Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут развернуть на Дальнем востоке для сдерживания США и их союзников. Вопрос о развертывании полка таких бомбардировщиков сейчас прорабатывается в российском оборонном ведомстве.
Об этом журналистам газеты «Известия» рассказал военный эксперт Юрий Лямин.
Он сообщил, что решение еще обсуждается, но если его примут, то прибывшее в Дальневосточный регион подразделение бомбардировщиков станет частью соединения дальней авиации, которое размещено в Амурской области.
В пользу такого шага свидетельствует усиление активности американских военных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также рост амбиций ряда других государств, являющихся союзниками США.
Особое внимание стоит обратить также на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия
- считает Лямин.
Эксперт отмечает увеличение военных расходов этого восточноазиатского государства, а также планы японских властей развивать ударные виды вооружений. По его мнению, Россия должна не упускать Японию из поля зрения и укреплять свои Вооруженные силы в регионе, чтобы иметь возможность ответить на усиливающиеся угрозы.
Особенностью конструкции сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь» является изменяемая геометрия крыла. Он способен поражать цели противника на большом расстоянии, применяя при этом как обычное вооружение, так и ядерное.