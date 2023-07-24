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Откуда эти дроны над Москвой

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Откуда эти дроны над Москвой

Всё утро 24 июля представители МО РФ и столичный мэр твердят нам про "отражённый" удар украинских БПЛА практически по центру российской столицы. Как "отразили" - прекрасно видно на фото и видео, которых сейчас по сетям и даже в почти официальных источниках более чем достаточно.


И это просто счастье, что уже во второй раз в Москве пострадали только здания, и нет пострадавших среди людей. Однако всё, увы, вполне могло, и что намного страшнее, ещё может сложиться совсем не так благополучно. Как видим, «мстить» киевские сидельцы тоже умеют, и не хуже московских оппонентов.

И ведь они непременно будут "мстить", точнее - "гадить" и дальше, пока "гадина" не будет раздавлена, окончательно, безжалостно и бесповоротно. Раздавлена уже хотя бы ради того, чтобы и москвичам, как киевлянам, не пришлось отсиживаться в метро и бомбоубежищах.

Карты столицы с указанием бомбоубежищ с каким-то подозрительным мазохистским удовольствием сейчас нам навязывают  в очень многих источниках. Но лучше пока взглянуть на карты столицы, отыскивая места, куда ударил враг. Отмечу особо, что обе точки автору прекрасно известны.


Итак, Комсомольский проспект, старые, многократно перестроенные корпуса, так или иначе связанные с историческими Хамовническими казармами. Там многие годы располагалась поликлиника ХОЗУ МО СССР, где очень многим приходилось пройти медосмотр.

В том числе и каждому, кто ехал в Крым или куда-то ещё в военный санаторий, дом отдыха, а главное - в пионерский лагерь. Целились укроналётчики явно не туда — скорее всего метили в одно из самых известных зданий МО РФ, что на Фрунзенской набережной.

Другой адрес — это на месте давно снесённого автозавода, в квартале ЗИЛАРТ, прямо над магазином «Леруа Мерлен». А совсем рядом и «Арена Легенд»,теперь уже ЦСКА, и совсем новенький большой сдвоенный бассейн аж на четыре ванны, для синхронного и обычного плавания.

А ещё — станция ЗИЛ на МЦК, где регулярно входят и выходят сотни пассажиров, в большинстве своём из числа мигрантов, занятых на здешних бесконечных стройках. Куда здесь целился БПЛА, сказать сложно, хотя не исключён вариант удара по какому-то энергетическому объекту. Тут их, не особо защищённых, что называется пруд пруди.

Вернёмся, однако, к тому, что и как «отражено», и подумаем откуда могло прилететь. Разумеется, десятки выбитых стёкол в недостроенном офисе на Лихачёва и крепко покоцанная крыша здания на Комсомольском — повреждения действительно не самые значительные.

Но они есть, и то, что всё уже не в первый раз обошлось без потерь — скорее случайность, чем закономерность, опять же увы. И работа ПВО над столицей не в первый раз скорее пугает, чем радует.

Ведь даже пролёт над Коломенским кто-то из москвичей успел снять очень чётко, и съёмка по сетям уже гуляет, и сайты из числа тех, что у нас в России не банят, её активно тиражируют. Ждать чего-то подобного из Хамовников тоже, как видно, придётся недолго.

Теперь о том, откуда прилетело? Вряд ли откуда-то издалёка, уж если бы тогда не сбили, это и вовсе был бы позор на всю вселенную. Скорее всего, террористы осели, причём как-то уж очень уютно, где-то не так далеко от Москвы. Иначе никакой атаки просто не получится.

Так что, вопрос или проблема обзаведения работающей системой РЭБ, как над столицей, так и над всеми стратегическими объектами чуть ли не по всей стране становится актуальным как никогда.

А спецслужбам предстоит много работы, работы на опережение, иначе подобного рода сюрпризы станут просто повседневной реальностью. И вот тогда уже не избежать и разговора, предельно серьёзного и конкретного, о бомбоубежищах.

 
Автор:
Использованы фотографии:
newizv.ru, akipress.org
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39 комментариев
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  1. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 09:44
    +8
    Вот когда до Рублёвки долетят к олигархам, тогда может и почешутся. Что пора бы уже олигархам кормить свою армию а не чужую am
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:49
      +4
      Цитата: Анальгин
      Вот когда до Рублёвки долетят к олигархам, тогда может и почешутся.

      А вот по Рублевке, почему то не бьют.
      Почему ?
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 09:50
        +5
        Это терроризм в чистом виде. Надо что-то делать.
        1. Михаил-Иванов
          Михаил-Иванов Сегодня, 10:15
          0
          Ниже все расписал как оно было, здесь напишу что делать.
          У нас сейчас Росгвардия дублирует функции ППС. Ездят по городу на жигулях с красной полосой, ловят алкашей и так далее. Достаточно создать в составе Росгвардии подразделение по борьбе с дронами. У этой службы будет узкая специализация, своя система подготовки сотрудников, специальные средства (дронобойки). Город и область необходимо разбить на сектора патрулирования, между которыми должна быть четкая связь. Если кто-то пропустил объект, следующая группа его встретит.
          При единичных атаках, как сегодня, такая система будет спокойно и без потрясений работать. При этом дроны будут падать в лес, а не влетать в магазин Леруа.
          Кто мешает это реализовать? А властям это на данном этапе безразницы...
          Кстати, украинцы такую же проблему решили.
        2. carpenter
          carpenter Сегодня, 10:20
          0
          Цитата: Гражданский
          Это терроризм в чистом виде. Надо что-то делать.

          Вот что пишет kyivpost.
          "Дым поднимается над Москвой возле министерства обороны России в понедельник утром.
          Информационное агентство ТАСС сообщило, что один беспилотник упал на Комсомольском проспекте, рядом с Министерством обороны, а другой попал в бизнес-центр на улице Лихачева на одной из главных кольцевых дорог Москвы. На фотографиях и видео, размещенных в социальных сетях, виден бизнес-центр с некоторыми повреждениями, видимыми на вершине высотного здания. Это произошло на следующий день после того, как президент Зеленский пообещал «отомстить» за ракетный удар России в воскресенье по портовому городу Одесса. "

          Так что селюки-нцикии метили по зданию Мин.Обороны.
          Вот туда по Кыеву должны были лететь "Кинжалы" и "Калибры", шесть часов назад.
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 09:52
        +2
        Цитата: carpenter
        А вот по Рублевке, почему то не бьют.
        Почему ?

        Отвечу "аллегорически" ..."У кошки четыре ноги, позади у нее длинный хвост, но трогать ее не моги, не моги, за ее малый рост" (с)
      3. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:56
        +3
        Цитата: carpenter

        А вот по Рублевке, почему то не бьют.
        Почему ?

        Да потому что селюки знают, что прилети в Печерский район Киева. Это самый маленький из всех районов столицы, расположен в центре на правом берегу Днепра. На его территории расположена Администрация Президента, Верховная Рада Украины и много других сооружений государственного значения, а также офисы банков и крупных корпораций. Помимо этого, в районе много научных, образовательных и культурных заведений. И это еще не все причины, почему этот район принято считать элитным, так как там живёт вся фашиковская верхушка и киевский олигархат.
      4. kor1vet1974
        kor1vet1974 Сегодня, 09:58
        +5
        А вот по Рублевке, почему то не бьют.Почему ?
         За всё это время пора было заметить,что свои,своих,не трогают..Так было в годы ПМВ и ВМВ..
      5. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 10:13
        0
        Над этим стратегическим инфраструктурным объектом ПВО и РЭБ в пять эшелонов, муха не пролетит.
    2. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 09:51
      +4
      Цитата: Анальгин
      Вот когда до Рублёвки долетят к олигархам, тогда может и почешутся. Что пора бы уже олигархам кормить свою армию а не чужую am

      Во первых, на рублевку не прилетит! Что на рублевке олигархи, что на окраине олигархи. А свой своего не будет бить!
      Во вторых, оно им надо ( олигархам) кормить армию?! Они только сливки снимают с этой странной операции, да обогащаются!
    3. Сид2014
      Сид2014 Сегодня, 09:52
      +4
      А вот интересно существуют ли данные кто и сколько ИЗ российских олигархов перевёл денег на СВО!!!
      1. Woroshilow
        Woroshilow Сегодня, 10:16
        0
        Я думаю они в курсе как реально тратятся деньги, по этому все денежные переводы от них только в рамках налоговых отчислений.
    4. vovochkarzhevsky
      vovochkarzhevsky Сегодня, 10:25
      0
      Вот когда до Рублёвки долетят к олигархам, тогда может и почешутся. Что пора бы уже олигархам кормить свою армию а не чужую am


      Потому что на Рублёвке уважаемые партнёры, потому туда не прилетит.
  2. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 09:46
    0
    украинец маскируется. Знаю ио работе, службе эту натуру хахла. Упрямство , самоуверенность , глупость. Только удар в рыло останавливает хахла.. Может быть пора расчехлить и другие виды оружия. И жечь хахла .
    1. Курильщик
      Курильщик Сегодня, 10:12
      -1
      Автор статьи - москвич. И этот москвич очень рассержен.. - как допустили? В Белгороде удивились, что только этим утром рассержен москвич.....
  3. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:47
    +1
    Во времена ВОВ метро было спасением, но и бомбоубежищ (оснащенных, между прочим) хватало.
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:47
    +3
    И ведь они непременно будут "мстить", точнее - "гадить" и дальше, пока "гадина" не будет раздавлена

    Давить эту гадину, всем силами и средствами, давить, чтобы забыли, где находится Москва. Они понимают, только когда их сильно бьют.
  5. Bombaher
    Bombaher Сегодня, 09:53
    +2
    Цитата: Анальгин
    Вот когда до Рублёвки долетят к олигархам, тогда может и почешутся. Что пора бы уже олигархам кормить свою армию а не чужую am
    Далеко не все олигархи обитают на рублёвке. Многие живут в Лондонах. Я бы ещё про патриотичеых детишек чиновников упомянул.
  6. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:53
    +3
    Вероятность доставки комплектов даже с Али.. по частям и сборка где-то под Москвой дронов в пределах 50-100 кг решаемая задача для бандеровцев, теперь ФСБ будет отслеживать и покупки в онлайне, и малой авиации в России хана drinks
    А я хотел параплан купить sad
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:01
      +2
      Цитата: air wolf
      Вероятность доставки комплектов даже с Али.. по частям и сборка где-то под Москвой дронов

      Об этом ФСБ должно было думать, после первой атаки.
  7. air wolf
    air wolf Сегодня, 09:53
    +1
    Вероятность доставки комплектов даже с Али.. по частям и сборка где-то под Москвой дронов в пределах 50-100 кг решаемая задача для бандеровцев, теперь ФСБ будет отслеживать и покупки в онлайне, и малой авиации в России хана drinks
    А я хотел параплан купить sad
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 09:55
    +4
    Проблема не решается только силами ПВО и РЖБ: здесь необходимо наступательную мощь наших ВКС.
  9. megadeth
    megadeth Сегодня, 09:56
    +2
    И работа ПВО над столицей не в первый раз скорее пугает, чем радует.
    Ведь даже пролёт над Коломенским кто-то из москвичей успел снять очень чётко, и съёмка по сетям уже гуляет, и сайты из числа тех, что у нас в России не банят, её активно тиражируют. Ждать чего-то подобного из Хамовников тоже, как видно, придётся недолго
    Пусть власти Москвы и Подмосковья дадут разрешение охотникам мочить вражеские дроны! wassat Охотники покажут что такое настоящий "железный купол" небо очистят и от фашистских, да и от своих нелегальных дронов. good имхо
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 10:02
      +2
      Цитата: megadeth
      Охотники покажут что такое настоящий "железный купол" небо очистят и от фашистских, да и от своих нелегальных дронов.

      И очистят от тех, кто их собирает и запускает.
  10. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 10:02
    +2
    Цитата: carpenter
    Цитата: Анальгин
    Вот когда до Рублёвки долетят к олигархам, тогда может и почешутся.

    А вот по Рублевке, почему то не бьют.
    Почему ?

    Там свои...
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: Русфанер

      А вот по Рублевке, почему то не бьют.
      Почему ?

      Там свои...

      "Свои", но пора бы понять и российским толстосумам, что нацисты далеко не свои.
  11. палестинец
    палестинец Сегодня, 10:02
    +1
    да какие то гниды купились за пару десятков тысяч рублей, запустили откуда нибудь из области.. ФСБ отловит я надеюсь
  12. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:04
    +2
    Скорее всего, террористы осели, причём как-то уж очень уютно, где-то не так далеко от Москвы. Иначе никакой атаки просто не получится.

    '\Эту тему форумчане на ВО обмусоливали уже не раз...
    Ребятам рангом повыше ...поставьте наконец над Москвой парочку дирижаблей с радиолокационной аппаратурой от А-100...можно круглосуточно держать под наблюдением все что ползает и летает на сотни км в окружности 24 часа в сутки...а так дождетесь когда укродиверсанты с БПЛА грязную бомбу пришлют или того хуже какую нибудь биозаразу распылят.
    1. Mouse
      Mouse Сегодня, 10:12
      0
      Всех впускаем аукается...........
  13. tihon4uk
    tihon4uk Сегодня, 10:04
    +2
    Потому что в фсб учат как кататься на геликах и отжимать бизнес, а в армии генералы и генеральши умеют лишь набивать карманы, вот и обгадились по полной!
  14. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 10:06
    0
    А спецслужбам предстоит много работы, работы на опережение, иначе подобного рода сюрпризы станут просто повседневной реальностью

    А знаете, когда все началось? Когда после атаки на Кремль сказали: "Его там не было". То, что есть МЫ и НАШИ культурные и исторические ценности, даже старенькая "хрущеба ", с нашими страхами и надеждами некоторых не интересует
  15. Михаил-Иванов
    Михаил-Иванов Сегодня, 10:08
    0
    В ЦСКА они целились, автор жжет! Тогда уж лучше в Спартак, у него болельщиков больше и с украинцами спартачи дрались из покон веков)))
    Специально для автора:
    Ну, вот и до моего дома война докатилась... Рано утром епануло очень прилично. Кстати, не в 04:00, как везде пишут, а в 03:21 ровно! Сразу понял, что прилетело, а не газ взорвался. Живу на Коломенской рядом с метро. Дрон кружил над районом, судя по видео, его действительно оглушила РЭБ. Информация, что он летел на здание МО вряд ли является правдой. От Коломенской до Арбата чересчур далеко. Выскажу не очень приятную догадку, недалеко от Коломенской находится целый комплекс организаций связанных с атомной промышленностью, в частности несколько важных заводов и институт МИФИ, где есть атомные реакторы, вот туда его и запустили.
    А теперь задумайтесь, может ли украинец ипануть ЗАЭС? И я вам отвечу - может и очень хочет. Этим петухам все равно что ломать. И наши объекты атомной энергетики уже являются их целями! Мы имеем дело с террористами планетарного масштаба. Проект ИГИЛ, который Путин разгромил в Сирии, дал возможность западным спецслужбам доработать методы терроризма. Сейчас руками хохла англосаксы спасают свой вонючий неоколониальный мир, который фактически сдох. Но умирать вдвоем они не хотят, в воронку смерти, по их замыслу, должно затянуть как можно больше людей, а в крайнем случае всех!
    С этим надо что-то решать, и победа над хохлом не закроет главной проблемы...
  16. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 10:08
    0
    самые ярые русофобы свалили за бугор откуда и гавкают. но есть и те, кто притаился и прикидывается россиянином, однако готовит диверсии, саботаж., гадит в соцсетях. даже здесь на этом сайте это видно. любое высказывание против фашистского киевского режима вызывает бурное минусение. админстрация ВО не видит? или не хочет видеть? а если видет, то как-то информируются правоохранительные органы России или продолжается игрища в "демократию и свободу слова"? некоторые авторы публикуют крайне сомнительные с точки зрения права опусы о СВО, технике, методах.
    мне крайне все это любопытно! полагаю что администрация вполне забанит мой аккаунт в ближайшее время. правду многие не любят.
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 10:11
    0
    пока "гадина" не будет раздавлена, окончательно, безжалостно и бесповоротно. Раздавлена уже хотя бы ради того, чтобы и москвичам, как киевлянам, не пришлось отсиживаться в метро и бомбоубежищах.

    Ну правильно, кроме москвичей никто больше не страдает, типа.
  18. Вечно так
    Вечно так Сегодня, 10:11
    0
    можно долго и много гадать куда ещё прилетит, но можно точно сказать - куда не прилетит. Во время французской революции, про которую нам рассказывали, что там народ вот просто кушать не мог, а ночами ему снились свобода, братство и прочая либерта, в париже не тронули НИ ОДНОГО ПОМЕСТЬЯ ПРИНАДЛЕЖАВШЕГО РОТШИЛЬДАМ. Которые в принципе и организовали сию революшн дабы надавить на королька, и как только тот склонил головку, так вся революция и кончилась, правда лосины и перчатки из кожи трупов, которые настрогали робеспьеры, ещё десятилетия шили французские скорняки, снабжая всю гейропу. Даже название было - Французская Лайка. Так что рублёвка в безопасности. А москвичей спасут красные линии.
  19. Mouse
    Mouse Сегодня, 10:14
    0
    И это просто счастье

    Хочется верить, что профессионализм.... yes
  20. faiver
    faiver Сегодня, 10:15
    -1
    А спецслужбам предстоит много работы
    - тяжко им придется, это ведь не Стрелкова закрыть в СИЗО...
  21. убей фашиста
    убей фашиста Сегодня, 10:31
    0
    На войне как на войне. Ничего страшного не произошло. Гадину надо добивать на фронте и вырвать змеиное жало бандеровцам в нашем тылу. Спецслужбистам от победоносных рапортов с экрана надо переходить к реальным успехам в полях.
  22. Влад2012
    Влад2012 Сегодня, 10:32
    0
    Автор прими валерьянки. Не каждый снаряд прилетает тебе в спальню. Регулярные обстрелы того же Донецка уже почти никак не сказываются на жизни горожан или города.