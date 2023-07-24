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Стратегические ракетоносцы Ту-160 могут развернуть на Дальнем Востоке для сдерживания США

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Стратегические ракетоносцы Ту-160 могут развернуть на Дальнем Востоке для сдерживания США

Сверхзвуковые стратегические ракетоносцы Ту-160 могут развернуть на Дальнем востоке для сдерживания США и их союзников. Вопрос о развертывании полка таких бомбардировщиков сейчас прорабатывается в российском оборонном ведомстве.


Об этом журналистам газеты «Известия» рассказал военный эксперт Юрий Лямин.

Он сообщил, что решение еще обсуждается, но если его примут, то прибывшее в Дальневосточный регион подразделение бомбардировщиков станет частью соединения дальней авиации, которое размещено в Амурской области.


В пользу такого шага свидетельствует усиление активности американских военных в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также рост амбиций ряда других государств, являющихся союзниками США.

Особое внимание стоит обратить также на Японию, с которой у нас остаются территориальные разногласия

- считает Лямин.

Эксперт отмечает увеличение военных расходов этого восточноазиатского государства, а также планы японских властей развивать ударные виды вооружений. По его мнению, Россия должна не упускать Японию из поля зрения и укреплять свои Вооруженные силы в регионе, чтобы иметь возможность ответить на усиливающиеся угрозы.

Особенностью конструкции сверхзвукового стратегического ракетоносца Ту-160 «Белый лебедь» является изменяемая геометрия крыла. Он способен поражать цели противника на большом расстоянии, применяя при этом как обычное вооружение, так и ядерное.
Использованы фотографии:
Туполев
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16 комментариев
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  1. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:18
    -2
    Этот полк не мешало бы ещё построить.... И где, кстати ПАК ДА, который смотрелся бы там намного красивее?
    ИМХО hi
    1. Starover_Z
      Starover_Z Сегодня, 09:24
      +7
      Цитата: инженер74
      Этот полк не мешало бы ещё построить.... И где, кстати ПАК ДА, который смотрелся бы там намного красивее?
      ИМХО hi

      А так же построить прочные, укрытые капониры, чтобы "случайный" БПЛА не добрался до самолёта, а ракета не смогла бы уничтожить более 1 самолёта. А ещё ПВО хорошее, чтобы не повторилась история как в Энгельсе.
    2. Владимир80
      Владимир80 Сегодня, 09:24
      -2
      И где, кстати ПАК ДА,

      Предположу, что там же где и су57 (с двигателем 2 этапа)
      1. frruc
        frruc Сегодня, 10:25
        0
        Пока размещать в ближайшую пятилетку нечего.
    3. ваш вср 66-67
      ваш вср 66-67 Сегодня, 10:06
      0
      Цитата: инженер74
      Этот полк не мешало бы ещё построить.... И где, кстати ПАК ДА, который смотрелся бы там намного красивее?
      ИМХО hi

      Прокакали при алкаше все что можно и нельзя! Армию, авиацию, флот! А сейчас в мечтах МО :Эх, развернуть бы полк в Амурской области. Да где взять самолеты?
      А сколько полков ДА было на Дальнем Востоке при СССР?
      В Серышево - М3- М4, два полка было. В Завитинске полк ТУ 16, в Галенках, еще где то стояли, все не могу вспомнить, много лет прошло с тех времен!
      И везде первоклассные аэродромы, развитая инфраструктура, военные городки и пр. Все развалили!
  2. Lev_Russia
    Lev_Russia Сегодня, 09:19
    +2
    Белые лебеди, белые лебеди,
    Вы рассказали бы, где были, не были,
    Что вы несете с собой к голубым небесам.     Из песни... Но что они могут нести, об этом мы догадываемся...
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:30
      +1
      Хорошие слова...Дошли бы до тех,кто наверху..А по теме статьи...Лебпдей у нас порядка пятнадцати штук.И их надо беречь как зеницу ока .Отсюда(выше уже сказано)подготовленные аэродромы итд -специалисты знают
      1. Alex777
        Alex777 Сегодня, 10:12
        0
        Цитата: dmi.pris1
        Лебедей у нас порядка пятнадцати штук.

        Заказано еще 10. Размещение на Дальнем Востоке полезно.
        Та же Япония призадумается. Пока инфраструктуру сделают,
        могут новые бомбардировщики успеть построить. Был слух,
        что первый, из задела заводского, уже на испытаниях. hi
  3. Alexandr2637
    Alexandr2637 Сегодня, 09:23
    +4
    Статья из разряда "лишь-бы что-то написАть" Могут развернуть, а могут и не развернуть....
    А может и ещё чего могут...
  4. larsikkot
    larsikkot Сегодня, 09:31
    +1
    чет я не понял-чтобы развернуть полк нужно построить новые бомбардировщики или тогда взять их с других направлений сответственно ослабив их.. чему тут радоватся хз..
  5. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 09:38
    0
    Где-же взять лишний полк Ту-160? what
    Ни у кого тут нет, случайно?
    1. инженер74
      инженер74 Сегодня, 10:02
      0
      Цитата: Neo-9947
      Где-же взять лишний полк Ту-160? what
      Ни у кого тут нет, случайно?

      Вообще-то, там полк Морской Ракетоносной Авиации как то логичнее смотрится... ИМХО hi
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:51
    +1
    Для убедительности стоило развернуть БРСД с гиперзвуковым модулем.
  7. Constantin N
    Constantin N Сегодня, 10:00
    0
    если не первым удар наносишь, не сожгут самолеты еще до взлета на аэродромах диверсанты/дроны/ракеты с подлодок? а если их припрятать где-нибудь или использовать в сво...
  8. Mazunga
    Mazunga Сегодня, 10:18
    0
    в Воздвиженке была обалденная авиабаза стоило ее забрасывать
  9. Sergey39
    Sergey39 Сегодня, 10:18
    0
    Инфраструктура на Дальнем Востоке имеется. Два Ту - 160 сдали и еще два сдадут после модернизации. Началось строительство и сдача самолетов. Будет чем сдерживать потенциальных противников с Восточной стороны.