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До полусотни украинских военных попали в плен к ВС РФ в результате ряда попыток отбить утраченные ВСУ позиции по линии Купянск-Новосёловское

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До полусотни украинских военных попали в плен к ВС РФ в результате ряда попыток отбить утраченные ВСУ позиции по линии Купянск-Новосёловское

Находит своё подтверждение информация о том, что на Сватовском направлении российские войска продолжают развивать успех, возвращая под свой контроль по несколько квадратных километров территории в сутки. Одновременно с этим подтверждается информация о попадании в плен украинских военных на этом участке фронта, где ранее ВС РФ освободили Новосёловское и продолжили наступление на Купянск с юго-востока.


До полусотни (по последним сведениям, 44) военнослужащих противника попали в плен к нашим войскам в результате серии неудачных контратак по направлению Купянск-Новосёловское. Не менее 12 раз ВСУ пытались пробиться юго-восточнее с целью разблокировки для себя участка дороги, ведущего на Сватово (ЛНР), и с целью вернуть утраченные ранее позиции. Все эти попытки российскими войсками были отбиты.



По последним данным, среди попавших в плен украинских военных есть раненые. Им оказана первая медпомощь нашими бойцами.

В результате неудачных контратак отряды противника потеряли не только значительное количество военнослужащих, но и свыше 10 единиц различной техники, включая БМП и пикапы, оснащённые крупнокалиберными пулемётами. Также российские войска уничтожили несколько миномётных и артиллерийских расчётов вместе с их вооружением.

Ранее в западной прессе было отмечено, что украинскому командованию приходится бросать в бой такой личный состав, возраст представителей которого значительно выше того, который был ещё в конце прошлого года. Штурмовые группы ВСУ «стареют», и это в определённой степени также сказывается на ходе так называемого «контрнаступа».
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11 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. Крымский партизан 1974
    Крымский партизан 1974 Сегодня, 06:45
    +3
    Штурмовые группы ВСУ «стареют»,
    ...молодежь в хунтярии больше предпочитают пожилым бюргерам попы мыть и оказывать некие услуги...а на фронте расходный материал пусть войну воюет...ну а чё .....пойло есть ..наркота в обилие...чё не воевать
  3. Gpn27
    Gpn27 Сегодня, 07:00
    +7
    Обидно, что мужики выросшие при СССР идут погибать за укронацистов. Молодежь их уже не спасти, они считают себя европейцами, в старшее поколение вполне спокойно могло бы стать частью России.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:14
      0
      Цитата: Gpn27
      Обидно, что мужики выросшие при СССР идут погибать за укронацистов

      Они - те самые, что голосовали за незалежну Україну в 1991. Этого хотели? Нате жрите, не обляпайтесь.
    2. Glock-17
      Glock-17 Сегодня, 07:14
      +1
      Так ведь СССР давно нет, а за 30 лет пропаганда своё дело сделает. Пытались что-то со старушкой с советским флагом протолкнуть да как-то все забылось быстро.
  4. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 07:00
    -4
    До полусотни - значит, менее пятидесяти... А что не написали - до полумиллиона? И ведь не соврали бы! wink
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:14
    -1
    У них такая новая тактика , сдаться в плен и обжирать Россию.
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:24
    0
    Цитата: Кот Александрович
    До полусотни - значит, менее пятидесяти... А что не написали - до полумиллиона? И ведь не соврали бы! wink

    До полусотни - значит около пятидесяти, но не более. Так причем тут полмиллиона?
  7. Семен Семенов_2
    Семен Семенов_2 Сегодня, 07:30
    +1
    "До полусотни военнослужащих противника попали в плен". Что им не сдаваться, наверняка знают - пытать не будут, накормят, напоят, подлечат, даже работать не нужно как раньше пленным из Германии. Курорт по сравнению с передовой.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:33
      0
      Поэтому и важно не пугать вражеских бойцов, а обходится гуманно. Вот тогда они и будут в плен сдаваться, а не сопротивляться до последнего патрона.
  8. carpenter
    carpenter Сегодня, 07:35
    +1
    Штурмовые отряды 21-й, 15-й, 74-й бригад и другие подразделения группировки войск «Центр» прямо сейчас продолжают успешное наступление в районе Кармазиновки и Торского, взяв уже более 10 опорников ВСУ и войдя на окраины Новоегоровки.
    Киевские военные пропагандисты и аналитические ресурсы публикуют карты и панические сообщения о серьёзном продвижении российских войск в районе Кармазиновки и Ковалёвки (юго-западнее Сватово). Они подчёркивают, что на этом участке армия России имеет значительное преимущество в огневой мощи, из-за чего подразделения ВСУ вынуждены отступать. ️Наступление группировки войск "Центр" вынуждает ВСУ вводить в бой резервы, чтоб стабилизировать фронт.
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:35
    0
    Цитата: Ирек
    У них такая новая тактика , сдаться в плен и обжирать Россию.

    Есть хороший рецепт: суп из брюквы три раза в день.