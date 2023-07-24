По итогам выборов в Испании первое место заняла оппозиционная партия, выступающая за снижение зависимости от Брюсселя

На парламентских выборах в Испании побеждает оппозиционная сила. По данным испанского Центризбиркома, первое место на выборах занимает «Народная партия» с результатом 33,05%. Правящая Испанская социалистическая рабочая партия PSOE (которая, по сути, не имеет никакого отношения ни к социализму, ни к рабочему классу) занимает вторую строчку с результатом 31,7% голосов.Теперь основной вопрос состоит в том, формирование какой именно коалиции принесёт большинство мест в парламенте Испании одной из двух партий, оказавшихся в верхней части списка по итогам голосования. Если принесёт.Одной из наиболее вероятных коалиционных конструкций является сочетание правоцентристской «Народной партии» с партией Vox, набравшей 12,39% голосов. Vox – ультраправая партия. Впервые за последние годы в Испании ультраправые получают столь значительную поддержку со стороны местного населения. Сама партия была основана относительно недавно в 2013 году и выступает за снижение зависимости от Брюсселя и за реализацию не так называемых общеевропейских, а испанских интересов. В этом с победившей на выборах партией у Vox немало общего. «Народная партия» также позиционирует себя как сторонник снижения зависимости от евробюрократии.Свою коалицию может сформировать и PSOE, которая до выборов была основной в Испании и формировала правительство. В коалицию с ней может войти занявшая четвёртое место SUMAR. Эта партия набрала 12,31% голосов.Как видно, голосов у правой потенциальной коалиции всё же больше, чем у псевдосоциалистов. Однако ни одна из этих коалиций пока не может получить большинство мест в парламенте страны.