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По итогам выборов в Испании первое место заняла оппозиционная партия, выступающая за снижение зависимости от Брюсселя

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По итогам выборов в Испании первое место заняла оппозиционная партия, выступающая за снижение зависимости от Брюсселя

На парламентских выборах в Испании побеждает оппозиционная сила. По данным испанского Центризбиркома, первое место на выборах занимает «Народная партия» с результатом 33,05%. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия PSOE (которая, по сути, не имеет никакого отношения ни к социализму, ни к рабочему классу) занимает вторую строчку с результатом 31,7% голосов.


Теперь основной вопрос состоит в том, формирование какой именно коалиции принесёт большинство мест в парламенте Испании одной из двух партий, оказавшихся в верхней части списка по итогам голосования. Если принесёт.

Одной из наиболее вероятных коалиционных конструкций является сочетание правоцентристской «Народной партии» с партией Vox, набравшей 12,39% голосов. Vox – ультраправая партия. Впервые за последние годы в Испании ультраправые получают столь значительную поддержку со стороны местного населения. Сама партия была основана относительно недавно в 2013 году и выступает за снижение зависимости от Брюсселя и за реализацию не так называемых общеевропейских, а испанских интересов. В этом с победившей на выборах партией у Vox немало общего. «Народная партия» также позиционирует себя как сторонник снижения зависимости от евробюрократии.

Свою коалицию может сформировать и PSOE, которая до выборов была основной в Испании и формировала правительство. В коалицию с ней может войти занявшая четвёртое место SUMAR. Эта партия набрала 12,31% голосов.

Как видно, голосов у правой потенциальной коалиции всё же больше, чем у псевдосоциалистов. Однако ни одна из этих коалиций пока не может получить большинство мест в парламенте страны.
Использованы фотографии:
«Народная партия»
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 07:57
    +3
    ИМХО не вывернутся кабальерос из под контроля ЕС и США... Не дадут.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:11
      +2
      С каждым годом "правые" и националисты будут все больше набирать голосов в Европе, это связано с наплывом мигрантов и падением экономики стран, юг Испании, Португалии и Франции нищета голимая, заняты с/х которое в Евросоюзе в связи с квотами никому не нужно, платят дотации что б они ничего не выращивали.
      1. Flashpoint
        Flashpoint Сегодня, 08:27
        +1
        Цитата: Silver99
        С каждым годом "правые" и националисты будут все больше набирать голосов в Европе, это связано с наплывом мигрантов и падением экономики стран, юг Испании, Португалии и Франции нищета голимая, заняты с/х которое в Евросоюзе в связи с квотами никому не нужно, платят дотации что б они ничего не выращивали.

        hi Пока что правые партии мигрантов имеют максимальные популярность и эффективность:
        им даже регистрироваться не надо - соберутся, сожгут пол Парижа и жизнь прекрасна.
        Если без шуток - всем правят элиты, там выбор как и (почти) везде предрешён. Что-то серьёзное(разовое событие или череда событий) должно произойти для смены устоев власти.
      2. Lev_Russia
        Lev_Russia Сегодня, 08:53
        -1
        С каждым годом "правые" и националисты будут все больше набирать голосов в Европе

        Тенденция однако...
    2. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:47
      0
      Скорее всего - да, но тенденция имеет место быть. В Испании, Германии, Франции. Правые берут все больше голосов, потому что выражают интересы людей, а не Фашингтона.
  2. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:05
    +2
    Это их терки... при любом исходе ждать ничего хорошего не надо... yes
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:07
      +6
      Пошумят о своей самостоятельности и всё затихнет, всё вернется на круги своя....
  3. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:17
    +5
    Приедет делегация из-за лужи , объяснит им "политику партии " и всё будет как преждн
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 08:26
      +1
      Нуланд уже отправили в ЮАР, вразумлять афроафриканцев. А то типа совсем от рук отбились - в БРИКС вступили, с Россией корешатся, на США поплевывают. Вообще безобразие полное. Давно печенек не ели.... laughing Посмотрим, как амигосы из ЮАР отреагируют.

      зы Скорее всего Нуланд едет и везет какие-то бонусы для юаровцев. Чтобы их купить. Вот только какие бонусы? what
  4. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 08:49
    0
    Публика ждет расследований и откровений об пьянках и изнасилованиях всей партией 30летней давности, депутаты партии чемоданов бабок чтоб не жужали против ветра, ждем безусловно заявлений брюсселя и вашингтона об нелигитимности,подтасовках не в свою сторону,ну все как всегда вобщем. Да и что испания будет делать без дотаций ес то и рынков сбыта?
  5. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 09:30
    +1
    Свободу Каталонии!! Это короткий комментарий, но тяжелонагруженный
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 09:48
      0
      В Каталонии тоже, многие так считают. И если идет речь о разделе Бельгии, то чем Каталония хуже?
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 10:09
        0
        хех, для примера. Шотландия и Ирландия тоже хотят независимости от Британии. Но как только возникает вопрос о дотациях от Британии этим регионам (причем весьма не хилых) - весь их пар в гудок улетучивается.....

        Да спросите Болтореза - он не даст соврать.

        ИМХО с Каталонией та же история - баблишко они не прочь получать от центра.