Действия американских элит в настоящее время становятся все более опасными не только для других стран, но и для самих американцев. Такой вывод можно сделать, знакомясь со статьей американского обозревателя Дуга Бэндоу в издании ТАС.Как утверждает Бэндоу, американская элита «возгордилась» и поверила в свои сверхвозможности после распада Советского Союза. Она решила, что имеет право переделывать мир по собственному усмотрению и диктовать свою волю другим народам. Результатом этого заблуждения стала гибель множества людей в самых разных странах – Ираке, Афганистане, Йемене, Сирии и так далее.Но обратной стороной медали стали огромные затраты США на боевые действия в разных уголках планеты. Например, пишет обозреватель, на поддержку киевского режима США тратят куда больше денег, чем страны Европы. Великобритания, к примеру, считает для себя допустимым сокращать численность вооруженных сил, рассчитывая на помощь США.Вашингтон уже ставит интересы других государств выше безопасности и благополучия собственных граждан. Истеблишмент США агитирует за конфликт с Россией, Китаем, Ираном, КНДР и другими странами, проявляя готовность ставить под удар простых американцев.Как считает Бэндоу, американским гражданам уже непозволительно отстраняться от принятия решений, позволяя политикам решать за себя, будут ли мир или война. Они должны потребовать, чтобы Конгресс США проявлял себя активнее.Политики должны прекратить относиться к войне как к обычному инструменту в достижении своих целей. Иначе политика Вашингтона может привести к глобальной катастрофе, и отнюдь не гарантированно, что США удастся выстоять, особенно в случае одновременного конфликта с Россией, Китаем и КНДР.