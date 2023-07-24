Военное обозрение
Войти Регистрация

ФСБ РФ обнаружила следы взрывчатых веществ в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив сухогрузе

17
ФСБ РФ обнаружила следы взрывчатых веществ в следовавшем из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив сухогрузе

Следы взрывчатых веществ были обнаружены сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ при проверке сухогруза, следовавшего через Керченский пролив. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.


Как известно, все суда, следующие через Керченский пролив, в целях безопасности регулярно проверяют. 22 июля в трюме сухогруза обнаружили следы взрывчатых веществ. Кроме того, были обнаружены и следы вмешательства в конструктивные части судна, то есть, кто-то пытался маскировать провозимые грузы.

В конце мая 2023 года сухогруз находился в украинском порту Килия, в июле в турецком порту Тузла была сменена судовая команда, в которой работали 12 граждан Украины. Также поменяли и название судна. ФСБ РФ считает, что сухогруз могли использовать для провоза на Украину взрывчатых веществ.

Теперь судну запретили проход под судоходной аркой Крымского моста. Оперативники будут и далее разбираться, выясняя все нюансы работы данного судна в Черном море.

Отметим, что украинские спецслужбы использовали возможности «зерновой сделки», включая «зерновой коридор», для транспортировки оружия и боеприпасов в украинские порты. Кроме того, коридор использовался даже для диверсионной активности украинских сил в Черном море, включая атаки на Крымский полуостров и базы Черноморского флота.

Теперь такие возможности у киевского режима значительно сократились, поэтому президент Украины Владимир Зеленский так и настаивает на продлении «зерновой сделки».
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
17 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Neo-9947
    Neo-9947 Сегодня, 09:39
    +10
    Судно на дно.
    Капитана на рею...........
    wassat
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 09:47
      +5
      Судно под арест,владельцу-белый шарфик в ванную
    2. ВитаминBF3mg
      ВитаминBF3mg Сегодня, 09:59
      +3
      Ё-хо-хо ,и бутылка РОМА))
      .......
      .......
      1. Uncle Lee
        Uncle Lee Сегодня, 10:04
        +1
        судовая команда, в которой работали 12 граждан Украины.

        12 человек на Сундук Мертвеца !
        Ё-хо-хо ! И бутылка рома !
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 10:19
          0
          С украиной понятно все, но вот Турция что то часто всплывает в связи с нехорошими украинскими делами. what
    3. Ильнур
      Ильнур Сегодня, 10:21
      0
      Капитана на рею..........

      Уже наверное другой капитан, предыдущая "судовая команда, в которой работали 12 граждан Украины" сменилась... Так, что этот капитан может быть ни причем
  2. Егоза
    Егоза Сегодня, 09:43
    +10
    Кто бы сомневался для чего нужна была зерновая сделка? Да даже если и выполнят условия России, возобновлять ее нельзя!
  3. инженер74
    инженер74 Сегодня, 09:45
    -1
    Они ВВ в навал в трюмах возили? wassat
    Тогда почему "Галифакс 1917" не случился? sad
    1. Brylevsky
      Brylevsky Сегодня, 10:22
      0
      . Они ВВ в навал в трюмах возили?

      Взрывчатка промышленного изготовления выпускается в таре. Другое дело, что в зависимости от типа взрывчатого вещества тара может быть различная, от ящиков до мешков и даже "биг-бэгов". Взрывчатка в мягкой таре может пылить и эта пыль при погрузке оседает на переборках и крышках трюмов.
    2. KCA
      KCA Сегодня, 10:23
      0
      Газоанализаторы сейчас такие газоанализаторы, слабее собак, но при изготовлении боеприпасов микрочастицы ВВ остаются снаружи и их улавливают, как собаки находят наркоту в запаянных жестяных банках
  4. KCA
    KCA Сегодня, 09:50
    +3
    Могли и наоборот, вывозить святые Джевелины или ещё какие святости, сдаётся мне, что это более выгодное дело, чем под присмотром СБУ и прочих что-то ввозить и не получить ничего
  5. Дес
    Дес Сегодня, 09:53
    +1
    "22 июля в трюме сухогруза обнаружили следы взрывчатых веществ. Кроме того, были обнаружены и следы вмешательства в конструктивные части судна, то есть, кто-то пытался маскировать провозимые грузы."
    То есть до этого было всё норм. Ну по содержанию анонимной новости на сайте ВО)).
  6. aakvit
    aakvit Сегодня, 09:58
    +3
    Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России

    Неужели ссылку приложить трудно?! А то потом ципсошники с либерастами воют: "Ссылка иде-е-е?! Брэхня усё!" hi
  7. A17ttt
    A17ttt Сегодня, 10:03
    +1
    Вопрос - к чему этот вброс?!!
    Если верить информации от журналистов из других источников, то уже давно известно, что между Турцией и Украиной, ну и другими государствами, есть военные соглашения.
    Так стоит удивляться тому, что нашли и делать удивленный вид на публику?!
    К чему эта пантомима (театральная игра) и цирк?
  8. Русфанер
    Русфанер Сегодня, 10:10
    +1
    Цитата: Neo-9947
    Судно на дно.
    Капитана на рею...........
    wassat

    Порядок действий поменяйте, пожалуйста.
  9. Наблюдатель2014
    Наблюдатель2014 Сегодня, 10:11
    +3
    А то раньше не знали. Все все и так знали что зерновой сделкой поставки оружия прикрывают. А наши парни на фронте гибнут. Нормальная такая сделка. Кому то война. Без конца и без края. А кому то сделка. negative
  10. Vita VKO
    Vita VKO Сегодня, 10:23
    0
    Не перестаю удивлятся нашим чиновникам, которые лоббировали "зерноаую сделку". Такая навность равносильна предательству. Мало им было обмана с "Минскими договорами" и воровством российских зарубежных активов. Не удивлюсь, что в скором времени Правительство России заключит ещё какое нибудь соглашение с Западными странами, где нас "наивных" опять обманут. Неужели действительно считают россиян такими тупыми?