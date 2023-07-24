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Польша собралась разместить новый саперный батальон в Сувалкском коридоре у границ с Россией и Белоруссией

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Польша собралась разместить новый саперный батальон в Сувалкском коридоре у границ с Россией и Белоруссией

В Сувалкском коридоре, который принадлежит Польше и расположен между Белоруссией и Россией, может быть создан новый саперный батальон сухопутных войск страны. Об этом пишет Fakt со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.


По утверждению польского военного ведомства, новое подразделение будет задействовано в обеспечении безопасности Сувалкского коридора, который, как считают в Варшаве, является объектом большого интереса Москвы и Минска. Саперному батальону предстоит защищать лесные массивы на северо-востоке Польши.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уже призывает молодых поляков записываться на военную службу в новом подразделении. Он даже обратился к молодым жителям Августова и окрестностей, выразив надежду, что они пополнят ряды создаваемого батальона.


Сейчас на восток Польши переброшены дополнительные войска, включая 12-ю Щецинскую механизированную дивизию и 11-ю Любушскую бронекавалерийскую дивизию. Но и этих сил в регионе Варшаве недостаточно, поэтому будут создаваться новые подразделения. Саперный батальон, о котором идет речь, включат в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады, входящей, в свою очередь, в 16-ю механизированную дивизию.

Между тем, Россия и Белоруссия также наращивают свои оборонительные возможности на фоне дальнейшей милитаризации Польши. В частности, в Белоруссии становится все больше бойцов ЧВК «Вагнер». Украинские паблики, например, сообщают, что численность «музыкантов» на территории Белоруссии уже составила более 5 тысяч человек.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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6 комментариев
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  1. Flashpoint
    Flashpoint Сегодня, 08:44
    +5
    Сейчас на восток Польши переброшены дополнительные войска, включая 12-ю Щецинскую механизированную дивизию и 11-ю Любушскую бронекавалерийскую дивизию. Но и этих сил в регионе Варшаве недостаточно, поэтому будут создаваться новые подразделения. Саперный батальон, о котором идет речь, включат в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады, входящей, в свою очередь, в 16-ю механизированную дивизию.

    Кладбища тоже не забудьте подготовить...
  2. Арон Заави
    Арон Заави Сегодня, 08:55
    -3
    Это не тот батальон, который имеет на вооружении 100 ПУ Спайк?
  3. Romario_Argo
    Romario_Argo Сегодня, 09:01
    +2
    Польша не Украина - ВС Польши нужно запасаться йодом laughing
  4. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:05
    0
    Никаких "красных линий" уже нет... Пора понять это и Кремлю и действовать более решительно в наших интересах... Без всяких там договорняков и сюсюканий... Третья мировая по сути уже идёт...
  5. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:07
    +1
    11-ю Любушскую бронекавалерийскую дивизию

    Это не те ли, которые за 27 суток убежали так далеко, что даже Гудериан не смог их догнать
    1. Дес
      Дес Сегодня, 09:29
      0
      Цитата: Дилетант
      Это не те ли, которые за 27 суток убежали так далеко, что даже Гудериан не смог их догнать

      вас там не было ведь).