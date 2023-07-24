Украинский министр обороны: Украину могут принять в НАТО на следующем саммите альянса, тогда же закончится война

Тогда же может закончиться и война. Но я подчеркну, что пока это только прогноз.

Значит ли это, что, по вашим оценкам, к следующему лету война закончится?

Да, и мы победим.

Министр обороны Украины продолжает транслировать «мрии» (мечты), представляя их в пропагандистской обёртке, характерной для любого высокопоставленного представителя киевского режима. Новое заявление Резникова коснулось вопроса взаимоотношений Украины и НАТО и «скорого принятия в альянс».В интервью американским журналистам глава украинского Минобороны заявил о том, что Украину «могут принять в НАТО на следующем саммите альянса». Состоится этот саммит, для справки, летом следующего года в Вашингтоне. К тому моменту в США предвыборная гонка наберёт значительные обороты.Резников:Резников далее транслировал заявления натовских функционеров о том, что Украина «может быть принята в НАТО только после окончания войны».Репортёры CNN поинтересовались у Резникова:Глава Минобороны Украины с присущим ему неуместным апломбом:Осталось только выяснить, кто эти «мы». Учитывая положение Украины и украинцев, можно говорить о том, что «победить» могут, разве что, такие как Резников лица – те, финансовое состояние которых за время боевых действий выросло в разы, и те, у кого уже подготовлены тёплые местечки за пределами Украины.