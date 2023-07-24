Экс-президент Израиля: У нас есть 24 часа, чтобы спасти нашу страну

У нас есть 24 часа, чтобы спасти Израиль, нашу замечательную страну.

Я пришел не для того, чтобы подстрекать кого-либо. Вместо этого я пришел, чтобы разделить с нашим народом усилия по спасению себя от худшего момента в истории нашей страны.

В минувшие несколько дней в Израиле прошли наиболее массовые за последние недели акции протеста. В крупнейших городах страны, включая Тель-Авив и Иерусалим, на улицы вышли сторонники реформ премьера Биньямина Нетаньяху и противники его варианта преобразований.Основное зерно раздора – в судебной реформе. Проект правительства Нетяньяху состоит в том, чтобы ограничить Верховный суд в возможности отменять решения кабмина в тех вопросах, которые посчитает необоснованными. Противники таких мер называют законопроект «посягательством на демократические ценности Израиля и уходом в сторону узурпации власти правительством». Сторонники Нетаньяху, как и сам Нетаньяху, никаких антидемократических предпосылок в инициативе не видят.На фоне массовых протестов и выступлений одних против других в крупных городах Израиля начали появляться палаточные лагеря. Прошли многотысячные марши, включая марш к зданию кнессета. Длина маршрута протестующих составила около 70 км.Для разгона протестующих у здания Верховного суда полиция применила «демократические» средства, среди которых водомёты.Бывший президент Израиля Реувен Ривлин (2014-2021) назвал происходящее испытанием для Израиля.Ривлин:Оказавшийся на митингах протеста экс-президент заявил, что его беспокоят попытки разделить народ Израиля на разные категории. По словам Ривлина, Израиль строился как демократическое еврейское государство, где защищены права каждого гражданина.Ривлин, считая, что теперь Израиль может погрузиться в пучину дискриминации: