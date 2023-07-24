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Украинский министр обороны: Украину могут принять в НАТО на следующем саммите альянса, тогда же закончится война

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Украинский министр обороны: Украину могут принять в НАТО на следующем саммите альянса, тогда же закончится война

Министр обороны Украины продолжает транслировать «мрии» (мечты), представляя их в пропагандистской обёртке, характерной для любого высокопоставленного представителя киевского режима. Новое заявление Резникова коснулось вопроса взаимоотношений Украины и НАТО и «скорого принятия в альянс».

В интервью американским журналистам глава украинского Минобороны заявил о том, что Украину «могут принять в НАТО на следующем саммите альянса». Состоится этот саммит, для справки, летом следующего года в Вашингтоне. К тому моменту в США предвыборная гонка наберёт значительные обороты.

Резников:

Тогда же может закончиться и война. Но я подчеркну, что пока это только прогноз.

Резников далее транслировал заявления натовских функционеров о том, что Украина «может быть принята в НАТО только после окончания войны».

Репортёры CNN поинтересовались у Резникова:

Значит ли это, что, по вашим оценкам, к следующему лету война закончится?

Глава Минобороны Украины с присущим ему неуместным апломбом:

Да, и мы победим.

Осталось только выяснить, кто эти «мы». Учитывая положение Украины и украинцев, можно говорить о том, что «победить» могут, разве что, такие как Резников лица – те, финансовое состояние которых за время боевых действий выросло в разы, и те, у кого уже подготовлены тёплые местечки за пределами Украины.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:03
    -1
    Вчера наш генерал предрек окончание войны следующей осенью...Покусанные кем то..Или что то знают..
  2. Мореход
    Мореход Сегодня, 07:03
    +4
    Возможно да, возможно нет. Вот уж точно исчерпывающий ответ. Если только будет какой то размен, типа обглодки в НАТО, Юго-восток в Россию. Но для обеих сторон это проигрыш.
    1. Наган
      Наган Сегодня, 07:30
      +1
      Цитата: Мореход
      типа обглодки в НАТО

      Ага. Закарпатье к Венгрии, Черновцы к Румынии, Галицию к Польше. Так и войдут в НАТО. Волынь - xpeн пшeкaм, на нее Лукашенко глаз положил. А все остальное РФ.
  3. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 07:06
    +6
    Большая просьба к МО РФ: заткните ему пасть Кинжалом.
  4. Вольноопределяющийся Марек
    Вольноопределяющийся Марек Сегодня, 07:10
    +1
    Нет, а действительно , могут принять в НАТО -виртуально. Почему нет? А, вот по поводу окончания войны, это точно- да. После уничтожения бандеро- фашистского режима.
    Как говаривал Швейк -" Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом"(с).
  5. Ирек
    Ирек Сегодня, 07:12
    +1
    Хорош уже в "ромашку" играть , вам же дату назначили...
    1. yuri bakster
      yuri bakster Сегодня, 07:15
      +1
      улыбнуло,в понедельник с утра..................без дождя)
  6. Наган
    Наган Сегодня, 07:24
    -1
    Цитата: Резников
    Да, и мы победим.

    Нашему ихнему теляти борову да волка медведя задрать.
    lol
  7. Tagan
    Tagan Сегодня, 07:32
    0
    Цитата: dmi.pris1
    Вчера наш генерал предрек окончание войны следующей осенью...Покусанные кем то..Или что то знают..

    А врать-то зачем? Это вы сами нафантазировали.
  8. Mouse
    Mouse Сегодня, 07:33
    0
    Но я подчеркну, что пока это только прогноз.

    Синоптик! wassat