и даже Куба, где эти винтовки оказались у обеих сторон конфликта, но это уже совсем другая история.
Кубинские полицейские демонстрируют оружие, изъятое у партизан Кастро, после нападения на президентский дворец, Гавана, Куба, 1957 год. Перед столом выставлено несколько винтовок системы Джонсона.