Москва снова подверглась атаке дронов

Иллюстративное изображение
В очередной раз российская столица подверглась атаке дронов. Первый взрыв БПЛА произошёл южнее Третьего транспортного кольца, в районе проспекта Лихачёва. Произошло это примерно в 4 утра.
Через непродолжительное время другой дрон ударил в районе Комсомольского проспекта.
В 4:51 мэр Москвы подтвердил информацию о налёте беспилотников. В ТГ-канале он сделал запись, где сообщил, что удары пришлись по двум нежилым зданиям.
Сергей Собянин:
Серьёзных разрушений и пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте.
В результате одного из попаданий, которое пришлось в верхний этаж бизнес-центра, выбиты стёкла, возникло задымление. Второй беспилотник повредил крышу двухэтажного строения.
Вряд ли возникают сомнения в том, что удары осуществлены украинской стороной. Специалисты по обломкам дронов выясняют их тип и определяют конкретное место, откуда именно были выпущены эти БПЛА, которые долетели до Москвы.
Напомним, что это уже не первый прилёт БПЛА по российской столице. Некоторое время назад дроны долетали до Кремля.