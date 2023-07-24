Откуда эти дроны над Москвой

Всё утро 24 июля представители МО РФ и столичный мэр твердят нам про "отражённый" удар украинских БПЛА практически по центру российской столицы. Как "отразили" - прекрасно видно на фото и видео, которых сейчас по сетям и даже в почти официальных источниках более чем достаточно.
И это просто счастье, что уже во второй раз в Москве пострадали только здания, и нет пострадавших среди людей. Однако всё, увы, вполне могло, и что намного страшнее, ещё может сложиться совсем не так благополучно. Как видим, «мстить» киевские сидельцы тоже умеют, и не хуже московских оппонентов.
И ведь они непременно будут "мстить", точнее - "гадить" и дальше, пока "гадина" не будет раздавлена, окончательно, безжалостно и бесповоротно. Раздавлена уже хотя бы ради того, чтобы и москвичам, как киевлянам, не пришлось отсиживаться в метро и бомбоубежищах.
Карты столицы с указанием бомбоубежищ с каким-то подозрительным мазохистским удовольствием сейчас нам навязывают в очень многих источниках. Но лучше пока взглянуть на карты столицы, отыскивая места, куда ударил враг. Отмечу особо, что обе точки автору прекрасно известны.
Итак, Комсомольский проспект, старые, многократно перестроенные корпуса, так или иначе связанные с историческими Хамовническими казармами. Там многие годы располагалась поликлиника ХОЗУ МО СССР, где очень многим приходилось пройти медосмотр.
В том числе и каждому, кто ехал в Крым или куда-то ещё в военный санаторий, дом отдыха, а главное - в пионерский лагерь. Целились укроналётчики явно не туда — скорее всего метили в одно из самых известных зданий МО РФ, что на Фрунзенской набережной.
Другой адрес — это на месте давно снесённого автозавода, в квартале ЗИЛАРТ, прямо над магазином «Леруа Мерлен». А совсем рядом и «Арена Легенд»,теперь уже ЦСКА, и совсем новенький большой сдвоенный бассейн аж на четыре ванны, для синхронного и обычного плавания.
А ещё — станция ЗИЛ на МЦК, где регулярно входят и выходят сотни пассажиров, в большинстве своём из числа мигрантов, занятых на здешних бесконечных стройках. Куда здесь целился БПЛА, сказать сложно, хотя не исключён вариант удара по какому-то энергетическому объекту. Тут их, не особо защищённых, что называется пруд пруди.
Вернёмся, однако, к тому, что и как «отражено», и подумаем откуда могло прилететь. Разумеется, десятки выбитых стёкол в недостроенном офисе на Лихачёва и крепко покоцанная крыша здания на Комсомольском — повреждения действительно не самые значительные.
Но они есть, и то, что всё уже не в первый раз обошлось без потерь — скорее случайность, чем закономерность, опять же увы. И работа ПВО над столицей не в первый раз скорее пугает, чем радует.
Ведь даже пролёт над Коломенским кто-то из москвичей успел снять очень чётко, и съёмка по сетям уже гуляет, и сайты из числа тех, что у нас в России не банят, её активно тиражируют. Ждать чего-то подобного из Хамовников тоже, как видно, придётся недолго.
Теперь о том, откуда прилетело? Вряд ли откуда-то издалёка, уж если бы тогда не сбили, это и вовсе был бы позор на всю вселенную. Скорее всего, террористы осели, причём как-то уж очень уютно, где-то не так далеко от Москвы. Иначе никакой атаки просто не получится.
Так что, вопрос или проблема обзаведения работающей системой РЭБ, как над столицей, так и над всеми стратегическими объектами чуть ли не по всей стране становится актуальным как никогда.
А спецслужбам предстоит много работы, работы на опережение, иначе подобного рода сюрпризы станут просто повседневной реальностью. И вот тогда уже не избежать и разговора, предельно серьёзного и конкретного, о бомбоубежищах.