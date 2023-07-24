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Глава Крыма: В небе над полуостровом сбили и подавили средствами РЭБ 11 украинских беспилотников

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Глава Крыма: В небе над полуостровом сбили и подавили средствами РЭБ 11 украинских беспилотников

Украинские формирования предприняли очередную попытку массированной атаки Крымского полуострова с помощью беспилотной авиации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.


По утверждению главы Крыма, в небе над полуостровом сбили силами противовоздушной обороны и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Однако были зафиксированы и попадания.

В Джанкойском районе беспилотник атаковал склад боеприпасов ВС РФ. Кроме того, обломками беспилотника, сбитого ПВО, был поврежден частный дом в Кировском районе Крыма.

Сообщается также о взрывах в районе птицефабрики в Красногвардейском, где двумя днями ранее уже фиксировался прилет украинского беспилотника. Тогда на складе боеприпасов произошла детонация, после чего Аксенов дал распоряжение о временной эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.

Аксенов подчеркнул, что все экстренные службы и компетентные органы сейчас работают на местах падений беспилотников. Он попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.

Киевский режим продолжает регулярные атаки Крыма с помощью беспилотной авиации. Тем самым он хочет, во-первых, создать видимость «ответа» за мощные атаки ВС РФ по объектам ВСУ в той же Одессе и других городах и регионах Украины, а во-вторых, добиться эффекта паники, в том числе и нанеся экономический урон полуострову, так как сейчас в разгаре туристический сезон.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Сергея Аксенова
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18 комментариев
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  1. Mouse
    Mouse Сегодня, 08:13
    +3
    Сообщается также о взрывах в районе птицефабрики в Красногвардейском, где двумя днями ранее уже фиксировался прилет украинского беспилотника

    Птички- то, чем им не угодили? belay
    1. Pharmacist
      Pharmacist Сегодня, 08:16
      +3
      В районе птицефабрики - это ж не значит, что непосредственно по птицефабрике.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:29
        +2
        Да, понятие "в районе" весьма растяжимое. Тут в соседней новости в комментарии один сказочник вообще написал "около Греции"! laughing
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 08:30
        +2
        Мало им по Одессе прилетело. Надо ещё.
        Бей врага, где попало.
        Бей врага, чем попало.
        Много их пало.
        А всё-таки мало.
        Мало их пало.
        Надо ещё... (С) Партизанская
    2. Gnefredov
      Gnefredov Сегодня, 08:30
      +2
      Дело не в птичках. Принципиальное наступление провалилось. Сейчас будут (цензура) по полуострову всем чем смогут.
    3. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:37
      +1
      Цитата: Mouse
      Птички- то, чем им не угодили?

      Так кормят птички "оккупантов". Но это нормально, учитывая, что Украина ранее направила жалобу в ООН, что у нее тоже разбомбили птицефермы, свинофермы, коровники, чем нанесли невообразимый ущерб с/х и окружающей среде.
    4. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:18
      +3
      Цитата: Mouse
      Птички- то, чем им не угодили?

      Так птички петухи много шума создают, а селюкам нужно шум для хозяев показать, как они доблестно с петухам курам воюют.
  2. Ирек
    Ирек Сегодня, 08:20
    +3
    А когда получат ответку , верещат "А нас то за що? "
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 08:30
      +2
      Вот только как они разберутся, какой наш удар "ответка" за конкретное что?
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:24
      +2
      Цитата: Ирек
      А когда получат ответку , верещат "А нас то за що? "

      Свиньи на свиноферме, всегда визжат, даже сытые.
      Селюк сам нарываются, вон сегодня по Москве запустили пару дронов. Нужно хорошую, даже очень хорошую ответку по Кыеву, чтобы забыли где Москва находится.
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 08:22
    0
    Вот, уже пачками прилетает. А мы всё никак не начнём.....
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 08:33
      +1
      Пачками по птичкам.... smile .....................
  4. Buchenland
    Buchenland Сегодня, 08:38
    +8
    Вообще-то прилетело по складу БК, зачем про "птичек" писать?
  5. Кельбес
    Кельбес Сегодня, 08:48
    +4
    Глава Крыма Сергей Аксенов объявил эвакуацию жителей сел в пяти километрах от места ЧП под Джанкоем. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.


    То есть, беспилотник не тупо атаковал склад, как в этой новости преподносится, а попал и попал таки хорошо?
    1. Комментарий был удален.
    2. ААК
      ААК Сегодня, 10:21
      0
      Ну не совсем таки под Джанкоем, скорее - между Джанкоем и Красногвардейским, есть там бывший объект МРА КЧФ, на счёт всё ли в порядке - не могу сказать, но в ту сторону едут пожарные и сантранспорт даже из Симферополя
  6. V.B.
    V.B. Сегодня, 09:08
    +2
    А в Москву беспилотники как долетели? А в Киеве почему стоят здания принятия решений?
    1. Alexandr2637
      Alexandr2637 Сегодня, 09:14
      +2
      А в Киеве почему стоят здания принятия решений?

      Это другое, мы не такие...(с)
  7. V.B.
    V.B. Сегодня, 09:25
    +1
    Беспилотники, в частности, бандерлогам поставляет Турция. А почему Путин отправляет туда самолёты Б- 200, тушить пожары? У нас все пожары потушены и самолёты простаивают? А почему Путин продаёт зерно Турции, а не перерабатывают в муку, макароны и т.д.? Так же выгоднее? Или надо порадеть своему человечку? Вот и выходит, что русский народ им чужой.