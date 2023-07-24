Следы взрывчатых веществ были обнаружены сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ при проверке сухогруза, следовавшего через Керченский пролив. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
Как известно, все суда, следующие через Керченский пролив, в целях безопасности регулярно проверяют. 22 июля в трюме сухогруза обнаружили следы взрывчатых веществ. Кроме того, были обнаружены и следы вмешательства в конструктивные части судна, то есть, кто-то пытался маскировать провозимые грузы.
В конце мая 2023 года сухогруз находился в украинском порту Килия, в июле в турецком порту Тузла была сменена судовая команда, в которой работали 12 граждан Украины. Также поменяли и название судна. ФСБ РФ считает, что сухогруз могли использовать для провоза на Украину взрывчатых веществ.
Теперь судну запретили проход под судоходной аркой Крымского моста. Оперативники будут и далее разбираться, выясняя все нюансы работы данного судна в Черном море.
Отметим, что украинские спецслужбы использовали возможности «зерновой сделки», включая «зерновой коридор», для транспортировки оружия и боеприпасов в украинские порты. Кроме того, коридор использовался даже для диверсионной активности украинских сил в Черном море, включая атаки на Крымский полуостров и базы Черноморского флота.
Теперь такие возможности у киевского режима значительно сократились, поэтому президент Украины Владимир Зеленский так и настаивает на продлении «зерновой сделки».