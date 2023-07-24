Военное обозрение
Войти Регистрация

Москва снова подверглась атаке дронов

21
Москва снова подверглась атаке дронов

Иллюстративное изображение



В очередной раз российская столица подверглась атаке дронов. Первый взрыв БПЛА произошёл южнее Третьего транспортного кольца, в районе проспекта Лихачёва. Произошло это примерно в 4 утра.

Через непродолжительное время другой дрон ударил в районе Комсомольского проспекта.

В 4:51 мэр Москвы подтвердил информацию о налёте беспилотников. В ТГ-канале он сделал запись, где сообщил, что удары пришлись по двум нежилым зданиям.

Сергей Собянин:

Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте.

В результате одного из попаданий, которое пришлось в верхний этаж бизнес-центра, выбиты стёкла, возникло задымление. Второй беспилотник повредил крышу двухэтажного строения.



Вряд ли возникают сомнения в том, что удары осуществлены украинской стороной. Специалисты по обломкам дронов выясняют их тип и определяют конкретное место, откуда именно были выпущены эти БПЛА, которые долетели до Москвы.

Напомним, что это уже не первый прилёт БПЛА по российской столице. Некоторое время назад дроны долетали до Кремля.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
21 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Панкрат25
    Панкрат25 Сегодня, 06:18
    +3
    Их могли собрать и запустить непосредственно в самой Москве.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 06:23
      +3
      Панкрат25 hi, с самой Москвы вряд ли, крупноваты, а вот с Подмосковья запросто. Тем более многого для этого не надо, хотя скорее всего пускали с границы, продолжают испытывать и опробывать ответ Гераням.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 06:37
        +3
        Плохая новость в том, что уже долетают. А значит со временем будут совершенствоваться.
        1. Бородач
          Бородач Сегодня, 07:24
          0
          Цитата: Stas157
          Плохая новость в том, что уже долетают. А значит со временем будут совершенствоваться.

          В ответ на атаку Москвы нужно откинжалить Верховную Раду.
      2. Ilya-spb
        Ilya-spb Сегодня, 07:12
        +1
        Какова вероятность, что гастарбайтерам заплатили, а они запустили?
    2. Enceladus
      Enceladus Сегодня, 06:24
      +5
      Запускать за 600 км, чтоб крышу какого-то БЦ повредить... понятно что очередные гниды на 10 косарей купились
      1. Кельбес
        Кельбес Сегодня, 07:07
        +3
        Почему сразу "очередные гниды купились"? Мы же сами со стороны украины хренову тучу народу к себе за эти годы впустили и среди них может быть кто угодно от действительно беженца бежавшего на последнее в одних трусах и до заранее засланной агентуры.
  2. Комментарий был удален.
  3. Комментарий был удален.
  4. Хибинский Пластун
    Хибинский Пластун Сегодня, 06:33
    -1
    Эти булавочные уколы наносят куда больший имиджевый урон.
    Сколько там колец ПВО вокруг Первопрестольной? И все равно ПВО спит-служба идет.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 06:38
      +5
      Цитата: Хибинский Пластун
      И все равно ПВО спит-служба идет.

      И вот не стыдно же писать такую ерунду...

      Спит, похоже, ваше умение (желание) трезво оценивать ситуацию и возможности ПВО любой страны мира против относительно небольших дронов.
      1. Stas157
        Stas157 Сегодня, 07:27
        0
        Цитата: Володин
        И вот не стыдно же писать такую ерунду...

        Спит, похоже, ваше умение (желание) трезво оценивать ситуацию и возможности ПВО любой страны мира против относительно небольших дронов.

        Причина не важна - спит ПВО или возможности не позволяют. Факт то что долетает аж до самого Кремля. И то что прилеты до Москвы это совсем не разовые и не случайные акции. Факт то что мы уже не сможем быть в безопасности ни в столице, ни на Черном море пока существует этот киевский бандеровский режим.
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:35
    +2
    Думаю в Измаиле мы не по нежилым зданиям шмаляли,попали куда надо.Надеюсь Румынию не задели горе ПВОшники.
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 06:46
      +4
      Цитата: tralflot1832
      Думаю в Измаиле мы не по жилым зданиям шмаляли,попали куда надо.Надеюсь Румынию не задели горе ПВОшники.

      А не более чем пару , тройку дней назад на ВО рассуждали , почему не трогают порты в устье Дуная . Таки уже трогают ,вот пожалуйста Измаил .
      Надеюсь тронут и зелю за кокошата , вырвут ему их вместе с гландами ... А там посмотрим чей кот гадил в тапки .... Мы им ещё за Москву и Севастополь не ответили ! Донецк и многострадальную Горловку с Шебекиным ждут ответа !
  6. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 06:52
    0
    Вспомнился анекдот советских времен-
    " ...читайте старые письма". Кто постарше- поймёт.
  7. Gnefredov
    Gnefredov Сегодня, 06:56
    0
    Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте

    Классический Мэр непростого города. Всё хорошо. Не серьёзные повреждения ликвидируются.
    Сергей Собянин - молоток. Обеспечил работу оперативных служб.
    +5
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:10
    0
    Пора прекратить миндальничать и начать реальную операцию по уничтожению руководства нацистской Украины.
  9. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:19
    0
    Надеюсь ночером будет жесткая ответка за эту провокацию.
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 07:33
      0
      Надеемся что Правительсвенный квартал Киева с землёй сравняют.
      И во Львове чуток больше прилёт будет.
      Будем посмотреть
  10. Владимир80
    Владимир80 Сегодня, 07:33
    0
    Интересно, это относится к "всё по плану"???
    1. Владимир Нижегородский
      Владимир Нижегородский Сегодня, 07:36
      0
      Нет не относится.
      И них всё к кокаину относится.
      И к Зелибобе
  11. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 07:35
    0
    удары пришлись по двум нежилым зданиям.

    Ну да, конечно. Успокоили. А если к примеру прилетит в "нежилое помещение" ж.д.вокзала (не дай Бог)?
    Это как будет выглядеть? Так-бы и сказали (правду), что снова проспали атаку дронов. А то посадили их средствами РЭБ. Угу, хорошенькая посадочка. Нет, ну если они конечно в Кремль летели (ведь получается что только там люди, которых нужно защищать?). По мне, так лучше пусть до Кремля долетят - глядишь кто-нибудь там проснётся и поймёт, что по-настоящему воевать пора. Ну а если на заседание госдумы прилетит, так не велика потеря будет - только польза.
  12. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 07:36
    0
    Примечательно что пострадали нежилые здания.
    Кисло от того, что под соусом Украины подают проверку ПВО Москвы. Тем самым развешивая на уши и вливая компот.
    Эх, по лицу бы таким журналюгам, да и тем кто Casus belli рад вставлять везде.