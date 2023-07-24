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Американский обозреватель: Вашингтон уже ставит интересы других государств выше безопасности и благополучия собственных граждан

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Американский обозреватель: Вашингтон уже ставит интересы других государств выше безопасности и благополучия собственных граждан

Действия американских элит в настоящее время становятся все более опасными не только для других стран, но и для самих американцев. Такой вывод можно сделать, знакомясь со статьей американского обозревателя Дуга Бэндоу в издании ТАС.


Как утверждает Бэндоу, американская элита «возгордилась» и поверила в свои сверхвозможности после распада Советского Союза. Она решила, что имеет право переделывать мир по собственному усмотрению и диктовать свою волю другим народам. Результатом этого заблуждения стала гибель множества людей в самых разных странах – Ираке, Афганистане, Йемене, Сирии и так далее.

Но обратной стороной медали стали огромные затраты США на боевые действия в разных уголках планеты. Например, пишет обозреватель, на поддержку киевского режима США тратят куда больше денег, чем страны Европы. Великобритания, к примеру, считает для себя допустимым сокращать численность вооруженных сил, рассчитывая на помощь США.

Вашингтон уже ставит интересы других государств выше безопасности и благополучия собственных граждан. Истеблишмент США агитирует за конфликт с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и другими странами, проявляя готовность ставить под удар простых американцев.

Как считает Бэндоу, американским гражданам уже непозволительно отстраняться от принятия решений, позволяя политикам решать за себя, будут ли мир или война. Они должны потребовать, чтобы Конгресс США проявлял себя активнее.

Политики должны прекратить относиться к войне как к обычному инструменту в достижении своих целей. Иначе политика Вашингтона может привести к глобальной катастрофе, и отнюдь не гарантированно, что США удастся выстоять, особенно в случае одновременного конфликта с Россией, Китаем и КНДР.
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7 комментариев
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  1. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:39
    +5
    Глубинное государство в США работает не покладая рук.
    Лига плюща и другие готовят новых адептов кровавого и сатанинского режима США.
    Империя лжи - должна быть уничтожена.
    1. Бородач
      Бородач Сегодня, 08:43
      +3
      Война - это такой американский бизнес. США зарабатывают деньги на войне и убийстве людей, уничтожают страны и народы.
      США - Империя Войны.
      1. Владимир Нижегородский
        Владимир Нижегородский Сегодня, 08:50
        0
        Согласен.
        Но это Империя Лжи.
        И война и выкачивание ресурсов, порабощение стран.
        Народов.
        Да ещё много чего делают США.
        Во всем мире они манипуляции при помощи лжи и сектантов ихней школы и религии
  2. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 08:56
    +2
    [center]
    Вот и дети от дедов получают истории.
    Больше похоже на правду
  3. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:01
    +1
    Вашингтон уже ставит интересы других государств выше безопасности и благополучия собственных граждан

    По моему неправильно сформулировано - Вашингтон ставит интересы своего глобального государства (гегемона) гораздо выше безопасности и благополучия граждан всего мира, включая граждан и своего государства...
  4. Игорь Борисов_2
    Игорь Борисов_2 Сегодня, 09:24
    0
    и отнюдь не гарантированно, что США удастся выстоять, особенно в случае одновременного конфликта с Россией, Китаем и КНДР.

    У матрасов не будет ни одного шанса - порвем как Тузик грелку.....
  5. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:36
    0
    Им бы на свою гражданскую посмотреть и сравнить действия севера до гр с их сегодняшними действиями. Много поняли бы что делать и как. Но т.к своя история им пофиг то пускай повторят гр еще раз, мир будет рукоплескать.