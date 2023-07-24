Глава Крыма: В небе над полуостровом сбили и подавили средствами РЭБ 11 украинских беспилотников

Украинские формирования предприняли очередную попытку массированной атаки Крымского полуострова с помощью беспилотной авиации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов.
По утверждению главы Крыма, в небе над полуостровом сбили силами противовоздушной обороны и подавили средствами радиоэлектронной борьбы 11 украинских беспилотных летательных аппаратов. Однако были зафиксированы и попадания.
В Джанкойском районе беспилотник атаковал склад боеприпасов ВС РФ. Кроме того, обломками беспилотника, сбитого ПВО, был поврежден частный дом в Кировском районе Крыма.
Сообщается также о взрывах в районе птицефабрики в Красногвардейском, где двумя днями ранее уже фиксировался прилет украинского беспилотника. Тогда на складе боеприпасов произошла детонация, после чего Аксенов дал распоряжение о временной эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов.
Аксенов подчеркнул, что все экстренные службы и компетентные органы сейчас работают на местах падений беспилотников. Он попросил жителей и гостей Крыма сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять только официальным источникам информации.
Киевский режим продолжает регулярные атаки Крыма с помощью беспилотной авиации. Тем самым он хочет, во-первых, создать видимость «ответа» за мощные атаки ВС РФ по объектам ВСУ в той же Одессе и других городах и регионах Украины, а во-вторых, добиться эффекта паники, в том числе и нанеся экономический урон полуострову, так как сейчас в разгаре туристический сезон.