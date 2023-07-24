Польша собралась разместить новый саперный батальон в Сувалкском коридоре у границ с Россией и Белоруссией

В Сувалкском коридоре, который принадлежит Польше и расположен между Белоруссией и Россией, может быть создан новый саперный батальон сухопутных войск страны. Об этом пишет Fakt со ссылкой на заявление министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака.По утверждению польского военного ведомства, новое подразделение будет задействовано в обеспечении безопасности Сувалкского коридора, который, как считают в Варшаве, является объектом большого интереса Москвы и Минска. Саперному батальону предстоит защищать лесные массивы на северо-востоке Польши.Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уже призывает молодых поляков записываться на военную службу в новом подразделении. Он даже обратился к молодым жителям Августова и окрестностей, выразив надежду, что они пополнят ряды создаваемого батальона.Сейчас на восток Польши переброшены дополнительные войска, включая 12-ю Щецинскую механизированную дивизию и 11-ю Любушскую бронекавалерийскую дивизию. Но и этих сил в регионе Варшаве недостаточно, поэтому будут создаваться новые подразделения. Саперный батальон, о котором идет речь, включат в состав 15-й Гижицкой механизированной бригады, входящей, в свою очередь, в 16-ю механизированную дивизию.Между тем, Россия и Белоруссия также наращивают свои оборонительные возможности на фоне дальнейшей милитаризации Польши. В частности, в Белоруссии становится все больше бойцов ЧВК «Вагнер». Украинские паблики, например, сообщают, что численность «музыкантов» на территории Белоруссии уже составила более 5 тысяч человек.