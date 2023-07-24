До полусотни украинских военных попали в плен к ВС РФ в результате ряда попыток отбить утраченные ВСУ позиции по линии Купянск-Новосёловское

Находит своё подтверждение информация о том, что на Сватовском направлении российские войска продолжают развивать успех, возвращая под свой контроль по несколько квадратных километров территории в сутки. Одновременно с этим подтверждается информация о попадании в плен украинских военных на этом участке фронта, где ранее ВС РФ освободили Новосёловское и продолжили наступление на Купянск с юго-востока.До полусотни (по последним сведениям, 44) военнослужащих противника попали в плен к нашим войскам в результате серии неудачных контратак по направлению Купянск-Новосёловское. Не менее 12 раз ВСУ пытались пробиться юго-восточнее с целью разблокировки для себя участка дороги, ведущего на Сватово (ЛНР), и с целью вернуть утраченные ранее позиции. Все эти попытки российскими войсками были отбиты.По последним данным, среди попавших в плен украинских военных есть раненые. Им оказана первая медпомощь нашими бойцами.В результате неудачных контратак отряды противника потеряли не только значительное количество военнослужащих, но и свыше 10 единиц различной техники, включая БМП и пикапы, оснащённые крупнокалиберными пулемётами. Также российские войска уничтожили несколько миномётных и артиллерийских расчётов вместе с их вооружением.Ранее в западной прессе было отмечено, что украинскому командованию приходится бросать в бой такой личный состав, возраст представителей которого значительно выше того, который был ещё в конце прошлого года. Штурмовые группы ВСУ «стареют», и это в определённой степени также сказывается на ходе так называемого «контрнаступа».