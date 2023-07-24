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Экс-президент Израиля: У нас есть 24 часа, чтобы спасти нашу страну

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Экс-президент Израиля: У нас есть 24 часа, чтобы спасти нашу страну

В минувшие несколько дней в Израиле прошли наиболее массовые за последние недели акции протеста. В крупнейших городах страны, включая Тель-Авив и Иерусалим, на улицы вышли сторонники реформ премьера Биньямина Нетаньяху и противники его варианта преобразований.


Основное зерно раздора – в судебной реформе. Проект правительства Нетяньяху состоит в том, чтобы ограничить Верховный суд в возможности отменять решения кабмина в тех вопросах, которые посчитает необоснованными. Противники таких мер называют законопроект «посягательством на демократические ценности Израиля и уходом в сторону узурпации власти правительством». Сторонники Нетаньяху, как и сам Нетаньяху, никаких антидемократических предпосылок в инициативе не видят.

На фоне массовых протестов и выступлений одних против других в крупных городах Израиля начали появляться палаточные лагеря. Прошли многотысячные марши, включая марш к зданию кнессета. Длина маршрута протестующих составила около 70 км.

Для разгона протестующих у здания Верховного суда полиция применила «демократические» средства, среди которых водомёты.

Бывший президент Израиля Реувен Ривлин (2014-2021) назвал происходящее испытанием для Израиля.

Ривлин:

У нас есть 24 часа, чтобы спасти Израиль, нашу замечательную страну.

Оказавшийся на митингах протеста экс-президент заявил, что его беспокоят попытки разделить народ Израиля на разные категории. По словам Ривлина, Израиль строился как демократическое еврейское государство, где защищены права каждого гражданина.

Ривлин, считая, что теперь Израиль может погрузиться в пучину дискриминации:

Я пришел не для того, чтобы подстрекать кого-либо. Вместо этого я пришел, чтобы разделить с нашим народом усилия по спасению себя от худшего момента в истории нашей страны.
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26 комментариев
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  1. Million
    Million Сегодня, 09:02
    +4
    Противники таких мер называют законопроект «посягательством на демократические ценности Израиля и уходом в сторону узурпации власти правительством»

    Да что они понимают в узурпации))))
    1. Lev_Russia
      Lev_Russia Сегодня, 09:08
      +7
      Батюшки, евреи наконец-то проснулись... Да неужели...???
      1. vova1910
        vova1910 Сегодня, 09:13
        +2
        Вперёд на фронт, чего в интернетах сидеть?
  2. Eugen 62
    Eugen 62 Сегодня, 09:04
    -2
    Нетаньяху хотят сбросить тёмные силы. Он для нас не подарок, но любой другой руководитель будет для России ещё хуже. (
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 09:31
      0
      они все одним миров мазаны и для России совсем неактуально кто сядет в удобное креслице. говорят они все разное, но действуют одинаково.
  3. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 09:05
    +6
    Народ в Израиле и так разделён на разные категории куда уж больше.
    1. Комментарий был удален.
    2. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 09:22
      +2
      Неправда Ваша! Еврейский наро един! И он вот-вот победит!
      1. BARKAS
        BARKAS Сегодня, 09:43
        0
        Я так понимаю лючевое слово еврейский?
  4. андрей мартов
    андрей мартов Сегодня, 09:06
    +6
    За 24 часа спасают обычно какие-нибудь супер герои в Голливудских фильмах.
  5. nepunamemuk
    nepunamemuk Сегодня, 09:06
    +3
    Оказавшийся на митингах протеста экс-президент заявил, что его беспокоят попытки разделить народ Израиля на разные категории. По словам Ривлина, Израиль строился как демократическое еврейское государство, где защищены права каждого гражданина.

    что?
    опять майдан?
  6. Михаил Маслов
    Михаил Маслов Сегодня, 09:07
    +4
    Не обдуманные действия приводят к расколу общества.Одна часть общества вдруг решила что может навязать свои условия.Хороший пример для нас.Особенно актуально сейчас когда власть постоянно кто то обманывает .
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 09:13
    +4
    похоже, дальнейший технический прогресс сначала превратит простого человека в абсолютный винтик,а потом избавится от него совсем.
  8. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 09:17
    0
    его беспокоят попытки разделить народ Израиля на разные категории.

    Старый анекдот (зарплаты указаны в советских рублях ~ середины 70-годов ХХ века.
    Категории евреев в СССР
    Зарплата < 100 рублей - еврей пархатый
    зарплата от 100 до 185 руб - бедный еврей
    зарплата от 185 до 250 руб - богатый еврей
    зарплата более 250 рублей - великий русский ученый
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:24
      0
      Цитата: Дилетант
      зарплата более 250 рублей - великий русский ученый

      Зарплата более 2500 рублей - всеми уважаемый человек.
  9. Shumi2010
    Shumi2010 Сегодня, 09:19
    +1
    евреи против евреев - это чтото новое!
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 09:29
      +2
      нет, нормальные люди против офонаревших политиков!
  10. Дес
    Дес Сегодня, 09:25
    +1
    Так и не понятно, из-за чего на земле обетованной этот сыр-бор. Понятно, что реформы там суд.системы, а жителям простым --- им то какой прямой убыток?
  11. Павел_Свешников
    Павел_Свешников Сегодня, 09:27
    +2
    Похоже на сползание большинства государств мира к жесткой тоталитарной системе управления. Похожая ситуация наблюдается во многих странах. Вся Европа и США - это жесткий тоталитарный режим с красивым фасадом, который трещит по швам. В других странах тоже наблюдаются подобные вещи. Ощущение такое, что все элиты готовятся к мировому кризису и заранее закручивают гайки в плане свобод граждан.
    1. larsikkot
      larsikkot Сегодня, 09:37
      0
      после появления смартфонов контролировать людей все проще -можно прослушивать переговоры , смотреть его интересы, переписку в соц сетях а также траты в банке.
  12. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 09:28
    0
    да пусть что хотят то и творят! хто ж запретить то им может? один еврей довел свою страну до цугундера, посмотрим, как здесь "демократия" расцветет.
  13. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 09:34
    -3
    красавы - не выгодно народу - взяли и вышли высказатса всей страной.
  14. Ирек
    Ирек Сегодня, 09:41
    +2
    Не хрен было хахло к себе запускать , теперь майдаунизмом заразились.
  15. HAM
    HAM Сегодня, 09:45
    +2
    Такого ещё в истории не было,что бы -"бей евреев,спасай Израиль!"....
    Вот интересно, куда теперь ломанутся спасаться, убежавшие из России в Израиль "мудрые люди"?...
  16. comradChe
    comradChe Сегодня, 09:49
    0
    Теперешний Израиль пример для России как абсолютно все граждане должны быть равны перед законом. А вот в самом Израиле есть кучка политиканов, для которых теперешняя Россия является образцом для подражания. Типа взял да и первым же своим указом, по восшествии на престол, предшественника своего, по которому "плаха с топорами" плакала, объявил ВЫШЕ ЗАКОНА "по семейным обстоятельствам". А, логически рассуждая, руководитель страны выводящий из под действия законов деяния откровенного ПРЕСТУПНИКА, сам является ....... НЕТ ,нет ...не это я хотел сказать.ПРАВДОРУБЫ -- МОЛЧАТЬ ! Я хотел сказать: сам является большим другом Израэля ! Правда ведь, товарищ Арон?
    1. VoprosNeudobny
      VoprosNeudobny Сегодня, 10:19
      0
      Теперешний Израиль пример для России как абсолютно все граждане должны быть равны перед законом.

      пардон, сфигали какой-то там израиль вдруг пример для России??? а поинтересуйтесь мой правдолюбивый друг, сколько преступников спрятались в израиле? и не только из России. а скольких выдали? болтовня израиля, что типа оне дескать не нарушили израильских законов несусветная чушь, ибо нацистские военные никаких законов израиля (которого в то время даже и рядом не существовало) не нарушили, однако ж "демократично и либерастно" суды изральные их приговорили к смерти. справедливо конечно же, но вот с законностью и обоснованностью тут засада.
  17. Arifon
    Arifon Сегодня, 09:59
    +1
    "Вооружение народа становится одной из ближайших задач революционного момента. Только вооруженный народ может быть действительным оплотом народной свободы" /В.И.Ленин/