Сообщается о взрывах в районе порта Измаил Одесской области. В последние несколько дней (после завершения срока действия так называемой зерновой сделки) Измаил и Рени стали крупнейшими портами по перевалке грузов на Украине. Официально Украина заявляет о том, что через них идёт перевалка зерна и другой сельхозпродукции. При этом было невозможно проверить, осуществлялась ли перевалка исключительно продовольствия или же эти порты киевский режим и его натовские партнёры стали активнее использовать для перевалки, например, грузов военного назначения (оружия) под прикрытием зерновозов.
О нескольких мощных взрывах в Измаиле сообщают украинские медиа. Причина этих взрывов на данный момент не называется. Известно о том, что перед взрывами была объявлена воздушная тревога. Первый мощный взрыв в Измаиле прогремел примерно в половине третьего ночи. Отбой воздушной тревоги в Одесской области был осуществлён около 5:40 утра.
Также воздушная тревога объявлялась в центральной, восточной и северной частях Украины. Известно о прилётах по объектам киевского режима в Сумской области, в оккупированном ВСУ Бериславе Херсонской области.
Напомним, что накануне президент России Владимир Путин указал на то, что в стране ожидается очередной рекордный урожай зерна. Он повторил тезис о том, что Россия готова полностью заместить украинскую сельхозпродукцию на мировом рынке. Для беднейших стран мира РФ готова это сделать на безвозмездной основе, для других – на основе коммерческой. Также президент напомнил, что в рамках так называемой черноморской зерновой инициативы около 97% вывозимой из украинских портов сельхозпродукции шло в богатые страны мира, включая страны ЕС.