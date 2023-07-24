В Иране предлагают пропускать больше российской нефти через свои порты

Существование в условиях жёстких западных санкций ещё сильнее сближает Тегеран и Москву, которые усиливают сотрудничество в самых разных сферах.В связи с ограничениями Запада в отношении экспорта российской нефти Москва стала менять направление ее поставок в сторону Востока. И здесь значительную роль играет Иран, являющийся важным транспортным коридором для России, через который идут поставки российской нефти в страны-потребители.При этом в Иране считают, что следует увеличить поставки российской нефти через иранские порты, что будет выгодно и для Москвы, и для Тегерана. По словам губернатора северной провинции Мазандаран Махмуда Хоссейнипура, поставки российской нефти через порты Ирана позволят добиться экономии средств на логистике. Кроме того, это помогает обойти западные санкционные ограничения, считает иранский чиновник.Хоссейнипур добавил, что поставки российской нефти в Иран идут сегодня в основном через северные провинции страны, включая и возглавляемый им Мазандаран. Здесь расположены такие крупные порты, как Ноушехр, Ферейдункенар и Амирабад. По словам губернатора, пропускная способность этих портов равняется 12 миллионам тонн нефти в год, но эти цифры могут быть увеличены и до 20 миллионов тонн, отметил Хоссейнипур.