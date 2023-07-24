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Американцы усилили своё военное присутствие в Сирии

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Американцы усилили своё военное присутствие в Сирии

Американские военные продолжают незаконно находиться на территории Сирии, без всяких санкций сирийских властей, прикрывая это якобы борьбой с терроризмом.


Несмотря на то, что активные военные действия на территории Сирии уже давно не ведутся, американцы не собираются не только уходить из этой арабской страны, но и усиливают там своё военное присутствие.

Как передаёт сирийская газета Al Watan, Командование США решило перебросить в Сирию военную технику и солдат из соседнего Ирака, где американцы также неплохо устроились в нефтяных районах страны.

Сирийское издание, ссылаясь на источники в оппозиционных группировках, пишет, что колонна американской бронетехники проследовала в Сирию через пограничный с Ираком пункт «Эль-Валид».
Военные из США расположились в северо-восточных сирийских провинциях Хасеке и Дейр-эз-Зор.

По данным газеты Al Watan, в этом месяце США увеличили своё военное присутствие в Сирии с 500 до 1500 военнослужащих. Газета отмечает, что американцы занимаются подготовкой курдских боевиков из «Сил демократической Сирии», а также контролируют нефтегазовые месторождения в северо-восточной Сирии.

Напомним, что ранее председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли заявлял, что в Вашингтоне не видят необходимости задействовать подкрепление в Сирии.
Использованы фотографии:
Википедия/Spc. DeAndre Pierce
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9 комментариев
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  1. Дес
    Дес Сегодня, 09:39
    -2
    "Американские военные продолжают незаконно находиться на территории Сирии, без всяких санкций сирийских властей, прикрывая это якобы борьбой с терроризмом. "
    И шо? Что мешает это удалить? Если нет сил - будут терпеть. Прав - сильный. США (пока)) - могущественное государство на Земле. Выводы.
  2. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 09:41
    +5
    Вроде и опыт партизанской войны обширен в мире но т.к это арабы то это мимо них, а могли бы по примеру афгана и вьетконга осложнить житуху полосатым.
    1. Alex777
      Alex777 Сегодня, 10:03
      0
      Иран перебросил в Сирию «Бригаду имама аль-Хусейна».

      Документ американской разведки показывает, что Иран перебросил в Сирию свое самое мощное ополчение в рамках подготовки к нападению на США и Израиль.

      Согласно документу, Иран перебросил в Сирию «Бригаду имама аль-Хусейна», самую боеспособную часть сил «Кудс» Революционной гвардии, в рядах которой насчитывалось несколько тысяч бойцов.

      Бригада обладает сильным потенциалом и вооружена высокоточными боеприпасами, ударными и разведывательными БЛА, а также включает в себя широкий спектр стрелкового оружия.
  3. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:45
    +1
    Сирийское издание, ссылаясь на источники в оппозиционных группировках, пишет, что колонна американской бронетехники проследовала в Сирию через пограничный с Ираком пункт «Эль-Валид».

    what А чего военное крыло Хезболлы носом водит, или команды жечь американскую технику не было. Бредли и Максы-Про горят, русские показали как, у хозяина есть БПЛА, работайте...

    Интересное фото на заставке к статье, видимо ракурс такой, видится будто от техники к технике "колбаса" протянута. Связь или эл.питание (прикуриваются)?
  4. VoprosNeudobny
    VoprosNeudobny Сегодня, 10:01
    0
    матрасня хуже вампиров. тем нужно приглашение, тогда они могут проникнуть в дом. матрасне ничего не надо. и потом их как и тараканов не вывести.
    1. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Сегодня, 10:09
      0
      Когда тебя кусает вампир - ты приобретаешь его суперспособности.
      Когда тебя кусает США - твой дом превращается в разруху, а работорговля, наркотрафики, проституция и т.д. становятся чуть ли не главными источниками дохода
  5. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 10:07
    0
    Интересно, человек который формировал этот информационный вброс о незаконности нахождения США на территории Сирии - насколько вообще знаком с темой?!
    Мне насколько известно - США находится по приглашению Турции в Сирии. А у Турции в этом вопросе с визой пребывания на территории Сирии - пока все ОК.
    1. Черный_Ватник
      Черный_Ватник Сегодня, 10:13
      0
      США по приглашению Турции законно находится в Сирии? Вас ничего не смущает в этой наглухо нелогичной фразе?)
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:08
    0
    Содержание американских войск в Сирии идет за счет сирийской нефти...так что США как присосавшийся клещ пока не напьется не отвалится от тела Сирии.